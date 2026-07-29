ప్రభుత్వానికి సీజేపీ అల్టిమేటం: ఆ హామీ నిలబెట్టుకోకపోతే ఊహించని ఉద్యమం
నీట్ పేపర్ లీక్ ఆందోళనల వేళ ప్రభుత్వం ఇచ్చిన హామీలను ఉల్లంఘిస్తే మునుపెన్నడూ చూడని రీతిలో మళ్లీ పోరాటం ప్రారంభిస్తామని కాక్రోచ్ జనతా పార్టీ (CJP) హెచ్చరించింది. ఐషే ఘోష్ సహా విద్యార్థులపై పోలీసుల వేధింపులు వెంటనే ఆపాలని, నమోదైన కేసులు ఎత్తివేస్తూ లిఖితపూర్వక హామీ ఇవ్వాలని డిమాండ్ చేసింది.
నీట్ (NEET) ప్రశ్నాపత్రం లీకేజీకి వ్యతిరేకంగా సాగిన సుదీర్ఘ ఆందోళన విరమణ తర్వాత, కేంద్ర ప్రభుత్వం ఇచ్చిన మాట తప్పితే దేశవ్యాప్తంగా "ఊహించని స్థాయిలో" మళ్లీ నిరసనలు ప్రారంభిస్తామని కాక్రోచ్ జనతా పార్టీ (CJP) స్పష్టం చేసింది. తమ పార్టీ సీనియర్ నాయకురాలు ఐషే ఘోష్తో పాటు నిరసనల్లో పాల్గొన్న విద్యార్థులపై వేధింపులు వెంటనే నిలిపివేయాలని కోరింది.
ఒప్పందాన్ని ఉల్లంఘిస్తే మళ్లీ వీధిలోకి..
జంతర్ మంతర్ వద్ద 36 రోజుల పాటు సాగిన ఆందోళనను ఉపసంహరించుకునే సమయంలో ప్రభుత్వం కుదుర్చుకున్న అవగాహనను నిలబెట్టుకోవాలని సీజేపీ జాతీయ అధికార ప్రతినిధి అశుతోష్ రాంకా డిమాండ్ చేశారు.
"ఐషే ఘోష్పై ఎలాంటి చర్యలు తీసుకున్నా, ప్రభుత్వం మునుపెన్నడూ చూడని రీతిలో ఆందోళనను ఎదుర్కోవాల్సి వస్తుంది. మా బృందాన్ని వేధించడం ఆపి, ఇచ్చిన మాటకు కట్టుబడి ఉండండి" అని అశుతోష్ రాంకా సామాజిక మాధ్యమం 'ఎక్స్' (X) వేదికగా హెచ్చరించారు.
కేసులు ఎత్తివేతపై లిఖితపూర్వక హామీ ఏదీ?
ఆందోళనకారులు, నిర్వాహకులపై దేశవ్యాప్తంగా నమోదైన అన్ని ఎఫ్ఐఆర్లను ఉపసంహరించుకుంటామని, భవిష్యత్తులో కొత్తగా కేసులు నమోదు చేయబోమని జూలై 25న జరిగిన మూడో విడత చర్చల్లో ప్రభుత్వం అంగీకరించిందని రాంకా గుర్తుచేశారు. కేంద్రంత్రులు జేపీ నడ్డా, జితేంద్ర సింగ్లకు ముసాయిదా ఒప్పందాన్ని అందించామని, చట్టపరమైన సంప్రదింపుల తర్వాత లిఖితపూర్వక హామీ ఇస్తామని చెప్పి ప్రభుత్వం మాట తప్పిందని ఆరోపించారు. ఢిల్లీతో పాటు బిహార్, పశ్చిమ బెంగాల్ వంటి రాష్ట్రాల్లో ఇప్పటికీ వందలాది మంది విద్యార్థులను పోలీసులు అరెస్టు చేస్తున్నారని ఆవేదన వ్యక్తం చేశారు.
విద్యార్థుల రక్షణకు రూ. 1 కోటితో న్యాయ నిధి
పత్రికా సమావేశంలో పాల్గొన్న సీనియర్ న్యాయవాది కపిల్ సిబల్ విద్యార్థుల ఆందోళనపై పోలీసుల చర్యలను తప్పుపట్టారు. కేసులు ఎదుర్కొంటున్న విద్యార్థులకు ఉచిత న్యాయ సహాయం అందించేందుకు దేశవ్యాప్త నెట్వర్క్ ఏర్పాటుకు రూ. 1 కోటి విరాళం ప్రకటిస్తున్నట్లు తెలిపారు. నిరసనకారులను గుర్తించేందుకు పోలీసులు ఫేషియల్ రికగ్నిషన్ టెక్నాలజీని వాడుతూ వేధిస్తున్నారని విమర్శించారు.
'సాక్షి' పోర్టల్ ప్రారంభం
విద్యార్థులకు ఉచిత న్యాయసహాయం అందించేందుకు ప్రత్యేక పోర్టల్తో పాటు, ఆందోళనల వేళ పోలీసుల దౌర్జన్యాలను ఎండగట్టేందుకు 'సాక్షి' అనే మరో వేదికను కూడా సీజేపీ ప్రారంభించింది. నిరసనకారులపై పోలీసు బలగాలు జరిపిన అరాచకాలకు సంబంధించిన వీడియోలు, ఫోటోలు ఉన్నవారు ఈ పోర్టల్లో అప్లోడ్ చేయవచ్చని పార్టీ సీనియర్ నేత సౌరవ్ దాస్ తెలిపారు. అరెస్టయిన వారికి అస్సాం, బెంగాల్, బిహార్లలో ఇప్పటికే లీగల్ టీమ్లు సహాయం అందిస్తున్నాయని ప్రతినిధి రత్నా సింగ్ వెల్లడించారు.
మాజీ కేంద్ర విద్యాశాఖ మంత్రి ధర్మేంద్ర ప్రధాన్ రాజీనామా, కేసుల ఎత్తివేత వంటి ప్రధాన డిమాండ్లను ప్రభుత్వం అంగీకరించడంతో సీజేపీ ఆందోళనను వాయిదా వేసింది. అయితే ప్రభుత్వం నుంచి లిఖితపూర్వక హామీ రాకపోతే మళ్లీ పోరాటం తప్పదని స్పష్టం చేసింది.
- ABOUT THE AUTHORPraveen Kumar Lenkala
ప్రవీణ్ కుమార్ లెంకల ప్రస్తుతం హిందుస్తాన్ టైమ్స్ తెలుగు ఎడిటర్గా బాధ్యతలు నిర్వహిస్తున్నారు. జర్నలిజంలో 25 ఏళ్ల సుదీర్ఘ అనుభవం కలిగిన వీరు, గతంలో సాక్షి దినపత్రికలో ఢిల్లీ నేషనల్ బ్యూరో చీఫ్గా (2014-2021) సుమారు ఎనిమిదేళ్ల పాటు పనిచేశారు. ఆ సమయంలో జాతీయ రాజకీయాలు, ప్రభుత్వ విధానాలు, కేంద్ర బడ్జెట్, సార్వత్రిక ఎన్నికలు, రాష్ట్రాల శాసన సభలకు ఎన్నికలు తదితర అనేక అంశాలపై కథనాలు, విశ్లేషణలు, పరిశీలనాత్మక వార్తలు అందించారు. పార్లమెంటు ప్రొసీడింగ్స్ నుంచి.. సుప్రీంకోర్టు విచారణల వరకు కవరేజీలో విశేష అనుభవం ఉంది. ఢిల్లీలో ఆంధ్రప్రదేశ్, తెలంగాణ రాష్ట్రాల రాజకీయ పరిణామాలు, అభివృద్ధి సంబంధిత పెండింగ్ సమస్యలు లోతుగా అందించారు. అంతకుముందు హైదరాబాద్లో సాక్షి టాస్క్ఫోర్స్ బ్యూరోలో (2008-2013) పనిచేస్తూ భూకుంభకోణాలు, ఫైనాన్స్ సంస్థల మోసాలు, వైట్ కాలర్ స్కామ్స్ను వెలికితీశారు. ముఖ్యంగా పోలీసు వ్యవస్థలోని 'ఆర్డర్లీ వ్యవస్థ'పై వీరు చేసిన పరిశోధనాత్మక కథనాలు ప్రభుత్వం ఆ వ్యవస్థను రద్దు చేయడానికి కారణమయ్యాయి. ఈనాడు దినపత్రికలో (2003-2007) నల్గొండ, ఖమ్మం జిల్లాల్లో రిపోర్టర్గా, సబ్ ఎడిటర్గా పనిచేసి గిరిజన తండాల్లో ఆడపిల్లల అమ్మకాలు, గ్రామీణ ప్రాంతాల వెనుకబాటుతనం, ప్రభుత్వ పథకాల్లో అవినీతిపై సంచలనాత్మక కథనాలు రాశారు. ప్రస్తుతం జాతీయ, అంతర్జాతీయ పరిణామాలు, బిజినెస్, స్టాక్ మార్కెట్, టెక్నాలజీ, ఆటోమొబైల్ రంగాలపై నిశితమైన విశ్లేషణలు అందిస్తున్నారు. హిందుస్తాన్ టైమ్స్ నుంచి రెండుసార్లు Digi Journo పురస్కారం పొందారు. కమ్యూనికేషన్ అండ్ జర్నలిజంలో పీజీ (MCJ) పట్టా పొందిన వీరు, కామర్స్ (B.Com) నేపథ్యం కలిగి ఉండటం వల్ల ఆర్థిక అంశాలను సరళంగా వివరించడంలో సిద్ధహస్తులు. ప్రజా సమస్యలపై పోరాటం, విధానపరమైన మార్పులకు కారణమైన వీరి రిపోర్టింగ్ శైలి తెలుగు జర్నలిజంలో వీరికి ఒక ప్రత్యేక గుర్తింపును తెచ్చిపెట్టింది. 2001లో సీ ఛానెల్ అనే కేబుల్ టీవీలో చేరి కెరీర్ ప్రారంభించి హైదరాబాద్ నగర ఆర్థిక, సామాజిక రంగాలపై కథనాలతో పాటు సినిమా వార్తలను కూడా అందించారు.Read More