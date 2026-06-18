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    టీఎంసీ సంక్షోభం వేళ.. రోడ్డెక్కిన మమతా బెనర్జీ: హాకర్లకు మద్దతుగా సర్కారుకు సవాల్

    కోల్‌కతాలో అకస్మాత్తుగా జరిగిన హాకర్ల నిరసన ప్రదర్శన రాజకీయ వర్గాల్లో చర్చనీయాంశమైంది. తమను అక్రమంగా తొలగిస్తున్నారని ఆరోపిస్తూ హాకర్లు చేపట్టిన ఈ నిరసనలో తృణమూల్ కాంగ్రెస్ (TMC) ఛైర్‌పర్సన్, మాజీ సీఎం మమతా బెనర్జీ అనూహ్యంగా పాల్గొన్నారు.

    Published on: Jun 18, 2026 12:34 PM IST
    By Praveen Kumar Lenkala
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    జూన్ 7న జాదవ్‌పూర్ స్టేషన్ రోడ్డులో అధికారులు చేపట్టిన ఎన్‌క్రోచ్‌మెంట్ డ్రైవ్‌లో భాగంగా అనేక చిన్న చిన్న దుకాణాలను బుల్డోజర్లతో కూల్చివేశారు. ఈ ఘటనపై మమతా బెనర్జీ తీవ్ర ఆగ్రహం వ్యక్తం చేశారు.

    టీఎంసీ సంక్షోభం వేళ.. రోడ్డెక్కిన మమతా బెనర్జీ: హాకర్లకు మద్దతుగా నిరసన (Shyamal Maitra)
    టీఎంసీ సంక్షోభం వేళ.. రోడ్డెక్కిన మమతా బెనర్జీ: హాకర్లకు మద్దతుగా నిరసన (Shyamal Maitra)

    పునరావాసం కల్పించకుండా తొలగింపు: హాకర్ల ఉపాధిని దెబ్బతీసేలా ఉన్న ఈ తొలగింపు చర్యలను ఆమె "చట్టవిరుద్ధం, అమానవీయం" అని అభివర్ణించారు.

    పునరావాసానికి ప్రాధాన్యత: "ఎవరినైనా తొలగించే ముందు వారికి ప్రత్యామ్నాయ పునరావాసం కల్పించాలి" అని మమతా స్పష్టం చేశారు. వారి గౌరవాన్ని, జీవనోపాధిని కాపాడటం తన బాధ్యతని ఆమె పేర్కొన్నారు.

    బీజేపీపై విమర్శలు: ఈ చర్యలు బీజేపీ ప్రభుత్వ ప్రజా వ్యతిరేక విధానాలకు నిదర్శనమని టీఎంసీ ఆరోపించింది.

    ఆంతరంగిక సంక్షోభం వేళ వ్యూహాత్మక అడుగు

    ప్రస్తుతం మమతా బెనర్జీ నేతృత్వంలోని టీఎంసీ అంతర్గత సంక్షోభంతో అట్టుడుకుతోంది. పార్టీలోని పలువురు ఎమ్మెల్యేలు తిరుగుబాటు చేయడంతో పాటు, దాదాపు 20 మంది లోక్‌సభ ఎంపీలు త్రిపుర కేంద్రంగా పనిచేస్తున్న ఎన్‌సీపీఐ (NCPI) పార్టీలో చేరి, ఎన్డీయే (NDA)కు మద్దతు తెలపడం పార్టీకి పెద్ద దెబ్బగా మారింది. ఇలాంటి క్లిష్ట సమయంలో, వీధుల్లోకి వచ్చి ప్రజలకు మద్దతుగా నిలిచి తన బలాన్ని నిరూపించుకోవాలని మమతా ప్రయత్నిస్తున్నారని విశ్లేషకులు భావిస్తున్నారు.

    బీజేపీ కౌంటర్: "మీడియాలో ఉండటానికే ఈ డ్రామా"

    మమతా నిరసనపై బీజేపీ నేత, బెంగాల్ మంత్రి దిలీప్ ఘోష్ తీవ్రంగా స్పందించారు. ఇది మమతా బెనర్జీ కేవలం మీడియాలో ఉండేందుకు చేస్తున్న ఆఖరి ప్రయత్నమని ఆయన విమర్శించారు.

    "ఆమెకు ఇప్పుడు పార్టీ లేదు, కార్యకర్తలు లేరు, కార్యాలయాలు లేవు. ఎవరి దగ్గరైతే డబ్బులు తీసుకుని రోడ్లపై వ్యాపారాలకు అనుమతి ఇచ్చారో, వారి కోసం ఆమె ఇప్పుడు రోడ్డెక్కారు" అని దిలీప్ ఘోష్ వ్యాఖ్యానించారు. ప్రజా ప్రయోజనాల కోసం, రోడ్లను ఆక్రమణల నుండి విముక్తం చేసేందుకు ప్రభుత్వం కట్టుబడి ఉందని ఆయన స్పష్టం చేశారు.

    పార్టీపై పట్టు సడలుతున్న తరుణంలో, సామాన్య హాకర్ల పక్షాన నిలబడటం ద్వారా తన ప్రజాబలాన్ని ప్రదర్శించేందుకు మమతా బెనర్జీ చేసిన ఈ ప్రయత్నం పశ్చిమ బెంగాల్ రాజకీయాల్లో వేడిని పెంచింది.

    • Praveen Kumar Lenkala
      ABOUT THE AUTHOR
      Praveen Kumar Lenkala

      ప్రవీణ్ కుమార్ లెంకల ప్రస్తుతం హిందుస్తాన్ టైమ్స్ తెలుగు ఎడిటర్‌గా బాధ్యతలు నిర్వహిస్తున్నారు. జర్నలిజంలో 25 ఏళ్ల సుదీర్ఘ అనుభవం కలిగిన వీరు, గతంలో సాక్షి దినపత్రికలో ఢిల్లీ నేషనల్ బ్యూరో చీఫ్‌గా (2014-2021) సుమారు ఎనిమిదేళ్ల పాటు పనిచేశారు. ఆ సమయంలో జాతీయ రాజకీయాలు, ప్రభుత్వ విధానాలు, కేంద్ర బడ్జెట్, సార్వత్రిక ఎన్నికలు, రాష్ట్రాల శాసన సభలకు ఎన్నికలు తదితర అనేక అంశాలపై కథనాలు, విశ్లేషణలు, పరిశీలనాత్మక వార్తలు అందించారు. పార్లమెంటు ప్రొసీడింగ్స్ నుంచి.. సుప్రీంకోర్టు విచారణల వరకు కవరేజీలో విశేష అనుభవం ఉంది. ఢిల్లీలో ఆంధ్రప్రదేశ్, తెలంగాణ రాష్ట్రాల రాజకీయ పరిణామాలు, అభివృద్ధి సంబంధిత పెండింగ్ సమస్యలు లోతుగా అందించారు. అంతకుముందు హైదరాబాద్‌లో సాక్షి టాస్క్‌ఫోర్స్ బ్యూరోలో (2008-2013) పనిచేస్తూ భూకుంభకోణాలు, ఫైనాన్స్ సంస్థల మోసాలు, వైట్ కాలర్ స్కామ్స్‌ను వెలికితీశారు. ముఖ్యంగా పోలీసు వ్యవస్థలోని 'ఆర్డర్లీ వ్యవస్థ'పై వీరు చేసిన పరిశోధనాత్మక కథనాలు ప్రభుత్వం ఆ వ్యవస్థను రద్దు చేయడానికి కారణమయ్యాయి. ఈనాడు దినపత్రికలో (2003-2007) నల్గొండ, ఖమ్మం జిల్లాల్లో రిపోర్టర్‌గా, సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేసి గిరిజన తండాల్లో ఆడపిల్లల అమ్మకాలు, గ్రామీణ ప్రాంతాల వెనుకబాటుతనం, ప్రభుత్వ పథకాల్లో అవినీతిపై సంచలనాత్మక కథనాలు రాశారు. ప్రస్తుతం జాతీయ, అంతర్జాతీయ పరిణామాలు, బిజినెస్, స్టాక్ మార్కెట్, టెక్నాలజీ, ఆటోమొబైల్ రంగాలపై నిశితమైన విశ్లేషణలు అందిస్తున్నారు. హిందుస్తాన్ టైమ్స్ నుంచి రెండుసార్లు Digi Journo పురస్కారం పొందారు. కమ్యూనికేషన్ అండ్ జర్నలిజంలో పీజీ (MCJ) పట్టా పొందిన వీరు, కామర్స్ (B.Com) నేపథ్యం కలిగి ఉండటం వల్ల ఆర్థిక అంశాలను సరళంగా వివరించడంలో సిద్ధహస్తులు. ప్రజా సమస్యలపై పోరాటం, విధానపరమైన మార్పులకు కారణమైన వీరి రిపోర్టింగ్ శైలి తెలుగు జర్నలిజంలో వీరికి ఒక ప్రత్యేక గుర్తింపును తెచ్చిపెట్టింది. 2001లో సీ ఛానెల్ అనే కేబుల్ టీవీలో చేరి కెరీర్ ప్రారంభించి హైదరాబాద్ నగర ఆర్థిక, సామాజిక రంగాలపై కథనాలతో పాటు సినిమా వార్తలను కూడా అందించారు.Read More

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    Home/News/టీఎంసీ సంక్షోభం వేళ.. రోడ్డెక్కిన మమతా బెనర్జీ: హాకర్లకు మద్దతుగా సర్కారుకు సవాల్
    Home/News/టీఎంసీ సంక్షోభం వేళ.. రోడ్డెక్కిన మమతా బెనర్జీ: హాకర్లకు మద్దతుగా సర్కారుకు సవాల్
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