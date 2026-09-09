కాగ్నిజెంట్ పీఈఆర్ఎమ్ ఫైలింగ్స్పై యూఎస్ నిషేధం: హెచ్-1బీ ఉద్యోగుల్లో పెరిగిన ఆందోళన
అమెరికాలో శాశ్వత నివాస హోదా (గ్రీన్ కార్డ్) పొందే ప్రక్రియలో అత్యంత కీలకమైన పీఈఆర్ఎమ్ ఫైలింగ్స్ను కాగ్నిజెంట్ కంపెనీకి నిలిపివేస్తూ యూఎస్ కార్మిక శాఖ నిర్ణయం తీసుకుంది. ఈ సంచలన పరిణామం ఐటీ రంగాన్ని, ముఖ్యంగా హెచ్-1బీ వీసాపై అమెరికాలో పనిచేస్తున్న భారతీయ టెక్కీలను తీవ్ర ఆందోళనకు గురిచేస్తోంది.
అమెరికా ఐటీ రంగానికి, భారతీయ టెక్కీలకు యూఎస్ ప్రభుత్వం మరో బిగ్ షాక్ ఇచ్చింది. ప్రముఖ ఐటీ దిగ్గజం కాగ్నిజెంట్ టెక్నాలజీ సొల్యూషన్స్ (Cognizant) కంపెనీకి చెందిన పీఈఆర్ఎమ్ (PERM) ఫైలింగ్స్ను సస్పెండ్ చేసినట్లు యూఎస్ కార్మిక శాఖ ఇన్స్పెక్టర్ జనరల్ ఆంథోనీ డి ఎస్పోసిటో ప్రకటించారు. అమెరికాలో గ్రీన్ కార్డ్ (శాశ్వత నివాస హోదా) పొందడానికి పీఈఆర్ఎమ్ మొదటి ప్రాథమిక ప్రక్రియ. వీసా మోసాలపై ట్రంప్ యంత్రాంగం చేపడుతున్న కఠిన చర్యల్లో భాగంగానే ఈ నిర్ణయం తీసుకున్నట్లు తెలుస్తోంది.
పీఈఆర్ఎమ్ అంటే ఏమిటి? ఎందుకు అంత కీలకం?
పీఈఆర్ఎమ్ (ప్రోగ్రామ్ ఎలక్ట్రానిక్ రివ్యూ మేనేజ్మెంట్) అనేది యూఎస్ కార్మిక శాఖ నిర్వహించే ఒక లేబర్ సర్టిఫికేషన్ ప్రక్రియ. అమెరికాలో విదేశీ ఉద్యోగికి గ్రీన్ కార్డ్ ఇప్పించాలనుకునే ఏ కంపెనీ అయినా ముందుగా ఈ అనుమతి పొందాల్సిందే. సంబంధిత ఉద్యోగానికి తగిన అర్హతలున్న అమెరికన్ పౌరులు ఎవరూ లభించలేదని, విదేశీ ఉద్యోగిని నియమించడం వల్ల స్థానిక కార్మికుల వేతనాలు లేదా పని పరిస్థితులపై ఎలాంటి ప్రతికూల ప్రభావం పడదని కంపెనీలు నిరూపించాల్సి ఉంటుంది. ఇందుకోసం ఉద్యోగ ప్రకటనలు ఇవ్వడం, వచ్చిన దరఖాస్తులను పరిశీలించి స్థానికులను ఎందుకు ఎంపిక చేయలేదో లేబర్ డిపార్ట్మెంట్కు సమగ్ర ఆధారాలు సమర్పించాలి.
హెచ్-1బీ వీసాకు, పీఈఆర్ఎమ్కు ఉన్న తేడా ఏంటి?
చాలామంది హెచ్-1బీ వీసాను, గ్రీన్ కార్డ్ ప్రక్రియను ఒకేలా భావిస్తుంటారు. కానీ హెచ్-1బీ అనేది అమెరికాలో తాత్కాలికంగా (సాధారణంగా గరిష్టంగా ఆరేళ్లు) పనిచేయడానికి ఇచ్చే వీసా. ప్రతి ఏటా లాటరీ పద్ధతిలో దాదాపు 85,000 కొత్త హెచ్-1బీ వీసాలను యూఎస్ కేటాయిస్తుంది. పీఈఆర్ఎమ్ అనేది గ్రీన్ కార్డ్ లేదా శాశ్వత నివాస హోదా దిశగా వేసే మొదటి అడుగు. హెచ్-1బీ వీసాపై పనిచేస్తున్న ఉద్యోగికి శాశ్వత నివాస వసతి కల్పించడానికి కంపెనీలు ఈ పీఈఆర్ఎమ్ ప్రక్రియ ద్వారానే దరఖాస్తు చేస్తాయి.
నిబంధనల ఉల్లంఘనలపై కఠిన చర్యలు
సెప్టెంబర్ 8న ఎక్స్ (ట్విట్టర్) వేదికగా డి ఎస్పోసిటో స్పందిస్తూ, కాగ్నిజెంట్ పీఈఆర్ఎమ్ ఫైలింగ్స్ను నిలిపివేశామని తెలిపారు. అమెరికన్ కార్మికుల హక్కులకు ముప్పు కలిగిస్తే సహించేది లేదని, వైట్ హౌస్ టాస్క్ ఫోర్స్తో కలిసి మోసాలను అరికట్టడానికి పనిచేస్తున్నామని స్పష్టం చేశారు. ఈ సస్పెన్షన్ ఎంతకాలం ఉంటుంది? ఎంతమంది ఉద్యోగులపై ప్రభావం చూపుతుందనే వివరాలను కార్మిక శాఖ అధికారికంగా వెల్లడించలేదు. ఈ అంశంపై కాగ్నిజెంట్ నుంచి కూడా స్పందన రావాల్సి ఉంది.
భారతీయ ఐటీ రంగానికి పెరిగిన ముప్పు
భారతీయ ఐటీ రంగాన్ని లక్ష్యంగా చేసుకుని యూఎస్ నిబంధనలను కఠినతరం చేయడం ఇదే మొదటిసారి కాదు. ఇప్పటికే హెచ్-1బీ పిటిషన్ రుసుమును $103,000కి పెంచే ప్రతిపాదనలు రాగా, అవుట్సోర్సింగ్ సేవలపై 25% పన్ను విధించాలని సెనేటర్ బెర్నీ మోరెనో ప్రతిపాదించారు. అంతేకాకుండా, గ్రీన్ కార్డ్ కోసం దరఖాస్తు చేసుకునే విదేశీయులు తమ స్వదేశాలకు వెళ్లి 'కాన్సులర్ ప్రాసెసింగ్' ద్వారా మాత్రమే దరఖాస్తు చేసుకోవాలని యూఎస్సీఐఎస్ (USCIS) నిబంధన విధించడంతో ఇప్పటికే టెక్కీల్లో అనిశ్చితి నెలకొంది.
కాగ్నిజెంట్ ఉద్యోగులపై పడే ప్రభావం
ఈ సస్పెన్షన్ వల్ల కాగ్నిజెంట్ కంపెనీలో హెచ్-1బీ వీసాలపై పనిచేస్తూ గ్రీన్ కార్డ్ కోసం ఎదురుచూస్తున్న భారతీయ ఉద్యోగుల్లో తీవ్ర గందరగోళం ఏర్పడింది. యూఎస్సీఐఎస్ డేటా ప్రకారం, జూన్ 30 నాటికి కాగ్నిజెంట్కు దాదాపు 3,510 హెచ్-1బీ ఆమోదాలు ఉన్నాయి. పీఈఆర్ఎమ్ నిలిచిపోవడంతో ఉద్యోగులు గ్రీన్ కార్డ్ స్పాన్సర్ చేసే ఇతర కంపెనీలకు మారిపోయే ప్రమాదం ఉందని, లేదా భారత్కు తిరిగి రాక తప్పకపోవచ్చని విశ్లేషకులు అంచనా వేస్తున్నారు. ఇది కంపెనీలో అట్రిషన్ (ఉద్యోగుల వలస) పెంచడమే కాకుండా, క్లయింట్ ప్రాజెక్టుల నిర్వహణపై ప్రభావం చూపే అవకాశం ఉంది. న్యాయ నిపుణుల అభిప్రాయం ప్రకారం, కాగ్నిజెంట్ ఈ సస్పెన్షన్ నిర్ణయంపై యూఎస్ ఫెడరల్ కోర్టును ఆశ్రయించే అవకాశం ఉంది.
- ABOUT THE AUTHORPraveen Kumar Lenkala
ప్రవీణ్ కుమార్ లెంకల ప్రస్తుతం హిందుస్తాన్ టైమ్స్ తెలుగు ఎడిటర్గా బాధ్యతలు నిర్వహిస్తున్నారు. జర్నలిజంలో 25 ఏళ్ల సుదీర్ఘ అనుభవం కలిగిన వీరు, గతంలో సాక్షి దినపత్రికలో ఢిల్లీ నేషనల్ బ్యూరో చీఫ్గా (2014-2021) సుమారు ఎనిమిదేళ్ల పాటు పనిచేశారు. ఆ సమయంలో జాతీయ రాజకీయాలు, ప్రభుత్వ విధానాలు, కేంద్ర బడ్జెట్, సార్వత్రిక ఎన్నికలు, రాష్ట్రాల శాసన సభలకు ఎన్నికలు తదితర అనేక అంశాలపై కథనాలు, విశ్లేషణలు, పరిశీలనాత్మక వార్తలు అందించారు. పార్లమెంటు ప్రొసీడింగ్స్ నుంచి.. సుప్రీంకోర్టు విచారణల వరకు కవరేజీలో విశేష అనుభవం ఉంది. ఢిల్లీలో ఆంధ్రప్రదేశ్, తెలంగాణ రాష్ట్రాల రాజకీయ పరిణామాలు, అభివృద్ధి సంబంధిత పెండింగ్ సమస్యలు లోతుగా అందించారు. అంతకుముందు హైదరాబాద్లో సాక్షి టాస్క్ఫోర్స్ బ్యూరోలో (2008-2013) పనిచేస్తూ భూకుంభకోణాలు, ఫైనాన్స్ సంస్థల మోసాలు, వైట్ కాలర్ స్కామ్స్ను వెలికితీశారు. ముఖ్యంగా పోలీసు వ్యవస్థలోని 'ఆర్డర్లీ వ్యవస్థ'పై వీరు చేసిన పరిశోధనాత్మక కథనాలు ప్రభుత్వం ఆ వ్యవస్థను రద్దు చేయడానికి కారణమయ్యాయి. ఈనాడు దినపత్రికలో (2003-2007) నల్గొండ, ఖమ్మం జిల్లాల్లో రిపోర్టర్గా, సబ్ ఎడిటర్గా పనిచేసి గిరిజన తండాల్లో ఆడపిల్లల అమ్మకాలు, గ్రామీణ ప్రాంతాల వెనుకబాటుతనం, ప్రభుత్వ పథకాల్లో అవినీతిపై సంచలనాత్మక కథనాలు రాశారు. ప్రస్తుతం జాతీయ, అంతర్జాతీయ పరిణామాలు, బిజినెస్, స్టాక్ మార్కెట్, టెక్నాలజీ, ఆటోమొబైల్ రంగాలపై నిశితమైన విశ్లేషణలు అందిస్తున్నారు. హిందుస్తాన్ టైమ్స్ నుంచి రెండుసార్లు Digi Journo పురస్కారం పొందారు. కమ్యూనికేషన్ అండ్ జర్నలిజంలో పీజీ (MCJ) పట్టా పొందిన వీరు, కామర్స్ (B.Com) నేపథ్యం కలిగి ఉండటం వల్ల ఆర్థిక అంశాలను సరళంగా వివరించడంలో సిద్ధహస్తులు. ప్రజా సమస్యలపై పోరాటం, విధానపరమైన మార్పులకు కారణమైన వీరి రిపోర్టింగ్ శైలి తెలుగు జర్నలిజంలో వీరికి ఒక ప్రత్యేక గుర్తింపును తెచ్చిపెట్టింది. 2001లో సీ ఛానెల్ అనే కేబుల్ టీవీలో చేరి కెరీర్ ప్రారంభించి హైదరాబాద్ నగర ఆర్థిక, సామాజిక రంగాలపై కథనాలతో పాటు సినిమా వార్తలను కూడా అందించారు.Read More