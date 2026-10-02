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జంతర్ మంతర్ వద్ద ఇంటర్నెట్ నిలిపివేత: ఈసీకి వ్యతిరేకంగా నిరసనలు

ఓటర్ల జాబితా ప్రత్యేక సవరణలో అక్రమాలు జరిగాయంటూ కేంద్ర ఎన్నికల సంఘానికి వ్యతిరేకంగా ఆందోళనలు మిన్నంటిన వేళ, ఢిల్లీలోని జంతర్ మంతర్ పరిసర ప్రాంతాల్లో 12 గంటల పాటు ఇంటర్నెట్ సేవలను అధికారులు నిలిపివేశారు.

Published on: Oct 2, 2026, 14:45:11 IST
By Praveen Kumar Lenkala
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న్యూఢిల్లీ: ఓటర్ల జాబితా ప్రత్యేక నిఘా సవరణ (ఎస్‌ఐఆర్) ప్రక్రియలో చోటుచేసుకున్న అక్రమాలు, పెద్ద ఎత్తున ఓట్ల తొలగింపునకు నిరసనగా కేంద్ర ఎన్నికల సంఘానికి వ్యతిరేకంగా ఆందోళనలు తీవ్రరూపం దాల్చాయి. ఈ నేపథ్యంలో ఢిల్లీలోని జంతర్ మంతర్ వద్ద ఉద్రిక్త పరిస్థితులు నెలకొనడంతో ముందస్తు జాగ్రత్త చర్యగా జంతర్ మంతర్, దాని చుట్టుపక్కల 1.5 కిలోమీటర్ల పరిధిలో 12 గంటల పాటు మొబైల్ ఇంటర్నెట్ సేవలను నిలిపివేస్తూ అధికారులు నిర్ణయం తీసుకున్నారు.

నిరసన వ్యక్తం చేస్తున్న విద్యార్థి సంఘాల నేతలను అదుపులోకి తీసుకుంటున్న పోలీసులు (PTI)
నిరసన వ్యక్తం చేస్తున్న విద్యార్థి సంఘాల నేతలను అదుపులోకి తీసుకుంటున్న పోలీసులు (PTI)

12 గంటల పాటు సేవలు బంద్

శుక్రవారం ఉదయం 9 గంటల నుంచి రాత్రి 9 గంటల వరకు ఎయిర్‌టెల్, రిలయన్స్ జియో, వొడాఫోన్ ఐడియా వంటి ప్రధాన టెలికాం సర్వీస్ ప్రొవైడర్లు ఇంటర్నెట్ సేవలను నిలిపివేయాలని ఆదేశాలు జారీ అయ్యాయి. చీఫ్ ఎలక్షన్ కమిషనర్ (సీఈసీ) జ్ఞానేష్ కుమార్ రాజీనామా చేయాలని డిమాండ్ చేస్తూ వివిధ రాజకీయ పార్టీలతో పాటు ఏఐఎస్‌ఏ (AISA), ఎస్‌ఎఫ్‌ఐ (SFI), ఎన్‌ఎస్‌యూఐ (NSUI) వంటి విద్యార్థి సంఘాల ప్రతినిధులు పెద్ద ఎత్తున జంతర్ మంతర్ వద్దకు తరలివచ్చారు.

అనుమతి లేని ఆందోళనలు.. 700 మంది నిర్బంధం

ఈ నిరసన కార్యక్రమానికి పోలీసు శాఖ ఎటువంటి ముందస్తు అనుమతులు మంజూరు చేయలేదు. అయినప్పటికీ నిరసనకారులు భారీగా ఆందోళనలో పాల్గొనడానికి యత్నించడంతో, జంతర్ మంతర్, పరిసర ప్రాంతాల నుంచి ఇప్పటివరకు దాదాపు 700 మంది నిరసనకారులను పోలీసులు అదుపులోకి తీసుకున్నారు.

మూడు నెలల్లో రెండోసారి

గత మూడు నెలల కాలంలో జంతర్ మంతర్ వద్ద ఇంటర్నెట్ సేవలను నిలిపివేయడం ఇది రెండోసారి. అంతకుముందు జూలై నెలలో నీట్ (NEET) పేపర్ లీకేజీ ఉదంతంపై కాక్రోచ్ జనతా పార్టీ (సిజేపీ) చేపట్టిన ఆందోళనల సమయంలో కూడా ఇక్కడ ఇంటర్నెట్ బంద్ విధించారు. జూలై 20 నుంచి 25 మధ్య ఐదు రోజుల వ్యవధిలో ఏకంగా ఏడు సార్లు ఇంటర్నెట్ నిలిపివేత ఉత్తర్వులు వెలువడ్డాయి. విద్యాశాఖ మంత్రి ధర్మేంద్ర ప్రధాన్ రాజీనామా చేసిన అనంతరమే ఆ నిరసనలు ముగిశాయి. ఆ ఆదేశాలను సవాలు చేస్తూ ఎస్‌ఎఫ్ఎల్‌సీ.ఇన్ (SFLC.in) సంస్థ ఢిల్లీ హైకోర్టును ఆశ్రయించింది.

బ్లూటూత్ యాప్‌ల వాడకం.. గతం నుంచి పాఠాలు

జూలై నిరసనల సమయంలో ఇంటర్నెట్ అందుబాటులో లేకపోయినా సమాచారం చేరవేసేందుకు ఆందోళనకారులు 'బిట్‌చాట్ మెష్' అనే బ్లూటూత్ ఆధారిత యాప్‌ను వినియోగించారు. దీనిపై స్పందించిన కేంద్ర హోం మంత్రిత్వ శాఖ పరిధిలోని ఇండియన్ సైబర్ క్రైమ్ కోఆర్డినేషన్ సెంటర్ (I4C), ఐటీ చట్టం సెక్షన్ 79(3)(బి) కింద ఈ యాప్‌నకు సంబంధించిన యూఆర్‌‌ఎల్‌లను తొలగించాలని గిట్‌హబ్‌కు (GitHub) నోటీసులు జారీ చేసినట్లు ఆ వేదిక వ్యవస్థాపకుడు జాక్ డోర్సే సామాజిక మాధ్యమం ఎక్స్‌లో వెల్లడించారు.

గతంలో కూడా ఢిల్లీలో శాంతిభద్రతల సమస్యలు తలెత్తినప్పుడు ఇంటర్నెట్ సేవలను నిలిపివేసిన ఘటనలు ఉన్నాయి. 2019 డిసెంబర్‌లో పౌరసత్వ సవరణ చట్టం (సీఏఏ) వ్యతిరేక నిరసనల సమయంలోనూ, 2021 జనవరిలో రైతు ఆందోళనల వేళ సింఘు, గాజీపూర్, తిక్రీ సరిహద్దుల్లో ఇంటర్నెట్ సేవలను తాత్కాలికంగా రద్దు చేసిన సంగతి తెలిసిందే.

  • Praveen Kumar Lenkala
    ABOUT THE AUTHOR
    Praveen Kumar Lenkala

    ప్రవీణ్ కుమార్ లెంకల ప్రస్తుతం హిందుస్తాన్ టైమ్స్ తెలుగు ఎడిటర్‌గా బాధ్యతలు నిర్వహిస్తున్నారు. జర్నలిజంలో 25 ఏళ్ల సుదీర్ఘ అనుభవం కలిగిన వీరు, గతంలో సాక్షి దినపత్రికలో ఢిల్లీ నేషనల్ బ్యూరో చీఫ్‌గా (2014-2021) సుమారు ఎనిమిదేళ్ల పాటు పనిచేశారు. ఆ సమయంలో జాతీయ రాజకీయాలు, ప్రభుత్వ విధానాలు, కేంద్ర బడ్జెట్, సార్వత్రిక ఎన్నికలు, రాష్ట్రాల శాసన సభలకు ఎన్నికలు తదితర అనేక అంశాలపై కథనాలు, విశ్లేషణలు, పరిశీలనాత్మక వార్తలు అందించారు. పార్లమెంటు ప్రొసీడింగ్స్ నుంచి.. సుప్రీంకోర్టు విచారణల వరకు కవరేజీలో విశేష అనుభవం ఉంది. ఢిల్లీలో ఆంధ్రప్రదేశ్, తెలంగాణ రాష్ట్రాల రాజకీయ పరిణామాలు, అభివృద్ధి సంబంధిత పెండింగ్ సమస్యలు లోతుగా అందించారు. అంతకుముందు హైదరాబాద్‌లో సాక్షి టాస్క్‌ఫోర్స్ బ్యూరోలో (2008-2013) పనిచేస్తూ భూకుంభకోణాలు, ఫైనాన్స్ సంస్థల మోసాలు, వైట్ కాలర్ స్కామ్స్‌ను వెలికితీశారు. ముఖ్యంగా పోలీసు వ్యవస్థలోని 'ఆర్డర్లీ వ్యవస్థ'పై వీరు చేసిన పరిశోధనాత్మక కథనాలు ప్రభుత్వం ఆ వ్యవస్థను రద్దు చేయడానికి కారణమయ్యాయి. ఈనాడు దినపత్రికలో (2003-2007) నల్గొండ, ఖమ్మం జిల్లాల్లో రిపోర్టర్‌గా, సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేసి గిరిజన తండాల్లో ఆడపిల్లల అమ్మకాలు, గ్రామీణ ప్రాంతాల వెనుకబాటుతనం, ప్రభుత్వ పథకాల్లో అవినీతిపై సంచలనాత్మక కథనాలు రాశారు. ప్రస్తుతం జాతీయ, అంతర్జాతీయ పరిణామాలు, బిజినెస్, స్టాక్ మార్కెట్, టెక్నాలజీ, ఆటోమొబైల్ రంగాలపై నిశితమైన విశ్లేషణలు అందిస్తున్నారు. హిందుస్తాన్ టైమ్స్ నుంచి రెండుసార్లు Digi Journo పురస్కారం పొందారు. కమ్యూనికేషన్ అండ్ జర్నలిజంలో పీజీ (MCJ) పట్టా పొందిన వీరు, కామర్స్ (B.Com) నేపథ్యం కలిగి ఉండటం వల్ల ఆర్థిక అంశాలను సరళంగా వివరించడంలో సిద్ధహస్తులు. ప్రజా సమస్యలపై పోరాటం, విధానపరమైన మార్పులకు కారణమైన వీరి రిపోర్టింగ్ శైలి తెలుగు జర్నలిజంలో వీరికి ఒక ప్రత్యేక గుర్తింపును తెచ్చిపెట్టింది. 2001లో సీ ఛానెల్ అనే కేబుల్ టీవీలో చేరి కెరీర్ ప్రారంభించి హైదరాబాద్ నగర ఆర్థిక, సామాజిక రంగాలపై కథనాలతో పాటు సినిమా వార్తలను కూడా అందించారు.Read More

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Home/News/జంతర్ మంతర్ వద్ద ఇంటర్నెట్ నిలిపివేత: ఈసీకి వ్యతిరేకంగా నిరసనలు
Home/News/జంతర్ మంతర్ వద్ద ఇంటర్నెట్ నిలిపివేత: ఈసీకి వ్యతిరేకంగా నిరసనలు
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