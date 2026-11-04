ఇరాన్పై దాడులకు తొందరపడం: రిపబ్లికన్ల పరాజయం అనంతరం ట్రంప్ కీలక వ్యాఖ్యలు
అమెరికా మధ్యంతర ఎన్నికల్లో రిపబ్లికన్లు ఘోర పరాజయం పాలైన నేపథ్యంలో ఇరాన్పై తక్షణ సైనిక దాడుల ఆలోచన లేదని అధ్యక్షుడు డోనాల్డ్ ట్రంప్ స్పష్టం చేశారు. యుద్ధ పరిస్థితులు, చమురు ధరల ప్రభావం, గల్ఫ్ దేశాల ఆందోళనల వివరాలు ఇవే.
అమెరికా మధ్యంతర ఎన్నికల్లో ఘోర పరాజయం అనంతరం అధ్యక్షుడు డోనాల్డ్ ట్రంప్ ఇరాన్పై తమ సైనిక వ్యూహంలో మార్పులు తెచ్చే సంకేతాలు ఇచ్చారు. ఇరాన్పై తక్షణమే ఎలాంటి సైనిక దాడులు జరిపే ఆలోచన తమకు లేదని స్పష్టం చేశారు. కాంగ్రెస్తో పాటు ప్రతినిధుల సభలో డెమొక్రాట్లు సాధించిన భారీ విజయం తర్వాత ట్రంప్ ఈ వ్యాఖ్యలు చేయడం అంతర్జాతీయ రాజకీయాల్లో అత్యంత ప్రాధాన్యం సంతరించుకుంది.
సిద్ధంగా ఉన్నాం.. కానీ ఇప్పుడే అవసరం లేదు
ఫైనాన్షియల్ టైమ్స్కు ఇచ్చిన ఒక ఇంటర్వ్యూలో ట్రంప్ మాట్లాడుతూ.. "మేము కోరుకున్నది సాధిస్తున్నట్లే కనిపిస్తోంది. అవసరమైతే ఇరాన్తో ఉద్రిక్తతలు పెంచడానికి మేం సిద్ధంగా ఉన్నాం. మా బలగాలు సంపూర్ణ సద్ధతతో (Locked and loaded) ఉన్నాయి. అయితే ప్రస్తుతం దాడులు చేయాల్సిన అవసరం రాకపోవచ్చు" అని పేర్కొన్నారు.
మరోవైపు ఫాక్స్ న్యూస్తో మాట్లాడుతూ, తొమ్మిది నెలలుగా కొనసాగుతున్న ఇరాన్ యుద్ధం కారణంగానే రిపబ్లికన్లు ఓడిపోయారనే వాదనను ట్రంప్ తోసిపుచ్చారు. అమెరికా ప్రజలు యుద్ధానికి వ్యతిరేకంగా ఉన్నారని, పెరిగిన ఇంధన ధరలపై అసంతృప్తితో ఉన్నారని వివిధ సర్వేలు చెబుతున్నప్పటికీ, ఆయన తన నిర్ణయాన్ని సమర్థించుకున్నారు. "ఉగ్రవాదానికి ప్రధాన అండగా నిలిచే దేశం వద్ద అణు ఆయుధం ఉండకూడదనే మా చర్యల ప్రాధాన్యతను ప్రజలు గ్రహించారు. ఆ దేశాన్ని మేం దాదాపు తుడిచిపెట్టాం. అయితే బాధ్యత ఇంకా పూర్తిగా ముగియలేదు" అని వ్యాఖ్యానించారు.
అమెరికన్లు యుద్ధానికి స్వస్తి పలికారు: ఇరాన్
ట్రంప్ వ్యాఖ్యలపై ఇరాన్ పార్లమెంట్ స్పీకర్, సీనియర్ దౌత్యవేత్త మహమ్మద్ బాగేర్ గాలిబాఫ్ స్పందించారు. అమెరికా ప్రజలు ఈ మధ్యంతర ఎన్నికల్లో 'యుద్దం వద్దు (NO TO WAR)' అనే స్పష్టమైన తీర్పు ఇచ్చారని సోషల్ మీడియా వేదిక 'ఎక్స్' (X) లో పేర్కొన్నారు. ఒకవేళ అమెరికా మళ్లీ దాడులు ప్రారంభించాలని చూస్తే అది వారికి ఒక 'పీడకల'గా మారుతుందని హెచ్చరించారు.
ట్రంప్తో పాటు ఉపాధ్యక్షుడు జేడీ వ్యాన్స్ సైతం ఇరాన్ పట్ల కాస్త మృదువైన వైఖరిని ప్రదర్శించడంతో అంతర్జాతీయ మార్కెట్లో చమురు ధరలు స్వల్పంగా తగ్గాయి. అయినప్పటికీ రెండు దేశాల మధ్య ఉద్రిక్తతలు కొనసాగుతూనే ఉన్నాయి. తమపై ఎప్పుడైనా దాడులు జరగొచ్చని, దానికి అంతే తీవ్రంగా సమాధానమిస్తామని టెహ్రాన్ హెచ్చరించింది.
గల్ఫ్ దేశాల ఆందోళన.. చమురు మార్కెట్పై ప్రభావం
యుఎస్-ఇరాన్ ఉద్రిక్తతల వేళ గల్ఫ్ అరబ్ దేశాలు ఆందోళన చెందుతున్నాయి. దౌత్య చర్చలకు మరికాస్త సమయం ఇవ్వాలని ట్రంప్ను కోరుతున్నాయి. ఫిబ్రవరి చివర్లో ప్రారంభమై ఏప్రిల్ మొదట్లో తాత్కాలిక విరామానికి ముందు జరిగిన యుద్ధంలో యునైటెడ్ అరబ్ ఎమిరేట్స్ (యూఏఈ), ఖతార్, సౌదీ అరేబియాలు ఇరాన్ డ్రోన్లు, క్షిపణి దాడులను ఎదుర్కొన్నాయి.
ఖతార్, పాకిస్తాన్ మధ్యవర్తిత్వంలో జరుగుతున్న చర్చల్లో నెమ్మదిగా పురోగతి కనిపిస్తోంది. కొత్త ప్రతిపాదనలపై రెండు దేశాల నుంచి స్పందన రానుందని ఖతార్ అధికారులు భావిస్తున్నారు. ఇరాన్ తన రేవులపై అమెరికా విధించిన నావికా నిర్బంధాన్ని తొలగించాలని కోరుతుండగా, అమెరికా మాత్రం ఇరాన్ అణు కార్యకలాపాలపై కఠిన ఆంక్షలను డిమాండ్ చేస్తోంది.
ఈ యుద్ధం కారణంగా ప్రపంచ చమురు సరఫరాలో ఐదో వంతు జరిగే హార్ముజ్ జలసంధిలో రవాణా దెబ్బతింది. దీంతో బ్రెంట్ క్రూడ్ ఆయిల్ ధర ఈ ఏడాది 70 శాతం పెరిగింది. ప్రస్తుతం బ్యారెల్ చమురు ధర 104 డాలర్ల వద్ద ట్రేడ్ అవుతోంది.
శాంతి చర్చలకు సుప్రీం లీడర్ ఆమోదం
ఇరాన్ అధ్యక్షుడు మసౌద్ పెజెష్కియాన్ మాట్లాడుతూ.. శాంతి చర్చలు జరిపేందుకు సుప్రీం లీడర్ మొజ్తాబా ఖమేనీ తమ ప్రభుత్వానికి పూర్తి అధికారాలు ఇచ్చారని తెలిపారు. గతంలో చర్చలకు వీలులేదని భావించిన అంశాలపై కూడా ఇప్పుడు చర్చలు జరిపే అవకాశం ఉందన్నారు.
ఈ ఏడాది ఫిబ్రవరి చివర్లో ఇరాన్పై అమెరికా, ఇజ్రాయెల్ జరిపిన దాడుల్లో మాజీ సుప్రీం లీడర్ అలీ ఖమేనీతో పాటు పలువురు సీనియర్ నాయకులు మరణించడంతో ఈ యుద్ధం ప్రారంభమైంది. 4 నుంచి 6 వారాల్లో యుద్ధం ముగుస్తుందని అమెరికా అంచనా వేసినప్పటికీ, ఇరాన్ గట్టి పోటీ ఇస్తుండటంతో ట్రంప్ అసహనం వ్యక్తం చేస్తున్నారు. మరోవైపు అమెరికాలో డీజిల్, పెట్రోల్ ధరలు రికార్డు స్థాయికి చేరడం రిపబ్లికన్ల ఓటమిపై తీవ్ర ప్రభావం చూపింది.
- ABOUT THE AUTHORPraveen Kumar Lenkala
ప్రవీణ్ కుమార్ లెంకల ప్రస్తుతం హిందుస్తాన్ టైమ్స్ తెలుగు ఎడిటర్గా బాధ్యతలు నిర్వహిస్తున్నారు. జర్నలిజంలో 25 ఏళ్ల సుదీర్ఘ అనుభవం కలిగిన వీరు, గతంలో సాక్షి దినపత్రికలో ఢిల్లీ నేషనల్ బ్యూరో చీఫ్గా (2014-2021) సుమారు ఎనిమిదేళ్ల పాటు పనిచేశారు. ఆ సమయంలో జాతీయ రాజకీయాలు, ప్రభుత్వ విధానాలు, కేంద్ర బడ్జెట్, సార్వత్రిక ఎన్నికలు, రాష్ట్రాల శాసన సభలకు ఎన్నికలు తదితర అనేక అంశాలపై కథనాలు, విశ్లేషణలు, పరిశీలనాత్మక వార్తలు అందించారు. పార్లమెంటు ప్రొసీడింగ్స్ నుంచి.. సుప్రీంకోర్టు విచారణల వరకు కవరేజీలో విశేష అనుభవం ఉంది. ఢిల్లీలో ఆంధ్రప్రదేశ్, తెలంగాణ రాష్ట్రాల రాజకీయ పరిణామాలు, అభివృద్ధి సంబంధిత పెండింగ్ సమస్యలు లోతుగా అందించారు. అంతకుముందు హైదరాబాద్లో సాక్షి టాస్క్ఫోర్స్ బ్యూరోలో (2008-2013) పనిచేస్తూ భూకుంభకోణాలు, ఫైనాన్స్ సంస్థల మోసాలు, వైట్ కాలర్ స్కామ్స్ను వెలికితీశారు. ముఖ్యంగా పోలీసు వ్యవస్థలోని 'ఆర్డర్లీ వ్యవస్థ'పై వీరు చేసిన పరిశోధనాత్మక కథనాలు ప్రభుత్వం ఆ వ్యవస్థను రద్దు చేయడానికి కారణమయ్యాయి. ఈనాడు దినపత్రికలో (2003-2007) నల్గొండ, ఖమ్మం జిల్లాల్లో రిపోర్టర్గా, సబ్ ఎడిటర్గా పనిచేసి గిరిజన తండాల్లో ఆడపిల్లల అమ్మకాలు, గ్రామీణ ప్రాంతాల వెనుకబాటుతనం, ప్రభుత్వ పథకాల్లో అవినీతిపై సంచలనాత్మక కథనాలు రాశారు. ప్రస్తుతం జాతీయ, అంతర్జాతీయ పరిణామాలు, బిజినెస్, స్టాక్ మార్కెట్, టెక్నాలజీ, ఆటోమొబైల్ రంగాలపై నిశితమైన విశ్లేషణలు అందిస్తున్నారు. హిందుస్తాన్ టైమ్స్ నుంచి రెండుసార్లు Digi Journo పురస్కారం పొందారు. కమ్యూనికేషన్ అండ్ జర్నలిజంలో పీజీ (MCJ) పట్టా పొందిన వీరు, కామర్స్ (B.Com) నేపథ్యం కలిగి ఉండటం వల్ల ఆర్థిక అంశాలను సరళంగా వివరించడంలో సిద్ధహస్తులు. ప్రజా సమస్యలపై పోరాటం, విధానపరమైన మార్పులకు కారణమైన వీరి రిపోర్టింగ్ శైలి తెలుగు జర్నలిజంలో వీరికి ఒక ప్రత్యేక గుర్తింపును తెచ్చిపెట్టింది. 2001లో సీ ఛానెల్ అనే కేబుల్ టీవీలో చేరి కెరీర్ ప్రారంభించి హైదరాబాద్ నగర ఆర్థిక, సామాజిక రంగాలపై కథనాలతో పాటు సినిమా వార్తలను కూడా అందించారు.Read More