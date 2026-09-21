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Home loan EMI : తక్కువ వడ్డీకి హోమ్ లోన్ ఇస్తున్న బ్యాంకులు ఇవి! రూ. 50లక్షలకు ఈఎంఐ ఎంతంటే..

సొంతింటి కల నెరవేర్చుకునే వారికి వివిధ బ్యాంకులు ఆఫర్ చేస్తున్న హోమ్ లోన్ వడ్డీ రేట్ల వివరాలు ఇవే.. సెప్టెంబర్ 2026 నాటికి అతి తక్కువ వడ్డీని ఆఫర్ చేస్తున్న బ్యాంకులు, రూ. 50 లక్షల రుణానికి నెలకు ఎంత ఈఎంఐ పడుతుందో స్పష్టమైన లెక్కలను ఇక్కడ చూడండి..

Published on: Sep 21, 2026, 05:59:33 IST
By Chitturi Eswara Karthikeya Sharath
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సొంత ఇల్లు నిర్మించుకోవడం లేదా కొనుగోలు చేయడం అనేది సగటు కుటుంబం జీవితకాల కల! రూపాయి రూపాయి కూడబెట్టినప్పటికీ ఇల్లు కట్టే సమయంలో హోమ్ లోన్ తీసుకోవడం సహజం. అయితే ఆర్థిక సంవత్సరం రెండో భాగంలో బ్యాంకులు అందిస్తున్న హోమ్ లోన్ వడ్డీ రేట్లను ఒకసారి పరిశీలిస్తే ఆసక్తికర అంశాలు వెల్లడవుతున్నాయి. బ్యాంకులు ఆఫర్ చేసే వడ్డీ రేటులో కేవలం 0.25 శాతం తేడా ఉన్నా.. అది మీ నెలవారీ బడ్జెట్‌తో పాటు దశాబ్దాల కాలంలో లక్షలాది రూపాయల అదనపు భారాన్ని మోపుతుంది!

హోమ్ లోన్ వడ్డీ రేట్లపై లేటెస్ట్ అప్డేట్స్.. (AI image)
హోమ్ లోన్ వడ్డీ రేట్లపై లేటెస్ట్ అప్డేట్స్.. (AI image)

తక్కువ వడ్డీకి గృహ రుణాలు ఇస్తున్న బ్యాంకులు ఇవే..

బ్యాంకింగ్ రంగాన్ని పరిశీలిస్తే ప్రస్తుతం ప్రభుత్వ రంగానికి చెందిన 'బ్యాంక్ ఆఫ్ మహారాష్ట్ర' అతి తక్కువగా ఏటా 7.00% ఆరంభ వడ్డీ రేటుతో ముందు వరుసలో నిలిచింది. సెంట్రల్ బ్యాంక్ ఆఫ్ ఇండియా, బ్యాంక్ ఆఫ్ ఇండియాలు 7.10% ప్రారంభ రేటును ఆఫర్ చేస్తున్నాయి.

యూనియన్ బ్యాంక్ ఆఫ్ ఇండియా, ఎల్‌ఐసీ హౌసింగ్ ఫైనాన్స్ సంస్థలు 7.15% వడ్డీతో రుణాలను అందిస్తుండగా, బ్యాంక్ ఆఫ్ బరోడా ఫ్లోటింగ్ రేటు 7.20% నుంచి ప్రారంభమవుతోంది. దేశంలోనే అతిపెద్ద రుణదాత అయిన స్టేట్ బ్యాంక్ ఆఫ్ ఇండియా, పంజాబ్ నేషనల్ బ్యాంక్, సౌత్ ఇండియన్ బ్యాంక్‌లు 7.25% వద్ద గృహ రుణాలను అందుబాటులో ఉంచాయి.

అలాగే పంజాబ్ అండ్ సింద్ బ్యాంక్, ఫెడరల్ బ్యాంక్, సరస్వత్ బ్యాంక్‌లు 7.35%, ఐడీబీఐ బ్యాంక్ 7.40%, హెచ్‌ఎస్‌బీసీ 7.45% నుంచి ఆరంభ వడ్డీ రేట్లను నిర్ణయించాయి.

రూ. 50 లక్షల రుణానికి ప్రత్యక్ష లెక్కలు.. ఈఎంఐ వ్యత్యాసం ఎంత?

మీరు 25 ఏళ్ల కాలపరిమితికి (300 నెలవారీ ఈఎంఐలు) రూ. 50 లక్షల హోమ్ లోన్ తీసుకున్నారనుకుందాం:

7.00% వడ్డీ రేటు వద్ద: మీ నెలవారీ ఈఎంఐ సుమారు రూ. 35,339 అవుతుంది. 25 ఏళ్లలో మీరు చెల్లించే మొత్తం రూ. 1.06 కోట్లు కాగా, అందులో అసలు రూ. 50 లక్షలు పోను వడ్డీయే రూ. 56.02 లక్షలు ఉంటుంది.

7.10% వడ్డీ రేటు వద్ద: ఈఎంఐ రూ. 35,659కి పెరుగుతుంది.

7.15% వడ్డీ రేటు వద్ద: ఈఎంఐ రూ. 35,819 అవుతుంది.

7.20% వడ్డీ రేటు వద్ద: ఈఎంఐ రూ. 35,979గా ఉంటుంది.

7.25% వడ్డీ రేటు వద్ద: ఈఎంఐ రూ. 36,140కి చేరుకుంటుంది.

కేవలం 7.00% కి, 7.25% కి మధ్య వ్యత్యాసం నెలకు రూ. 801 మాత్రమే అనిపించవచ్చు. కానీ 25 ఏళ్ల కాల వ్యవధిలో మీరు చెల్లించే మొత్తం వడ్డీలో ఏకంగా రూ. 2.40 లక్షల తేడా వస్తుంది. ఒకవేళ వడ్డీ రేటు 8.00% ఉంటే, అదే కట్టాల్సిన ఈఎంఐ రూ. 38,591కి పెరుగుతుంది. అంటే 7.00% వడ్డీతో పోలిస్తే నెలకు రూ. 3,252 అదనంగా చెల్లించాలి. మొత్తం వడ్డీ భారం రూ. 65.77 లక్షలకు చేరి, రూ. 9.76 లక్షల అదనపు నష్టం వాటిల్లుతుంది.

ప్రాసెసింగ్ ఫీజులు, దాగి ఉన్న ఖర్చులు..

కేవలం వడ్డీ రేటునే కాకుండా బ్యాంకులు వసూలు చేసే ప్రాసెసింగ్ ఫీజులను కూడా పరిశీలించాలి. బ్యాంక్ ఆఫ్ మహారాష్ట్ర 0.25% వరకు (గరిష్టంగా రూ. 25,000) ప్రాసెసింగ్ ఫీజు విధిస్తోంది. రూ. 50 లక్షల రుణానికి ఇది రూ. 12,500 అవుతుంది.

బ్యాంక్ ఆఫ్ ఇండియా కూడా 0.25% ప్రాసెసింగ్ ఫీజు వసూలు చేస్తోంది. యూనియన్ బ్యాంక్ 0.50% (గరిష్టంగా రూ. 15,000 + జీఎస్టి), ఎస్బీఐ 0.35% (గరిష్టంగా రూ. 12,000 + జిఎస్‌టి) ప్రాసెసింగ్ రుసుముగా తీసుకుంటున్నాయి.

అప్లై చేసే ముందు ఇది గుర్తుంచుకోండి..

బ్యాంకులు ప్రకటనల్లో ఇచ్చే వడ్డీ రేట్లు అందరికీ ఒకేలా వర్తించవు. అభ్యర్థి క్రెడిట్ ప్రొఫైల్, సిబిల్ స్కోర్, ఆదాయ వనరులను బట్టి బ్యాంకులు ఆఖరి వడ్డీ రేటును ఖరారు చేస్తాయి. ఫ్లోటింగ్ వడ్డీ రేట్లు మార్కెట్ పరిస్థితులను బట్టి మారుతుంటాయి. కాబట్టి లోన్ ఎంచుకునే ముందు ప్రాసెసింగ్ ఫీజు, హిడెన్ ఛార్జీలు, ఇన్సూరెన్స్ వ్యయాలను సరిపోల్చుకుని, రోజువారీ కుటుంబ ఖర్చులకు ఇబ్బంది లేకుండా ఈఎంఐ ప్లాన్ చేసుకోవడం శ్రేయస్కరం.

(గమనిక- ఇది సమాచారం కోసం రూపొందించిన కథనం మాత్రమే. హోమ్ లోన్ తీసుకోవడం రిస్కీ అని గుర్తుపెట్టుకోవాలి.)

  • Chitturi Eswara Karthikeya Sharath
    ABOUT THE AUTHOR
    Chitturi Eswara Karthikeya Sharath

    శరత్​ చిట్టూరి హిందుస్థాన్ టైమ్స్ తెలుగులో డిప్యూటీ చీఫ్​ కంటెంట్ ప్రొడ్యూసర్‌గా ఉన్నారు. 7ఏళ్ల జర్నలిజం ఎక్స్​పీరియెన్స్​తో ఇక్కడ బిజినెస్​, ఆటో, టెక్​, పర్సనల్​ ఫైనాన్స్​, నేషనల్​- ఇంటర్నేషనల్, స్పోర్ట్స్​ వార్తలు రాస్తున్నారు. 2022 జనవరిలో హిందుస్థాన్ టైమ్ తెలుగులో చేరారు. పలుమార్లు హెచ్​టీ ఇన్​స్టా అవార్డులు అదుకున్నారు. గతంలో ఈటీవీ భారత్​లో కంటెంట్ రైటర్‌గా పని చేశారు. అక్కడ జాతీయం, అంతర్జాతీయం, బిజినెస్​ వార్తలు రాసేవారు. ఏ అంశమైనా సరళంగా, చదివేందుకు సులభంగా ఉండే విధంగా తీర్చిదిద్దేందుకు ఇష్టపడతారు.IGNOU నుంచి జర్నలిజంలో పీజీ డిగ్రీ ఉంది. అంతకుముందు బీటెక్​ పూర్తి చేశారు. కథలు చెప్పడం, రాయడంపై ఇష్టంతో ఈ రంగాన్ని ఎంచుకున్నారు. తన ఆర్టికల్స్​తో ఇప్పుడు ప్రజలకు చేరువవుతున్నారు.Read More

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Home/News/Home Loan EMI : తక్కువ వడ్డీకి హోమ్ లోన్ ఇస్తున్న బ్యాంకులు ఇవి! రూ. 50లక్షలకు ఈఎంఐ ఎంతంటే..
Home/News/Home Loan EMI : తక్కువ వడ్డీకి హోమ్ లోన్ ఇస్తున్న బ్యాంకులు ఇవి! రూ. 50లక్షలకు ఈఎంఐ ఎంతంటే..
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