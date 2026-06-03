సీఎమ్ఆర్ గ్రీన్ టెక్నాలజీస్ ఐపీఓ.. అప్లై చేయాలా? వద్దా?
ప్రముఖ మెటల్ రీసైక్లింగ్ సంస్థ సీఎమ్ఆర్ గ్రీన్ టెక్నాలజీస్ ఐపీఓ నేటి (జూన్ 3) నుంచి పబ్లిక్ సబ్స్క్రిప్షన్కు ఓపెన్ అయింది. గ్రే మార్కెట్లో మంచి ప్రీమియం పలుకుతున్న ఈ ఐపీఓపై బ్రోకరేజ్ సంస్థల విశ్లేషణ, పూర్తి వివరాలు మీకోసం.
న్యూఢిల్లీ: అల్యూమినియం రీసైక్లింగ్ రంగంలో అగ్రగామిగా ఉన్న 'సీఎమ్ఆర్ గ్రీన్ టెక్నాలజీస్' (CMR Green Technologies) ఐపీఓ నేడు (బుధవారం, జూన్ 3) పబ్లిక్ సబ్స్క్రిప్షన్ కోసం మార్కెట్లోకి వచ్చింది. జూన్ 5 (శుక్రవారం) వరకు ఇన్వెస్టర్లు ఈ ఐపీఓకు అప్లై చేసుకోవచ్చు. కంపెనీ షేర్ ప్రైస్ బ్యాండ్ను ₹182-192గా ఖరారు చేశారు. తొలిరోజే ఈ ఐపీఓ 12 శాతం వరకు బుక్ కాగా, యాంకర్ ఇన్వెస్టర్ల ద్వారా కంపెనీ ఇప్పటికే ₹188.44 కోట్లు రాబట్టింది. అయితే ఈ ఐపీఓలో ఇన్వెస్ట్ చేయాలా వద్దా? అసలు గ్రే మార్కెట్ ఏం చెబుతోంది? బ్రోకరేజ్ సంస్థల రేటింగ్స్ ఎలా ఉన్నాయి? వంటి పూర్తి వివరాలు ఇప్పుడు చూద్దాం.
అదరగొడుతున్న గ్రే మార్కెట్ ప్రీమియం (GMP)
ఐపీఓ మార్కెట్లోకి రాకముందే గ్రే మార్కెట్లో సీఎమ్ఆర్ గ్రీన్ షేర్లకు మంచి డిమాండ్ కనిపిస్తోంది. ప్రస్తుతం గ్రే మార్కెట్ ప్రీమియం (GMP) ₹63గా నడుస్తోంది. ప్రైస్ బ్యాండ్ గరిష్ట ధర ₹192తో పోలిస్తే, ఇది దాదాపు 32.81% లాభాన్ని సూచిస్తోంది. అంటే ఈ షేరు ₹255 వద్ద లిస్ట్ అయ్యే అవకాశం ఉందని మార్కెట్ నిపుణులు అంచనా వేస్తున్నారు. గత వారం రోజులుగా జీఎమ్పీ స్థిరంగా పెరుగుతూ ఇన్వెస్టర్లలో ఆశలు రేకెత్తిస్తోంది. మార్కెట్ నిపుణుల ప్రకారం అత్యంత తక్కువగా ₹24, గరిష్టంగా ₹63 వరకు జీఎమ్పీ నమోదైంది.
యాంకర్ రౌండ్లో దిగ్గజాల పెట్టుబడులు
పబ్లిక్ ఇష్యూ ప్రారంభానికి ఒక రోజు ముందే (జూన్ 2న) యాంకర్ ఇన్వెస్టర్ల నుంచి కంపెనీకి భారీ రెస్పాన్స్ వచ్చింది. దేశీయ, అంతర్జాతీయ దిగ్గజ ఇన్వెస్టర్లు ఇందులో పెద్ద ఎత్తున పాల్గొన్నారు. ఎస్బీఐ మ్యూచువల్ ఫండ్, ఐసీఐసీఐ ప్రుడెన్షియల్, హెచ్డీఎఫ్సీ, నిప్పన్ ఇండియా, కోటక్ మహీంద్రా, గోల్డ్మన్ శాక్స్ వంటి సంస్థలు ఈ జాబితాలో ఉన్నాయి. వీటికి తోడు 360 వన్ ఈక్విటీ అపార్చునిటీ ఫండ్, అబాకస్ గ్రోత్ ఫండ్, బీఎన్పీ పారిబాస్, సిటీగ్రూప్ గ్లోబల్ మార్కెట్స్ మారిషస్, సస్క్విహన్నా పసిఫిక్ వంటి సంస్థలు కూడా పెట్టుబడులు పెట్టాయి. ఈ యాంకర్ ఇన్వెస్టర్లకు ₹192 ధర చొప్పున 98.14 లక్షల ఈక్విటీ షేర్లను కేటాయించారు.
లాట్ సైజ్, రిజర్వేషన్ వివరాలు
ఈ ఐపీఓలో ఇన్వెస్ట్ చేయాలనుకునే వారు కనీసం 78 షేర్లకు (ఒక లాట్) దరఖాస్తు చేసుకోవాలి. ఆపై కూడా 78 గుణిజాల్లోనే బిడ్ వేయాల్సి ఉంటుంది. నిబంధనల ప్రకారం.. ఈ ఇష్యూలో 50% వాటాను క్వాలిఫైడ్ ఇన్స్టిట్యూషనల్ బయ్యర్స్ (QIB) కోసం, 15% నాన్-ఇన్స్టిట్యూషనల్ ఇన్వెస్టర్స్ (NII) కోసం, మిగిలిన 35% వాటాను రిటైల్ ఇన్వెస్టర్ల కోసం కేటాయించారు. అలాగే కంపెనీ అర్హులైన ఉద్యోగుల కోసం ₹2.5 కోట్ల విలువైన షేర్లను ప్రత్యేకంగా కేటాయించారు. వీరికి ఇష్యూ ధరపై కొంత డిస్కౌంట్ లభించే అవకాశం ఉంది.
బ్రోకరేజ్ సంస్థల అభిప్రాయం: సబ్స్క్రైబ్ చేయాలా? వద్దా?
ఈ ఐపీఓపై మార్కెట్ విశ్లేషకులు భిన్నమైన అభిప్రాయాలు వ్యక్తం చేస్తున్నారు.
ఎస్బీఐ సెక్యూరిటీస్ (సబ్స్క్రిప్షన్ సిఫార్సు):
"భారతీయ రీసైకిల్డ్ అల్యూమినియం మార్కెట్ వేగంగా వృద్ధి చెందుతోంది. ఆర్థిక సంవత్సరం 2026 నుంచి 2030 మధ్య ఈ రంగం సేల్స్ వాల్యూమ్స్ పరంగా 11.2%, మార్కెట్ విలువ పరంగా 13.2% సీఏజీఆర్ (CAGR) వృద్ధిని నమోదు చేయవచ్చు. దేశంలోనే అతిపెద్ద అల్యూమినియం రీసైక్లింగ్ కంపెనీగా సీఎమ్ఆర్ గ్రీన్కు మంచి భవిష్యత్తు ఉంది. ఫారెక్స్, కమోడిటీ రిస్కుల నుంచి రక్షణకు కంపెనీ డెరివేటివ్ సాధనాలను వాడుతోంది. అందువల్ల కట్-ఆఫ్ ధర వద్ద ఈ ఐపీఓకు అప్లై చేయవచ్చు."
స్వస్తికా ఇన్వెస్ట్మార్ట్ (న్యూట్రల్ రేటింగ్):
"కంపెనీ పీఈ (P/E) మల్టిపుల్ 27.13గా ఉండి వాల్యుయేషన్ రీజనబుల్గానే ఉంది. ఆర్థిక సంవత్సరం 2025లో కంపెనీ సాధించిన టర్నరౌండ్ భవిష్యత్తుపై నమ్మకాన్ని ఇస్తోంది. అయితే కొన్ని రిస్కులు ఉన్నాయి. ఈ ఐపీఓ పూర్తిగా ఆఫర్ ఫర్ సేల్ (OFS). అంటే దీని ద్వారా వచ్చే డబ్బు అంతా ప్రస్తుత ప్రమోటర్లు, ఇన్వెస్టర్ల జేబుల్లోకే వెళ్తుంది తప్ప కంపెనీ వృద్ధికి పైసా కూడా ఉపయోగపడదు. అలాగే ఆర్థిక సంవత్సరం 2024లో కంపెనీ నష్టాలు చవిచూడటం, తక్కువ ఆపరేటింగ్ మార్జిన్లు, కొద్దిమంది కస్టమర్లపైనే ఆధారపడటం (కస్టమర్ కాన్సంట్రేషన్ రిస్క్) ఆందోళన కలిగించే విషయాలు. ఎక్కువ రిస్క్ తీసుకోగలవారు కేవలం 'లిస్టింగ్ లాభాల' కోసం అప్లై చేయవచ్చు, కానీ దీర్ఘకాలిక ఇన్వెస్టర్లు కాస్త జాగ్రత్తగా ఉండాలి."
పూర్తి ఆఫర్ ఫర్ సేల్ (OFS) రూపంలో ఇష్యూ
ఈ ఐపీఓ ద్వారా ప్రమోటర్లు, పాత ఇన్వెస్టర్లు కలిసి 3.28 కోట్ల ఈక్విటీ షేర్లను విక్రయిస్తున్నారు. ఇందులో ప్రమోటర్లు మోహన్ అగర్వాల్, గౌరీ శంకర్ అగర్వాలా హెచ్యూఎఫ్, మోహన్ అగర్వాల్ హెచ్యూఎఫ్ కలిసి 64.59 లక్షల షేర్లను అమ్ముతుండగా, పబ్లిక్ షేర్హోల్డర్ 'గ్లోబల్ స్క్రాప్ ప్రాసెసర్స్' సింహభాగం అంటే దాదాపు 2.6 కోట్ల షేర్లను విక్రయిస్తోంది. రెడ్ హెర్రింగ్ ప్రాస్పెక్టస్ (RHP) దాఖలు చేసిన నాటికి ప్రమోటర్లకు 86.95% వాటా, గ్లోబల్ స్క్రాప్ ప్రాసెసర్స్ సంస్థకు 13.05% వాటా ఉన్నాయి. ఈ ఐపీఓ ప్రక్రియను ఈక్విరస్ క్యాపిตల్, ఐసీఐసీఐ సెక్యూరిటీస్, మోతీలాల్ ఓస్వాల్ ఇన్వెస్ట్మెంట్ అడ్వైజర్స్ వంటి మర్చంట్ బ్యాంకర్లు పర్యవేక్షిస్తున్నారు.
ఐపీఓ టైమ్లైన్
షెడ్యూల్ ప్రకారం, ఈ ఐపీఓ అలాట్మెంట్ జూన్ 8న ఖరారవుతుంది. డీమ్యాట్ ఖాతాల్లోకి షేర్ల క్రెడిట్ లేదా డబ్బుల రీఫండ్ ప్రక్రియ జూన్ 9న జరుగుతుంది. చివరగా జూన్ 10న బీఎస్ఈ, ఎన్ఎస్ఈలలో షేర్లు లిస్ట్ కానున్నాయి. ఇన్వెస్టర్లు తమ రిస్క్ సామర్థ్యాన్ని, బ్రోకరేజ్ సంస్థల విశ్లేషణలను బేరీజు వేసుకుని నిర్ణయం తీసుకోవడం ఉత్తమం.
తరచుగా అడిగే ప్రశ్నలు (FAQs)
1. సీఎమ్ఆర్ గ్రీన్ టెక్నాలజీస్ ఐపీఓ ఎప్పుడు ముగుస్తుంది? ఈ ఐపీఓ 2026 జూన్ 3న ప్రారంభమై, జూన్ 5 వరకు పబ్లిక్ సబ్స్క్రిప్షన్ కోసం అందుబాటులో ఉంటుంది.
2. ఈ ఐపీఓ ప్రైస్ బ్యాండ్, కనీస పెట్టుబడి ఎంత? ప్రైస్ బ్యాండ్ ఒక్కో షేరుకు ₹182-192గా నిర్ణయించారు. ఇన్వెస్టర్లు కనీసం 78 షేర్ల (ఒక లాట్) కోసం దరఖాస్తు చేసుకోవాలి. అంటే గరిష్ట ధర ప్రకారం కనీసం ₹14,976 పెట్టుబడి పెట్టాలి.
3. గ్రే మార్కెట్లో ఈ షేరు ధర ఎలా ఉంది? ప్రస్తుతం గ్రే మార్కెట్ ప్రీమియం (GMP) ₹63గా ఉంది. దీని ప్రకారం చూస్తే ఈ షేరు ₹255 వద్ద లిస్ట్ అయ్యే అవకాశం ఉంది, ఇది దాదాపు 32.81% లాభాన్ని సూచిస్తుంది.
4. ఆఫర్ ఫర్ సేల్ (OFS) అంటే ఏమిటి? దీనివల్ల కంపెనీకి లాభమా? ఆఫర్ ఫర్ సేల్ అంటే కంపెనీలోని పాత ఇన్వెస్టర్లు లేదా ప్రమోటర్లు తమ వాటాలను అమ్ముకోవడం. ఈ ఐపీఓ పూర్తిగా ఓఎఫ్ఎస్ రూపంలోనే వస్తోంది కాబట్టి దీని ద్వారా వచ్చే డబ్బు మొత్తం అమ్మే వారికే వెళ్తుంది, కంపెనీకి ఎలాంటి కొత్త నిధులు రావు.
- ABOUT THE AUTHORPraveen Kumar Lenkala
ప్రవీణ్ కుమార్ లెంకల ప్రస్తుతం హిందుస్తాన్ టైమ్స్ తెలుగు ఎడిటర్గా బాధ్యతలు నిర్వహిస్తున్నారు. జర్నలిజంలో 25 ఏళ్ల సుదీర్ఘ అనుభవం కలిగిన వీరు, గతంలో సాక్షి దినపత్రికలో ఢిల్లీ నేషనల్ బ్యూరో చీఫ్గా (2014-2021) సుమారు ఎనిమిదేళ్ల పాటు పనిచేశారు. ఆ సమయంలో జాతీయ రాజకీయాలు, ప్రభుత్వ విధానాలు, కేంద్ర బడ్జెట్, సార్వత్రిక ఎన్నికలు, రాష్ట్రాల శాసన సభలకు ఎన్నికలు తదితర అనేక అంశాలపై కథనాలు, విశ్లేషణలు, పరిశీలనాత్మక వార్తలు అందించారు. పార్లమెంటు ప్రొసీడింగ్స్ నుంచి.. సుప్రీంకోర్టు విచారణల వరకు కవరేజీలో విశేష అనుభవం ఉంది. ఢిల్లీలో ఆంధ్రప్రదేశ్, తెలంగాణ రాష్ట్రాల రాజకీయ పరిణామాలు, అభివృద్ధి సంబంధిత పెండింగ్ సమస్యలు లోతుగా అందించారు. అంతకుముందు హైదరాబాద్లో సాక్షి టాస్క్ఫోర్స్ బ్యూరోలో (2008-2013) పనిచేస్తూ భూకుంభకోణాలు, ఫైనాన్స్ సంస్థల మోసాలు, వైట్ కాలర్ స్కామ్స్ను వెలికితీశారు. ముఖ్యంగా పోలీసు వ్యవస్థలోని 'ఆర్డర్లీ వ్యవస్థ'పై వీరు చేసిన పరిశోధనాత్మక కథనాలు ప్రభుత్వం ఆ వ్యవస్థను రద్దు చేయడానికి కారణమయ్యాయి. ఈనాడు దినపత్రికలో (2003-2007) నల్గొండ, ఖమ్మం జిల్లాల్లో రిపోర్టర్గా, సబ్ ఎడిటర్గా పనిచేసి గిరిజన తండాల్లో ఆడపిల్లల అమ్మకాలు, గ్రామీణ ప్రాంతాల వెనుకబాటుతనం, ప్రభుత్వ పథకాల్లో అవినీతిపై సంచలనాత్మక కథనాలు రాశారు. ప్రస్తుతం జాతీయ, అంతర్జాతీయ పరిణామాలు, బిజినెస్, స్టాక్ మార్కెట్, టెక్నాలజీ, ఆటోమొబైల్ రంగాలపై నిశితమైన విశ్లేషణలు అందిస్తున్నారు. హిందుస్తాన్ టైమ్స్ నుంచి రెండుసార్లు Digi Journo పురస్కారం పొందారు. కమ్యూనికేషన్ అండ్ జర్నలిజంలో పీజీ (MCJ) పట్టా పొందిన వీరు, కామర్స్ (B.Com) నేపథ్యం కలిగి ఉండటం వల్ల ఆర్థిక అంశాలను సరళంగా వివరించడంలో సిద్ధహస్తులు. ప్రజా సమస్యలపై పోరాటం, విధానపరమైన మార్పులకు కారణమైన వీరి రిపోర్టింగ్ శైలి తెలుగు జర్నలిజంలో వీరికి ఒక ప్రత్యేక గుర్తింపును తెచ్చిపెట్టింది. 2001లో సీ ఛానెల్ అనే కేబుల్ టీవీలో చేరి కెరీర్ ప్రారంభించి హైదరాబాద్ నగర ఆర్థిక, సామాజిక రంగాలపై కథనాలతో పాటు సినిమా వార్తలను కూడా అందించారు.Read More