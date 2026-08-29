CNG price : సామాన్యుడికి షాక్! భారీగా పెరిగిన సీఎన్జీ ధర- ఎంతంటే..
CNG price hike : అంతర్జాతీయ మార్కెట్లో ఎల్ఎన్జీ ధరలు మండిపోతుండటంతో దిల్లీ-ఎన్సీఆర్ పరిధిలో సీఎన్జీ ధరలను ఐజీఎల్ పెంచింది. ఆగస్టు 29 ఉదయం 6 గంటల నుంచి కొత్త ధరలు అమల్లోకి రాగా, కిలో సీఎన్జీ ధర రూ. 86.98కి చేరింది. ఈ భారం ఆటో, క్యాబ్ డ్రైవర్లు, ప్రైవేటు వాహనదారులపై నేరుగా పడనుంది.
సామాన్య వాహనదారులకు, ఆటో-క్యాబ్ డ్రైవర్లకు ఊహించని షాక్ తగిలింది. దేశ రాజధాని దిల్లీ సహా పరిసర ప్రాంతాల్లో (ఎన్సీఆర్) సీఎన్జీ (కంప్రెస్డ్ నేచురల్ గ్యాస్) ధరలు మరోసారి పెరిగాయి. ఇంద్రప్రస్థ గ్యాస్ లిమిటెడ్ (ఐజీఎల్) కిలో సీఎన్జీపై ఏకంగా రూ. 3.89 పెంచుతున్నట్లు ప్రకటించింది. ఆగస్టు 29 శనివారం ఉదయం 6 గంటల నుంచే ఈ పెంచిన ధరలు అమల్లోకి వచ్చాయి. ఈ సవరణతో దిల్లీలో కిలో సీఎన్జీ ధర రూ. 86.98కి చేరింది.
గ్లోబల్ మార్కెట్లో మంటలు.. భారత్పై ప్రభావం!
పశ్చిమాసియా ప్రాంతంలో మళ్లీ మొదలైన తీవ్ర ఉద్రిక్తతలు, హార్ముజ్ జలసంధి గుండా గ్యాస్ కార్గోల సరఫరాకు ఏర్పడిన ఆటంకాలు అంతర్జాతీయ గ్యాస్ విపణిని కుదిపేస్తున్నాయి. అంతర్జాతీయ మార్కెట్లో లిక్విఫైడ్ నేచురల్ గ్యాస్ (ఎల్ఎన్జీ) ధరలు మునుపటి కంటే దాదాపు రెట్టింపయ్యాయి. దీనికితోడు రాబోయే శీతాకాలాన్ని దృష్టిలో ఉంచుకుని యూరప్ దేశాలు పెద్ద ఎత్తున గ్యాస్ నిల్వలను పెంచుకోవడం ప్రారంభించాయి. ఫలితంగా స్పాట్ మార్కెట్లో గ్యాస్ ధరలు ఆకాశాన్ని తాకాయి.
వేగంగా విస్తరిస్తున్న భారత ఆర్థిక వ్యవస్థలో సీఎన్జీ వినియోగం కూడా గణనీయంగా పెరిగింది. దేశీయ అవసరాలను తీర్చడానికి ఐజీఎల్ అధిక మొత్తంలో విదేశీ స్పాట్ ఎల్ఎన్జీని దిగుమతి చేసుకోవాల్సి వస్తోంది. దిగుమతి వ్యయం భారీగా పెరిగినందుకే ఈ పెంపు నిర్ణయం అనివార్యమైంది.
వినియోగదారులపై కనిష్ట భారం!
"అంతర్జాతీయంగా ఎల్ఎన్జీ ధరలు తీవ్రంగా పెరిగినప్పటికీ, సీఎన్జీ సరఫరాలో ఎలాంటి అంతరాయం కలగకుండా చూసేందుకు ఈ స్వల్ప సవరణ చేశాం," అని ఐజీఎల్ వర్గాలు తెలిపాయి. అంతర్జాతీయ మార్కెట్లో విపరీతమైన అస్థిరత ఉన్నప్పటికీ, భారతీయ వినియోగదారులకు ఆ సెగ తగలకుండా గరిష్టంగా రక్షణ కల్పిస్తున్నట్లు కంపెనీ వెల్లడించింది.
"ఈ సవరణ తర్వాత కూడా ప్రైవేటు కార్లు, ఆటోలు, టాక్సీలు, ప్రజా రవాణా వినియోగదారులకు దిల్లీలో సీఎన్జీ అత్యంత పొదుపైన ఇంధనంగానే కొనసాగుతుంది," అని కంపెనీ ప్రకటన విడుదల చేసింది.
రవాణా రంగంపై పడనున్న ఒత్తిడి
పశ్చిమాసియా సంక్షోభం కారణంగా అంతర్జాతీయంగా ఎల్ఎన్జీ బెంచ్మార్క్ ధరలు విపరీతంగా పెరిగినప్పటికీ, దిల్లీలో సీఎన్జీ ధరలు చాన్నాళ్లుగా దాదాపు స్థిరంగానే ఉన్నాయి. అయితే స్పాట్ ఎల్ఎన్జీ దిగుమతి భారం ఐజీఎల్ మేనేజ్మెంట్పై పెరగడంతో సంస్థ కొద్దిపాటి పెంపును అమలు చేసింది.
సీఎన్జీపై నడిచే వేలాది ఆటోలు, యాప్ ఆధారిత క్యాబ్లు, సిటీ బస్సులు, ఎకానమీ సెగ్మెంట్ వ్యక్తిగత కార్ల యజమానులకు ఇది అదనపు భారంగా మారనుంది. ఇంధన ధరల పెంపుతో రాబోయే రోజుల్లో ఆటో, క్యాబ్ ఛార్జీలు, సరుకు రవాణా రుసుములు పెరిగే అవకాశం కనిపిస్తోంది.
- ABOUT THE AUTHORChitturi Eswara Karthikeya Sharath
శరత్ చిట్టూరి హిందుస్థాన్ టైమ్స్ తెలుగులో డిప్యూటీ చీఫ్ కంటెంట్ ప్రొడ్యూసర్గా ఉన్నారు. 7ఏళ్ల జర్నలిజం ఎక్స్పీరియెన్స్తో ఇక్కడ బిజినెస్, ఆటో, టెక్, పర్సనల్ ఫైనాన్స్, నేషనల్- ఇంటర్నేషనల్, స్పోర్ట్స్ వార్తలు రాస్తున్నారు. 2022 జనవరిలో హిందుస్థాన్ టైమ్ తెలుగులో చేరారు. పలుమార్లు హెచ్టీ ఇన్స్టా అవార్డులు అదుకున్నారు. గతంలో ఈటీవీ భారత్లో కంటెంట్ రైటర్గా పని చేశారు. అక్కడ జాతీయం, అంతర్జాతీయం, బిజినెస్ వార్తలు రాసేవారు. ఏ అంశమైనా సరళంగా, చదివేందుకు సులభంగా ఉండే విధంగా తీర్చిదిద్దేందుకు ఇష్టపడతారు.IGNOU నుంచి జర్నలిజంలో పీజీ డిగ్రీ ఉంది. అంతకుముందు బీటెక్ పూర్తి చేశారు. కథలు చెప్పడం, రాయడంపై ఇష్టంతో ఈ రంగాన్ని ఎంచుకున్నారు. తన ఆర్టికల్స్తో ఇప్పుడు ప్రజలకు చేరువవుతున్నారు.Read More