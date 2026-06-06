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    లండన్‌లో సీజేఐ ప్రసంగానికి అంతరాయం: భారత హైకమిషన్ తీవ్ర ఆగ్రహం

    లండన్‌లోని బిర్క్‌బెక్ కాలేజీలో భారత ప్రధాన న్యాయమూర్తి (CJI) జస్టిస్ సూర్యకాంత్ ఉపన్యాసంలో ఒక మహిళ ప్రవర్తించిన తీరుపై బ్రిటన్‌లోని భారత హైకమిషన్ తీవ్ర అభ్యంతరం వ్యక్తం చేసింది. భారత్‌లో భిన్నస్వరాల అణచివేతపై ప్రశ్నించేందుకు ప్రయత్నించిన సదరు మహిళను నిర్వాహకులు మధ్యలోనే అడ్డుకున్నారు.

    Published on: Jun 06, 2026 10:59 AM IST
    By Praveen Kumar Lenkala
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    భారత ప్రధాన న్యాయమూర్తి (CJI) జస్టిస్ సూర్యకాంత్ బ్రిటన్ పర్యటనలో ఒక ఆసక్తికర పరిణామం చోటుచేసుకుంది. జూన్ 4న లండన్ యూనివర్సిటీ పరిధిలోని బిర్క్‌బెక్ కాలేజీలో ఆయన ప్రసంగిస్తున్న సమయంలో చోటుచేసుకున్న ఒక ఘటనకు సంబంధించిన వీడియో ప్రస్తుతం సోషల్ మీడియాలో వైరల్‌గా మారింది. దీనిపై లండన్‌లోని భారత హైకమిషన్ శుక్రవారం తీవ్రంగా స్పందించింది. సదరు ప్రేక్షకుల ప్రవర్తనను "అనాగరికం, నిలకడలేనిది" అని అభివర్ణిస్తూ ఖండించింది.

    సుప్రీం కోర్టు ప్రధాన న్యాయమూర్తి జస్టిస్ సూర్యకాంత్ ప్రసంగం
    సుప్రీం కోర్టు ప్రధాన న్యాయమూర్తి జస్టిస్ సూర్యకాంత్ ప్రసంగం

    "ప్రజాస్వామ్య సమాజంలో భిన్నాభిప్రాయాలు సహజం. అయితే, వాటిని వ్యక్తపరిచే విధానం నాగరికంగా, గౌరవప్రదంగా ఉండాలి. బహిరంగ చర్చల్లో పాటించాల్సిన కనీస మర్యాదలను ఉల్లంఘిస్తూ ప్రవర్తించడం ఎంతమాత్రం ఆమోదయోగ్యం కాదు" అని భారత హైకమిషన్ తన అధికారిక సామాజిక మాధ్యమ ఖాతాలో స్పష్టం చేసింది.

    అసలేం జరిగింది?

    బిర్క్‌బెక్ కాలేజీలో ‘ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్ (AI) - అంతర్జాతీయ చట్టం’ అనే అంశంపై సీజేఐ జస్టిస్ సూర్యకాంత్ ప్రత్యేక ఉపన్యాసం ఇచ్చారు. ఆ తర్వాత జరిగిన ప్రశ్నోత్తరాల సమయంలో సదరు మహిళ మైక్ తీసుకుని, తొలుత ఏఐ సాంకేతికత నేపథ్యంలో ప్రజాస్వామ్యాన్ని కాపాడటంలో భారత రికార్డును ప్రశంసించింది. అయితే ఆ వెంటనే భారతదేశంలో అసమ్మతి, భిన్నస్వరాల పట్ల పెరుగుతున్న వ్యతిరేకతపై ఆమె ప్రశ్నించడం ప్రారంభించింది. ఇటీవల భారతదేశంలో సీజేఐ చేసిన వ్యాఖ్యలను (గత నెలలో కోర్టు విచారణలో ఆయన చేసిన బొద్దింకలు, పారాసైట్స్ వ్యాఖ్యలను) ఉద్దేశిస్తూ ఆమె మాట్లాడింది.

    అయితే ఆమె ప్రశ్న పూర్తి కాకముందే స్టేజీపై ఉన్న నిర్వాహకులు ఆమెను అడ్డుకున్నారు.

    "క్షమించండి, ప్రస్తుత చర్చ కేవలం ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్, అంతర్జాతీయ చట్టాలకే పరిమితం. అంశానికి సంబంధం లేని ఈ ప్రశ్నకు మేము సమాధానం ఇవ్వలేం" అని నిర్వాహకులు స్పష్టం చేస్తూ ఆమె టాపిక్‌ను కట్ చేశారు. ఈ వీడియో క్లిప్‌ను ‘కాక్రోచ్ జనతా పార్టీ’ (CJP) ముఖ్య అధికార ప్రతినిధి సౌరవ్ దాస్‌తో పాటు మరికొందరు సోషల్ మీడియాలో షేర్ చేయడంతో వివాదం రాజుకుంది.

    ఏఐ సాంకేతికతపై సీజేఐ కీలక వ్యాఖ్యలు

    తన ఉపన్యాసంలో సీజేఐ జస్టిస్ సూర్యకాంత్ ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్ భవిష్యత్తుపై పలు ఆసక్తికర అంశాలను పంచుకున్నారు. రాబోయే దశాబ్దంలో మనం తీసుకునే నిర్ణయాలే సాంకేతికత, అధికారం, స్వేచ్ఛ, న్యాయాల మధ్య ఉన్న సంబంధాన్ని శాసిస్తాయని చెప్పారు.

    సాంకేతికత అనేది స్వతహాగా మంచిది లేదా చెడ్డది కాదని, దానిని సమాజం ఏ చట్టపరమైన, నైతిక చట్రంలో వాడుతుందనే దానిపైనే దాని ప్రభావం ఆధారపడి ఉంటుందని పేర్కొన్నారు. చట్టం బాధ్యత సాంకేతిక ప్రగతిని అడ్డుకోవడం కాదు, అలాగని దానికి పూర్తిగా లొంగిపోవడం కూడా కాదని, సాంకేతిక అధికారం ఎల్లప్పుడూ రాజ్యాంగ విలువలకు, ప్రజాస్వామ్య బద్ధతకు, మానవ గౌరవానికి లోబడి ఉండేలా చూడటమేనని పీటీఐ వార్తా సంస్థ నివేదించింది. అంతర్జాతీయ చట్టాల పరిణామ క్రమంలో ఏఐ ఒక పెద్ద పరీక్ష అని, దీనిని ప్రజాస్వామ్య పునాదులను బలోపేతం చేసే అవకాశంగా మలచుకోవాలని ఆయన పిలుపునిచ్చారు.

    • Praveen Kumar Lenkala
      ABOUT THE AUTHOR
      Praveen Kumar Lenkala

      ప్రవీణ్ కుమార్ లెంకల ప్రస్తుతం హిందుస్తాన్ టైమ్స్ తెలుగు ఎడిటర్‌గా బాధ్యతలు నిర్వహిస్తున్నారు. జర్నలిజంలో 25 ఏళ్ల సుదీర్ఘ అనుభవం కలిగిన వీరు, గతంలో సాక్షి దినపత్రికలో ఢిల్లీ నేషనల్ బ్యూరో చీఫ్‌గా (2014-2021) సుమారు ఎనిమిదేళ్ల పాటు పనిచేశారు. ఆ సమయంలో జాతీయ రాజకీయాలు, ప్రభుత్వ విధానాలు, కేంద్ర బడ్జెట్, సార్వత్రిక ఎన్నికలు, రాష్ట్రాల శాసన సభలకు ఎన్నికలు తదితర అనేక అంశాలపై కథనాలు, విశ్లేషణలు, పరిశీలనాత్మక వార్తలు అందించారు. పార్లమెంటు ప్రొసీడింగ్స్ నుంచి.. సుప్రీంకోర్టు విచారణల వరకు కవరేజీలో విశేష అనుభవం ఉంది. ఢిల్లీలో ఆంధ్రప్రదేశ్, తెలంగాణ రాష్ట్రాల రాజకీయ పరిణామాలు, అభివృద్ధి సంబంధిత పెండింగ్ సమస్యలు లోతుగా అందించారు. అంతకుముందు హైదరాబాద్‌లో సాక్షి టాస్క్‌ఫోర్స్ బ్యూరోలో (2008-2013) పనిచేస్తూ భూకుంభకోణాలు, ఫైనాన్స్ సంస్థల మోసాలు, వైట్ కాలర్ స్కామ్స్‌ను వెలికితీశారు. ముఖ్యంగా పోలీసు వ్యవస్థలోని 'ఆర్డర్లీ వ్యవస్థ'పై వీరు చేసిన పరిశోధనాత్మక కథనాలు ప్రభుత్వం ఆ వ్యవస్థను రద్దు చేయడానికి కారణమయ్యాయి. ఈనాడు దినపత్రికలో (2003-2007) నల్గొండ, ఖమ్మం జిల్లాల్లో రిపోర్టర్‌గా, సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేసి గిరిజన తండాల్లో ఆడపిల్లల అమ్మకాలు, గ్రామీణ ప్రాంతాల వెనుకబాటుతనం, ప్రభుత్వ పథకాల్లో అవినీతిపై సంచలనాత్మక కథనాలు రాశారు. ప్రస్తుతం జాతీయ, అంతర్జాతీయ పరిణామాలు, బిజినెస్, స్టాక్ మార్కెట్, టెక్నాలజీ, ఆటోమొబైల్ రంగాలపై నిశితమైన విశ్లేషణలు అందిస్తున్నారు. హిందుస్తాన్ టైమ్స్ నుంచి రెండుసార్లు Digi Journo పురస్కారం పొందారు. కమ్యూనికేషన్ అండ్ జర్నలిజంలో పీజీ (MCJ) పట్టా పొందిన వీరు, కామర్స్ (B.Com) నేపథ్యం కలిగి ఉండటం వల్ల ఆర్థిక అంశాలను సరళంగా వివరించడంలో సిద్ధహస్తులు. ప్రజా సమస్యలపై పోరాటం, విధానపరమైన మార్పులకు కారణమైన వీరి రిపోర్టింగ్ శైలి తెలుగు జర్నలిజంలో వీరికి ఒక ప్రత్యేక గుర్తింపును తెచ్చిపెట్టింది. 2001లో సీ ఛానెల్ అనే కేబుల్ టీవీలో చేరి కెరీర్ ప్రారంభించి హైదరాబాద్ నగర ఆర్థిక, సామాజిక రంగాలపై కథనాలతో పాటు సినిమా వార్తలను కూడా అందించారు.Read More

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    Home/News/లండన్‌లో సీజేఐ ప్రసంగానికి అంతరాయం: భారత హైకమిషన్ తీవ్ర ఆగ్రహం
    Home/News/లండన్‌లో సీజేఐ ప్రసంగానికి అంతరాయం: భారత హైకమిషన్ తీవ్ర ఆగ్రహం
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