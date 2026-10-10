సీజేపీ నేత అభిజీత్ దిప్కే నానమ్మ కన్నుమూత: ఢిల్లీలో నిర్బంధంలో దిప్కే
కాక్రోచ్ జనతా పార్టీ (CJP) వ్యవస్థాపకుడు అభిజీత్ దిప్కే నానమ్మ సావిత్రీబాయి శంకరరావు దిప్కే (85) శనివారం మహారాష్ట్రలోని హింగోలీ జిల్లాలో కన్నుమూశారు. మరొకవైపు జంతర్ మంతర్ నిరసనకు వెళ్లిన అభిజీత్ దిప్కేను ఢిల్లీ పోలీసులు అదుపులోకి తీసుకున్నారు.
కాక్రోచ్ జనతా పార్టీ (CJP) వ్యవస్థాపకుడు అభిజీత్ దిప్కే కుటుంబంలో విషాదం నెలకొంది. ఆయన నానమ్మ సావిత్రీబాయి శంకరరావు డిప్కే (85) శనివారం ఉదయం కన్నుమూశారు. మహారాష్ట్రలోని హింగోలీ జిల్లా సంతుక్ పింపిరి గ్రామంలోని స్వగృహంలో ఉదయం 11:30 గంటలకు ఆమె తుదిశ్వాస విడిచారని కుటుంబ సభ్యులు తెలిపారు.
అనారోగ్యంతో కన్నుమూత - ఆదివారం అంత్యక్రియలు
గత నెల రోజులుగా అనారోగ్యంతో బాధపడుతున్న సావిత్రీబాయికి హింగోలీలోని ఆసుపత్రిలో చికిత్స అందించారు. శనివారం ఆరోగ్యం క్షీణించడంతో ఆమె ప్రాణాలు విడిచారు. ఆదివారం ఉదయం 10 గంటలకు సంతుక్ పింపిరి గ్రామంలో అంత్యక్రియలు నిర్వహించనున్నట్లు కుటుంబ వర్గాలు వెల్లడించాయి.
ఢిల్లీలో అభిజీత్ దిప్కే నిర్బంధం
నానమ్మ మరణవార్త తెలిసినప్పటికీ అభిజీత్ దిప్కేను నేరుగా సంప్రదించలేకపోయినట్లు ఆయన సోదరుడు తెలిపారు. దేశ రాజధాని ఢిల్లీలో అభిజీత్ను పోలీసులు అదుపులోకి తీసుకోవడమే ఇందుకు కారణం. అయితే ఆయన తల్లిదండ్రులకు సమాచారం అందించగా, వారు ఇప్పటికే సంతుక్ పింపిరి గ్రామానికి బయలుదేరినట్లు కుటుంబ సభ్యులు తెలిపారు. హింగోలీ జిల్లా నుంచి ప్రారంభించిన 'స్కూల్ ఠీక్ కరో' ఉద్యమం సందర్భంగా ఆగస్టు 15న అభిజీత్ తన నానమ్మను కలిశారు. గత 20-25 రోజులుగా ఆమెను కలవడానికి వీలుపడలేదని కుటుంబీకులు గుర్తుచేసుకున్నారు.
జంతర్ మంతర్ నిరసన ముందు నాటకీయ పరిణామాలు
చీఫ్ ఎలక్షన్ కమిషనర్ జ్ఞానేష్ కుమార్కు వ్యతిరేకంగా ఢిల్లీలోని జంతర్ మంతర్ వద్ద నిరసన తెలిపేందుకు సీజేపీ నాయకులు ముంబై నుంచి విమానంలో ఢిల్లీ చేరుకున్నారు. అయితే విమానం ల్యాండ్ కాగానే సీజేపీ నేతలు అభిజీత్ దిప్కే, సౌరవ్ దాస్, అశుతోష్ రాంకాలను విమానం లోపలే ఢిల్లీ పోలీసులు అదుపులోకి తీసుకున్నారని సీజేపీ పార్టీ వర్గాలు వెల్లడించాయి.
- ABOUT THE AUTHORPraveen Kumar Lenkala
ప్రవీణ్ కుమార్ లెంకల ప్రస్తుతం హిందుస్తాన్ టైమ్స్ తెలుగు ఎడిటర్గా బాధ్యతలు నిర్వహిస్తున్నారు. జర్నలిజంలో 25 ఏళ్ల సుదీర్ఘ అనుభవం కలిగిన వీరు, గతంలో సాక్షి దినపత్రికలో ఢిల్లీ నేషనల్ బ్యూరో చీఫ్గా (2014-2021) సుమారు ఎనిమిదేళ్ల పాటు పనిచేశారు. ఆ సమయంలో జాతీయ రాజకీయాలు, ప్రభుత్వ విధానాలు, కేంద్ర బడ్జెట్, సార్వత్రిక ఎన్నికలు, రాష్ట్రాల శాసన సభలకు ఎన్నికలు తదితర అనేక అంశాలపై కథనాలు, విశ్లేషణలు, పరిశీలనాత్మక వార్తలు అందించారు. పార్లమెంటు ప్రొసీడింగ్స్ నుంచి.. సుప్రీంకోర్టు విచారణల వరకు కవరేజీలో విశేష అనుభవం ఉంది. ఢిల్లీలో ఆంధ్రప్రదేశ్, తెలంగాణ రాష్ట్రాల రాజకీయ పరిణామాలు, అభివృద్ధి సంబంధిత పెండింగ్ సమస్యలు లోతుగా అందించారు. అంతకుముందు హైదరాబాద్లో సాక్షి టాస్క్ఫోర్స్ బ్యూరోలో (2008-2013) పనిచేస్తూ భూకుంభకోణాలు, ఫైనాన్స్ సంస్థల మోసాలు, వైట్ కాలర్ స్కామ్స్ను వెలికితీశారు. ముఖ్యంగా పోలీసు వ్యవస్థలోని 'ఆర్డర్లీ వ్యవస్థ'పై వీరు చేసిన పరిశోధనాత్మక కథనాలు ప్రభుత్వం ఆ వ్యవస్థను రద్దు చేయడానికి కారణమయ్యాయి. ఈనాడు దినపత్రికలో (2003-2007) నల్గొండ, ఖమ్మం జిల్లాల్లో రిపోర్టర్గా, సబ్ ఎడిటర్గా పనిచేసి గిరిజన తండాల్లో ఆడపిల్లల అమ్మకాలు, గ్రామీణ ప్రాంతాల వెనుకబాటుతనం, ప్రభుత్వ పథకాల్లో అవినీతిపై సంచలనాత్మక కథనాలు రాశారు. ప్రస్తుతం జాతీయ, అంతర్జాతీయ పరిణామాలు, బిజినెస్, స్టాక్ మార్కెట్, టెక్నాలజీ, ఆటోమొబైల్ రంగాలపై నిశితమైన విశ్లేషణలు అందిస్తున్నారు. హిందుస్తాన్ టైమ్స్ నుంచి రెండుసార్లు Digi Journo పురస్కారం పొందారు. కమ్యూనికేషన్ అండ్ జర్నలిజంలో పీజీ (MCJ) పట్టా పొందిన వీరు, కామర్స్ (B.Com) నేపథ్యం కలిగి ఉండటం వల్ల ఆర్థిక అంశాలను సరళంగా వివరించడంలో సిద్ధహస్తులు. ప్రజా సమస్యలపై పోరాటం, విధానపరమైన మార్పులకు కారణమైన వీరి రిపోర్టింగ్ శైలి తెలుగు జర్నలిజంలో వీరికి ఒక ప్రత్యేక గుర్తింపును తెచ్చిపెట్టింది. 2001లో సీ ఛానెల్ అనే కేబుల్ టీవీలో చేరి కెరీర్ ప్రారంభించి హైదరాబాద్ నగర ఆర్థిక, సామాజిక రంగాలపై కథనాలతో పాటు సినిమా వార్తలను కూడా అందించారు.Read More