    Congress : కాంగ్రెస్​కి షాక్​! 48ఏళ్ల హెడ్​క్వార్టర్స్​ ఖాళీ చేయాలని నోటీసులు..

    దేశ రాజధానిలో కాంగ్రెస్ పార్టీకి గట్టి ఎదురుదెబ్బ తగిలింది! దాదాపు ఐదు దశాబ్దాలుగా పార్టీకి ప్రధాన కేంద్రంగా ఉన్న 24, అక్బర్ రోడ్ కార్యాలయాన్ని శనివారంలోపు ఖాళీ చేయాలని ప్రభుత్వం ఆదేశించిందని తెలుస్తోంది. ఈ పరిణామం ఇప్పుడు రాజకీయంగా పెను దుమారం రేపుతోంది.

    Published on: Mar 25, 2026 10:13 AM IST
    By Chitturi Eswara Karthikeya Sharath
    దేశంలో ప్రధాన ప్రతిపక్షమైన కాంగ్రెస్​ పార్టీకి షాక్​! దిల్లీ 24 అక్బర్​ రోడ్​లోని పార్టీ ప్రధాన కార్యాలయాన్ని ఖాళీ చేయాలని ప్రభుత్వం నోటీసులు పంపిచినట్టు సమాచారం. 48ఏళ్లుగా పార్టీ కార్యకలాపాలకు గుండెకాయలా ఉన్న ఈ హెడ్​క్వార్టర్స్​ని శనివారంలోపు విడిచిపెట్టాలని నోటీసులో పేర్కొన్నట్టు తెలుస్తోంది.

    కాంగ్రెస్​ పార్టీ కీలక నేతలు..
    ఇది కేవలం ఒక కార్యాలయం మార్పు మాత్రమే కాదు, ఒక చారిత్రక భవనంతో పార్టీకి ఉన్న సుదీర్ఘ అనుబంధానికి తెరపడే అవకాశం ఉండటంతో ఇప్పుడు ఈ వ్యవహారం రాజకీయ వర్గాల్లో హాట్ టాపిక్‌గా మారింది.

    కొత్త భవనం ఉన్నా.. పాత చోటే మకాం!

    గత ఏడాదే కాంగ్రెస్ పార్టీ కోట్లా మార్గ్‌లో తన సరికొత్త ప్రధాన కార్యాలయం ‘ఇందిరా భవన్’ని అట్టహాసంగా ప్రారంభించింది. నిబంధనల ప్రకారం కొత్త భవనం పూర్తయిన తర్వాత పాత ప్రభుత్వ భవనాలను అప్పగించాల్సి ఉంటుందని సంబంధిత అధికారులు వెల్లడించారు.

    అయితే, అక్బర్ రోడ్ ప్రాంగణాన్ని కాంగ్రెస్ ఇంకా ఖాళీ చేయలేదు. ప్రస్తుతం పార్టీకి సంబంధించిన కీలక కార్యకలాపాలన్నీ ఇంకా అక్కడి నుంచే కొనసాగుతుండటంతో ప్రభుత్వం ఈ నిర్ణయం తీసుకున్నట్లు తెలుస్తోంది.

    యూత్ కాంగ్రెస్ ఆఫీస్‌కు కూడా..

    ఒక్క ప్రధాన కార్యాలయమే కాకుండా, 5, రైసినా రోడ్‌లో ఉన్న భారత యూత్ కాంగ్రెస్ (ఐవైసీ) కార్యాలయాన్ని కూడా వెంటనే ఖాళీ చేయాలని ప్రభుత్వం స్పష్టం చేసింది. ఒకేసారి రెండు కీలక కార్యాలయాలపై నోటీసులు రావడం కాంగ్రెస్ శ్రేణుల్లో ఆందోళన కలిగిస్తోంది.

    న్యాయపోరాటానికి సిద్ధం?

    ప్రభుత్వ నిర్ణయంపై కాంగ్రెస్ పార్టీ తీవ్ర అసంతృప్తి వ్యక్తం చేస్తోంది. ఈ విషయంలో కొంత వెసులుబాటు పొందేందుకు పార్టీ వర్గాలు ప్రస్తుతం న్యాయపరమైన మార్గాలను అన్వేషిస్తున్నట్లు తెలుస్తోంది. కోర్టును ఆశ్రయించడం ద్వారా ఖాళీ చేయడానికి మరికొంత సమయం కోరాలని కాంగ్రెస్ యోచిస్తోంది.

    ప్రస్తుతం పార్లమెంట్ సమావేశాలు నడుస్తుండటంతో ఈ అంశం అధికార, ప్రతిపక్షాల మధ్య పెద్ద రాజకీయ పోరుకు దారితీసే అవకాశం కనిపిస్తోంది.

    ఆసుపత్రిలో సోనియా గాంధీ..

    మరోవైపు కాంగ్రెస్​ మాజీ అధ్యక్షురాలు, కీలక నేత సోనియా గాంధీ మంగళవారం రాత్రి ఆసుపత్రిలో చేరారు. దిల్లీలోని ప్రఖ్యాత సర్ గంగా రామ్ ఆసుపత్రిలో ఆమె చికిత్స పొందుతున్నట్టు సంబంధిత వర్గాలు వెల్లడించాయి. ఆమె ఆరోగ్య పరిస్థితిని వైద్యులు ఎప్పటికప్పుడు నిశితంగా గమనిస్తున్నారు.

    సోనియా గాంధీ గత కొంతకాలంగా శ్వాసకోశ సమస్యలతో బాధపడుతున్నారు. ఈ ఏడాది జనవరిలో కూడా ఆమె ఇదే ఆసుపత్రిలో చేరి చికిత్స తీసుకున్నారు. అప్పట్లో ఆమె అనారోగ్యంపై సర్ గంగా రామ్ ఆసుపత్రి చైర్మన్ అజయ్ స్వరూప్ కీలక వివరాలు వెల్లడించారు. దిల్లీలో పెరిగిన కాలుష్యం, శీతల వాతావరణం కారణంగా ఆమెకు ఉన్న 'బ్రాంకియల్ ఆస్తమా' స్వల్పంగా పెరిగిందని ఆయన వివరించారు.

    ముందస్తు జాగ్రత్తగా చికిత్స..

    ప్రస్తుతం ఆమెకు శ్వాస తీసుకోవడంలో అసౌకర్యం కలగడంతో, ఎటువంటి రిస్క్ తీసుకోకూడదని వైద్యులు ఆమెను అబ్జర్వేషన్‌లో ఉంచారు. "దిల్లీ వాతావరణ పరిస్థితుల ప్రభావం వల్ల ఆమె ఆస్తమా సమస్య కొంచెం ఎక్కువైంది. ముందస్తు జాగ్రత్త చర్యగా ఆమెను చేర్చుకుని తదుపరి చికిత్స అందిస్తున్నాం. ప్రస్తుతం ఆమె ఆరోగ్య పరిస్థితి పూర్తిగా స్థిరంగా ఉంది," అని డాక్టర్ అజయ్ స్వరూప్ గతంలోనే అధికారిక ప్రకటనలో పేర్కొన్నారు.

    ప్రస్తుతం ఆమెకు యాంటీబయాటిక్స్‌తో పాటు ఇతర సపోర్టివ్ మెడిసిన్స్ అందిస్తున్నట్లు సమాచారం.

    సోనియా గాంధీ ఆసుపత్రిలో చేరారన్న వార్త తెలియగానే కాంగ్రెస్ శ్రేణులు ఆందోళనకు గురయ్యారు. ఆమె త్వరగా కోలుకోవాలని ఆకాంక్షిస్తూ పలువురు నేతలు సోషల్ మీడియా వేదికగా సందేశాలు పంపుతున్నారు.

      శరత్​ చిట్టూరి హిందుస్థాన్ టైమ్స్ తెలుగులో డిప్యూటీ చీఫ్​ కంటెంట్ ప్రొడ్యూసర్‌గా ఉన్నారు. 7ఏళ్ల జర్నలిజం ఎక్స్​పీరియెన్స్​తో ఇక్కడ బిజినెస్​, ఆటో, టెక్​, పర్సనల్​ ఫైనాన్స్​, నేషనల్​- ఇంటర్నేషనల్, స్పోర్ట్స్​ వార్తలు రాస్తున్నారు. 2022 జనవరిలో హిందుస్థాన్ టైమ్ తెలుగులో చేరారు. పలుమార్లు హెచ్​టీ ఇన్​స్టా అవార్డులు అదుకున్నారు. గతంలో ఈటీవీ భారత్​లో కంటెంట్ రైటర్‌గా పని చేశారు. అక్కడ జాతీయం, అంతర్జాతీయం, బిజినెస్​ వార్తలు రాసేవారు. ఏ అంశమైనా సరళంగా, చదివేందుకు సులభంగా ఉండే విధంగా తీర్చిదిద్దేందుకు ఇష్టపడతారు.IGNOU నుంచి జర్నలిజంలో పీజీ డిగ్రీ ఉంది. అంతకుముందు బీటెక్​ పూర్తి చేశారు. కథలు చెప్పడం, రాయడంపై ఇష్టంతో ఈ రంగాన్ని ఎంచుకున్నారు. తన ఆర్టికల్స్​తో ఇప్పుడు ప్రజలకు చేరువవుతున్నారు.Read More

    News/News/Congress : కాంగ్రెస్​కి షాక్​! 48ఏళ్ల హెడ్​క్వార్టర్స్​ ఖాళీ చేయాలని నోటీసులు..
