వాడని క్రెడిట్ కార్డ్ను క్లోజ్ చేస్తున్నారా? సిబిల్ స్కోర్పై పడే ప్రభావం ఇదే
వాడని క్రెడిట్ కార్డు ఉంటే దానిని రద్దు చేయడం మంచిదని చాలామంది భావిస్తుంటారు. అయితే తొందరపడి కార్డు ఖాతాను క్లోజ్ చేస్తే మీ క్రెడిట్ స్కోర్ దెబ్బతినే అవకాశం ఉంది. కార్డ్ను రద్దు చేసే ముందు క్రెడిట్ యూటిలైజేషన్ నిష్పత్తి, వార్షిక రుసుములు, సిబిల్ స్కోర్పై పడే ప్రభావాన్ని తెలుసుకోవడం అవసరం.
క్రెడిట్ కార్డులను బాధ్యతాయుతంగా వాడితే అత్యవసర సమయాల్లో ఆర్థిక కొండంత అండగా నిలుస్తాయి. అయితే ఒకటి కంటే ఎక్కువ కార్డులు ఉండి, అందులో ఏదైనా ఒక దానిని అస్సలు వాడకపోతే దానిని రద్దు చేసుకోవడమే మేలని చాలామంది భావిస్తుంటారు. వాలెట్లో ఖాళీగా పడి ఉండటం లేదా ఎక్కడైనా పోతుందేమోనన్న భయంతో కార్డు ఖాతాను క్లోజ్ చేయాలనుకుంటారు. అయితే, వాడని క్రెడిట్ కార్డును రద్దు చేయడం అనేది అంత సులువైన నిర్ణయం కాదని, ఇది మీ మొత్తం అప్పు తీసుకునే సామర్థ్యంతో పాటు సిబిల్ స్కోర్పై (CIBIL Score) తీవ్ర ప్రభావం చూపుతుందని ఆర్థిక నిపుణులు హెచ్చరిస్తున్నారు.
క్రెడిట్ యూటిలైజేషన్ నిష్పత్తి అంటే ఏమిటి?
కార్డు రద్దు చేయడానికి ముందు పరిగణనలోకి తీసుకోవాల్సిన అత్యంత ముఖ్యమైన అంశం 'క్రెడిట్ యూటిలైజేషన్ రేషియో' (Credit Utilisation Ratio - CUR). మీ వద్ద ఉన్న అన్ని క్రెడిట్ కార్డుల మొత్తం లిమిట్లో మీరు ఎంత శాతం వాడుతున్నారనేదే ఈ నిష్పత్తి.
ఉదాహరణకు, మీ వద్ద ఉన్న కార్డుల మొత్తం లిమిట్ ₹5 లక్షలు అనుకుంటే, అందులో మీరు ₹1 లక్ష వాడుతుంటే మీ క్రెడిట్ యూటిలైజేషన్ నిష్పత్తి 20 శాతంగా ఉంటుంది. ఒకవేళ మీరు వాడని ఒక కార్డును రద్దు చేయడం వల్ల మీ మొత్తం లిమిట్ ₹3 లక్షలకు తగ్గిపోయిందనుకుందాం. పాత బాకీ ₹1 లక్ష అలాగే ఉంటే, అప్పుడు మీ యూటిలైజేషన్ నిష్పత్తి ఒక్కసారిగా 33.3 శాతానికి పెరుగుతుంది. సాధారణంగా మొత్తం క్రెడిట్ పరిమితిలో 30 శాతం కంటే తక్కువగా వాడటాన్ని బ్యాంకులు, రేటింగ్ సంస్థలు మంచి సంకేతంగా భావిస్తాయి. నిష్పత్తి పెరిగే కొద్దీ క్రెడిట్ స్కోర్ తగ్గే ప్రమాదం ఉంటుంది.
నిపుణులు ఏమంటున్నారు?
కార్డును పూర్తిగా రద్దు చేయడం కన్నా దానిని యాక్టివ్గా ఉంచడమే మేలని నిపుణులు స్పష్టం చేస్తున్నారు. "వాడని క్రెడిట్ కార్డును రద్దు చేయడం ఆర్థికంగా మంచి పనే అనిపించవచ్చు. కానీ ఇది మీ క్రెడిట్ ప్రొఫైల్ను నిశ్శబ్దంగా దెబ్బతీస్తుంది. మొత్తం క్రెడిట్ పరిమితిని తగ్గించి, యూటిలైజేషన్ నిష్పత్తిని పెంచుతుంది. ఒకవేళ అది మీ వద్ద ఉన్న అత్యంత పాత కార్డైతే, మీ క్రెడిట్ హిస్టరీ కాలవ్యవధి తగ్గిపోతుంది. అందువల్ల కొన్ని నెలలకోసారి ఏదైనా చిన్న లావాదేవీ చేసి, ఆ బిల్లును పూర్తిగా చెల్లించడం ద్వారా కార్డును యాక్టివ్గా ఉంచడం శ్రేయస్కరం. వార్షిక రుసుము సమస్య అయితే, దానిని రద్దు చేయమని బ్యాంక్ను కోరడం లేదా ఎలాంటి రుసుము లేని (Lifetime Free) కార్డ్గా మార్చుకోవడం మంచిది" అని జాగల్ ఎగ్జిక్యూటివ్ ఛైర్మన్ రాజ్ పి నారాయణం వివరించారు.
బ్యాంక్బజార్ సీఈఓ అధిల్ శెట్టి కూడా ఇదే అభిప్రాయాన్ని వ్యక్తంచేశారు. "వాడని కార్డును క్లోజ్ చేయడం కంటే ఉంచుకోవడమే వివేకవంతమైన ఆర్థిక నిర్ణయం. కార్డు రద్దు వల్ల మొత్తం క్రెడిట్ లిమిట్ తగ్గి, యూటిలైజేషన్ నిష్పత్తి 30 శాతం దాటిపోయే ప్రమాదం ఉంది. ఇది మీ క్రెడిట్ స్కోర్ను తగ్గించి, భవిష్యత్తులో రుణాలు ప్రియమయ్యేలా చేస్తుంది. అధిక వార్షిక రుసుములు లేకపోతే, చిన్న చిన్న లావాదేవీలతో కార్డును యాక్టివ్గా ఉంచడం వల్ల సుదీర్ఘ క్రెడిట్ చరిత్ర కొనసాగుతుంది" అని ఆయన పేర్కొన్నారు.
కార్డును ఎప్పుడు రద్దు చేయవచ్చు?
అన్ని వేళలా కార్డును ఉంచుకోవడం సాధ్యపడకపోవచ్చు. ఒకవేళ మీరు ఉపయోగిస్తున్న కార్డుకు వార్షిక రుసుము (Annual Fee) చాలా ఎక్కువగా ఉండి, దానికి తగ్గ ప్రయోజనాలు లేదా రివార్డు పాయింట్లు లభించకపోతే రద్దు చేసే ఆలోచన చేయవచ్చు. అలాగే ఆ కార్డు ఉండటం వల్ల అనవసర ఖర్చులు చేసే అలవాటు ఉన్నవారు కూడా దానిని క్లోజ్ చేయడమే మంచిది.
కార్డ్ బ్లాక్ వేరు.. అకౌంట్ క్లోజర్ వేరు
చాలామంది కార్డ్ను డియాక్టివేట్ లేదా బ్లాక్ చేయడం అంటే ఖాతాను రద్దు చేయడమే అని పొరబడుతుంటారు. కానీ ఇది సరికాదు. కార్డు ఖాతాను పూర్తిగా క్లోజ్ చేసినప్పుడే బ్యాంక్తో ఆ కార్డు సంబంధిత బాధ్యతలు ముగుస్తాయి. బాకీలన్నీ చెల్లించిన తర్వాత, వినియోగదారుడు ఇచ్చిన రద్దు వినతిని 7 పనిదినాల్లోగా బ్యాంకులు పరిష్కరించాల్సి ఉంటుంది.
మీ వద్ద ఉన్న పాత లేదా వాడని క్రెడిట్ కార్డును రద్దు చేసేముందు మీ ఇతర కార్డుల పరిమితి, మొత్తం బాకీలు, క్రెడిట్ స్కోర్పై పడే ప్రభావాన్ని క్షుణ్ణంగా అంచనా వేసుకోవాలి. అవసరమైతే సర్టిఫైడ్ ఫైనాన్షియల్ అడ్వైజర్ సలహా తీసుకోవడం శ్రేయస్కరం.
- ABOUT THE AUTHORPraveen Kumar Lenkala
ప్రవీణ్ కుమార్ లెంకల ప్రస్తుతం హిందుస్తాన్ టైమ్స్ తెలుగు ఎడిటర్గా బాధ్యతలు నిర్వహిస్తున్నారు. జర్నలిజంలో 25 ఏళ్ల సుదీర్ఘ అనుభవం కలిగిన వీరు, గతంలో సాక్షి దినపత్రికలో ఢిల్లీ నేషనల్ బ్యూరో చీఫ్గా (2014-2021) సుమారు ఎనిమిదేళ్ల పాటు పనిచేశారు. ఆ సమయంలో జాతీయ రాజకీయాలు, ప్రభుత్వ విధానాలు, కేంద్ర బడ్జెట్, సార్వత్రిక ఎన్నికలు, రాష్ట్రాల శాసన సభలకు ఎన్నికలు తదితర అనేక అంశాలపై కథనాలు, విశ్లేషణలు, పరిశీలనాత్మక వార్తలు అందించారు. పార్లమెంటు ప్రొసీడింగ్స్ నుంచి.. సుప్రీంకోర్టు విచారణల వరకు కవరేజీలో విశేష అనుభవం ఉంది. ఢిల్లీలో ఆంధ్రప్రదేశ్, తెలంగాణ రాష్ట్రాల రాజకీయ పరిణామాలు, అభివృద్ధి సంబంధిత పెండింగ్ సమస్యలు లోతుగా అందించారు. అంతకుముందు హైదరాబాద్లో సాక్షి టాస్క్ఫోర్స్ బ్యూరోలో (2008-2013) పనిచేస్తూ భూకుంభకోణాలు, ఫైనాన్స్ సంస్థల మోసాలు, వైట్ కాలర్ స్కామ్స్ను వెలికితీశారు. ముఖ్యంగా పోలీసు వ్యవస్థలోని 'ఆర్డర్లీ వ్యవస్థ'పై వీరు చేసిన పరిశోధనాత్మక కథనాలు ప్రభుత్వం ఆ వ్యవస్థను రద్దు చేయడానికి కారణమయ్యాయి. ఈనాడు దినపత్రికలో (2003-2007) నల్గొండ, ఖమ్మం జిల్లాల్లో రిపోర్టర్గా, సబ్ ఎడిటర్గా పనిచేసి గిరిజన తండాల్లో ఆడపిల్లల అమ్మకాలు, గ్రామీణ ప్రాంతాల వెనుకబాటుతనం, ప్రభుత్వ పథకాల్లో అవినీతిపై సంచలనాత్మక కథనాలు రాశారు. ప్రస్తుతం జాతీయ, అంతర్జాతీయ పరిణామాలు, బిజినెస్, స్టాక్ మార్కెట్, టెక్నాలజీ, ఆటోమొబైల్ రంగాలపై నిశితమైన విశ్లేషణలు అందిస్తున్నారు. హిందుస్తాన్ టైమ్స్ నుంచి రెండుసార్లు Digi Journo పురస్కారం పొందారు. కమ్యూనికేషన్ అండ్ జర్నలిజంలో పీజీ (MCJ) పట్టా పొందిన వీరు, కామర్స్ (B.Com) నేపథ్యం కలిగి ఉండటం వల్ల ఆర్థిక అంశాలను సరళంగా వివరించడంలో సిద్ధహస్తులు. ప్రజా సమస్యలపై పోరాటం, విధానపరమైన మార్పులకు కారణమైన వీరి రిపోర్టింగ్ శైలి తెలుగు జర్నలిజంలో వీరికి ఒక ప్రత్యేక గుర్తింపును తెచ్చిపెట్టింది. 2001లో సీ ఛానెల్ అనే కేబుల్ టీవీలో చేరి కెరీర్ ప్రారంభించి హైదరాబాద్ నగర ఆర్థిక, సామాజిక రంగాలపై కథనాలతో పాటు సినిమా వార్తలను కూడా అందించారు.Read More