సుకన్య సమృద్ధి యోజన: వడ్డీ రేటు 8.2 శాతం.. మీ అమ్మాయి భవిష్యత్తుకు భరోసా
కేంద్ర ప్రభుత్వం సుకన్య సమృద్ధి యోజన వడ్డీ రేట్లను స్థిరంగా ఉంచుతూ నిర్ణయం తీసుకుంది. బ్యాంకు ఫిక్స్డ్ డిపాజిట్ల కంటే ఎక్కువ లాభం ఇచ్చే ఈ పథకం వివరాలు మీకోసం.
ప్రతి తల్లిదండ్రులు తమ కుమార్తె ఉన్నత చదువుల గురించి, పెళ్లి గురించి కలలు కంటారు. ఆ కలలను నిజం చేసే క్రమంలో ఆర్థికంగా అండగా నిలిచేందుకు కేంద్ర ప్రభుత్వం ప్రవేశపెట్టిన అద్భుతమైన పథకమే 'సుకన్య సమృద్ధి యోజన' (SSY). ప్రస్తుతం మార్కెట్లో అందుబాటులో ఉన్న చిన్న మొత్తాల పొదుపు పథకాలన్నింటిలోనూ ఇది అత్యధిక వడ్డీని అందిస్తోంది. 2026-27 ఆర్థిక సంవత్సరం మొదటి త్రైమాసికానికి (ఏప్రిల్-జూన్) సంబంధించి వడ్డీ రేట్లను కేంద్ర ఆర్థిక మంత్రిత్వ శాఖ తాజాగా ప్రకటించింది.
వడ్డీ రేట్లు స్థిరం.. బ్యాంకులకు మించిన లాభం
ప్రస్తుతం సుకన్య సమృద్ధి పథకంలో ఇన్వెస్ట్ చేసే వారికి 8.2 శాతం వడ్డీ లభిస్తోంది. జనవరి-మార్చి త్రైమాసికంలో ఉన్న రేటునే కేంద్రం ఈ క్వార్టర్లోనూ కొనసాగించాలని నిర్ణయించింది. ఎస్బీఐ, హెచ్డీఎఫ్సీ వంటి దిగ్గజ బ్యాంకులు అందించే ఫిక్స్డ్ డిపాజిట్ల (FD) వడ్డీ రేట్ల కంటే ఇది చాలా ఎక్కువ. సురక్షితమైన పెట్టుబడితో పాటు అధిక లాభాలను కోరుకునే వారికి ఇది ఒక గొప్ప వేదిక.
అకౌంట్ ఎవరు తెరవవచ్చు?
- పదేళ్ల లోపు వయసున్న ఆడపిల్లల పేరు మీద తల్లిదండ్రులు లేదా సంరక్షకులు ఈ ఖాతాను ప్రారంభించవచ్చు.
- ఒక కుటుంబంలో గరిష్టంగా ఇద్దరు అమ్మాయిల పేరు మీద మాత్రమే అకౌంట్లు తెరిచే అవకాశం ఉంటుంది.
- ఒకవేళ కవలలు లేదా ముగ్గురు పిల్లలు ఒకేసారి జన్మిస్తే, తగిన ఆధారాలు సమర్పించి ముగ్గురి పేరు మీద కూడా అకౌంట్లు తీసుకోవచ్చు.
ఎంత పొదుపు చేయాలి? నియమ నిబంధనలు ఇవే!
ఈ పథకంలో చేరడం చాలా సులభం. మీ ఊరిలో ఉండే పోస్ట్ ఆఫీస్లో గానీ లేదా ప్రభుత్వ గుర్తింపు పొందిన బ్యాంకుల్లో గానీ అకౌంట్ తెరవవచ్చు.
కనీస పెట్టుబడి: ఏడాదికి కేవలం ₹250 చెల్లించి ఖాతాను ప్రారంభించవచ్చు.
గరిష్ట పరిమితి: ఒక ఆర్థిక సంవత్సరంలో గరిష్టంగా ₹1.5 లక్షల వరకు డిపాజిట్ చేసే వీలుంది.
ఖాతా నిర్వహణ: పాపకు 18 ఏళ్లు వచ్చే వరకు సంరక్షకులే అకౌంట్ను చూసుకోవాలి. ఆ తర్వాత అమ్మాయి నేరుగా అకౌంట్ను తన ఆధీనంలోకి తీసుకోవచ్చు.
మెచ్యూరిటీ: అకౌంట్ ప్రారంభించిన 21 ఏళ్ల తర్వాత పథకం పూర్తవుతుంది.
పన్ను మినహాయింపులు: మూడు విధాలుగా మేలు
సుకన్య సమృద్ధి పథకానికి ఉన్న అతిపెద్ద ఆకర్షణ పన్ను ప్రయోజనాలు. ఆదాయపు పన్ను చట్టం సెక్షన్ 80C కింద మీరు డిపాజిట్ చేసే ₹1.5 లక్షల వరకు పన్ను మినహాయింపు పొందవచ్చు. అంతేకాకుండా, దీనిపై వచ్చే వడ్డీకి, మెచ్యూరిటీ సమయంలో వచ్చే మొత్తం సొమ్ముకు కూడా రూపాయి పన్ను చెల్లించాల్సిన అవసరం లేదు. అంటే ఇది పూర్తిగా 'టాక్స్-ఫ్రీ' స్కీమ్.
నగదు ఎప్పుడు తీసుకోవచ్చు?
పాపకు 18 ఏళ్లు నిండిన తర్వాత ఉన్నత చదువుల కోసం ఖాతాలోని బ్యాలెన్స్లో 50 శాతం వరకు వెనక్కి తీసుకోవచ్చు. ఒకవేళ 18 ఏళ్ల తర్వాత వివాహం నిశ్చయమైతే, అకౌంట్ను ముందస్తుగా క్లోజ్ చేసే అవకాశం కూడా ఉంది. దేశంలో ఎక్కడికైనా ఈ అకౌంట్ను సులభంగా బదిలీ చేసుకోవచ్చు.
చిన్న మొత్తంలో పొదుపు మొదలుపెట్టి, మీ కుమార్తె భవిష్యత్తుకు భరోసా కల్పించాలనుకునే వారికి సుకన్య సమృద్ధి యోజన ఒక సరైన మార్గం.
తరచుగా అడిగే ప్రశ్నలు (FAQs)
1. సుకన్య సమృద్ధి యోజన ఖాతాను ఎక్కడ తెరవాలి?
మీరు ఏదైనా పోస్ట్ ఆఫీస్లో లేదా ప్రభుత్వ/ప్రైవేట్ రంగాలకు చెందిన అధీకృత బ్యాంకుల్లో (ఉదా: SBI, ICICI, PNB) ఈ ఖాతాను తెరవవచ్చు.
2. ఒక కుటుంబంలో ముగ్గురు ఆడపిల్లలు ఉంటే అందరికీ అకౌంట్లు తెరవవచ్చా?
సాధారణంగా ఇద్దరు పిల్లలకు మాత్రమే అవకాశం ఉంటుంది. అయితే, మొదటి సంతానం తర్వాత కవలలు లేదా ముగ్గురు పిల్లలు ఒకేసారి జన్మిస్తే, అఫిడవిట్ సమర్పించి ముగ్గురికీ ఖాతాలు తెరవవచ్చు.
3. ఏడాదికి కనీస మొత్తం ₹250 కట్టకపోతే ఏమవుతుంది?
కనీస మొత్తాన్ని డిపాజిట్ చేయకపోతే అకౌంట్ 'డీఫాల్ట్' అవుతుంది. ఏడాదికి ₹50 జరిమానాతో పాటు కనీస మొత్తాన్ని చెల్లించి అకౌంట్ను మళ్లీ పునరుద్ధరించుకోవచ్చు.
4. పాపకు 21 ఏళ్లు నిండకముందే డబ్బులు తీసుకోవచ్చా?
అమ్మాయికి 18 ఏళ్లు నిండిన తర్వాత ఉన్నత విద్య కోసం సగం డబ్బులు తీసుకోవచ్చు. అలాగే వివాహ సమయంలో నిబంధనల ప్రకారం ఖాతాను క్లోజ్ చేయవచ్చు.
ప్రవీణ్ కుమార్ లెంకల ప్రస్తుతం హిందుస్తాన్ టైమ్స్ తెలుగు ఎడిటర్గా బాధ్యతలు నిర్వహిస్తున్నారు. జర్నలిజంలో 25 ఏళ్ల సుదీర్ఘ అనుభవం కలిగిన వీరు, గతంలో సాక్షి దినపత్రికలో ఢిల్లీ నేషనల్ బ్యూరో చీఫ్గా (2014-2021) సుమారు ఎనిమిదేళ్ల పాటు పనిచేశారు. ఆ సమయంలో జాతీయ రాజకీయాలు, ప్రభుత్వ విధానాలు, కేంద్ర బడ్జెట్, సార్వత్రిక ఎన్నికలు, రాష్ట్రాల శాసన సభలకు ఎన్నికలు తదితర అనేక అంశాలపై కథనాలు, విశ్లేషణలు, పరిశీలనాత్మక వార్తలు అందించారు. పార్లమెంటు ప్రొసీడింగ్స్ నుంచి.. సుప్రీంకోర్టు విచారణల వరకు కవరేజీలో విశేష అనుభవం ఉంది. ఢిల్లీలో ఆంధ్రప్రదేశ్, తెలంగాణ రాష్ట్రాల రాజకీయ పరిణామాలు, అభివృద్ధి సంబంధిత పెండింగ్ సమస్యలు లోతుగా అందించారు. అంతకుముందు హైదరాబాద్లో సాక్షి టాస్క్ఫోర్స్ బ్యూరోలో (2008-2013) పనిచేస్తూ భూకుంభకోణాలు, ఫైనాన్స్ సంస్థల మోసాలు, వైట్ కాలర్ స్కామ్స్ను వెలికితీశారు. ముఖ్యంగా పోలీసు వ్యవస్థలోని 'ఆర్డర్లీ వ్యవస్థ'పై వీరు చేసిన పరిశోధనాత్మక కథనాలు ప్రభుత్వం ఆ వ్యవస్థను రద్దు చేయడానికి కారణమయ్యాయి. ఈనాడు దినపత్రికలో (2003-2007) నల్గొండ, ఖమ్మం జిల్లాల్లో రిపోర్టర్గా, సబ్ ఎడిటర్గా పనిచేసి గిరిజన తండాల్లో ఆడపిల్లల అమ్మకాలు, గ్రామీణ ప్రాంతాల వెనుకబాటుతనం, ప్రభుత్వ పథకాల్లో అవినీతిపై సంచలనాత్మక కథనాలు రాశారు. ప్రస్తుతం జాతీయ, అంతర్జాతీయ పరిణామాలు, బిజినెస్, స్టాక్ మార్కెట్, టెక్నాలజీ, ఆటోమొబైల్ రంగాలపై నిశితమైన విశ్లేషణలు అందిస్తున్నారు. హిందుస్తాన్ టైమ్స్ నుంచి రెండుసార్లు Digi Journo పురస్కారం పొందారు. కమ్యూనికేషన్ అండ్ జర్నలిజంలో పీజీ (MCJ) పట్టా పొందిన వీరు, కామర్స్ (B.Com) నేపథ్యం కలిగి ఉండటం వల్ల ఆర్థిక అంశాలను సరళంగా వివరించడంలో సిద్ధహస్తులు. ప్రజా సమస్యలపై పోరాటం, విధానపరమైన మార్పులకు కారణమైన వీరి రిపోర్టింగ్ శైలి తెలుగు జర్నలిజంలో వీరికి ఒక ప్రత్యేక గుర్తింపును తెచ్చిపెట్టింది. 2001లో సీ ఛానెల్ అనే కేబుల్ టీవీలో చేరి కెరీర్ ప్రారంభించి హైదరాబాద్ నగర ఆర్థిక, సామాజిక రంగాలపై కథనాలతో పాటు సినిమా వార్తలను కూడా అందించారు.Read More