కాక్రోచ్ జనతా పార్టీ వ్యవస్థాపకుడి ఇంటి వద్ద పోలీసుల పహారా.. అసలేం జరుగుతోంది?
కాక్రోచ్ జనతా పార్టీ (CJP) చుట్టూ రాజకీయ సెగలు రాజుకుంటున్నాయి. ఈ క్రమంలో ఛత్రపతి శంభాజీనగర్లో ఉన్న ఆ పార్టీ వ్యవస్థాపకుడు అభిజీత్ దీప్కే నివాసం వద్ద పోలీసులు భారీ భద్రతను ఏర్పాటు చేయడం ఇప్పుడు చర్చనీయాంశంగా మారింది.
సోషల్ మీడియాలో ప్రస్తుతం ఎక్కడ చూసినా కాక్రోచ్ జనతా పార్టీ గురించే చర్చ. సెటైరికల్ మూవ్మెంట్గా మొదలై, అనతి కాలంలోనే కోట్లాది మంది ఫాలోవర్లను సంపాదించుకున్న ఈ డిజిటల్ వేదిక ఇప్పుడు పోలీసుల నిఘా నీడలోకి వెళ్లింది. మహారాష్ట్రలోని ఛత్రపతి శంభాజీనగర్లో నివసిస్తున్న ఈ సంస్థ వ్యవస్థాపకుడు అభిజీత్ దీప్కే తల్లిదండ్రులకు రక్షణగా పోలీసులు నిరంతరం పహారా కాస్తున్నారు.
అమెరికాలోని బోస్టన్లో విద్యార్థిగా ఉన్న అభిజీత్, అక్కడి నుంచే ఈ మూవ్మెంట్ను నడిపిస్తున్నారు. అయితే, భారత్లోని ఆయన ఇంటి వద్ద గుంపులు చేరకుండా, అవాంఛనీయ సంఘటనలు జరగకుండా ఉండేందుకే ఈ చర్యలు తీసుకున్నామని డీసీపీ పంకజ్ అతుల్కర్ వెల్లడించారు.
భద్రత వెనుక అసలు కారణం ఇదే..
ఈ వ్యవహారంపై డీసీపీ పంకజ్ అతుల్కర్ స్పందిస్తూ, "ప్రస్తుతం సోషల్ మీడియాలో సి.జె.పి (CJP) అంశం విపరీతంగా ట్రెండ్ అవుతోంది. ఈ నేపథ్యంలో ఎం.ఐ.డి.సి వాలుజ్ ప్రాంతంలోని అభిజీత్ నివాసం వద్ద జనం గుమిగూడకుండా ఉండేందుకు 24 గంటల పోలీసు బందోబస్తు ఏర్పాటు చేశాం. అయితే, ఇప్పటివరకు ఎవరిపైనా ఎటువంటి అధికారిక ఫిర్యాదులు నమోదు కాలేదు" అని పేర్కొన్నారు. కేవలం ముందస్తు జాగ్రత్తగానే ఈ భద్రత కల్పించినట్లు ఆయన వివరించారు.
డిజిటల్ అణచివేత మొదలైందా?
మరోవైపు, తన ఉద్యమాన్ని అణచివేసేందుకు ప్రభుత్వం ప్రయత్నిస్తోందని అభిజీత్ దీప్కే ఆరోపిస్తున్నారు. తమ అధికారిక వెబ్సైట్, ఇన్స్టాగ్రామ్ పేజీలతో పాటు ఇతర సోషల్ మీడియా అకౌంట్లన్నీ డిజిటల్ అటాక్కు గురయ్యాయని, ప్రస్తుతం వాటికి తాము యాక్సెస్ కోల్పోయామని ఆయన ఆవేదన వ్యక్తం చేశారు. కేవలం వారం రోజుల్లోనే 20 మిలియన్ల (2 కోట్లు) ఫాలోవర్లను సంపాదించుకున్న ఈ వేదికపై అధికార పార్టీ నేతలు విమర్శలు గుప్పించడం గమనార్హం. ఈ సంస్థకు ‘పాకిస్థాన్ మద్దతు’ ఉందంటూ వస్తున్న ఆరోపణలను అభిజీత్ ఘాటుగా తిప్పికొట్టారు.
“మాకు రాజకీయం వద్దు.. నా కొడుకు క్షేమం చాలు”
అభిజీత్ నిర్ణయాలతో ఆయన తల్లిదండ్రులు భగవాన్, అనిత తీవ్ర ఆందోళనలో ఉన్నారు. "నా కొడుకు ఇప్పుడు చాలా ఫేమస్ అయ్యాడు. కానీ ఇలాంటి వారిని అరెస్ట్ చేస్తారేమోనని నాకు భయంగా ఉంది. గత రెండు రోజులుగా కంటిమీద కునుకు లేదు. మాకు రాజకీయాలంటే అసహ్యం, అందులో చేరడం మాకు ఇష్టం లేదు" అని అభిజీత్ తండ్రి ఒక మరాఠీ ఛానల్తో మాట్లాడుతూ కన్నీటిపర్యంతమయ్యారు. తన కొడుకు ఉద్యోగం చేసుకుంటూ ప్రశాంతంగా ఉండాలని కోరుకుంటున్నట్లు ఆయన తల్లి అనిత ఆవేదన వ్యక్తం చేశారు.
అసలు ఈ వివాదం ఎక్కడ మొదలైంది?
సుప్రీంకోర్టు ప్రధాన న్యాయమూర్తి (CJI) జస్టిస్ సూర్యకాంత్ ఒక కేసు విచారణలో భాగంగా 'పారాసైట్స్' (పరాన్నజీవులు), 'కాక్రోచ్' (బొద్దింకలు) అనే పదాలను ఉపయోగించారని వార్తలు రావడంతో ఈ వివాదం రాజుకుంది. నిరుద్యోగ యువతను ఉద్దేశించి ఆయన ఈ వ్యాఖ్యలు చేశారనే భావనతో అభిజీత్ దీప్కే కాక్రోచ్ జనతా పార్టీని స్థాపించారు. అయితే, తాను నిరుద్యోగులను ఉద్దేశించి ఆ మాటలు అనలేదని, నకిలీ సర్టిఫికెట్లతో న్యాయ వృత్తిలోకి వచ్చే వారిని ఉద్దేశించి అన్నానని సీజేఐ తర్వాత వివరణ ఇచ్చారు. అయినప్పటికీ, ఈ వ్యంగ్యాస్త్రం అప్పటికే సోషల్ మీడియాలో ఒక పెద్ద రాజకీయ ఉద్యమంగా మారిపోయింది.
ప్రస్తుతం ఈ వ్యవహారం యువతలో నెలకొన్న నిరుద్యోగ సమస్యను, సోషల్ మీడియా ప్రభావం ఎంత బలంగా ఉంటుందనే విషయాన్ని మరోసారి చర్చకు పెట్టింది.
తరచుగా అడిగే ప్రశ్నలు (FAQs)
1. కాక్రోచ్ జనతా పార్టీ (CJP) అంటే ఏమిటి?
ఇది సోషల్ మీడియాలో ప్రారంభమైన ఒక వ్యంగ్య (Satirical) ఉద్యమం. సుప్రీంకోర్టు సీజేఐ చేసినట్లుగా భావిస్తున్న కొన్ని వ్యాఖ్యలకు నిరసనగా అభిజీత్ దీప్కే దీన్ని ప్రారంభించారు. కేవలం వారం రోజుల్లోనే ఇది కోట్లాది మంది యువత దృష్టిని ఆకర్షించింది.
2. అభిజీత్ దీప్కే ఇంటి వద్ద పోలీసులు ఎందుకు ఉన్నారు?
సి.జె.పి. అంశంపై సోషల్ మీడియాలో తీవ్రంగా చర్చ నడుస్తోంది.. ఈ నేపథ్యంలో ఆయన కుటుంబ సభ్యులకు భద్రత కల్పించడానికి, ఇంటి వద్ద గొడవలు జరగకుండా నివారించడానికి పోలీసులు బందోబస్తు ఏర్పాటు చేశారు.
3. సీజేఐ జస్టిస్ సూర్యకాంత్ నిజంగానే నిరుద్యోగులను బొద్దింకలని అన్నారా?
లేదు. తప్పుడు డిగ్రీలతో న్యాయవాద వృత్తిలోకి వచ్చే వారిని ఉద్దేశించి ఆ వ్యాఖ్యలు చేసినట్లు సీజేఐ వివరణ ఇచ్చారు. అయితే, ఆ వ్యాఖ్యలను మీడియా తప్పుగా చిత్రీకరించిందని ఆయన పేర్కొన్నారు.
4. ఈ ఉద్యమం వెనుక పాకిస్థాన్ హస్తం ఉందా?
దీనిపై అధికార పార్టీ నేతలు ఆరోపణలు చేస్తున్నారు. కానీ, వ్యవస్థాపకుడు అభిజీత్ దీప్కే ఈ ఆరోపణలను తోసిపుచ్చారు. తాము కేవలం వ్యవస్థలోని లోపాలను వ్యంగ్యంగా ఎండగడుతున్నామని ఆయన చెబుతున్నారు.
ప్రవీణ్ కుమార్ లెంకల ప్రస్తుతం హిందుస్తాన్ టైమ్స్ తెలుగు ఎడిటర్గా బాధ్యతలు నిర్వహిస్తున్నారు. జర్నలిజంలో 25 ఏళ్ల సుదీర్ఘ అనుభవం కలిగిన వీరు, గతంలో సాక్షి దినపత్రికలో ఢిల్లీ నేషనల్ బ్యూరో చీఫ్గా (2014-2021) సుమారు ఎనిమిదేళ్ల పాటు పనిచేశారు. ఆ సమయంలో జాతీయ రాజకీయాలు, ప్రభుత్వ విధానాలు, కేంద్ర బడ్జెట్, సార్వత్రిక ఎన్నికలు, రాష్ట్రాల శాసన సభలకు ఎన్నికలు తదితర అనేక అంశాలపై కథనాలు, విశ్లేషణలు, పరిశీలనాత్మక వార్తలు అందించారు. పార్లమెంటు ప్రొసీడింగ్స్ నుంచి.. సుప్రీంకోర్టు విచారణల వరకు కవరేజీలో విశేష అనుభవం ఉంది. ఢిల్లీలో ఆంధ్రప్రదేశ్, తెలంగాణ రాష్ట్రాల రాజకీయ పరిణామాలు, అభివృద్ధి సంబంధిత పెండింగ్ సమస్యలు లోతుగా అందించారు. అంతకుముందు హైదరాబాద్లో సాక్షి టాస్క్ఫోర్స్ బ్యూరోలో (2008-2013) పనిచేస్తూ భూకుంభకోణాలు, ఫైనాన్స్ సంస్థల మోసాలు, వైట్ కాలర్ స్కామ్స్ను వెలికితీశారు. ముఖ్యంగా పోలీసు వ్యవస్థలోని 'ఆర్డర్లీ వ్యవస్థ'పై వీరు చేసిన పరిశోధనాత్మక కథనాలు ప్రభుత్వం ఆ వ్యవస్థను రద్దు చేయడానికి కారణమయ్యాయి. ఈనాడు దినపత్రికలో (2003-2007) నల్గొండ, ఖమ్మం జిల్లాల్లో రిపోర్టర్గా, సబ్ ఎడిటర్గా పనిచేసి గిరిజన తండాల్లో ఆడపిల్లల అమ్మకాలు, గ్రామీణ ప్రాంతాల వెనుకబాటుతనం, ప్రభుత్వ పథకాల్లో అవినీతిపై సంచలనాత్మక కథనాలు రాశారు. ప్రస్తుతం జాతీయ, అంతర్జాతీయ పరిణామాలు, బిజినెస్, స్టాక్ మార్కెట్, టెక్నాలజీ, ఆటోమొబైల్ రంగాలపై నిశితమైన విశ్లేషణలు అందిస్తున్నారు. హిందుస్తాన్ టైమ్స్ నుంచి రెండుసార్లు Digi Journo పురస్కారం పొందారు. కమ్యూనికేషన్ అండ్ జర్నలిజంలో పీజీ (MCJ) పట్టా పొందిన వీరు, కామర్స్ (B.Com) నేపథ్యం కలిగి ఉండటం వల్ల ఆర్థిక అంశాలను సరళంగా వివరించడంలో సిద్ధహస్తులు. ప్రజా సమస్యలపై పోరాటం, విధానపరమైన మార్పులకు కారణమైన వీరి రిపోర్టింగ్ శైలి తెలుగు జర్నలిజంలో వీరికి ఒక ప్రత్యేక గుర్తింపును తెచ్చిపెట్టింది. 2001లో సీ ఛానెల్ అనే కేబుల్ టీవీలో చేరి కెరీర్ ప్రారంభించి హైదరాబాద్ నగర ఆర్థిక, సామాజిక రంగాలపై కథనాలతో పాటు సినిమా వార్తలను కూడా అందించారు.Read More