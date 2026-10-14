అక్టోబర్ 16న తిరంగా యాత్ర: ఢిల్లీ సీపీ వద్ద నిరసనకు సీజేపీ పిలుపు
సీజేపీ నాయకులు సౌరవ్ దాస్, అశుతోష్ రాంకాలను పోలీసులు జైలుకు పంపిన నేపథ్యంలో, అక్టోబర్ 16న ఢిల్లీలోని కన్నాట్ ప్లేస్ సెంట్రల్ పార్క్కు జాతీయ జెండాతో తరలిరావాలని పార్టీ అధినేత అభిజీత్ దిప్కే పిలుపునిచ్చారు. త్రివర్ణ పతాకాన్ని ఎగురవేయడం నేరం కాదని నిరూపిస్తామని ఆయన స్పష్టం చేశారు.
ఢిల్లీలో నిరసన సెగలు మరింత తీవ్రమవుతున్నాయి. కాక్రోచ్ జనతా పార్టీ (సీజేపీ) నాయకులు సౌరవ్ దాస్, అశుతోష్ రాంకాలను పోలీసులు అరెస్ట్ చేసి తీహార్ జైలుకు తరలించిన నేపథ్యంలో, ఆ పార్టీ వ్యవస్థాపకుడు అభిజీత్ దీప్కే కీలక ప్రకటన చేశారు. అక్టోబర్ 16న (శుక్రవారం) సాయంత్రం 5 గంటలకు ఢిల్లీలోని వ్యాపార కేంద్రమైన కన్నాట్ ప్లేస్ (సీపీ) లోని సెంట్రల్ పార్క్కు జాతీయ జెండాతో తరలిరావాలని దేశభక్తులకు ఆయన పిలుపునిచ్చారు.
జాతీయ జెండా పట్టుకోవడమే నేరమా?
"మువ్వన్నెల జెండాను ఎగురవేసినందుకే సౌరవ్, అశులను జైలుకు పంపారు. అక్టోబర్ 16న సాయంత్రం 5 గంటలకు జాతీయ జెండాతో కన్నాట్ ప్లేస్ సెంట్రల్ పార్క్కు రావాలని దేశభక్తులందరినీ కోరుతున్నాను. త్రివర్ణ పతాకాన్ని ఎగురవేయడం నేరం కాదని నిరూపిస్తాం" అని దిప్కే బుధవారం ఎక్స్ (ట్విట్టర్) వేదికగా పేర్కొన్నారు.
ఢిల్లీకి రాలేని వారు తమ తమ నగరాల్లో సాయంత్రం వేళ తిరంగా ప్రదర్శనలు చేపట్టి, జాతీయ జెండా పట్ల తమ గౌరవాన్ని చాటాలని ఆయన విజ్ఞప్తి చేశారు. "ఈ ప్రకటన తర్వాత నన్ను కూడా జైలులో పెట్టవచ్చు. కానీ నేను దేనికీ భయపడటం లేదు. మువ్వన్నెల జెండా నా గర్వకారణం, దానిని ఎల్లప్పుడూ ఎగురవేస్తూనే ఉంటాను" అని ఆయన స్పష్టం చేశారు.
ఐదు రోజుల జుడీషియల్ కస్టడీకి సీజేపీ నేతలు
మంగళవారం జంతర్ మంతర్ వద్ద త్రివర్ణ పతాకం చేతబూనిన సీజేపీ నాయకులు, చీఫ్ ఎలక్షన్ కమిషనర్ (సీఈసీ) జ్ఞానేష్ కుమార్కు వ్యతిరేకంగా నినాదాలు చేశారు. జంతర్ మంతర్ను తాము పునరుద్ధరించామని, తమ నిరసన హక్కును దక్కించుకున్నామని పార్టీ నేతలు ప్రకటించారు.
అయితే, నిరసన వేదిక జాబితా నుంచి రద్దు చేసిన జంతర్ మంతర్లోకి ప్రవేశించారనే ఆరోపణలతో సౌరవ్ దాస్, అశుతోష్ రాంకాలను పోలీసులు అదుపులోకి తీసుకున్నారు. బుధవారం ఉదయం వారిని స్పెషల్ ఎగ్జిక్యూటివ్ మేజిస్ట్రేట్ ముందు హాజరుపరచగా, న్యాయస్థానం వారికి ఐదు రోజుల జుడీషియల్ కస్టడీ విధించింది. దీంతో వారిని తీహార్ జైలుకు తరలించారు.
పోలీసుల చర్యలు - షరతులతో విడుదల
ఈ ఘటనకు సంబంధించి వీరి సహచరుడు అజింక్యా షిండేకు పోలీసులు పూచీకత్తు విధించారు. ఆరు నెలల పాటు శాంతిభద్రతలకు విఘాతం కలిగించకుండా సత్ప్రవర్తనతో ఉంటానని అంగీకరించడంతో, రూ. 5,000 పూచీకత్తుతో పాటు పర్సనల్ బాండ్పై ఆయనను విడుదల చేసినట్లు పోలీసులు వెల్లడించారు.
- ABOUT THE AUTHORPraveen Kumar Lenkala
ప్రవీణ్ కుమార్ లెంకల ప్రస్తుతం హిందుస్తాన్ టైమ్స్ తెలుగు ఎడిటర్గా బాధ్యతలు నిర్వహిస్తున్నారు. జర్నలిజంలో 25 ఏళ్ల సుదీర్ఘ అనుభవం కలిగిన వీరు, గతంలో సాక్షి దినపత్రికలో ఢిల్లీ నేషనల్ బ్యూరో చీఫ్గా (2014-2021) సుమారు ఎనిమిదేళ్ల పాటు పనిచేశారు. ఆ సమయంలో జాతీయ రాజకీయాలు, ప్రభుత్వ విధానాలు, కేంద్ర బడ్జెట్, సార్వత్రిక ఎన్నికలు, రాష్ట్రాల శాసన సభలకు ఎన్నికలు తదితర అనేక అంశాలపై కథనాలు, విశ్లేషణలు, పరిశీలనాత్మక వార్తలు అందించారు. పార్లమెంటు ప్రొసీడింగ్స్ నుంచి.. సుప్రీంకోర్టు విచారణల వరకు కవరేజీలో విశేష అనుభవం ఉంది. ఢిల్లీలో ఆంధ్రప్రదేశ్, తెలంగాణ రాష్ట్రాల రాజకీయ పరిణామాలు, అభివృద్ధి సంబంధిత పెండింగ్ సమస్యలు లోతుగా అందించారు. అంతకుముందు హైదరాబాద్లో సాక్షి టాస్క్ఫోర్స్ బ్యూరోలో (2008-2013) పనిచేస్తూ భూకుంభకోణాలు, ఫైనాన్స్ సంస్థల మోసాలు, వైట్ కాలర్ స్కామ్స్ను వెలికితీశారు. ముఖ్యంగా పోలీసు వ్యవస్థలోని 'ఆర్డర్లీ వ్యవస్థ'పై వీరు చేసిన పరిశోధనాత్మక కథనాలు ప్రభుత్వం ఆ వ్యవస్థను రద్దు చేయడానికి కారణమయ్యాయి. ఈనాడు దినపత్రికలో (2003-2007) నల్గొండ, ఖమ్మం జిల్లాల్లో రిపోర్టర్గా, సబ్ ఎడిటర్గా పనిచేసి గిరిజన తండాల్లో ఆడపిల్లల అమ్మకాలు, గ్రామీణ ప్రాంతాల వెనుకబాటుతనం, ప్రభుత్వ పథకాల్లో అవినీతిపై సంచలనాత్మక కథనాలు రాశారు. ప్రస్తుతం జాతీయ, అంతర్జాతీయ పరిణామాలు, బిజినెస్, స్టాక్ మార్కెట్, టెక్నాలజీ, ఆటోమొబైల్ రంగాలపై నిశితమైన విశ్లేషణలు అందిస్తున్నారు. హిందుస్తాన్ టైమ్స్ నుంచి రెండుసార్లు Digi Journo పురస్కారం పొందారు. కమ్యూనికేషన్ అండ్ జర్నలిజంలో పీజీ (MCJ) పట్టా పొందిన వీరు, కామర్స్ (B.Com) నేపథ్యం కలిగి ఉండటం వల్ల ఆర్థిక అంశాలను సరళంగా వివరించడంలో సిద్ధహస్తులు. ప్రజా సమస్యలపై పోరాటం, విధానపరమైన మార్పులకు కారణమైన వీరి రిపోర్టింగ్ శైలి తెలుగు జర్నలిజంలో వీరికి ఒక ప్రత్యేక గుర్తింపును తెచ్చిపెట్టింది. 2001లో సీ ఛానెల్ అనే కేబుల్ టీవీలో చేరి కెరీర్ ప్రారంభించి హైదరాబాద్ నగర ఆర్థిక, సామాజిక రంగాలపై కథనాలతో పాటు సినిమా వార్తలను కూడా అందించారు.Read More