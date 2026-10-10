ఢిల్లీలో విపక్ష నేతల అరెస్ట్ల కలకలం: దిప్కే, మమత, పినరయి సహా పలువురి నిర్బంధం
ఓటర్ల జాబితా అక్రమాలకు వ్యతిరేకంగా జంతర్ మంతర్ వద్ద చేపట్టతలపెట్టిన ఆందోళనకు ముందు ఢిల్లీ పోలీసులు సీజేపీ అధినేత అభిజీత్ దిప్కే, పశ్చిమ బెంగాల్ మాజీ సీఎం మమతా బెనర్జీ, కేరళ సీఎం పినరయి విజయన్, ఢిల్లీ మాజీ సీఎం అరవింద్ కేజ్రీవాల్ సహా పలువురు విపక్ష నేతలను అదుపులోకి తీసుకున్నారు.
దేశ రాజధాని ఢిల్లీలో రాజకీయ వేడి తీవ్ర స్థాయికి చేరింది. ఓటర్ల జాబితాలో చోటుచేసుకున్నాయన్న అక్రమాలపై చీఫ్ ఎలక్షన్ కమిషనర్ (CEC) జ్ఞానేష్ కుమార్కు వ్యతిరేకంగా శనివారం జంతర్ మంతర్ వద్ద చేపట్టిన నిరసన ప్రదర్శనకు ముందు పోలీసులు భారీ ఎత్తున నేతలను అదుపులోకి తీసుకున్నారు. కాక్రోచ్ జనతా పార్టీ (CJP) పిలుపునిచ్చిన ఈ ఆందోళనలో పాల్గొనేందుకు వస్తున్న పలువురు విపక్ష నేతలను, రాజకీయ కార్యకర్తలను, జర్నలిస్టులను ఢిల్లీ పోలీసులు నిర్బంధించారు.
విమానం లోపలే సీజేపీ నేతల అరెస్ట్
ముంబై నుంచి ఢిల్లీ విమానాశ్రయంలో దిగిన వెంటనే సీజేపీ వ్యవస్థాపకుడు, కన్వీనర్ అభిజీత్ దిప్కే, సహ కన్వీనర్లు సౌరవ్ దాస్, అశుతోష్ రాంకాలను పోలీసులు విమానం లోపలే అదుపులోకి తీసుకున్నారు. ఈ పరిణామంతో ఎయిర్పోర్టు ప్రాంగణంలో తీవ్ర ఉద్రిక్తత నెలకొంది.
జంతర్ మంతర్ వద్ద విపక్ష నేతల నిర్బంధం
జంతర్ మంతర్ పరిసరాల్లోకి చేరుకున్న సీపీఐ(ఎం) అగ్రనేతలు ఎంఏ బేబీ, కేరళ మాజీ సీఎం పినరయి విజయన్, ఎంవీ గోవిందన్ మాస్టర్, ఏ విజయరాఘవన్, కేకే శైలజ, జాన్ బ్రిట్టాస్ ఎంపీ, కేఎన్ బాలగోపాల్, బృందా కారత్, పీకే శ్రీమతిలను పోలీసులు అదుపులోకి తీసుకున్నట్లు కేరళ సీపీఐ(ఎం) ప్రకటించింది.
మరోవైపు, పశ్చిమ బెంగాల్ మాజీ ముఖ్యమంత్రి మమతా బెనర్జీ సౌత్ ఎవెన్యూ బస్ స్టాండ్ వద్ద రోడ్డుపై ధర్నాకు దిగగా, ఆమెను కూడా శనివారం మధ్యాహ్నం పోలీసులు అదుపులోకి తీసుకున్నారు. అలాగే ఆప్ నేతలు అరవింద్ కేజ్రీవాల్, మనీష్ సిసోడియా (చండీగఢ్లో), గోపాల్ రాయ్, మహాత్మా గాంధీ మునిమనుమడు తుషార్ గాంధీలను (ముంబైలో) సైతం వేర్వేరు ప్రాంతాల్లో పోలీసులు నిర్బంధించారు. ప్రసిద్ధ యూట్యూబర్ ధ్రువ్ రాఠీని గుర్గావ్లో అదుపులోకి తీసుకున్నారు.
నిర్బంధానికి గురైన ప్రధాన రాజకీయ నేతల జాబితా:
1. అభిజీత్ దిప్కే (CJP)
2. సౌరవ్ దాస్ (CJP)
3. అశుతోష్ రాంకా (CJP)
4. రత్నా సింగ్
5. ఎంఏ బేబీ (CPI-M)
6. పినరయి విజయన్ (కేరళ సీఎం)
7. ఎంవీ గోవిందన్ మాస్టర్
8. ఏ విజయరాఘవన్
9. కేకే శైలజ
10. జాన్ బ్రిట్టాస్ (MP)
11. కేఎన్ బాలగోపాల్
12. బృందా కారత్
13. పీకే శ్రీమతి
14. తుషార్ గాంధీ (ముంబైలో)
15. మనీష్ సిసోడియా (చండీగఢ్లో)
16. మమతా బెనర్జీ
17. అరవింద్ కేజ్రీవాల్
18. గోపాల్ రాయ్
జర్నలిస్టులు, కార్యకర్తలపై చర్యలు
కవరేజ్ కోసం వచ్చిన పలువురు విలేకరులను సైతం పోలీసులు అదుపులోకి తీసుకున్నారని ఆరోపణలు వచ్చాయి. స్క్రోల్ విలేకరి ఆయూష్ తివారీ, న్యూస్లాండ్రీకి చెందిన అశ్విని కుమార్ సింగ్, ఆస్థా సవ్యాసాచి, నవభారత్ టైమ్స్ విలేకరులు రాహుల్ చరస్, హృతిక్ జోషిలను కాసేపు అదుపులోకి తీసుకుని వదిలేశారు. ఐసా (AISA) జాతీయ అధ్యక్షురాలు నేహా బోరాను సఫ్దర్జంగ్ ఎయిర్పోర్టు సమీపంలో అదుపులోకి తీసుకున్నారు.
రాజకీయ విశ్లేషకుడు యోగేంద్ర యాదవ్ సోషల్ మీడియా వేదికగా ఒక వీడియోను విడుదల చేస్తూ.. "మా కారును నంబర్ ప్లేట్ లేని ఒక కారు నిరంతరం ఫాలో అవుతోంది. మమ్మల్ని ఏ క్షణంలోనైనా నిర్బంధించవచ్చు లేదా అపహరించవచ్చు. అందుకే ఈ వీడియో ద్వారా విషయాన్ని తెలియజేస్తున్నాను. మమ్మల్ని అరెస్టు చేసినా, నిర్బంధించినా ఈ పోరాటం ఆగదు" అని వ్యాఖ్యానించారు.
40,000 మంది పోలీసులతో ఢిల్లీ దిగ్బంధం
పోరాటానికి వేలాదిగా నిరసనకారులు తరలివచ్చే అవకాశం ఉండటంతో ఢిల్లీ నగరాన్ని పోలీసులు ఒక ఉక్కుకోటలా మార్చారు. ఢిల్లీ పోలీస్, పారామిలటరీ (CAPF) దళాలకు చెందిన దాదాపు 40,000 మంది సిబ్బందిని నగరవ్యాప్తంగా మోహరించారు. జంతర్ మంతర్ ప్రాంగణాన్ని పూర్తిగా సీల్ చేశారు. మీడియా ప్రతినిధులను కూడా లోపలికి అనుమతించడం లేదు. ప్రవేశ మార్గాల వద్ద భారతీయ నాగరిక్ సురక్ష సంహిత (BNSS) సెక్షన్ 163 కింద నిషేధాజ్ఞలు అమలులో ఉన్నాయని, సభలు, ప్రదర్శనలు నిషేధించామని మైకుల ద్వారా హెచ్చరికలు జారీ చేస్తున్నారు.
- ABOUT THE AUTHORPraveen Kumar Lenkala
ప్రవీణ్ కుమార్ లెంకల ప్రస్తుతం హిందుస్తాన్ టైమ్స్ తెలుగు ఎడిటర్గా బాధ్యతలు నిర్వహిస్తున్నారు. జర్నలిజంలో 25 ఏళ్ల సుదీర్ఘ అనుభవం కలిగిన వీరు, గతంలో సాక్షి దినపత్రికలో ఢిల్లీ నేషనల్ బ్యూరో చీఫ్గా (2014-2021) సుమారు ఎనిమిదేళ్ల పాటు పనిచేశారు. ఆ సమయంలో జాతీయ రాజకీయాలు, ప్రభుత్వ విధానాలు, కేంద్ర బడ్జెట్, సార్వత్రిక ఎన్నికలు, రాష్ట్రాల శాసన సభలకు ఎన్నికలు తదితర అనేక అంశాలపై కథనాలు, విశ్లేషణలు, పరిశీలనాత్మక వార్తలు అందించారు. పార్లమెంటు ప్రొసీడింగ్స్ నుంచి.. సుప్రీంకోర్టు విచారణల వరకు కవరేజీలో విశేష అనుభవం ఉంది. ఢిల్లీలో ఆంధ్రప్రదేశ్, తెలంగాణ రాష్ట్రాల రాజకీయ పరిణామాలు, అభివృద్ధి సంబంధిత పెండింగ్ సమస్యలు లోతుగా అందించారు. అంతకుముందు హైదరాబాద్లో సాక్షి టాస్క్ఫోర్స్ బ్యూరోలో (2008-2013) పనిచేస్తూ భూకుంభకోణాలు, ఫైనాన్స్ సంస్థల మోసాలు, వైట్ కాలర్ స్కామ్స్ను వెలికితీశారు. ముఖ్యంగా పోలీసు వ్యవస్థలోని 'ఆర్డర్లీ వ్యవస్థ'పై వీరు చేసిన పరిశోధనాత్మక కథనాలు ప్రభుత్వం ఆ వ్యవస్థను రద్దు చేయడానికి కారణమయ్యాయి. ఈనాడు దినపత్రికలో (2003-2007) నల్గొండ, ఖమ్మం జిల్లాల్లో రిపోర్టర్గా, సబ్ ఎడిటర్గా పనిచేసి గిరిజన తండాల్లో ఆడపిల్లల అమ్మకాలు, గ్రామీణ ప్రాంతాల వెనుకబాటుతనం, ప్రభుత్వ పథకాల్లో అవినీతిపై సంచలనాత్మక కథనాలు రాశారు. ప్రస్తుతం జాతీయ, అంతర్జాతీయ పరిణామాలు, బిజినెస్, స్టాక్ మార్కెట్, టెక్నాలజీ, ఆటోమొబైల్ రంగాలపై నిశితమైన విశ్లేషణలు అందిస్తున్నారు. హిందుస్తాన్ టైమ్స్ నుంచి రెండుసార్లు Digi Journo పురస్కారం పొందారు. కమ్యూనికేషన్ అండ్ జర్నలిజంలో పీజీ (MCJ) పట్టా పొందిన వీరు, కామర్స్ (B.Com) నేపథ్యం కలిగి ఉండటం వల్ల ఆర్థిక అంశాలను సరళంగా వివరించడంలో సిద్ధహస్తులు. ప్రజా సమస్యలపై పోరాటం, విధానపరమైన మార్పులకు కారణమైన వీరి రిపోర్టింగ్ శైలి తెలుగు జర్నలిజంలో వీరికి ఒక ప్రత్యేక గుర్తింపును తెచ్చిపెట్టింది. 2001లో సీ ఛానెల్ అనే కేబుల్ టీవీలో చేరి కెరీర్ ప్రారంభించి హైదరాబాద్ నగర ఆర్థిక, సామాజిక రంగాలపై కథనాలతో పాటు సినిమా వార్తలను కూడా అందించారు.Read More