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    Porsche 718 Boxster : దిల్లీ మహిళ ‘స్వాగ్’.. సాంప్రదాయ దుస్తుల్లో లగ్జరీ పోర్షే కారు డ్రైవింగ్! వీడియో వైరల్

    Nikki Dahiya Porsche video : తలపైన ముసుగు, సాంప్రదాయ సల్వార్ కమీజ్ వేసుకుని ఒక మహిళ రెడ్ కలర్ లగ్జరీ పోర్షే కన్వర్టిబుల్ కారును నడుపుతున్న వీడియో నెట్టింట తెగ హల్‌చల్ చేస్తోంది. దిల్లీకి చెందిన కంటెంట్ క్రియేటర్ నిక్కీ దహియా షేర్ చేసిన ఈ విజువల్స్ మిలియన్ల కొద్దీ వ్యూస్‌తో దూసుకుపోతున్నాయి.

    Published on: Jun 28, 2026 6:57 AM IST
    By Chitturi Eswara Karthikeya Sharath
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    సోషల్ మీడియా యుగంలో నిత్యం ఎన్నో రకాల వీడియోలు వైరల్ అవుతుంటాయి. అయితే కొన్ని వీడియోలు మాత్రం వాటిలోని విభిన్నత కారణంగా నెటిజన్లను విపరీతంగా ఆకట్టుకుంటాయి. తాజాగా అలాంటి ఒక ఆసక్తికర వీడియో ఇన్‌స్టాగ్రామ్‌లో వైరల్‌గా మారింది. ఒకవైపు అత్యంత ఖరీదైన, మోడ్రన్ లగ్జరీ స్పోర్ట్స్ కారు.. మరోవైపు పక్కా దేశీ లుక్‌లో తలపై ముసుగు వేసుకుని ఉన్న ఒక భారతీయ మహిళ! ఈ విలక్షణమైన కాంబినేషనే ఇప్పుడు ఇంటర్నెట్‌లో హాట్ టాపిక్‌గా మారింది. దిల్లీకి చెందిన ప్రముఖ సోషల్ మీడియా కంటెంట్ క్రియేటర్ నిక్కీ దహియాకు చెందిన ఈ సరికొత్త వీడియో నెటిజన్ల దృష్టిని ఆకర్షించింది.

    సాంప్రదాయ దుస్తుల్లో పోర్షే డ్రైవింగ్..
    సాంప్రదాయ దుస్తుల్లో పోర్షే డ్రైవింగ్..

    నెట్టింట హల్‌చల్ చేస్తున్న 'దేశీ లుక్'..

    ఇన్‌స్టాగ్రామ్‌లో 1.8 మిలియన్లకు పైగా ఫాలోవర్లను కలిగిన నిక్కీ దహియా, సాధారణంగా లగ్జరీ కార్లకు సంబంధించిన కంటెంట్‌ను ఎక్కువగా పోస్ట్ చేస్తుంటుంది. గతంలోనూ ఆమె ఇలాంటి కార్ల వీడియోలను షేర్ చేసినప్పటికీ, ఈ తాజా క్లిప్‌కు వచ్చిన రెస్పాన్స్ మాత్రం మామూలుగా లేదు! ఎరుపు రంగు పోర్షే కన్వర్టిబుల్ కారును ఆమె డ్రైవ్ చేస్తూ, సాంప్రదాయ సల్వార్ కమీజ్ ధరించి, దుపట్టాను తలపై ముసుగులా వేసుకోవడం నెటిజన్లను ఎంతగానో ఆకట్టుకుంది.

    ఆధునికతకు, భారతీయ సాంప్రదాయానికి ప్రతీకగా ఈ విజువల్స్ ఉన్నాయంటూ నెటిజన్లు కామెంట్ల వర్షం కురిపిస్తున్నారు. చాలామంది ఆమెను “దేశీ బ్యాడీ” అని అభివర్ణిస్తూ, ఆమె కాన్ఫిడెన్స్ అద్భుతంగా ఉందంటూ ప్రశంసిస్తున్నారు.

    “ఇది ఏఐ అనుకుంటే మీరు పొరబడినట్టే!” అని ఒకరు కామెంట్​ చేయగా.. ‘స్వాగ్ చూపిస్తున్నారు’ అని ఇంకొకరు అన్నారు.

    ఆ వైరల్ కారు ప్రత్యేకతలు ఏంటి?

    ఈ వీడియోలో మహిళ నడుపుతున్న కారు ‘పోర్షే 718 బాక్స్‌స్టర్’. స్పోర్ట్స్ కార్ల ప్రియులకు ఈ మోడల్ అంటే ఎంతో క్రేజ్.

    ఈ కారుకు సంబంధించిన కొన్ని ఆసక్తికర విశేషాలు:

    ఈ కన్వర్టిబుల్ మోడల్‌ను భారత మార్కెట్లో మొదటిసారిగా 2017లో ప్రవేశపెట్టారు. అప్పట్లో దీని ప్రారంభ ధర రూ. 81.63 లక్షలు (ఎక్స్-షోరూమ్) గా ఉండేది.

    ఈ కారులో 2.0-లీటర్ ఇంజన్‌ను అమర్చారు. ఇది 298 బీహెచ్​పీ పవర్‌ను, 380 ఎన్​ఎం గరిష్ట టార్క్‌ను ఉత్పత్తి చేస్తుంది.

    కేవలం 4.7 సెకన్లలోనే సున్నా నుంచి 100 కిలోమీటర్ల వేగాన్ని అందుకోవడం దీని ప్రత్యేకత.

    దీని గరిష్ట వేగం గంటకు 275 కిలోమీటర్లు కాగా, ఇందులో 7-స్పీడ్ ఆటోమేటిక్ పీడీకే గేర్‌బాక్స్‌ను ఉపయోగించారు. అయితే, ఈ మోడల్ అమ్మకాలను భారతదేశంలో 2024లోనే నిలిపివేశారు.

    ట్రెండీగా ఉండే లగ్జరీ కారులో అంతటి వేగాన్ని కంట్రోల్ చేస్తూ, ఎంతో ప్రశాంతంగా, సాంప్రదాయ లుక్‌లో డ్రైవ్ చేయడం వల్లే ఈ వీడియో ప్రస్తుతం సోషల్ మీడియా ప్లాట్‌ఫారమ్‌లలో మిలియన్‌కు పైగా వ్యూస్‌తో ట్రెండ్ అవుతోంది.

    • Chitturi Eswara Karthikeya Sharath
      ABOUT THE AUTHOR
      Chitturi Eswara Karthikeya Sharath

      శరత్​ చిట్టూరి హిందుస్థాన్ టైమ్స్ తెలుగులో డిప్యూటీ చీఫ్​ కంటెంట్ ప్రొడ్యూసర్‌గా ఉన్నారు. 7ఏళ్ల జర్నలిజం ఎక్స్​పీరియెన్స్​తో ఇక్కడ బిజినెస్​, ఆటో, టెక్​, పర్సనల్​ ఫైనాన్స్​, నేషనల్​- ఇంటర్నేషనల్, స్పోర్ట్స్​ వార్తలు రాస్తున్నారు. 2022 జనవరిలో హిందుస్థాన్ టైమ్ తెలుగులో చేరారు. పలుమార్లు హెచ్​టీ ఇన్​స్టా అవార్డులు అదుకున్నారు. గతంలో ఈటీవీ భారత్​లో కంటెంట్ రైటర్‌గా పని చేశారు. అక్కడ జాతీయం, అంతర్జాతీయం, బిజినెస్​ వార్తలు రాసేవారు. ఏ అంశమైనా సరళంగా, చదివేందుకు సులభంగా ఉండే విధంగా తీర్చిదిద్దేందుకు ఇష్టపడతారు.IGNOU నుంచి జర్నలిజంలో పీజీ డిగ్రీ ఉంది. అంతకుముందు బీటెక్​ పూర్తి చేశారు. కథలు చెప్పడం, రాయడంపై ఇష్టంతో ఈ రంగాన్ని ఎంచుకున్నారు. తన ఆర్టికల్స్​తో ఇప్పుడు ప్రజలకు చేరువవుతున్నారు.Read More

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    Home/News/Porsche 718 Boxster : దిల్లీ మహిళ ‘స్వాగ్’.. సాంప్రదాయ దుస్తుల్లో లగ్జరీ పోర్షే కారు డ్రైవింగ్! వీడియో వైరల్
    Home/News/Porsche 718 Boxster : దిల్లీ మహిళ ‘స్వాగ్’.. సాంప్రదాయ దుస్తుల్లో లగ్జరీ పోర్షే కారు డ్రైవింగ్! వీడియో వైరల్
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