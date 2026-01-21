న్యాయం కోసం కదం తొక్కిన కర్షకులు: 10 వేల మందితో సీపీఎం లాంగ్ మార్చ్
తమ న్యాయమైన డిమాండ్ల కోసం సీపీఎం ఆధ్వర్యంలో 10 వేల మంది రైతులు, మత్య్సకారులు, ఆదివాసీలు చేపట్టిన ‘లాంగ్ మార్చ్’ పాల్ఘర్ కలెక్టరేట్కు చేరుకుంది. సమస్యలు పరిష్కరించకుంటే ఉద్యమాన్ని ఉధృతం చేస్తామని వారు హెచ్చరించారు.
మహారాష్ట్రలో అన్నదాతలు మరోసారి పోరుబాట పట్టారు. చారోటి నుంచి పాల్ఘర్ వరకు సుమారు 45 కిలోమీటర్ల మేర సీపీఎం ఆధ్వర్యంలో సాగిన ‘లాంగ్ మార్చ్’ మంగళవారం సాయంత్రం పాల్ఘర్ కలెక్టరేట్కు చేరుకుంది. సుమారు 10 వేల మందికి పైగా రైతులు, ఆదివాసీలు, మత్స్యకారులు ఈ పాదయాత్రలో పాల్గొని తమ నిరసన గళాన్ని వినిపించారు.
ప్రధాన డిమాండ్లు ఇవే..
రైతులు, ఆదివాసీల చిరకాల వాంఛలైన 12 కీలక డిమాండ్ల సాధన కోసం ఈ యాత్ర సాగింది. అందులో ముఖ్యమైనవి:
- అటవీ హక్కుల చట్టం: అటవీ భూములపై ఆదివాసీలకు పూర్తి హక్కులు కల్పించాలి.
- యాజమాన్య హక్కులు: సాగు చేసుకుంటున్న దేవస్థానం, ఇనామ్, ప్రభుత్వ భూములను సాగుదారుల పేరు మీదే నమోదు చేయాలి.
- పథకాల పునరుద్ధరణ: ఉపాధి హామీ (MNREGA) పథకాన్ని సమర్థవంతంగా అమలు చేయాలి.
- స్మార్ట్ మీటర్ల రద్దు: విద్యుత్ స్మార్ట్ మీటర్ల పథకాన్ని తక్షణమే ఉపసంహరించుకోవాలి.
- PESA చట్టం: గిరిజన ప్రాంతాల్లో స్థానిక స్వపరిపాలన కోసం 'పెసా' (Pesa) చట్టాన్ని పటిష్టంగా అమలు చేయాలి.
- ప్రాజెక్టుల వ్యతిరేకత: వధావన్, ముర్బే పోర్టు ప్రాజెక్టులను రద్దు చేయడంతో పాటు కార్మిక చట్టాల్లో మార్పులను వెనక్కి తీసుకోవాలని డిమాండ్ చేస్తున్నారు.
"హామీ ఇస్తేనే ఇక్కడి నుంచి కదులుతాం"
"ప్రభుత్వం నుంచి లిఖితపూర్వక హామీ లభించే వరకు మేము ఇక్కడి నుంచి కదిలే ప్రసక్తే లేదు. ప్రభుత్వం ఇప్పటికీ మొండివైఖరి ప్రదర్శిస్తే రైలు రోకో లేదా ముంబైలోని మంత్రాలయాన్ని ముట్టడిస్తాం" అని సీపీఎం అగ్రనేత అశోక్ ధావలే హెచ్చరించారు. గతంలో 2018, 2023లో జరిగిన లాంగ్ మార్చ్ల సందర్భంగా ఇచ్చిన హామీలు నేటికీ అమలుకు నోచుకోకపోవడంతో ప్రజలు తీవ్ర ఆగ్రహంతో ఉన్నారని ఆయన పేర్కొన్నారు.
కలెక్టరేట్ వద్ద ఉద్రిక్తత
రైతులు కలెక్టరేట్ లోపలికి వెళ్లేందుకు ప్రయత్నించగా పోలీసులు అడ్డుకోవడంతో ఇరువర్గాల మధ్య వాగ్వాదం జరిగి ఉద్రిక్తత చోటుచేసుకుంది. దీనిపై పాల్ఘర్ కలెక్టర్ ఇందురాణి జఖర్ స్పందిస్తూ.. "మేము చర్చలకు రావాలని ప్రతినిధి బృందాన్ని ఆహ్వానించాం. కానీ అందరూ లోపలికి వస్తామని పట్టుబట్టారు. ఇందులో చాలా డిమాండ్లు రాష్ట్ర ప్రభుత్వం నిర్ణయం తీసుకోవాల్సినవి ఉన్నాయి. ప్రాథమిక చర్చల తర్వాత మేము ప్రభుత్వానికి నివేదిక పంపుతాం" అని తెలిపారు.
ప్రస్తుతానికి కలెక్టరేట్ సమీపంలోనే వేలాది మంది రైతులు బైఠాయించారు. బుధవారం కలెక్టర్తో జరిగే చర్చల ఫలితాలను బట్టి ఉద్యమ భవిష్యత్ కార్యాచరణను ప్రకటించనున్నారు.