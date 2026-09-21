Lifetime Free credit card : మీ లైఫ్టైమ్ ఫ్రీ క్రెడిట్ కార్డు ఎంత ఫ్రీ? షాకింగ్ నిజాలు..
బ్యాంకులు ఆఫర్ చేసే 'లైఫ్టైమ్ ఫ్రీ' క్రెడిట్ కార్డులపై ఎటువంటి జాయినింగ్ లేదా వార్షిక రుసుములు ఉండవు. కానీ, వీటి వినియోగంలో అనేక హిటెన్ చార్జీలు ఉంటాయి. అందుకే కార్డు తీసుకునే ముందు తెలుసుకోవాల్సిన ముఖ్యమైన విషయాలివే..
బ్యాంకులు లేదా ఆర్థిక సంస్థలు ఇచ్చే ఆఫర్లలో ‘లైఫ్టైమ్ ఫ్రీ’ అనే పదం కస్టమర్లను అమితంగా ఆకర్షిస్తుంది. ఎలాంటి జాయినింగ్ ఫీజు, వార్షిక రుసుము చెల్లించాల్సిన అవసరం లేదని తెలియగానే చాలామంది వెంటనే ఆయా క్రెడిట్ కార్డుల కోసం దరఖాస్తు చేసుకుంటారు. అయితే, "ఉచితం" అనే ప్రచారాన్ని మాత్రమే చూసి కార్డు తీసుకుంటే భవిష్యత్తులో చేతులు కాల్చుకోవాల్సి వస్తుంది. వార్షిక రుసుము లేనంత మాత్రాన ఆ కార్డు ద్వారా చేసే ప్రతీ లావాదేవీ ఉచితమని భావించకూడదని ఆర్థిక రంగానికి చెందిన నిపుణులు హెచ్చరిస్తున్నారు.
'లైఫ్టైమ్ ఫ్రీ' అంటే అసలు అర్థమేంటి?
సాధారణంగా లైఫ్టైమ్ ఫ్రీ క్రెడిట్ కార్డ్ అంటే బ్యాంకులు రెండు ప్రధాన ఫీజులను మినహాయిస్తాయి:
- కార్డు మంజూరు చేసేటప్పుడు తీసుకునే జాయినింగ్ ఫీజు.
- ప్రతి ఏటా కార్డును నవీకరించడానికి వసూలు చేసే యాన్యువల్ లేదా రెన్యువల్ ఫీజు.
ఈ రెండు రుసుములు లేనప్పటికీ, మీరు కార్డును ఎలా వాడుతున్నారు అనే అంశంపై ఆధారపడి ఇతర చార్జీలు వర్తిస్తాయి. క్రెడిట్ కార్డ్ బిల్లు గడువు తేదీలోగా పూర్తి మొత్తం చెల్లించకపోతే విధించే వడ్డీ రేట్లు భారతీయ మార్కెట్లో అత్యధికంగా (ఏటా 36% నుంచి 42% వరకు) ఉంటాయి. వీటితో పాటు ఏటీఎం ద్వారా నగదు విత్డ్రా చేస్తే పడే క్యాష్ అడ్వాన్స్ ఫీజు, గడువు దాటితే పడే లేట్ పేమెంట్ చార్జీలు, విదేశీ కరెన్సీ లావాదేవీలపై పడే ఫారిన్ ఎక్స్ఛేంజ్ మార్కప్ ఫీజు, ఈఎంఐ కన్వర్షన్ రుసుములు, వీటిపై అదనంగా పడే 18 శాతం జీఎస్టీ వంటివి వినియోగదారుడిపై భారం మోపుతాయి. అందువల్ల కార్డు తీసుకునే ముందే దాని నిబంధనల పత్రాన్ని పూర్తిగా చదవడం అవసరం.
జీరో ఫీజు మాత్రమే కాదు.. మీ అవసరాలకు సరిపోతుందో లేదో చూడండి!
కేవలం ఉచితంగా వస్తోందనే ఒకే ఒక్క కారణంతో క్రెడిట్ కార్డును ఎంచుకోవడం సరైన నిర్ణయం కాకపోవచ్చు. మీ రోజువారీ జీవనశైలి, ఖర్చు చేసే విధానానికి అనుగుణంగా కార్డు ఉందో లేదో సరిచూసుకోవాలి.
మీరు ఎక్కువగా ఆన్లైన్ షాపింగ్ చేస్తారా?
- నెలవారీ నిత్యావసరాలు, పెట్రోల్ వ్యయాలు ఎక్కువగా ఉంటాయా?
- తరచుగా విమాన ప్రయాణాలు లేదా ప్రయాణాలు చేస్తుంటారా?
- మీకు రివార్డు పాయింట్లు ఇష్టమా లేక నేరుగా ఖాతాలో జమ అయ్యే క్యాష్బ్యాక్ ఉపయోగకరమా?
ఉదాహరణకు, ఒక పెయిడ్ క్రెడిట్ కార్డుకు రూ. 500 ఫీజు ఉన్నప్పటికీ, దాని ద్వారా మీరు ఏడాదికి రూ. 5,000 విలువైన క్యాష్బ్యాక్ లేదా ఉచిత విమానాశ్రయ లాంజ్ యాక్సెస్ ప్రయోజనాలు పొందుతుంటే, ఆ ఉచిత కార్డు కంటే ఇదే మెరుగైన ఎంపిక అవుతుంది.
ఎం చెక్ చేయాలి
ఎందుకు చెక్ చేయాలి
జాయినింగ్, యాన్యువల్ ఫీజు
కార్డుకు ఇవి లేవని చూడండి
వడ్డీ రేట్లు
మీ బిల్లు ఫుల్గా కట్టకపోతే వర్తిస్తుంది
క్యాష్ అడ్వాన్స్ ఛార్జెస్
క్యాష్ విత్డ్రా చేసుకుంటే ఫీజు, వడ్డీ పడుతుంది.
ఫారిన్ కరెన్సీ మార్కప్
అంతర్జాతీయ లావాదేవీలు చేస్తుంటే చాలా ముఖ్యం
రివార్డ్ ప్రోగ్రామ్
రివార్డులు, రిడెంప్షన్ గురించి పూర్తిగా తెలుసుకోవాలి
మర్చెంట్ ఆఫర్స్
కొన్ని బెనిఫిట్స్ మర్చెంట్స్కి సంబంధించే ఉంటాయి
మార్కెట్లోని ఆఫర్లు.. ఐడీఎఫ్సీ ఫస్ట్ బ్యాంక్ ఉదాహరణ
ప్రస్తుతం భారతదేశంలో పలు బ్యాంకులు ఎటువంటి జాయినింగ్, యాన్యువల్ ఫీజులు లేకుండా క్రెడిట్ కార్డులను అందిస్తున్నాయి. ఐడీఎఫ్సీ ఫస్ట్ బ్యాంక్ అందిస్తున్న పలు క్రెడిట్ కార్డ్ వేరియంట్లు లైఫ్టైమ్ ఫ్రీ కేటగిరీలో ప్రాచుర్యం పొందాయి.
ఇలాంటి కార్డులు వినియోగదారుల ఖర్చుల ఆధారంగా రివార్డు పాయింట్లు, ఇంధన సర్చార్జ్ మినహాయింపు, రైల్వే లేదా ఎయిర్పోర్ట్ లాంజ్ యాక్సెస్ సౌకర్యాలను అందిస్తాయి. ఐడీఎఫ్సీ ఫస్ట్ వెల్త్ కార్డ్ ద్వారా తక్కువ ఫారెక్స్ మార్కప్ (1.5%), గోల్ఫ్ ప్రయోజనాలు, లాంజ్ యాక్సెస్ లభిస్తుండగా; క్వాంటమ్+ వంటి కార్డులు యూపీఐ లావాదేవీలపై 1% వరకు, రోజువారీ ఖర్చులపై 2% వరకు క్యాష్బ్యాక్ ఆఫర్ చేస్తున్నాయి. మీ డిజిటల్ వ్యయాలకు అనుగుణంగా సరైన కార్డును ఎంచుకోవచ్చు.
అప్లై చేసే ముందు పాటించాల్సిన చెక్ లిస్ట్..
క్రెడిట్ కార్డ్ కోసం అప్లై చేసే ముందు ఈ కింది అంశాలను తప్పక సరిచూసుకోండి:
- వడ్డీ రేటు ఎంత ఉందో తనిఖీ చేయండి.
- రివార్డు పాయింట్ల గడువు తేదీలు, వాటిని నగదుగా మార్చుకునే విధానాన్ని తెలుసుకోండి.
- ఉచిత ఎయిర్పోర్ట్ లాంజ్ సదుపాయం పొందడానికి ఏదైనా కనీస త్రైమాసిక ఖర్చు నిబంధన ఉందో లేదో చూడండి.
- విదేశీ ప్రయాణాలు చేసే వారైతే ఫారెక్స్ మార్కప్ చార్జీలు తక్కువగా ఉన్న కార్డును ఎంచుకోండి.
క్రెడిట్ కార్డు అనేది బాధ్యతాయుతంగా వాడితే అద్భుతమైన ఆర్థిక సాధనం. ప్రకటనల్లో కనిపించే 'ఉచితం' అనే మాటకు ఆకర్షితులు కాకుండా, హిడెన్ చార్జీలు, రివార్డుల నిబంధనలు పూర్తిగా అర్థం చేసుకుని కార్డును ఎంచుకుంటే ఆర్థిక ప్రయోజనాలతో పాటు సిబిల్ స్కోర్ కూడా మెరుగుపడుతుంది.
తరచుగా అడిగే ప్రశ్నలు..
ప్ర: లైఫ్టైమ్ ఫ్రీ క్రెడిట్ కార్డుపై ఎలాంటి చార్జీలు ఉండవా?
జ: ఉండవు అని చెప్పలేం. జాయినింగ్, వార్షిక ఫీజులు మాత్రమే మినహాయిస్తారు. గడువు దాటిన చెల్లింపులకు లేట్ ఫీజు, వడ్డీ, ఏటీఎం విత్డ్రాయల్ చార్జీలు మరియు జిఎస్టి వంటివి వర్తిస్తాయి.
ప్ర: లైఫ్టైమ్ ఫ్రీ కార్డుల్లో కూడా రివార్డు పాయింట్లు వస్తాయా?
జ: అవును. చాలా బ్యాంకులు లైఫ్టైమ్ ఫ్రీ కార్డులపై కూడా క్యాష్బ్యాక్, రివార్డు పాయింట్లు, ఇంధన సర్చార్జ్ మినహాయింపులను అందిస్తున్నాయి.
ప్ర: మొదటిసారి క్రెడిట్ కార్డు తీసుకునేవారికి లైఫ్టైమ్ ఫ్రీ కార్డ్ మంచిదేనా?
జ: మంచి ఎంపికే. ఎటువంటి వార్షిక భారం ఉండదు కాబట్టి, క్రెడిట్ కార్డు వినియోగంపై అవగాహన పెంచుకోవడానికి ఇది ఉపయోగపడుతుంది.
ప్ర: పెయిడ్ కార్డు కంటే లైఫ్టైమ్ ఫ్రీ కార్డు ఎల్లప్పుడూ శ్రేయస్కరమా?
జ: చెప్పలేం. మీ ఖర్చులు ఎక్కువగా ఉండి, పెయిడ్ కార్డు ఇచ్చే క్యాష్బ్యాక్ లేదా ట్రావెల్ బెనిఫిట్స్ దాని యాన్యువల్ ఫీజు కంటే ఎక్కువ ప్రయోజనం ఇస్తుంటే పెయిడ్ కార్డు ఎంచుకోవడమే మంచిది.
(గమనిక- ఇది సమాచారం కోసం రూపొందించిన కథనం మాత్రమే. క్రెడిటా కార్డ్ తీసుకోవడం రిస్కీ అని గుర్తుపెట్టుకోవాలి.)
- ABOUT THE AUTHORChitturi Eswara Karthikeya Sharath
శరత్ చిట్టూరి హిందుస్థాన్ టైమ్స్ తెలుగులో డిప్యూటీ చీఫ్ కంటెంట్ ప్రొడ్యూసర్గా ఉన్నారు. 7ఏళ్ల జర్నలిజం ఎక్స్పీరియెన్స్తో ఇక్కడ బిజినెస్, ఆటో, టెక్, పర్సనల్ ఫైనాన్స్, నేషనల్- ఇంటర్నేషనల్, స్పోర్ట్స్ వార్తలు రాస్తున్నారు. 2022 జనవరిలో హిందుస్థాన్ టైమ్ తెలుగులో చేరారు. పలుమార్లు హెచ్టీ ఇన్స్టా అవార్డులు అదుకున్నారు. గతంలో ఈటీవీ భారత్లో కంటెంట్ రైటర్గా పని చేశారు. అక్కడ జాతీయం, అంతర్జాతీయం, బిజినెస్ వార్తలు రాసేవారు. ఏ అంశమైనా సరళంగా, చదివేందుకు సులభంగా ఉండే విధంగా తీర్చిదిద్దేందుకు ఇష్టపడతారు.IGNOU నుంచి జర్నలిజంలో పీజీ డిగ్రీ ఉంది. అంతకుముందు బీటెక్ పూర్తి చేశారు. కథలు చెప్పడం, రాయడంపై ఇష్టంతో ఈ రంగాన్ని ఎంచుకున్నారు. తన ఆర్టికల్స్తో ఇప్పుడు ప్రజలకు చేరువవుతున్నారు.Read More