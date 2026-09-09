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తమిళనాడు అధికార కూటమికి ‘సెక్యులర్ సోషల్ జస్టిస్ విక్టరీ అలయన్స్’గా నామకరణం

తమిళనాడు ముఖ్యమంత్రి సి.జోసెఫ్ విజయ్ నేతృత్వంలోని తమిళగ వెట్రి కజగం (టీవీకే) పార్టీ, తన భాగస్వామ్య పక్షాలతో కలిసి కూటమి పేరును ప్రకటించింది. చెన్నై సమీపంలో జరిగిన కీలక భేటీ అనంతరం ‘సెక్యులర్ సోషల్ జస్టిస్ విక్టరీ అలయన్స్’గా అధికారికంగా నామకరణం చేశారు.

Published on: Sep 9, 2026, 21:25:08 IST
By Praveen Kumar Lenkala
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తమిళనాడు రాజకీయాల్లో కీలక పరిణామం చోటుచేసుకుంది. రాష్ట్రంలో నూతనంగా అధికారంలోకి వచ్చిన తమిళగ వెట్రి కజగం (టీవీకే) పార్టీ, తన మిత్రపక్షాలతో కూడిన పాలక కూటమికి ‘సెక్యులర్ సోషల్ జస్టిస్ విక్టరీ అలయన్స్’ (ఎస్‌ఎస్‌జేవీఏ) అని నామకరణం చేసింది. చెన్నై సమీపంలోని టీవీకే ప్రధాన కార్యాలయంలో బుధవారం జరిగిన ఉన్నత స్థాయి సమన్వయ సమావేశంలో ముఖ్యమంత్రి సి.జోసెఫ్ విజయ్ సమక్షంలో ఈ నిర్ణయం తీసుకున్నారు.

తమిళనాడు అధికార కూటమికి ‘సెక్యులర్ సోషల్ జస్టిస్ విక్టరీ అలయన్స్’గా నామకరణం (PTI)
తమిళనాడు అధికార కూటమికి ‘సెక్యులర్ సోషల్ జస్టిస్ విక్టరీ అలయన్స్’గా నామకరణం (PTI)

కూటమి ఆశయాలకు ప్రతీక

సమావేశం అనంతరం తమిళనాడు కాంగ్రెస్ కమిటీ అధ్యక్షుడు మాణికం ఠాకూర్ మీడియాతో మాట్లాడుతూ నూతన కూటమి పేరును వెల్లడించారు. "ఈ పేరు మా కూటమి సిద్ధాంతాలను, ఆశయాలను ప్రతిబింబిస్తోంది" అని ఆయన పేర్కొన్నారు. రాబోయే అక్టోబర్ 6న తమిళనాడు, పుదుచ్చేరిల్లో జరిగే మూడు అసెంబ్లీ స్థానాల ఉపఎన్నికల్లో తమ కూటమి ఉమ్మడిగా పోటీ చేస్తుందని తెలిపారు. రాబోయే ఒకటి రెండు రోజుల్లో అభ్యర్థులను ప్రకటిస్తామని చెప్పారు. "ఇది కేవలం ఒక పేరు మాత్రమే కాదు, మా రాజకీయ సంకల్పం" అని రాష్ట్ర ఆరోగ్య శాఖ మంత్రి కేజీ అరుణ్‌రాజ్ వ్యాఖ్యానించారు.

కూటమిలో భాగస్వామ్య పక్షాలు

గత ఏప్రిల్ 23న జరిగిన తమిళనాడు అసెంబ్లీ ఎన్నికల్లో టీవీకే పార్టీ 108 స్థానాలను గెలుచుకుని ప్రభుత్వాన్ని ఏర్పాటు చేసింది. ఆ తర్వాత కాంగ్రెస్, విదుతలై చిరుతైగల్ కట్చి (వీసీకే), ఇండియన్ యూనియన్ ముస్లిమ్ లీగ్ (ఐయూఎమ్‌ఎల్) పార్టీలతో కలిసి పోస్ట్-పోల్ కూటమిగా ఏర్పడింది. బుధవారం నాటి భేటీతో డీఎంకే నేతృత్వంలోని కూటమిలో ఉన్న మరుమలర్చి ద్రావిడ మున్నేట్ర కజగం (ఎండీఎమ్‌కే) కూడా ఈ పాలక కూటమిలో చేరింది.

ప్రస్తుత మంత్రివర్గంలో కాంగ్రెస్‌కు రెండు, వీసీకే, ఐయూఎమ్‌ఎల్‌లకు చెరొక మంత్రి పదవులు ఉన్నాయి. టీవీకే ప్రభుత్వానికి బయటి నుంచి మద్దతు ఇస్తున్న కమ్యూనిస్ట్ పార్టీ ఆఫ్ ఇండియా (సీపీఐ), కమ్యూనిస్ట్ పార్టీ ఆఫ్ ఇండియా (మార్క్సిస్ట్ - సీపీఎమ్) పార్టీలు మాత్రం ఈ ఎన్నికల కూటమిలో భాగస్వాములుగా ఉండబోమని స్పష్టం చేశాయి.

పీఎం అభ్యర్థిత్వంపై భిన్నాభిప్రాయాల వేళ భేటీ

ఈ సమన్వయ సమావేశం తీవ్ర రాజకీయ ఉత్కంఠ నడుమ జరిగింది. రాబోయే 2029 సార్వత్రిక ఎన్నికల్లో రాహుల్ గాంధీని ప్రధాని అభ్యర్థిగా టీవీకే అంగీకరించకపోతే తమిళనాడు కేబినెట్ నుంచి కాంగ్రెస్ మంత్రులు రాజీనామా చేస్తారని ఇటీవల రాష్ట్ర పర్యాటక శాఖ మంత్రి ఎస్.రాజేష్ కుమార్ బహిరంగంగా వ్యాఖ్యానించారు. లోక్‌సభ ఎన్నికల్లో రాహుల్ గాంధీకి మాత్రమే తమ మద్దతు ఉంటుందని స్పష్టం చేశారు. మరోవైపు టీవీకే వర్గాలు విజయ్‌ను ప్రధాని రేసులో నిలిపేందుకు ప్రయత్నిస్తుండటంతో ఇరు పార్టీల మధ్య భిన్నాభిప్రాయాలు వ్యక్తమయ్యాయి. ఈ ఉద్రిక్తతల నడుమే కూటమి కీలక భేటీ నిర్వహించడం ప్రాధాన్యం సంతరించుకుంది.

ఈ సమావేశంలో టీవీకే సీనియర్ నాయకులు ఎన్.ఆనంద్, కేజీ అరుణ్‌రాజ్, ఆదవ్ అర్జున, సి.టి.ఆర్.నిర్మల్ కుమార్, కాంగ్రెస్ శాసనసభాపక్ష నేత తారాగై సెసిలీ కత్‌బర్ట్, ఎంపీ ప్రవీణ్ చక్రవర్తి, ఐయూఎమ్‌ఎల్ అధ్యక్షుడు ఖాదర్ మొహిదీన్, ఎండీఎమ్‌కే అధినేత, ఎంపీ వైకో పాల్గొన్నారు.

  • Praveen Kumar Lenkala
    ABOUT THE AUTHOR
    Praveen Kumar Lenkala

    ప్రవీణ్ కుమార్ లెంకల ప్రస్తుతం హిందుస్తాన్ టైమ్స్ తెలుగు ఎడిటర్‌గా బాధ్యతలు నిర్వహిస్తున్నారు. జర్నలిజంలో 25 ఏళ్ల సుదీర్ఘ అనుభవం కలిగిన వీరు, గతంలో సాక్షి దినపత్రికలో ఢిల్లీ నేషనల్ బ్యూరో చీఫ్‌గా (2014-2021) సుమారు ఎనిమిదేళ్ల పాటు పనిచేశారు. ఆ సమయంలో జాతీయ రాజకీయాలు, ప్రభుత్వ విధానాలు, కేంద్ర బడ్జెట్, సార్వత్రిక ఎన్నికలు, రాష్ట్రాల శాసన సభలకు ఎన్నికలు తదితర అనేక అంశాలపై కథనాలు, విశ్లేషణలు, పరిశీలనాత్మక వార్తలు అందించారు. పార్లమెంటు ప్రొసీడింగ్స్ నుంచి.. సుప్రీంకోర్టు విచారణల వరకు కవరేజీలో విశేష అనుభవం ఉంది. ఢిల్లీలో ఆంధ్రప్రదేశ్, తెలంగాణ రాష్ట్రాల రాజకీయ పరిణామాలు, అభివృద్ధి సంబంధిత పెండింగ్ సమస్యలు లోతుగా అందించారు. అంతకుముందు హైదరాబాద్‌లో సాక్షి టాస్క్‌ఫోర్స్ బ్యూరోలో (2008-2013) పనిచేస్తూ భూకుంభకోణాలు, ఫైనాన్స్ సంస్థల మోసాలు, వైట్ కాలర్ స్కామ్స్‌ను వెలికితీశారు. ముఖ్యంగా పోలీసు వ్యవస్థలోని 'ఆర్డర్లీ వ్యవస్థ'పై వీరు చేసిన పరిశోధనాత్మక కథనాలు ప్రభుత్వం ఆ వ్యవస్థను రద్దు చేయడానికి కారణమయ్యాయి. ఈనాడు దినపత్రికలో (2003-2007) నల్గొండ, ఖమ్మం జిల్లాల్లో రిపోర్టర్‌గా, సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేసి గిరిజన తండాల్లో ఆడపిల్లల అమ్మకాలు, గ్రామీణ ప్రాంతాల వెనుకబాటుతనం, ప్రభుత్వ పథకాల్లో అవినీతిపై సంచలనాత్మక కథనాలు రాశారు. ప్రస్తుతం జాతీయ, అంతర్జాతీయ పరిణామాలు, బిజినెస్, స్టాక్ మార్కెట్, టెక్నాలజీ, ఆటోమొబైల్ రంగాలపై నిశితమైన విశ్లేషణలు అందిస్తున్నారు. హిందుస్తాన్ టైమ్స్ నుంచి రెండుసార్లు Digi Journo పురస్కారం పొందారు. కమ్యూనికేషన్ అండ్ జర్నలిజంలో పీజీ (MCJ) పట్టా పొందిన వీరు, కామర్స్ (B.Com) నేపథ్యం కలిగి ఉండటం వల్ల ఆర్థిక అంశాలను సరళంగా వివరించడంలో సిద్ధహస్తులు. ప్రజా సమస్యలపై పోరాటం, విధానపరమైన మార్పులకు కారణమైన వీరి రిపోర్టింగ్ శైలి తెలుగు జర్నలిజంలో వీరికి ఒక ప్రత్యేక గుర్తింపును తెచ్చిపెట్టింది. 2001లో సీ ఛానెల్ అనే కేబుల్ టీవీలో చేరి కెరీర్ ప్రారంభించి హైదరాబాద్ నగర ఆర్థిక, సామాజిక రంగాలపై కథనాలతో పాటు సినిమా వార్తలను కూడా అందించారు.Read More

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Home/News/తమిళనాడు అధికార కూటమికి ‘సెక్యులర్ సోషల్ జస్టిస్ విక్టరీ అలయన్స్’గా నామకరణం
Home/News/తమిళనాడు అధికార కూటమికి ‘సెక్యులర్ సోషల్ జస్టిస్ విక్టరీ అలయన్స్’గా నామకరణం
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