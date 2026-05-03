    CSK vs MI : ముంబై ఇండియన్స్​కి 7వ ఓటమి- ఐపీఎల్​ 2026 ప్లేఆఫ్స్​కి వెళ్లగలదా?

    Mumbai Indians playoffs : ఐపీఎల్​ 2026లో శనివారం చెన్నై సూపర్​ కింగ్స్​పై ముంబై ఇండియన్స్​ ఓడిపోయింది. ఇది ఈ జట్టుకు 7వ ఓటమి. మరి ప్లేఆఫ్స్​కి చేరుకునేందుకు ఎంఐకి ఇంకా ఛాన్స్​ ఉందా? లేక టోర్నీ నుంచి నిష్క్రమించినట్టేనా?

    Published on: May 03, 2026 5:58 AM IST
    By Chitturi Eswara Karthikeya Sharath
    ఐపీఎల్​లో ఐదుసార్లు ఛాంపియన్‌గా నిలిచిన ముంబై ఇండియన్స్ (ఎంఐ) పరిస్థితి ఈ 2026 సీజన్​లో మాత్రం అగమ్యగోచరంగా తయారైంది! శనివారం చెన్నై సూపర్ కింగ్స్‌తో జరిగిన మ్యాచ్‌లో ఘోర పరాజయం పాలైంది. ఫలితంగా ఈ సీజన్‌లో ఆడిన 9 మ్యాచ్‌ల్లో ముంబై 7 మ్యాచ్​ల్లో ఓడిపోయింది. ప్రస్తుతం పాయింట్ల పట్టికలో 9వ స్థానంలో ఉన్న హార్దిక్ పాండ్యా సేన.. ఐపీఎల్​ 2026 ప్లేఆఫ్స్ రేసులో నిలవాలంటే ఇప్పుడు అద్భుతమే జరగాల్సిందే!

    ముంబై ఇండియన్స్​ జట్టు..
    ముంబై ఇండియన్స్​ జట్టు..

    ఐపీఎల్​ 2026- పాయింట్ల లెక్కలు: 14 పాయింట్లు సరిపోతాయా?

    ముంబై ఇండియన్స్​కు ఇంకా 5 మ్యాచ్‌లు మిగిలి ఉన్నాయి. ఒకవేళ ఐదింటికి ఐదు మ్యాచ్‌లు గెలిచినా, ఆ జట్టు గరిష్టంగా 14 పాయింట్లకు మాత్రమే చేరుకోగలదు. సాధారణంగా 10 జట్లు ఉన్న ఐపీఎల్ టోర్నీలో 16 పాయింట్లు ఉంటేనే టాప్-4లో చోటు గ్యారెంటీ అని చెప్పవచ్చు. 14 పాయింట్లతో ప్లేఆఫ్స్‌కు వెళ్లడం అసాధ్యం కాకపోయినా, అది ఇతర జట్ల గెలుపోటములపై, నెట్ రన్-రేట్​పై ఆధారపడి ఉంటుంది.

    ముంబై ఇండియన్స్ ముందున్న కఠిన సవాళ్లు..

    ముంబై ఇండియన్స్ ప్లేఆఫ్స్ చేరాలంటే.. ప్రతి మ్యాచ్​లో కేవలం గెలవడమే సరిపోదు, భారీ విజయాలు నమోదు చేయాలి. అప్పుడే ప్రస్తుతం ఆ జట్టుకు ఉన్న దారుణమైన నెట్​ రన్​ రేట్​ (-0.803) మెరుగుపడుతుంది.

    మండే 'డూ ఆర్ డై': మే 4న లక్నో సూపర్ జెయింట్స్ (ఎల్​ఎస్​జీ)తో జరిగే మ్యాచ్‌లో ముంబై ఓడిపోతే, అధికారికంగా టోర్నీ నుంచి నిష్క్రమించినట్టే.

    వరుస విజయాలు: మిగిలిన 5 మ్యాచ్‌ల్లో (ఎల్​ఎస్​జీ, ఆర్సీబీ, పీబీకేఎస్​, కేకేఆర్​, ఆర్​ఆర్​) ఖచ్చితంగా గెలవాలి.

    ఇతర జట్లపై ఆధారపడటం: టేబుల్ టాప్-4లో ఉన్న పంజాబ్ (13 పాయింట్లు), ఆర్సీబీ, రాజస్థాన్, హైదరాబాద్ (తలా 12 పాయింట్లు) మిగిలిన జట్లపై విపరీతంగా గెలవాలి. తద్వారా 14 పాయింట్ల మార్కును దాటని జట్ల సంఖ్య పెరిగితేనే ముంబైకి అవకాశం ఉంటుంది.

    ముంబై ఇండియన్స్ తదుపరి మ్యాచ్​లు..

    మే 4- ఎంఐ వర్సెస్​ ఎల్​ఎస్​జీ

    మే 10- ఆర్సీబీ వర్సెస్​ ఎంఐ

    మే 14- పీబీకేఎస్​ వర్సెస్​ ఎంఐ

    మే 20- కేకేఆర్​ వర్సెస్​ ఎంఐ

    మే 24- ఎంఐ వర్సెస్​ ఆర్​ఆర్

    ప్రస్తుతం పంజాబ్ కింగ్స్ 8 మ్యాచ్‌ల్లో 13 పాయింట్లతో అగ్రస్థానంలో కొనసాగుతోంది. రాజస్థాన్, బెంగళూరు, హైదరాబాద్ జట్లు గట్టి పోటీనిస్తున్నాయి. ఈ నేపథ్యంలో ముంబై జట్టు తన తలరాతను తానే మార్చుకుంటుందో లేక లీగ్ స్టేజ్‌లోనే ఇంటిబాట పడుతుందో చూడాలి.

    అయితే, టోర్నీ నుంచి దాదాపు ఔట్​ అయిపోయిన దశ నుంచి కమ్​బ్యాక్​ ఇచ్చి, ట్రోఫీనే కొట్టేసిన ఘనత ఎంఐకి ఉంది కాబట్టి.. రానున్న రోజుల్లో ఈ టీమ్ ఎలాంటి సంచలనాలు చేస్తుందోనని అభిమానులు భారీ ఆశలు పెట్టుకున్నారు.

    తరచుగా అడిగే ప్రశ్నలు -

    1. ముంబై ఇండియన్స్ ఇంకా ప్లేఆఫ్స్‌కు వెళ్లే అవకాశం ఉందా?

    అవును, లెక్కల పరంగా ముంబైకి ఇంకా స్వల్ప అవకాశం ఉంది. అయితే మిగిలిన 5 మ్యాచ్‌ల్లో ఆ జట్టు ఖచ్చితంగా గెలవాలి, ఇతర జట్ల ఫలితాలు ముంబైకి అనుకూలంగా రావాలి.

    2. ముంబైకి ఎన్ని పాయింట్లు వచ్చే అవకాశం ఉంది?

    ప్రస్తుతం ముంబై వద్ద 4 పాయింట్లు ఉన్నాయి. మిగిలిన 5 మ్యాచ్‌లు గెలిస్తే గరిష్టంగా 14 పాయింట్లకు చేరుకుంటుంది.

    3. ఏ మ్యాచ్ ఓడిపోతే ముంబై టోర్నీ నుంచి ఎలిమినేట్ అవుతుంది?

    మే 4న లక్నో సూపర్ జెయింట్స్‌తో జరిగే మ్యాచ్‌లో ఓడిపోతే ముంబై ఇండియన్స్ ప్లేఆఫ్స్ రేసు నుంచి అధికారికంగా తప్పుకుంటుంది.

    • Chitturi Eswara Karthikeya Sharath
      ABOUT THE AUTHOR
      Chitturi Eswara Karthikeya Sharath

      శరత్​ చిట్టూరి హిందుస్థాన్ టైమ్స్ తెలుగులో డిప్యూటీ చీఫ్​ కంటెంట్ ప్రొడ్యూసర్‌గా ఉన్నారు. 7ఏళ్ల జర్నలిజం ఎక్స్​పీరియెన్స్​తో ఇక్కడ బిజినెస్​, ఆటో, టెక్​, పర్సనల్​ ఫైనాన్స్​, నేషనల్​- ఇంటర్నేషనల్, స్పోర్ట్స్​ వార్తలు రాస్తున్నారు. 2022 జనవరిలో హిందుస్థాన్ టైమ్ తెలుగులో చేరారు. పలుమార్లు హెచ్​టీ ఇన్​స్టా అవార్డులు అదుకున్నారు. గతంలో ఈటీవీ భారత్​లో కంటెంట్ రైటర్‌గా పని చేశారు. అక్కడ జాతీయం, అంతర్జాతీయం, బిజినెస్​ వార్తలు రాసేవారు. ఏ అంశమైనా సరళంగా, చదివేందుకు సులభంగా ఉండే విధంగా తీర్చిదిద్దేందుకు ఇష్టపడతారు.IGNOU నుంచి జర్నలిజంలో పీజీ డిగ్రీ ఉంది. అంతకుముందు బీటెక్​ పూర్తి చేశారు. కథలు చెప్పడం, రాయడంపై ఇష్టంతో ఈ రంగాన్ని ఎంచుకున్నారు. తన ఆర్టికల్స్​తో ఇప్పుడు ప్రజలకు చేరువవుతున్నారు.Read More

    News/News/CSK Vs MI : ముంబై ఇండియన్స్​కి 7వ ఓటమి- ఐపీఎల్​ 2026 ప్లేఆఫ్స్​కి వెళ్లగలదా?
