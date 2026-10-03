ప్రజాస్వామ్యాన్ని కాపాడేందుకు పోరాడుతాం: ముంబై ధర్నాపై కేసు అనంతరం సీజేపీ నేత దిప్కే
ముంబై శివాజీ పార్క్లో అనుమతి లేకుండా నిరసన నిర్వహించారనే ఆరోపణలపై కేసు నమోదు కావడంపై కాక్రోచ్ జనతా పార్టీ (సీజేపీ) కో-ఫౌండర్ అభిజీత్ దిప్కే స్పందించారు. ప్రజాస్వామ్య పరిరక్షణకు తమ పోరాటం కొనసాగుతుందని, సీఈసీ రాజీనామా చేయకపోతే అక్టోబర్ 10న ఢిల్లీ జంతర్ మంతర్ వద్ద భారీ ఆందోళన చేపడతామని హెచ్చరించారు.
ముంబైలోని ప్రతిష్టాత్మక శివాజీ పార్క్ మైదానంలో నిబంధనలను ఉల్లంఘించి ధర్నా నిర్వహించారనే ఆరోపణలపై కేసు నమోదు కావడంపై కాక్రోచ్ జనతా పార్టీ (సీజేపీ) సహవ్యవస్థాపకుడు అభిజీత్ దిప్కే తీవ్రంగా స్పందించారు. ప్రజాస్వామ్యాన్ని కాపాడుకోవడానికి యువత చేపట్టిన ఈ ఉద్యమం ఆగేది లేదని, ఎన్ని కేసులు పెట్టినా తమ పోరాటం కొనసాగుతుందని స్పష్టం చేశారు.
శివాజీ పార్క్లో భారీ ఆందోళన
ఎస్ఐఆర్ (SIR) ప్రక్రియల్లో అవకతవకలు జరిగాయని ఆరోపిస్తూ చీఫ్ ఎలక్షన్ కమిషనర్ (సీఈసీ) జ్ఞానేష్ కుమార్ తక్షణమే రాజీనామా చేయాలని డిమాండ్ చేస్తూ సీజేపీ శుక్రవారం ముంబైలో భారీ నిరసన ప్రదర్శన చేపట్టింది. ధ్వని కాలుష్యం, ట్రాఫిక్ సమస్యలు తలెత్తుతాయనే కారణంతో పోలీసులు ఈ కార్యక్రమానికి ముందస్తు అనుమతి నిరాకరించారు. అయినప్పటికీ, ఆంక్షలను ధిక్కరించి వేలాది మంది యువతీ యువకులు శివాజీ పార్క్కు తరలివచ్చారు. ఈ ఆందోళనలో శబానా ఆజ్మీ, నసీరుద్దీన్ షా, విశాల్ భరద్వాజ్, విశాల్ దాద్లానీ వంటి ప్రముఖ సినీ ప్రముఖులు కూడా పాల్గొన్నారు.
సీజేపీ నాయకులపై పోలీసు కేసు
పోలీసుల హెచ్చరికలను లెక్కచేయకుండా భారీగా జన సమీకరణ చేసి ఆందోళన నిర్వహించారంటూ స్థానిక నివాసి, అడ్వకేట్ సిద్ధి దేఓలేకర్ శివాజీ పార్క్ పోలీస్ స్టేషన్లో ఫిర్యాదు చేశారు. దీంతో సీజేపీ నాయకులు అభిజీత్ దీప్కే, అశుతోష్ రాంకా, సౌరవ్ దాస్, పార్టీ లీగల్ అఫైర్స్ హెడ్ రత్నా సింగ్లతో పాటు మరికొందరిపై పోలీసులు కేసు నమోదు చేశారు.
ఈ పరిణామంపై సామాజిక మాధ్యమం 'ఎక్స్' వేదికగా శనివారం స్పందించిన దిప్కే, "మాపై మరిన్ని కేసులు పెట్టుకోండి, కానీ ప్రజాస్వామ్యాన్ని రక్షించుకోవడానికి మేం పోరాడుతూనే ఉంటాం" అని తేల్చిచెప్పారు.
అక్టోబర్ 10న 'జంతర్ మంతర్ 2.0'
శివాజీ పార్క్ వేదికగా 'జైల్ భరో' నినాదాన్ని ఎత్తుకున్న సీజేపీ, తమ తదుపరి కార్యాచరణను ప్రకటించింది. సీఈసీ జ్ఞానేష్ కుమార్ తన పదవికి రాజీనామా చేయకపోతే అక్టోబర్ 10న దేశవ్యాప్తంగా ఉన్న నిరసనకారులు ఢిల్లీలోని జంతర్ మంతర్కు చేరుకుని 'జంతర్ మంతర్ 2.0' పేరుతో భారీ ముట్టడి కార్యక్రమం చేపడతారని దిప్కే వెల్లడించారు.
"స్వేచ్ఛగా, పారదర్శకంగా ఎన్నికలు జరగాలని కోరుకునే ప్రతి పౌరుడూ ఈ శాంతియుత ఉద్యమంలో భాగస్వామ్యం కావాలి" అని ఆయన పిలుపునిచ్చారు. ఇదే సమయంలో, జ్ఞానేష్ కుమార్ రాజీనామా చేసి క్రిమినల్ విచారణను ఎదుర్కోవాలని, 2025 ఓటర్ల జాబితాను తాత్కాలికంగా నిలిపివేయడంతో పాటు 2023 నాటి ఎన్నికల కమిషనర్ల నియామక చట్టాన్ని పూర్తిగా రద్దు చేయాలని సీజేపీ నేత అజింక్య షిండే డిమాండ్ చేశారు.
- ABOUT THE AUTHORPraveen Kumar Lenkala
ప్రవీణ్ కుమార్ లెంకల ప్రస్తుతం హిందుస్తాన్ టైమ్స్ తెలుగు ఎడిటర్గా బాధ్యతలు నిర్వహిస్తున్నారు. జర్నలిజంలో 25 ఏళ్ల సుదీర్ఘ అనుభవం కలిగిన వీరు, గతంలో సాక్షి దినపత్రికలో ఢిల్లీ నేషనల్ బ్యూరో చీఫ్గా (2014-2021) సుమారు ఎనిమిదేళ్ల పాటు పనిచేశారు. ఆ సమయంలో జాతీయ రాజకీయాలు, ప్రభుత్వ విధానాలు, కేంద్ర బడ్జెట్, సార్వత్రిక ఎన్నికలు, రాష్ట్రాల శాసన సభలకు ఎన్నికలు తదితర అనేక అంశాలపై కథనాలు, విశ్లేషణలు, పరిశీలనాత్మక వార్తలు అందించారు. పార్లమెంటు ప్రొసీడింగ్స్ నుంచి.. సుప్రీంకోర్టు విచారణల వరకు కవరేజీలో విశేష అనుభవం ఉంది. ఢిల్లీలో ఆంధ్రప్రదేశ్, తెలంగాణ రాష్ట్రాల రాజకీయ పరిణామాలు, అభివృద్ధి సంబంధిత పెండింగ్ సమస్యలు లోతుగా అందించారు. అంతకుముందు హైదరాబాద్లో సాక్షి టాస్క్ఫోర్స్ బ్యూరోలో (2008-2013) పనిచేస్తూ భూకుంభకోణాలు, ఫైనాన్స్ సంస్థల మోసాలు, వైట్ కాలర్ స్కామ్స్ను వెలికితీశారు. ముఖ్యంగా పోలీసు వ్యవస్థలోని 'ఆర్డర్లీ వ్యవస్థ'పై వీరు చేసిన పరిశోధనాత్మక కథనాలు ప్రభుత్వం ఆ వ్యవస్థను రద్దు చేయడానికి కారణమయ్యాయి. ఈనాడు దినపత్రికలో (2003-2007) నల్గొండ, ఖమ్మం జిల్లాల్లో రిపోర్టర్గా, సబ్ ఎడిటర్గా పనిచేసి గిరిజన తండాల్లో ఆడపిల్లల అమ్మకాలు, గ్రామీణ ప్రాంతాల వెనుకబాటుతనం, ప్రభుత్వ పథకాల్లో అవినీతిపై సంచలనాత్మక కథనాలు రాశారు. ప్రస్తుతం జాతీయ, అంతర్జాతీయ పరిణామాలు, బిజినెస్, స్టాక్ మార్కెట్, టెక్నాలజీ, ఆటోమొబైల్ రంగాలపై నిశితమైన విశ్లేషణలు అందిస్తున్నారు. హిందుస్తాన్ టైమ్స్ నుంచి రెండుసార్లు Digi Journo పురస్కారం పొందారు. కమ్యూనికేషన్ అండ్ జర్నలిజంలో పీజీ (MCJ) పట్టా పొందిన వీరు, కామర్స్ (B.Com) నేపథ్యం కలిగి ఉండటం వల్ల ఆర్థిక అంశాలను సరళంగా వివరించడంలో సిద్ధహస్తులు. ప్రజా సమస్యలపై పోరాటం, విధానపరమైన మార్పులకు కారణమైన వీరి రిపోర్టింగ్ శైలి తెలుగు జర్నలిజంలో వీరికి ఒక ప్రత్యేక గుర్తింపును తెచ్చిపెట్టింది. 2001లో సీ ఛానెల్ అనే కేబుల్ టీవీలో చేరి కెరీర్ ప్రారంభించి హైదరాబాద్ నగర ఆర్థిక, సామాజిక రంగాలపై కథనాలతో పాటు సినిమా వార్తలను కూడా అందించారు.Read More