ఉద్యోగం మారినా ఎన్పీఎస్ ఖాతా భద్రం: తప్పక తెలుసుకోవాల్సిన కీలక నియమాలు
ఉద్యోగం మారినంత మాత్రాన నేషనల్ పెన్షన్ సిస్టమ్ (ఎన్పీఎస్) ఖాతాను మూసివేయాల్సిన అవసరం లేదు. ప్రాన్ (PRAN) సంఖ్య ద్వారా పాత నిధులను నూతన సంస్థకు అనుసంధానించవచ్చు లేదా 'ఆల్ సిటిజన్ మోడల్' ద్వారా నిరంతరాయంగా కొనసాగించవచ్చని నిపుణులు స్పష్టం చేస్తున్నారు.
ఉద్యోగం మారినప్పుడు రిటైర్మెంట్ పొదుపు ఖాతా అయిన నేషనల్ పెన్షన్ సిస్టమ్ (ఎన్పీఎస్) ఏమవుతుందనే సందేహం చాలా మంది ఉద్యోగుల్లో తలెత్తుతుంటుంది. కంపెనీ మారిన ప్రతిసారీ పాత ఎన్పీఎస్ ఖాతాను మూసివేయడం లేదా కొత్త అకౌంట్ తెరిచే అవసరం లేదు. ఎన్పీఎస్ వ్యవస్థలో ఉన్న అత్యంత కీలకమైన సదుపాయం ఖాతా పోర్టబిలిటీ. ఉద్యోగ మార్పిడి సమయంలో పొదుపు సొమ్మును ఎలా కొనసాగించవచ్చో ప్రతి చందాదారుడూ తెలుసుకోవాలి.
ప్రాన్ సంఖ్య మారదు.. నిధులు సురక్షితం
ఖాతాదారునికి కేటాయించే పర్మనెంట్ రిటైర్మెంట్ అకౌంట్ నంబర్ (PRAN - ప్రాన్) అనేది ఒకే ఒక విశిష్ట సంఖ్య. మీరు ఏ కంపెనీకి మారినా ఈ సంఖ్య మీతోనే ఉంటుంది. కొత్త కంపెనీలో జాయిన్ అయినప్పుడు మీ ప్రాన్ వివరాలను హెచ్ఆర్ లేదా సంబంధిత ఎన్పీఎస్ టీమ్కు అందజేస్తే సరిపోతుంది. వారు మీ పాత అకౌంట్ను నూతన కార్పొరేట్ ఎన్పీఎస్కు అనుసంధానిస్తారు.
మీరు ఇప్పటివరకు పొదుపు చేసిన మొత్తం ఖాతాలోనే భద్రంగా ఉంటుంది. మీరు ఎంచుకున్న పెన్షన్ ఫండ్లు, ఇన్వెస్ట్మెంట్ ఆప్షన్ల పనితీరు ఆధారంగా ఆ నిధులపై రాబడి జమ అవుతూ ఉంటుంది. పాత కంపెనీని వీడే ముందే మీ ప్రాన్ వివరాలు, అకౌంట్ స్టేట్మెంట్ను ఒకసారి పరిశీలించుకోవడం మంచిది.
భవిష్యత్ చందాలు ఎలా చెల్లించాలి?
కొత్త సంస్థలో కార్పొరేట్ ఎన్పీఎస్ సదుపాయం ఉంటే, వారి నిబంధనల ప్రకారం జీతం నుంచి జమ అయ్యే చందాలను నేరుగా మీ ప్రాన్ ఖాతాకే జమ చేయవచ్చు. మీ కొత్త యాజమాన్యం అందించే ఎన్పీఎస్ ప్రయోజనాలు, వేతన కోతల వివరాలను ఒకసారి సరిచూసుకోవడం అవసరం.
ఒకవేళ కొత్త కంపెనీలో కార్పొరేట్ ఎన్పీఎస్ సదుపాయం లేకపోయినా ఆందోళన చెందాల్సిన పనిలేదు. 'ఆల్ సిటిజన్ మోడల్' (All Citizen Model) కింద స్వచ్ఛందంగా మీ ఖాతాను కొనసాగించవచ్చు. గుర్తింపు పొందిన పాయింట్ ఆఫ్ ప్రెజెన్స్ (PoP) ద్వారా సొంతంగా క్రమం తప్పకుండా పొదుపు చేసుకునే వెసులుబాటు ఉంటుంది.
జంట ఖాతాల నివారణ.. దీర్ఘకాలిక ప్రయోజనం
ఉద్యోగం మారే సమయంలో ప్రాన్ సమాచారం ఇవ్వకపోతే డూప్లికేట్ ఖాతాలు తెరిచే ప్రమాదం ఉంది. అందువల్ల పాత ప్రాన్ నంబర్నే ఉపయోగించడం ద్వారా రిటైర్మెంట్ ప్రణాళిక ఎలాంటి ఆటంకం లేకుండా సాగుతుంది. ఖాతా లావాదేవీలు సరిగ్గా నమోదవుతున్నాయో లేదో ఎప్పటికప్పుడు అకౌంట్ స్టేట్మెంట్ల ద్వారా తనిఖీ చేసుకోవడం ఖాతాదారుని బాధ్యత.
"ఎన్పీఎస్ నిబంధనలు చందాదారుల పరిస్థితులు, యాజమాన్యాల ఒప్పందాలను బట్టి మారవచ్చు. కాబట్టి తాజా పీఎఫ్ఆర్డీఏ మార్గదర్శకాలను లేదా అధీకృత ఎన్పీఎస్ సేవా కేంద్రాన్ని సంప్రదించాలి" అని నిపుణులు సూచిస్తున్నారు.
- ABOUT THE AUTHORPraveen Kumar Lenkala
ప్రవీణ్ కుమార్ లెంకల ప్రస్తుతం హిందుస్తాన్ టైమ్స్ తెలుగు ఎడిటర్గా బాధ్యతలు నిర్వహిస్తున్నారు. జర్నలిజంలో 25 ఏళ్ల సుదీర్ఘ అనుభవం కలిగిన వీరు, గతంలో సాక్షి దినపత్రికలో ఢిల్లీ నేషనల్ బ్యూరో చీఫ్గా (2014-2021) సుమారు ఎనిమిదేళ్ల పాటు పనిచేశారు. ఆ సమయంలో జాతీయ రాజకీయాలు, ప్రభుత్వ విధానాలు, కేంద్ర బడ్జెట్, సార్వత్రిక ఎన్నికలు, రాష్ట్రాల శాసన సభలకు ఎన్నికలు తదితర అనేక అంశాలపై కథనాలు, విశ్లేషణలు, పరిశీలనాత్మక వార్తలు అందించారు. పార్లమెంటు ప్రొసీడింగ్స్ నుంచి.. సుప్రీంకోర్టు విచారణల వరకు కవరేజీలో విశేష అనుభవం ఉంది. ఢిల్లీలో ఆంధ్రప్రదేశ్, తెలంగాణ రాష్ట్రాల రాజకీయ పరిణామాలు, అభివృద్ధి సంబంధిత పెండింగ్ సమస్యలు లోతుగా అందించారు. అంతకుముందు హైదరాబాద్లో సాక్షి టాస్క్ఫోర్స్ బ్యూరోలో (2008-2013) పనిచేస్తూ భూకుంభకోణాలు, ఫైనాన్స్ సంస్థల మోసాలు, వైట్ కాలర్ స్కామ్స్ను వెలికితీశారు. ముఖ్యంగా పోలీసు వ్యవస్థలోని 'ఆర్డర్లీ వ్యవస్థ'పై వీరు చేసిన పరిశోధనాత్మక కథనాలు ప్రభుత్వం ఆ వ్యవస్థను రద్దు చేయడానికి కారణమయ్యాయి. ఈనాడు దినపత్రికలో (2003-2007) నల్గొండ, ఖమ్మం జిల్లాల్లో రిపోర్టర్గా, సబ్ ఎడిటర్గా పనిచేసి గిరిజన తండాల్లో ఆడపిల్లల అమ్మకాలు, గ్రామీణ ప్రాంతాల వెనుకబాటుతనం, ప్రభుత్వ పథకాల్లో అవినీతిపై సంచలనాత్మక కథనాలు రాశారు. ప్రస్తుతం జాతీయ, అంతర్జాతీయ పరిణామాలు, బిజినెస్, స్టాక్ మార్కెట్, టెక్నాలజీ, ఆటోమొబైల్ రంగాలపై నిశితమైన విశ్లేషణలు అందిస్తున్నారు. హిందుస్తాన్ టైమ్స్ నుంచి రెండుసార్లు Digi Journo పురస్కారం పొందారు. కమ్యూనికేషన్ అండ్ జర్నలిజంలో పీజీ (MCJ) పట్టా పొందిన వీరు, కామర్స్ (B.Com) నేపథ్యం కలిగి ఉండటం వల్ల ఆర్థిక అంశాలను సరళంగా వివరించడంలో సిద్ధహస్తులు. ప్రజా సమస్యలపై పోరాటం, విధానపరమైన మార్పులకు కారణమైన వీరి రిపోర్టింగ్ శైలి తెలుగు జర్నలిజంలో వీరికి ఒక ప్రత్యేక గుర్తింపును తెచ్చిపెట్టింది. 2001లో సీ ఛానెల్ అనే కేబుల్ టీవీలో చేరి కెరీర్ ప్రారంభించి హైదరాబాద్ నగర ఆర్థిక, సామాజిక రంగాలపై కథనాలతో పాటు సినిమా వార్తలను కూడా అందించారు.Read More