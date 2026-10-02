Edit Profile
crown
Subscribe Now
Saved Articles
Following
My Reads
Sign out
Get App
Copyright © HT Digital Streams Ltd. All rights reserved.
Sign in

జంతర్ మంతర్ వద్ద ఫుడ్ డెలివరీలపై ఆంక్షలు: ఢిల్లీ పోలీసుల కీలక నిర్ణయం

జూలైలో జరిగిన సీజేపీ (CJP) ఆందోళనల నుంచి ఎదురైన అనుభవాల నేపథ్యంలో ఢిల్లీ పోలీసులు జంతర్ మంతర్ వద్ద భద్రతను తీవ్రతరం చేశారు. ఉచిత ఆహార పంపిణీ, రాళ్లు రువ్వడం వంటి ఘటనలకు చెక్ పెడుతూ అక్టోబర్ 2 నిరసనల వేళ నగరంలో 4,000 మంది బలగాలను మోహరించారు.

Published on: Oct 2, 2026, 14:38:52 IST
By Praveen Kumar Lenkala
Share
Share via
  • facebook
  • twitter
  • linkedin
Copy link
  • copy link

న్యూఢిల్లీ: ఢిల్లీలోని జంతర్ మంతర్ వేదికగా జూలై నెలలో సీజేపీ (కాక్రోచ్ జనతా పార్టీ) చేపట్టిన ఆందోళనల్లో ఎదురైన అనుభవాలను దృష్టిలో ఉంచుకుని ఢిల్లీ పోలీసులు, కేంద్ర భద్రతా బలగాలు కఠిన చర్యలకు శ్రీకారం చుట్టాయి. చీఫ్ ఎలక్షన్ కమిషనర్ (సీఈసీ) జ్ఞానేష్ కుమార్ రాజీనామాను డిమాండ్ చేస్తూ అక్టోబర్ 2న వివిధ పౌర సమాజ సంఘాలు తిరిగి నిరసనలకు పిలుపునిచ్చిన నేపథ్యంలో, గత పొరపాట్లు పునరావృతం కాకుండా 360 డిగ్రీల కోణంలో భద్రతా సమీక్ష నిర్వహించారు.

నిరసనకారులను అదుపులోకి తీసుకుంటున్న పోలీసులు (PTI)
నిరసనకారులను అదుపులోకి తీసుకుంటున్న పోలీసులు (PTI)

ఫుడ్ డెలివరీలు.. ఆందోళనలు తీవ్రం కావడానికి కారణం

గత నిరసనల సమీక్షలో పోలీసులు గుర్తించిన ప్రధాన లోపం ఉచితంగా ఆహారం, నీరు సరఫరా కావడం. నిరసన ప్రదేశానికి ఉచితంగా భోజనాలు, పానీయాలు, ఫుడ్ డెలివరీలు అందుబాటులో ఉండటంతో నిరసనకారులు రాత్రిపూట కూడా జంతర్ మంతర్ వద్దే ఉండిపోయారని ఒక సీనియర్ అధికారి వెల్లడించారు. ఈ ఉచిత వసతుల వల్ల నిరసనలు నెలల తరబడి సాగే వాతావరణం ఏర్పడిందని, దీనిని అసాంఘిక శక్తులు తమకు అనుకూలంగా మలచుకున్నారని స్పష్టం చేశారు. ఈసారి ఇటువంటి ఉచిత పంపిణీలు, అపరిమిత ప్రవేశాలపై కఠిన ఆంక్షలు విధించనున్నారు.

పగిలిన ఫుట్‌పాత్ రాళ్లతో దాడి.. భద్రతా చర్యలు కఠినం

జూలై ఆందోళనల్లో పరిసర ప్రాంతాలలోని పగిలిన ఫుట్‌పాత్‌లు, గోడల రాళ్లను ఆందోళనకారులు పోలీసులు, భద్రతా బలగాలపై విసిరేందుకు ఆయుధాలుగా వాడుకున్నారు. ఈసారి అలాంటి ప్రమాదకర ప్రాంతాలను గుర్తించి ఫుట్‌పాత్‌లను బాగు చేశారు. మరమ్మతులు సాధ్యం కాని చోట ప్రత్యేక కాపలా ఏర్పాటు చేయడంతో పాటు న్యూఢిల్లీ వ్యాప్తంగా సీసీటీవీ కెమెరాలను అమర్చారు.

కెమెరా ప్రాంక్స్, రికార్డింగ్‌లను తట్టుకునేలా యాంటీ-రైట్ శిక్షణ

పోలీసు సిబ్బందిని రెచ్చగొట్టేందుకు కొందరు నిరసనకారులు తమ మొబైల్ ఫోన్లలో వీడియోలు తీస్తూ లైవ్ స్ట్రీమింగ్స్ చేయడంపై ప్రత్యేక శిక్షణ ఇచ్చారు. ఆందోళనకారులు కెమెరాలతో రికార్డు చేసినా, లైవ్ పెట్టినా పోలీసులు అసహనానికి గురికాకుండా నిగ్రహంతో వ్యవహరించేలా కౌన్సెలింగ్ ఇచ్చారు. గతంలో ఆర్‌ఏఎఫ్ (Rapid Action Force) సిబ్బంది మీడియాకు ఇంటర్వ్యూలు ఇవ్వడం, నిరసనకారులను పడదోయడం వంటి వీడియోలు వైరల్ కావడంతో ఈ విధమైన నిగ్రహ శిక్షణకు ప్రాధాన్యత ఇచ్చారు.

పెల్లెట్ గన్స్ వినియోగంపై వెనక్కి తగ్గింపు.. స్టేడియంలలో తాత్కాలిక జైళ్లు

జూలై 20న జరిగిన ఆందోళనలో ప్లాస్టిక్ పెల్లెట్లు వాడారనే ఆరోపణలు తీవ్ర దుమారం రేపాయి. దీనిపై సుప్రీంకోర్టు మాజీ న్యాయమూర్తి జస్టిస్ ఆర్. సుభాష్ రెడ్డి నేతృత్వంలో ఐదుగురు సభ్యుల విచారణ కమిటీని కూడా ఏర్పాటు చేశారు. దీంతో ఈసారి ఎట్టిపరిస్థితుల్లోనూ పెల్లెట్ గన్లను వాడకూడదని నిర్ణయించారు.

అక్టోబర్ 2 నిరసనలకు పోలీసులు ఎలాంటి అనుమతులూ ఇవ్వలేదు. దాదాపు 4,000 మంది భద్రతా సిబ్బందిని, 20 సీఏపీఎఫ్ (CAPF) కంపెనీలను జంతర్ మంతర్, సంసద్ మార్గ్‌తో పాటు న్యూఢిల్లీ వైపు వచ్చే మార్గాల్లో మోహరించారు. నిరసనకారులు భారీ సంఖ్యలో తరలివస్తే వారిని తరలించేందుకు నగరంలోని క్రీడా ప్రాంగణాలను (స్టేడియంలను) తాత్కాలిక బంధీఖానాలుగా (మినీ జైళ్లు) మార్చడానికి ప్రణాళికలు సిద్ధం చేశారు.

  • Praveen Kumar Lenkala
    ABOUT THE AUTHOR
    Praveen Kumar Lenkala

    ప్రవీణ్ కుమార్ లెంకల ప్రస్తుతం హిందుస్తాన్ టైమ్స్ తెలుగు ఎడిటర్‌గా బాధ్యతలు నిర్వహిస్తున్నారు. జర్నలిజంలో 25 ఏళ్ల సుదీర్ఘ అనుభవం కలిగిన వీరు, గతంలో సాక్షి దినపత్రికలో ఢిల్లీ నేషనల్ బ్యూరో చీఫ్‌గా (2014-2021) సుమారు ఎనిమిదేళ్ల పాటు పనిచేశారు. ఆ సమయంలో జాతీయ రాజకీయాలు, ప్రభుత్వ విధానాలు, కేంద్ర బడ్జెట్, సార్వత్రిక ఎన్నికలు, రాష్ట్రాల శాసన సభలకు ఎన్నికలు తదితర అనేక అంశాలపై కథనాలు, విశ్లేషణలు, పరిశీలనాత్మక వార్తలు అందించారు. పార్లమెంటు ప్రొసీడింగ్స్ నుంచి.. సుప్రీంకోర్టు విచారణల వరకు కవరేజీలో విశేష అనుభవం ఉంది. ఢిల్లీలో ఆంధ్రప్రదేశ్, తెలంగాణ రాష్ట్రాల రాజకీయ పరిణామాలు, అభివృద్ధి సంబంధిత పెండింగ్ సమస్యలు లోతుగా అందించారు. అంతకుముందు హైదరాబాద్‌లో సాక్షి టాస్క్‌ఫోర్స్ బ్యూరోలో (2008-2013) పనిచేస్తూ భూకుంభకోణాలు, ఫైనాన్స్ సంస్థల మోసాలు, వైట్ కాలర్ స్కామ్స్‌ను వెలికితీశారు. ముఖ్యంగా పోలీసు వ్యవస్థలోని 'ఆర్డర్లీ వ్యవస్థ'పై వీరు చేసిన పరిశోధనాత్మక కథనాలు ప్రభుత్వం ఆ వ్యవస్థను రద్దు చేయడానికి కారణమయ్యాయి. ఈనాడు దినపత్రికలో (2003-2007) నల్గొండ, ఖమ్మం జిల్లాల్లో రిపోర్టర్‌గా, సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేసి గిరిజన తండాల్లో ఆడపిల్లల అమ్మకాలు, గ్రామీణ ప్రాంతాల వెనుకబాటుతనం, ప్రభుత్వ పథకాల్లో అవినీతిపై సంచలనాత్మక కథనాలు రాశారు. ప్రస్తుతం జాతీయ, అంతర్జాతీయ పరిణామాలు, బిజినెస్, స్టాక్ మార్కెట్, టెక్నాలజీ, ఆటోమొబైల్ రంగాలపై నిశితమైన విశ్లేషణలు అందిస్తున్నారు. హిందుస్తాన్ టైమ్స్ నుంచి రెండుసార్లు Digi Journo పురస్కారం పొందారు. కమ్యూనికేషన్ అండ్ జర్నలిజంలో పీజీ (MCJ) పట్టా పొందిన వీరు, కామర్స్ (B.Com) నేపథ్యం కలిగి ఉండటం వల్ల ఆర్థిక అంశాలను సరళంగా వివరించడంలో సిద్ధహస్తులు. ప్రజా సమస్యలపై పోరాటం, విధానపరమైన మార్పులకు కారణమైన వీరి రిపోర్టింగ్ శైలి తెలుగు జర్నలిజంలో వీరికి ఒక ప్రత్యేక గుర్తింపును తెచ్చిపెట్టింది. 2001లో సీ ఛానెల్ అనే కేబుల్ టీవీలో చేరి కెరీర్ ప్రారంభించి హైదరాబాద్ నగర ఆర్థిక, సామాజిక రంగాలపై కథనాలతో పాటు సినిమా వార్తలను కూడా అందించారు.Read More

recommendedIcon
Home/News/జంతర్ మంతర్ వద్ద ఫుడ్ డెలివరీలపై ఆంక్షలు: ఢిల్లీ పోలీసుల కీలక నిర్ణయం
Home/News/జంతర్ మంతర్ వద్ద ఫుడ్ డెలివరీలపై ఆంక్షలు: ఢిల్లీ పోలీసుల కీలక నిర్ణయం
  • mint-logo
  • HH-logo
  • mint-lounge
  • HT_Auto
  • ht-tech
  • ht-bangla
  • healthshots
  • OTT-icon
  • slurrp-icon
  • smartcast-logo
  • ht-kannada
  • ht-tamil
  • ht-telugu
  • ht-marathi
  • logo-fab-play
  • VCCircle_logo-white
  • TechCircle_logo_white
  • VCCEdge_logo_white
  • edge-insights-logo
© 2026 HindustanTimes