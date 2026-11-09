ఇరాన్పై దాడికి నో చెప్పిన ట్రంప్.. పడిపోయిన ముడిచమురు ధరలు
ఇరాన్తో శాంతి చర్చలు జరుగుతున్నంత వరకు ఆ దేశంపై కొత్తగా సైనిక దాడులు జరిపే ప్రసక్తే లేదని అమెరికా అధ్యక్షుడు డొనాల్డ్ ట్రంప్ ప్రకటించడంతో అంతర్జాతీయ మార్కెట్లో ముడిచమురు ధరలు తగ్గుముఖం పట్టాయి. బ్రెంట్ క్రూడ్ బ్యారెల్ ధర 97.57 డాలర్లకు పడిపోయింది.
అంతర్జాతీయ ముడిచమురు మార్కెట్లో ఉద్రిక్తతలు కాస్త చల్లారాయి. ఇరాన్తో వివాదాన్ని ముగించేందుకు ఉద్దేశించిన చర్చలు కొనసాగుతున్నంత కాలం, ఆ దేశంపై మళ్లీ సైనిక దాడులకు ఆదేశించే అవకాశం లేదని అమెరికా అధ్యక్షుడు డొనాల్డ్ ట్రంప్ స్పష్టం చేశారు. ఈ పరిణామంతో ప్రపంచ చమురు మార్కెట్లో ధరలు ఒక్కసారిగా దిగివచ్చాయి. సోమవారం అంతర్జాతీయ మార్కెట్లో బ్రెంట్ క్రూడ్ ఫ్యూచర్స్ ధర 75 సెంట్లు (0.75 శాతం) తగ్గి బ్యారెల్కు 97.57 డాలర్లకు పడిపోయింది. అలాగే అమెరికా వెస్ట్ టెక్సాస్ ఇంటర్మీడియట్ (డబ్ల్యూటీఐ) క్రూడ్ ఫ్యూచర్స్ కూడా 38 సెంట్లు (0.4 శాతం) తగ్గి బ్యారెల్కు 90.45 డాలర్ల వద్ద ట్రేడయ్యాయి.
కరోనా తర్వాతి కాలంలో అతిపెద్ద పతనం
గడిచిన వారంలో బ్రెంట్ క్రూడ్ ధర ఏకంగా 16 శాతం మేర పడిపోయింది. కరోనా మహమ్మారి ప్రారంభమైన నాటి నుంచి వారంలో ఒక చమురు బెంచ్మార్క్ ఇంతటి భారీ పతనాన్ని నమోదు చేయడం ఇదే తొలిసారి కావడం గమనార్హం. అమెరికా-ఇరాన్ వివాదం సమసిపోతుందనే అంచనాలు పెరగడం, అదే సమయంలో ప్రపంచవ్యాప్తంగా చమురు సరఫరా క్రమంగా మెరుగుపడటమే ఈ పతనానికి ప్రధాన కారణం.
శాంతి ఆశలు.. శాంతించిన ధరలు
అమెరికా, ఇరాన్ల మధ్య శాంతి ఒప్పందం కుదురుతుందనే ఆశలతోనే పెట్టుబడిదారులు చమురును విక్రయించేందుకు మొగ్గుచూపుతున్నారని శాక్సో బ్యాంక్ విశ్లేషకుడు ఓలే హాన్సెన్ తెలిపారు. స్పష్టమైన పురోగతి కనిపించకపోయినప్పటికీ, దాడులు ఉండవన్న ట్రంప్ మాటలు మార్కెట్పై ఒత్తిడి పెంచాయన్నారు. మరోవైపు యుబిఎస్ (UBS) విశ్లేషకుడు జియోవన్నీ స్టౌనోవో మాట్లాడుతూ.. మధ్యప్రాచ్యం నుంచి చమురు రవాణా ఏమాత్రం తగ్గకుండా నిరంతరం కొనసాగుతుండటం కూడా ధరలు పడిపోవడానికి దారితీసిందని వివరించారు.
హార్ముజ్ జలసంధి వద్ద టెన్షన్ టెన్షన్
సైనిక దాడులను ట్రంప్ తోసిపుచ్చినప్పటికీ, చమురు రవాణాకు అత్యంత కీలకమైన 'హార్ముజ్ జలసంధి' పరిసర ప్రాంతాల్లో నౌకలపై దాడులు జరగడం మార్కెట్లను కలవరపెడుతోంది. అమెరికా మధ్యంతర ఎన్నికల తర్వాత ఇరాన్పై దాడులు తీవ్రతరం అవుతాయని అంతకుముందు వార్తలు వచ్చినా, ప్రస్తుతానికి దానికి సంబంధించిన పెద్ద ఎత్తున సైనిక కదలికలేవీ కనిపించడం లేదు. అయితే, తమపై ఎలాంటి దాడులు జరిగినా అమెరికా, ఇజ్రాయెల్ స్థావరాలే లక్ష్యంగా ప్రతిదాడి చేస్తామని ఇరాన్ ఇప్పటికే హెచ్చరించింది. ఈ నేపథ్యంలో ట్రంప్ తాత్కాలికంగా వైఖరి మార్చుకున్నారా లేక దీర్ఘకాలిక వ్యూహంలో భాగంగానే తగ్గి ఉన్నారా అనేది వేచి చూడాలని కెసిఎమ్ ట్రేడ్ ముఖ్య విశ్లేషకుడు టిమ్ వాటరర్ పేర్కొన్నారు.
అదనంగా పేరుకుపోతున్న చమురు నిల్వలు
ప్రపంచవ్యాప్తంగా చమురు వినియోగం నిలకడగా ఉన్నప్పటికీ, ఉత్పత్తి, సరఫరా గణనీయంగా పెరగడం వల్ల మార్కెట్లో మిగులు నిల్వలు ఏర్పడే ప్రమాదం కనిపిస్తోంది. ప్రముఖ జేపీ మోర్గాన్ నివేదిక ప్రకారం.. సెప్టెంబర్ నెలలో ప్రపంచ చమురు మార్కెట్లో రోజుకు 1.1 మిలియన్ బ్యారెళ్ల చమురు మిగులు నమోదైంది. అక్టోబర్ నాటికి ఈ మిగులు రోజుకు 1.4 మిలియన్ బ్యారెళ్లకు చేరుకోవచ్చని జేపీ మోర్గాన్ అంచనా వేసింది. అవసరానికంటే ఎక్కువగా ఉత్పత్తి కావడం వల్ల రాబోయే రోజుల్లో ధరలు మరింత పడిపోయే అవకాశాలు ఉన్నాయి.
రష్యా, సౌదీలలో దాడుల మంటలు
మరోవైపు చమురు ఉత్పత్తిలో కీలకమైన దేశాల్లో భద్రతా సమస్యలు వేధిస్తున్నాయి. సౌదీ అరేబియా రాజధాని రియాద్లోని చమురు దిగ్గజం 'సౌదీ అరామ్కో' కార్యాలయాలపై తామే దాడి చేశామని యెమెన్కు చెందిన హౌతీ తిరుగుబాటుదారులు ప్రకటించారు. ఇక రష్యాలోని కిరిషి చమురు శుద్ధి కర్మాగారంపై ఉక్రెయిన్ డ్రోన్లతో దాడి చేయడంతో అక్కడ భారీగా మంటలు చెలరేగినట్లు ప్రాంతీయ గవర్నర్ అలెగ్జాండర్ డ్రోజ్డెంకో ధ్రువీకరించారు.
ఇరాన్పై దాడులు ఉండవన్న ట్రంప్ ప్రకటనతో ధరలు తగ్గినా.. హార్ముజ్ జలసంధి వద్ద ఉద్రిక్తతలు, సౌదీ, రష్యాలలోని తాజా పరిణామాలు చమురు మార్కెట్ను అనిశ్చితిలోనే ఉంచుతున్నాయి.
- ABOUT THE AUTHORPraveen Kumar Lenkala
ప్రవీణ్ కుమార్ లెంకల ప్రస్తుతం హిందుస్తాన్ టైమ్స్ తెలుగు ఎడిటర్గా బాధ్యతలు నిర్వహిస్తున్నారు. జర్నలిజంలో 25 ఏళ్ల సుదీర్ఘ అనుభవం కలిగిన వీరు, గతంలో సాక్షి దినపత్రికలో ఢిల్లీ నేషనల్ బ్యూరో చీఫ్గా (2014-2021) సుమారు ఎనిమిదేళ్ల పాటు పనిచేశారు. ఆ సమయంలో జాతీయ రాజకీయాలు, ప్రభుత్వ విధానాలు, కేంద్ర బడ్జెట్, సార్వత్రిక ఎన్నికలు, రాష్ట్రాల శాసన సభలకు ఎన్నికలు తదితర అనేక అంశాలపై కథనాలు, విశ్లేషణలు, పరిశీలనాత్మక వార్తలు అందించారు. పార్లమెంటు ప్రొసీడింగ్స్ నుంచి.. సుప్రీంకోర్టు విచారణల వరకు కవరేజీలో విశేష అనుభవం ఉంది. ఢిల్లీలో ఆంధ్రప్రదేశ్, తెలంగాణ రాష్ట్రాల రాజకీయ పరిణామాలు, అభివృద్ధి సంబంధిత పెండింగ్ సమస్యలు లోతుగా అందించారు. అంతకుముందు హైదరాబాద్లో సాక్షి టాస్క్ఫోర్స్ బ్యూరోలో (2008-2013) పనిచేస్తూ భూకుంభకోణాలు, ఫైనాన్స్ సంస్థల మోసాలు, వైట్ కాలర్ స్కామ్స్ను వెలికితీశారు. ముఖ్యంగా పోలీసు వ్యవస్థలోని 'ఆర్డర్లీ వ్యవస్థ'పై వీరు చేసిన పరిశోధనాత్మక కథనాలు ప్రభుత్వం ఆ వ్యవస్థను రద్దు చేయడానికి కారణమయ్యాయి. ఈనాడు దినపత్రికలో (2003-2007) నల్గొండ, ఖమ్మం జిల్లాల్లో రిపోర్టర్గా, సబ్ ఎడిటర్గా పనిచేసి గిరిజన తండాల్లో ఆడపిల్లల అమ్మకాలు, గ్రామీణ ప్రాంతాల వెనుకబాటుతనం, ప్రభుత్వ పథకాల్లో అవినీతిపై సంచలనాత్మక కథనాలు రాశారు. ప్రస్తుతం జాతీయ, అంతర్జాతీయ పరిణామాలు, బిజినెస్, స్టాక్ మార్కెట్, టెక్నాలజీ, ఆటోమొబైల్ రంగాలపై నిశితమైన విశ్లేషణలు అందిస్తున్నారు. హిందుస్తాన్ టైమ్స్ నుంచి రెండుసార్లు Digi Journo పురస్కారం పొందారు. కమ్యూనికేషన్ అండ్ జర్నలిజంలో పీజీ (MCJ) పట్టా పొందిన వీరు, కామర్స్ (B.Com) నేపథ్యం కలిగి ఉండటం వల్ల ఆర్థిక అంశాలను సరళంగా వివరించడంలో సిద్ధహస్తులు. ప్రజా సమస్యలపై పోరాటం, విధానపరమైన మార్పులకు కారణమైన వీరి రిపోర్టింగ్ శైలి తెలుగు జర్నలిజంలో వీరికి ఒక ప్రత్యేక గుర్తింపును తెచ్చిపెట్టింది. 2001లో సీ ఛానెల్ అనే కేబుల్ టీవీలో చేరి కెరీర్ ప్రారంభించి హైదరాబాద్ నగర ఆర్థిక, సామాజిక రంగాలపై కథనాలతో పాటు సినిమా వార్తలను కూడా అందించారు.Read More