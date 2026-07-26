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    CJP : 10 గంటలు, 120 మిలియన్ వ్యూస్, 10 మిలియన్ లైక్స్ అండ్ కౌంటింగ్! సంచలనాల సీజేపీ వీడియో..

    యువత నేతృత్వంలోని 'కాక్రోచ్ జనతా పార్టీ' (సీజేపీ) సృష్టించిన సెలబ్రేషన్ రీల్ ఇన్‌స్టాగ్రామ్‌లో సరికొత్త రికార్డు సృష్టించింది. కేవలం 10 గంటల్లోనే 120 మిలియన్ల (12 కోట్లు) వ్యూస్ దాటి డిజిటల్ మాధ్యమాల్లో సంచలనం సృష్టిస్తోంది.

    Published on: Jul 26, 2026, 06:02:41 IST
    By Chitturi Eswara Karthikeya Sharath
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    ఈనాటి డిజిటల్ యుగంలో రాజకీయ సందేశాలు, ప్రజా ఉద్యమాలు ప్రజల్లోకి ఎంత వేగంగా దూసుకెళ్తున్నాయో నిరూపించేలా ఒక ఆసక్తికర పరిణామం వెలుగులోకి వచ్చింది. ఇటీవల చోటుచేసుకున్న రాజకీయ పరిణామాల నేపథ్యంలో యువత నేతృత్వంలోని 'కాక్రోచ్ జనతా పార్టీ' (సీజేపీ) తమ ఇన్‌స్టాగ్రామ్ ఖాతాలో పోస్ట్ చేసిన ఒక సెలబ్రేషన్ రీల్ సోషల్ మీడియాలో రికార్డుల వేట ప్రారంభించింది. వీడియో పోస్ట్ చేసిన కేవలం 10 గంటల వ్యవధిలోనే ఏకంగా 120 మిలియన్లకు (12 కోట్లు) పైగా వ్యూస్ దక్కించుకోవడమే కాకుండా, దాదాపు కోటి (10 మిలియన్లు) లైకులను రాబట్టి డిజిటల్ ప్లాట్‌ఫామ్‌లపై సంచలనం సృష్టిస్తోంది.

    సీజేపీ సెలబ్రేషన్ వీడియో..
    సీజేపీ సెలబ్రేషన్ వీడియో..

    యువతతో నేరుగా అనుసంధానమవ్వడానికి, తమ గళాన్ని బలంగా వినిపించడానికి కాక్రోచ్ జనతా పార్టీ ప్రధానంగా ఇన్‌స్టాగ్రామ్‌నే వేదికగా ఎంచుకుంది. ఈ తాజా గణాంకాలు సోషల్ మీడియాలో ఆ పార్టీకి రోజురోజుకూ పెరుగుతున్న ప్రజాదరణకు నిదర్శనంగా నిలుస్తున్నాయి.

    నిరసనల నుంచి పుట్టుకొచ్చిన డిజిటల్ సంచలనం..

    పరీక్షల నిర్వహణలో అక్రమాలు, ప్రశ్నాపత్రాల లీకేజీలు, పారదర్శకత లోపించడంపై దేశవ్యాప్తంగా విద్యార్థులు చేపట్టిన నిరసనల నుంచి ఈ 'కాక్రోచ్ జనతా పార్టీ' ఉద్యమ రూపం దాల్చింది. ప్రారంభంలో చిన్నగా మొదలైన ఈ ఉద్యమం, అతి తక్కువ సమయంలోనే నెట్టింట ఊహించని రీతిలో నెటిజన్ల ఆదరణ పొందింది. కేవలం కొన్ని రోజుల వ్యవధిలోనే ఈ ఉద్యమానికి సంబంధించిన ఇన్‌స్టాగ్రామ్ పేజీ ఏకంగా 2.2 కోట్ల (22 మిలియన్లు) ఫాలోవర్లను సాధించిందని అంతర్జాతీయ వార్తా సంస్థ రాయిటర్స్ కూడా వెల్లడించడం విశేషం.

    యువతను విస్తృతంగా చేరుకోవడానికి సోషల్ మీడియాపైనే ఎక్కువగా ఆధారపడే ఏ రాజకీయ విభాగమైనా.. కేవలం 10 గంటల్లో 12 కోట్ల వ్యూస్ సాధించడం ఒక అరుదైన డిజిటల్ మైలురాయిగానే చెప్పవచ్చు.

    లైకులు.. ఓట్లుగా మారుతాయా?

    అయితే, ఇంటర్నెట్‌లో వచ్చే వ్యూస్, లైకులు లేదా కామెంట్లు నేరుగా ఓట్లుగానో లేదా పూర్తిస్థాయి రాజకీయ మద్దతుగానో మారతాయని ఖచ్చితంగా చెప్పలేమని విశ్లేషకులు అభిప్రాయపడుతున్నారు. నెట్టింట లభించే ఆదరణ అనేది కేవలం ఆ కంటెంట్‌ను ఎంతమంది చూశారు లేదా స్పందించారనే దానికి మాత్రమే సూచిక.

    అయినప్పటికీ, సాంప్రదాయ రాజకీయ ప్రచార సరళి నుంచి భారతీయ రాజకీయాలు డిజిటల్ ప్లాట్‌ఫామ్‌ల వైపు వేగంగా అడుగులు వేస్తున్నాయని, ప్రచార సాధనంగా సోషల్ మీడియా అత్యంత కీలక పాత్ర పోషిస్తోందని ఈ రికార్డు వ్యూస్ స్పష్టం చేస్తున్నాయి.

    నెట్టింట సరికొత్త రికార్డుల పోటీ!

    మరోవైపు, సీజేపీ సాధించిన ఈ డిజిటల్ విజయం నడుమ.. ప్రధాని నరేంద్ర మోదీ ఇన్‌స్టాగ్రామ్ వీడియోలు సైతం గ్లోబల్ లెవెల్లో రికార్డు స్థాయి వ్యూస్‌తో దూసుకుపోతున్నాయి. ఇటీవల ప్రధాని మోదీ షేర్ చేసిన ఒక ఇన్‌స్టాగ్రామ్ రీల్ కేవలం 24 గంటల్లోనే 303 మిలియన్ల (30.3 కోట్లు) వ్యూస్ సాధించి ప్రపంచ రికార్డు నెలకొల్పిన విషయం తెలిసిందే.

    ప్రధాన రాజకీయ నాయకుల నుంచి యువ ఉద్యమకారుల వరకు ప్రతి ఒక్కరూ ఇన్‌స్టాగ్రామ్‌ను తమ ప్రధాన రాజకీయ ప్రచార సాధనంగా మలుచుకోవడంతో, డిజిటల్ రాజకీయాల్లో ఇన్‌స్టాగ్రామ్ పాత్ర ఎంతటి ప్రాధాన్యతను సంతరించుకుందో వేరే చెప్పనవసరం లేదు.

    • Chitturi Eswara Karthikeya Sharath
      ABOUT THE AUTHOR
      Chitturi Eswara Karthikeya Sharath

      శరత్​ చిట్టూరి హిందుస్థాన్ టైమ్స్ తెలుగులో డిప్యూటీ చీఫ్​ కంటెంట్ ప్రొడ్యూసర్‌గా ఉన్నారు. 7ఏళ్ల జర్నలిజం ఎక్స్​పీరియెన్స్​తో ఇక్కడ బిజినెస్​, ఆటో, టెక్​, పర్సనల్​ ఫైనాన్స్​, నేషనల్​- ఇంటర్నేషనల్, స్పోర్ట్స్​ వార్తలు రాస్తున్నారు. 2022 జనవరిలో హిందుస్థాన్ టైమ్ తెలుగులో చేరారు. పలుమార్లు హెచ్​టీ ఇన్​స్టా అవార్డులు అదుకున్నారు. గతంలో ఈటీవీ భారత్​లో కంటెంట్ రైటర్‌గా పని చేశారు. అక్కడ జాతీయం, అంతర్జాతీయం, బిజినెస్​ వార్తలు రాసేవారు. ఏ అంశమైనా సరళంగా, చదివేందుకు సులభంగా ఉండే విధంగా తీర్చిదిద్దేందుకు ఇష్టపడతారు.IGNOU నుంచి జర్నలిజంలో పీజీ డిగ్రీ ఉంది. అంతకుముందు బీటెక్​ పూర్తి చేశారు. కథలు చెప్పడం, రాయడంపై ఇష్టంతో ఈ రంగాన్ని ఎంచుకున్నారు. తన ఆర్టికల్స్​తో ఇప్పుడు ప్రజలకు చేరువవుతున్నారు.Read More

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    Home/News/CJP : 10 గంటలు, 120 మిలియన్ వ్యూస్, 10 మిలియన్ లైక్స్ అండ్ కౌంటింగ్! సంచలనాల సీజేపీ వీడియో..
    Home/News/CJP : 10 గంటలు, 120 మిలియన్ వ్యూస్, 10 మిలియన్ లైక్స్ అండ్ కౌంటింగ్! సంచలనాల సీజేపీ వీడియో..
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