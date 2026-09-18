క్రెడిట్ కార్డ్ పరిమితిలో 90% వాడేస్తున్నారా? సిబిల్ స్కోర్పై ప్రభావం ఎంత?
క్రెడిట్ కార్డు లిమిట్ను ఒక్కసారిగా 90 శాతం వరకు వాడితే సిబిల్ స్కోర్ పడిపోతుందా? ఆర్థిక నిపుణులు ఏం చెబుతున్నారు? మీ క్రెడిట్ స్కోర్ దెబ్బతినకుండా ఉండేందుకు ఎలాంటి జాగ్రత్తలు తీసుకోవాలో ఇక్కడ తెలుసుకోండి.
క్రెడిట్ కార్డు చేతిలో ఉందనే ధైర్యంతో దాని పరిమితి (లిమిట్)ని దాదాపు పూర్తిగా వాడేస్తున్నారా? అత్యవసర పరిస్థితులు ఏర్పడినప్పుడు లేదా ఏదైనా పెద్ద వస్తువు కొనుగోలు చేసినప్పుడు క్రెడిట్ కార్డ్ లిమిట్లో 90 శాతానికి పైగా ఉపయోగించడం సాధారణమే. అయితే ఇలా ఒక్కసారి మాత్రమే వాడి, గడువులోగా బిల్లు మొత్తాన్ని పూర్తిగా చెల్లిస్తే క్రెడిట్ ప్రొఫైల్కు పెద్దగా నష్టం జరగదని ఆర్థిక నిపుణులు స్పష్టం చేస్తున్నారు. నిరంతరం ఇదే తీరును కొనసాగిస్తే మాత్రం బ్యాంకులు మిమ్మల్ని 'అప్పులపైనే ఆధారపడే వ్యక్తి'గా గుర్తించే ప్రమాదం ఉంది.
క్రెడిట్ యుటిలైజేషన్ అంటే ఏమిటి?
మనకున్న మొత్తం క్రెడిట్ లిమిట్లో ఎంత శాతం సొమ్మును ఉపయోగిస్తున్నామో తెలిపే కొలమానమే 'క్రెడిట్ యుటిలైజేషన్ రేషియో'. ఉదాహరణకు మీ క్రెడిట్ కార్డ్ పరిమితి రూ.1 లక్ష అనుకుంటే, అందులో రూ.90,000 వాడితే మీ క్రెడిట్ యుటిలైజేషన్ 90 శాతంగా ఉంటుంది. సాధారణంగా ఈ నిష్పత్తిని 30 శాతం కంటే తక్కువగా ఉంచుకోవాలని ఆర్థిక నిపుణులు సూచిస్తుంటారు. ఇది కచ్చితమైన నిబంధన కాకపోయినప్పటికీ, ఒక వ్యక్తి ఆర్థిక క్రమశిక్షణను అంచనా వేసేందుకు బ్యాంకర్లు దీనిని ప్రామాణికంగా తీసుకుంటారు.
పదే పదే ఎక్కువగా వాడితే వచ్చే నష్టాలు
ఒక్కసారి 90 శాతం పరిమితిని వాడటం పెద్ద సమస్య కాదని, అయితే అది ఒక అలవాటుగా మారితేనే అసలు చిక్కులు మొదలవుతాయని 'మిన్ ఈఎంఐ' సీఓఓ కపిల్ మఖిజా వివరించారు. "నిరంతరం ఎక్కువ మొత్తంలో క్రెడిట్ కార్డును వాడటం వల్ల రెండు రకాల నష్టాలు ఉంటాయి. ఒకటి సిబిల్ స్కోర్ పడిపోతుంది, రెండోది కొత్త రుణాల కోసం దరఖాస్తు చేసినప్పుడు బ్యాంకులు మీ అభ్యర్థనను తిరస్కరించే అవకాశం ఉంటుంది" అని ఆయన తెలిపారు.
"క్రెడిట్ కార్డు రుణాలు అత్యంత ఖరీదైనవి. కార్డ్ లిమిట్ను ఎక్కువగా వాడేవారిని బ్యాంకులు ఎక్కువ రిస్క్ ఉన్న కస్టమర్లుగా చూస్తాయి. దీనివల్ల భవిష్యత్తులో లోన్ ఆమోదం పొందడం కష్టమవ్వడమే కాకుండా, ఎక్కువ వడ్డీ రేట్లు విధించే అవకాశం ఉంది. కేవలం 30 శాతం నిబంధన అందరికీ ఒకేలా వర్తించదు. ఉదాహరణకు రూ.2 లక్షల ఆదాయం ఉండి, రూ.10 లక్షల లిమిట్ ఉన్న వ్యక్తి నెలకు రూ.3 లక్షలు ఖర్చు చేస్తే, అది కూడా 30 శాతమే అవుతుంది. కానీ అతని ఆదాయంతో పోలిస్తే అది ఎక్కువే. కాబట్టి కేవలం కార్డ్ లిమిట్తో కాకుండా, మీ ఆదాయంతో పోల్చి ఖర్చులను అంచనా వేసుకోవాలి" అని కపిల్ మఖిజా పేర్కొన్నారు.
స్టేట్మెంట్ జనరేషన్కు ముందే చెల్లిస్తే ప్రయోజనమా?
క్రెడిట్ కార్డ్ బిల్లును గడువు తేదీ నాటికి చెల్లిస్తే సరిపోతుందనేది చాలామంది భావన. అయితే సిబిల్ వంటి క్రెడిట్ బ్యూరోలు మీరు బిల్లు చెల్లించిన తేదీని కాకుండా, స్టేట్మెంట్ జనరేట్ అయ్యే రోజున మీ కార్డులో ఉన్న బకాయిల వివరాలను మాత్రమే సేకరిస్తాయి.
దీనిపై 'జాగిల్' ఎగ్జిక్యూటివ్ ఛైర్మన్ రాజ్ పి నారాయణం మాట్లాడుతూ, "ఒక్కసారి 30 శాతానికి మించి క్రెడిట్ లిమిట్ వాడినా సిబిల్ స్కోర్ తగ్గే అవకాశం ఉంది. ఎందుకంటే బ్యూరోలు రిపోర్టింగ్ తేదీ నాటి బకాయిలనే ప్రామాణికంగా తీసుకుంటాయి. మీరు తర్వాత పూర్తి బిల్లు చెల్లించినప్పటికీ, 90 శాతం వాడకం అనేది బ్యాంకర్లకు మీ ఆర్థిక ఒత్తిడిని సూచిస్తుంది. అద్భుతమైన క్రెడిట్ స్కోర్ సాధించాలంటే వినియోగం 10 శాతం కంటే తక్కువగా ఉండాలి. ఒకవేళ ఏదైనా నెలలో ఎక్కువ ఖర్చు చేయాల్సి వస్తే, స్టేట్మెంట్ జనరేట్ కాకముందే ఆ మొత్తాన్ని చెల్లించడం వల్ల బ్యూరోలకు మీ గరిష్ట వాడకం రిపోర్ట్ కాదు" అని వివరించారు.
సమయానికి చెల్లింపులు చేస్తూ, పరిమితిని మించకుండా క్రెడిట్ కార్డును క్రమశిక్షణతో వాడటం ద్వారా సిబిల్ స్కోర్ దెబ్బతినకుండా చూసుకోవచ్చు.
- ABOUT THE AUTHORPraveen Kumar Lenkala
ప్రవీణ్ కుమార్ లెంకల ప్రస్తుతం హిందుస్తాన్ టైమ్స్ తెలుగు ఎడిటర్గా బాధ్యతలు నిర్వహిస్తున్నారు. జర్నలిజంలో 25 ఏళ్ల సుదీర్ఘ అనుభవం కలిగిన వీరు, గతంలో సాక్షి దినపత్రికలో ఢిల్లీ నేషనల్ బ్యూరో చీఫ్గా (2014-2021) సుమారు ఎనిమిదేళ్ల పాటు పనిచేశారు. ఆ సమయంలో జాతీయ రాజకీయాలు, ప్రభుత్వ విధానాలు, కేంద్ర బడ్జెట్, సార్వత్రిక ఎన్నికలు, రాష్ట్రాల శాసన సభలకు ఎన్నికలు తదితర అనేక అంశాలపై కథనాలు, విశ్లేషణలు, పరిశీలనాత్మక వార్తలు అందించారు. పార్లమెంటు ప్రొసీడింగ్స్ నుంచి.. సుప్రీంకోర్టు విచారణల వరకు కవరేజీలో విశేష అనుభవం ఉంది. ఢిల్లీలో ఆంధ్రప్రదేశ్, తెలంగాణ రాష్ట్రాల రాజకీయ పరిణామాలు, అభివృద్ధి సంబంధిత పెండింగ్ సమస్యలు లోతుగా అందించారు. అంతకుముందు హైదరాబాద్లో సాక్షి టాస్క్ఫోర్స్ బ్యూరోలో (2008-2013) పనిచేస్తూ భూకుంభకోణాలు, ఫైనాన్స్ సంస్థల మోసాలు, వైట్ కాలర్ స్కామ్స్ను వెలికితీశారు. ముఖ్యంగా పోలీసు వ్యవస్థలోని 'ఆర్డర్లీ వ్యవస్థ'పై వీరు చేసిన పరిశోధనాత్మక కథనాలు ప్రభుత్వం ఆ వ్యవస్థను రద్దు చేయడానికి కారణమయ్యాయి. ఈనాడు దినపత్రికలో (2003-2007) నల్గొండ, ఖమ్మం జిల్లాల్లో రిపోర్టర్గా, సబ్ ఎడిటర్గా పనిచేసి గిరిజన తండాల్లో ఆడపిల్లల అమ్మకాలు, గ్రామీణ ప్రాంతాల వెనుకబాటుతనం, ప్రభుత్వ పథకాల్లో అవినీతిపై సంచలనాత్మక కథనాలు రాశారు. ప్రస్తుతం జాతీయ, అంతర్జాతీయ పరిణామాలు, బిజినెస్, స్టాక్ మార్కెట్, టెక్నాలజీ, ఆటోమొబైల్ రంగాలపై నిశితమైన విశ్లేషణలు అందిస్తున్నారు. హిందుస్తాన్ టైమ్స్ నుంచి రెండుసార్లు Digi Journo పురస్కారం పొందారు. కమ్యూనికేషన్ అండ్ జర్నలిజంలో పీజీ (MCJ) పట్టా పొందిన వీరు, కామర్స్ (B.Com) నేపథ్యం కలిగి ఉండటం వల్ల ఆర్థిక అంశాలను సరళంగా వివరించడంలో సిద్ధహస్తులు. ప్రజా సమస్యలపై పోరాటం, విధానపరమైన మార్పులకు కారణమైన వీరి రిపోర్టింగ్ శైలి తెలుగు జర్నలిజంలో వీరికి ఒక ప్రత్యేక గుర్తింపును తెచ్చిపెట్టింది. 2001లో సీ ఛానెల్ అనే కేబుల్ టీవీలో చేరి కెరీర్ ప్రారంభించి హైదరాబాద్ నగర ఆర్థిక, సామాజిక రంగాలపై కథనాలతో పాటు సినిమా వార్తలను కూడా అందించారు.Read More