తక్కువ ధరలో హెచ్డీఎఫ్సీ బ్యాంక్ షేరు.. ఇది కొనుగోలుకు సరైన సమయమేనా?
ఒకప్పుడు మార్కెట్లో భారీ ప్రీమియం పొందిన హెచ్డీఎఫ్సీ బ్యాంక్ షేరు ప్రస్తుతం తక్కువ వ్యాల్యుయేషన్లో లభిస్తోంది. అయితే తగ్గిన ఆర్ఓఈ, మార్జిన్ల ఒత్తిడి నేపథ్యంలో ఈ షేరు మళ్లీ పాత వెలుగును సాధించగలదా లేదా అనేది ఇన్వెస్టర్లలో ఆసక్తికరంగా మారింది.
భారతీయ బ్యాంకింగ్ రంగంలో అత్యంత విశ్వసనీయమైన పేర్లలో హెచ్డీఎఫ్సీ బ్యాంక్ ఒకటి. పటిష్టమైన డిపాజిట్లు, నాణ్యమైన ఆస్తులు, నిలకడైన లాభాల కారణంగా ఒకప్పుడు ఈ బ్యాంక్ షేరుకు స్టాక్ మార్కెట్లో భారీ ప్రీమియం దక్కేది. సాధారణ కంపెనీల విలువను ధర-ఆదాయ నిష్పత్తి (P/E Ratio) ద్వారా కొలిస్తే, బ్యాంకుల బలాన్ని ప్రైస్-టు-బుక్ నిష్పత్తి (P/B Ratio) ద్వారా అంచనా వేస్తారు. బ్యాంక్ వ్యాపారమంతా దాని బ్యాలెన్స్ షీట్పైనే ఆధారపడి ఉంటుంది కాబట్టి ఇన్వెస్టర్లకు బుక్ వ్యాల్యూ అత్యంత ముఖ్యం.
గతంలో బుక్ వ్యాల్యూ కంటే చాలా ఎక్కువ ధరకు ట్రేడ్ అయిన హెచ్డీఎఫ్సీ బ్యాంక్ షేరు, ప్రస్తుతం 1.8 రెట్ల పీబీ నిష్పత్తి వద్ద అందుబాటులో ఉంది. ఇది గతంతో పోలిస్తే గణనీయమైన తగ్గింపు. అయితే వ్యాల్యుయేషన్ తగ్గింది కదా అని ఈ షేరును వెంటనే చౌకగా లభించే అవకాశంగా భావించవచ్చా? అంటే, దాని వెనుక ఉన్న కొన్ని కీలక గణాంకాలను పరిశీలించాల్సి ఉంది.
తగ్గుతున్న ఆర్ఓఈ (ROE) – అసలు సమస్య ఇక్కడే!
కేవలం పీబీ రేషియో ఒక్కటే షేరు నాణ్యతను నిర్ణయించలేదు. బ్యాంక్ తన మూలధనంపై ఎంత మెరుగైన రాబడి (Return on Equity - ROE) సాధిస్తోందనేది ఇక్కడ ముఖ్యం. ఉదాహరణకు రెండు బ్యాంకుల వద్ద చెరో రూ.100 బుక్ వ్యాల్యూ ఉందనుకుందాం. మొదటి బ్యాంక్ ఏడాదికి రూ.18 లాభం గడిస్తూ 18 శాతం ఆర్ఓఈ సాధిస్తే, రెండో బ్యాంక్ రూ.10 లాభంతో 10 శాతం ఆర్ఓఈ మాత్రమే సాధిస్తుంది. ఆ సహజ కారణంతోనే మొదటి బ్యాంకుకు మార్కెట్ ఎక్కువ పీబీ మల్టిపుల్ ఇస్తుంది.
హెచ్డీఎఫ్సీ బ్యాంక్ విషయంలో సరిగ్గా ఇదే సమస్య ఎదురవుతోంది. జూన్ త్రైమాసికంలో బ్యాంక్ ఆర్ఓఈ 13.8 శాతానికి పరిమితమైంది. మార్చి త్రైమాసికంలో ఇది 14.1 శాతంగా ఉండేది. అలాగే అసెట్స్ పై రాబడి (ROA) కూడా 1.96 శాతం నుంచి 1.85 శాతానికి క్షీణించింది. బ్యాంకింగ్ నిబంధనల ప్రకారం ఇవి మంచి గణాంకాలే అయినప్పటికీ, హెచ్డీఎఫ్సీ బ్యాంక్ నుంచి ఇన్వెస్టర్లు ఆశించే స్థాయికి తక్కువగా ఉన్నాయి. బ్యాంక్ తన ఆర్ఓఈని మళ్లీ 15 శాతానికి పైగా పెంచగలిగితే ప్రస్తుత వ్యాల్యుయేషన్ ఆకర్షణీయంగా మారుతుంది.
మిగతా బ్యాంకులతో పోల్చితే పరిస్థితి ఏంటి?
ప్రస్తుతం హెచ్డీఎఫ్సీ బ్యాంక్ పీబీ నిష్పత్తి 1.8 రెట్లుగా ఉంది. ఇది యాక్సిస్ బ్యాంక్ (1.8 రెట్లు) స్థాయిలోనే ఉండగా, ఐసీఐసీఐ బ్యాంక్ (2.7 రెట్లు), కోటక్ మహీంద్రా బ్యాంక్ (2.2 రెట్లు) కంటే తక్కువగా ఉంది.
ఐసీఐసీఐ బ్యాంకుతో పోలిస్తే, ఆ బ్యాంక్ 15 శాతం ఆర్ఓఈ సాధిస్తుండటంతో మార్కెట్ దానికి ఎక్కువ ప్రీమియం ఇస్తోంది. పిఈ నిష్పత్తి (P/E Ratio) పరంగా చూసినా హెచ్డీఎఫ్సీ బ్యాంక్ 13.2 రెట్ల వద్ద ట్రేడవుతోంది. ఐసీఐసీఐ బ్యాంక్ (16.7 రెట్లు), కోటక్ బ్యాంక్ (20.5 రెట్లు) కంటే ఇది తక్కువ. విలీనం తదుపరి పరిణామాలు, మందగించిన లాభాల వృద్ధి వల్ల మార్కెట్ ఈ వ్యాల్యుయేషన్ డిస్కౌంట్ను కొనసాగిస్తోంది.
క్యూ1 ఫలితాలు: రుణాలు పెరిగినా.. క్షీణించిన మార్జిన్లు
FY27 మొదటి త్రైమాసికం (Q1 FY27) ఫలితాల ప్రకారం బ్యాంక్ వ్యాపార విస్తరణ బాగుంది. మొత్తం రుణాలు ఏడాది ప్రాతిపదికన 15.4 శాతం వృద్ధి చెందాయి. డిపాజిట్లు కూడా మెరుగ్గా పెరిగాయి. నికర లాభం రూ.19,060 కోట్లుగా ( ₹190.6 billion) నమోదైంది.
అయితే లాభదాయకత తగ్గడం ఆందోళన కలిగిస్తోంది. నికర వడ్డీ మార్జిన్ (NIM) మార్చి త్రైమాసికంలో ఉన్న 3.38 శాతం నుంచి జూన్ త్రైమాసికానికి 3.26 శాతానికి పడిపోయింది. బ్యాంక్ బ్యాలెన్స్ షీట్ పెరుగుతున్నప్పటికీ, ఇన్వెస్టర్లు ఆశించే స్థాయిలో రాబడులను ఇవ్వలేకపోతోందనేది ఈ గణాంకాలు స్పష్టం చేస్తున్నాయి.
నాయకత్వంలో మార్పు.. ఇన్వెస్టర్ల నిరీక్షణ
వ్యాల్యుయేషన్ తగ్గడానికి మరొక ముఖ్యమైన పరిణామం బ్యాంక్ మేనేజింగ్ డైరెక్టర్, సీఈఓ శశిధర్ జగదీశన్ నాయకత్వ మార్పు. ఆర్బీఐ అనుమతించిన ఆయన పదవీ కాలం అక్టోబర్ 26, 2026 నాటికి ముగియనుంది. ఆయన తదుపరి పదవీకాలాన్ని పొడిగించుకోవడానికి ఆసక్తి చూపకపోవడంతో విరమించుకోనున్నారు. కొత్త సీఈఓ ఎంపిక ప్రక్రియను బోర్డు వేగవంతం చేసినప్పటికీ, ఇటువంటి నాయకత్వ మార్పుల సమయంలో ప్రాతినిధ్య ఇన్వెస్టర్లు కాస్త వేచి చూసే ధోరణిని అవలంబిస్తారు.
పాత గణాంకాలతో పోలిస్తే హెచ్డీఎఫ్సీ బ్యాంక్ షేరు చౌకగానే అందుబాటులో ఉంది. అయితే ఆర్ఓఈ 13.8 శాతానికి తగ్గడం, మార్జిన్ల పై ఒత్తిడి, సీఈఓ మార్పు వంటి అంశాలు ఈ తగ్గింపునకు కారణాలుగా మారాయి. బ్యాంక్ తన రాబడులను (ROE) తిరిగి 15 శాతానికి పైగా పెంచగలిగితేనే ఈ షేరు మళ్లీ పాత ప్రీమియం వ్యాల్యుయేషన్కు చేరుకుంటుంది. ఇన్వెస్టర్లు ఏదైనా నిర్ణయం తీసుకునే ముందు ప్రాథమికాంశాలను, కార్పొరేట్ పాలనను నిశితంగా పరిశీలించుకోవాలి.
(ఆధారం: ఈక్విటీమాస్టర్.కామ్ రూపొందించిన విశ్లేషణ)
- ABOUT THE AUTHORPraveen Kumar Lenkala
ప్రవీణ్ కుమార్ లెంకల ప్రస్తుతం హిందుస్తాన్ టైమ్స్ తెలుగు ఎడిటర్గా బాధ్యతలు నిర్వహిస్తున్నారు. జర్నలిజంలో 25 ఏళ్ల సుదీర్ఘ అనుభవం కలిగిన వీరు, గతంలో సాక్షి దినపత్రికలో ఢిల్లీ నేషనల్ బ్యూరో చీఫ్గా (2014-2021) సుమారు ఎనిమిదేళ్ల పాటు పనిచేశారు. ఆ సమయంలో జాతీయ రాజకీయాలు, ప్రభుత్వ విధానాలు, కేంద్ర బడ్జెట్, సార్వత్రిక ఎన్నికలు, రాష్ట్రాల శాసన సభలకు ఎన్నికలు తదితర అనేక అంశాలపై కథనాలు, విశ్లేషణలు, పరిశీలనాత్మక వార్తలు అందించారు. పార్లమెంటు ప్రొసీడింగ్స్ నుంచి.. సుప్రీంకోర్టు విచారణల వరకు కవరేజీలో విశేష అనుభవం ఉంది. ఢిల్లీలో ఆంధ్రప్రదేశ్, తెలంగాణ రాష్ట్రాల రాజకీయ పరిణామాలు, అభివృద్ధి సంబంధిత పెండింగ్ సమస్యలు లోతుగా అందించారు. అంతకుముందు హైదరాబాద్లో సాక్షి టాస్క్ఫోర్స్ బ్యూరోలో (2008-2013) పనిచేస్తూ భూకుంభకోణాలు, ఫైనాన్స్ సంస్థల మోసాలు, వైట్ కాలర్ స్కామ్స్ను వెలికితీశారు. ముఖ్యంగా పోలీసు వ్యవస్థలోని 'ఆర్డర్లీ వ్యవస్థ'పై వీరు చేసిన పరిశోధనాత్మక కథనాలు ప్రభుత్వం ఆ వ్యవస్థను రద్దు చేయడానికి కారణమయ్యాయి. ఈనాడు దినపత్రికలో (2003-2007) నల్గొండ, ఖమ్మం జిల్లాల్లో రిపోర్టర్గా, సబ్ ఎడిటర్గా పనిచేసి గిరిజన తండాల్లో ఆడపిల్లల అమ్మకాలు, గ్రామీణ ప్రాంతాల వెనుకబాటుతనం, ప్రభుత్వ పథకాల్లో అవినీతిపై సంచలనాత్మక కథనాలు రాశారు. ప్రస్తుతం జాతీయ, అంతర్జాతీయ పరిణామాలు, బిజినెస్, స్టాక్ మార్కెట్, టెక్నాలజీ, ఆటోమొబైల్ రంగాలపై నిశితమైన విశ్లేషణలు అందిస్తున్నారు. హిందుస్తాన్ టైమ్స్ నుంచి రెండుసార్లు Digi Journo పురస్కారం పొందారు. కమ్యూనికేషన్ అండ్ జర్నలిజంలో పీజీ (MCJ) పట్టా పొందిన వీరు, కామర్స్ (B.Com) నేపథ్యం కలిగి ఉండటం వల్ల ఆర్థిక అంశాలను సరళంగా వివరించడంలో సిద్ధహస్తులు. ప్రజా సమస్యలపై పోరాటం, విధానపరమైన మార్పులకు కారణమైన వీరి రిపోర్టింగ్ శైలి తెలుగు జర్నలిజంలో వీరికి ఒక ప్రత్యేక గుర్తింపును తెచ్చిపెట్టింది. 2001లో సీ ఛానెల్ అనే కేబుల్ టీవీలో చేరి కెరీర్ ప్రారంభించి హైదరాబాద్ నగర ఆర్థిక, సామాజిక రంగాలపై కథనాలతో పాటు సినిమా వార్తలను కూడా అందించారు.Read More