    CTET 2026 : సీటెట్​ అభ్యర్థులకు అలర్ట్​- ఈరోజు ఆన్సర్​ కీ విడుదల! ఇలా డౌన్​లోడ్​ చేసుకోండి..

    CTET Feb 2026 answer key release date  సీటెట్​ ఫిబ్రవరి 2026 పరీక్ష రాసిన అభ్యర్థులకు అలర్ట్! ఈరోజు అధికారిక వెబ్‌సైట్‌లో 'ఆన్సర్ కీ' విడుదలయ్యే అవకాశం ఉంది. ఆన్సర్​ కీని ఎలా డౌన్​లోడ్​ చేసుకోవాలి? వంటి వివరాలను ఇక్కడ డీటైల్డ్​గా తెలుసుకోండి.

    Published on: Mar 02, 2026 10:00 AM IST
    By Chitturi Eswara Karthikeya Sharath
    సెంట్రల్ టీచర్ ఎలిజిబిలిటీ టెస్ట్ (సీటెట్​) ఫిబ్రవరి 2026 పరీక్షకు సంబంధించిన ప్రాథమిక కీ (ప్రొవిజనల్​ ఆన్సర్​ కీ) విడుదలకు రంగం సిద్ధమైంది! అభ్యర్థులు తమ సమాధానాలను సరిచూసుకోవడానికి వీలుగా సెంట్రల్ బోర్డ్ ఆఫ్ సెకండరీ ఎడ్యుకేషన్ (సీబీఎస్​ఈ) అధికారిక వెబ్‌సైట్ ctet.nic.in లో ఈ సీటెట్​ ఫిబ్రవరి 2026 ఆన్సర్​ కీని ఈరోజు, మార్చి 2న అందుబాటులోకి తెచ్చే అవకాశం ఉంది. ఈ ఆన్సర్ కీ ద్వారా అభ్యర్థులు తమ స్కోరును అంచనా వేసుకోవడమే కాకుండా, ఏవైనా అభ్యంతరాలు ఉంటే బోర్డుకు ఫిర్యాదు చేసే అవకాశం కూడా ఉంటుంది.

    సీటెట్​ 2026 అప్డేట్స్​..
    సీటెట్​ 2026 అప్డేట్స్​..

    సీటెట్​ 2026 ఆన్సర్​ కీ- నేడే విడుదలయ్యే అవకాశం!

    ఫిబ్రవరి 7, 8 తేదీల్లో 1 నుంచి 5 తరగతులు (పేపర్-1), 6 నుంచి 8 తరగతుల (పేపర్-2) ఉపాధ్యాయ పోస్టుల కోసం ఈ పరీక్ష నిర్వహించారు. గత రికార్డులను పరిశీలిస్తే, పరీక్ష ముగిసిన 15 రోజుల్లోపు సీబీఎస్‌ఈ కీని విడుదల చేస్తూ వస్తోంది. ఆ లెక్కన చూస్తే.. నేడు, అనగా మార్చి 2, 2026న ఏ క్షణమైనా వెబ్​సైట్​లో సీటెట్​ 2026 ఆన్సర్ కీ లైవ్​ అయ్యే అవకాశం ఉంది.

    సీటెట్​ 2026 ఆన్సర్ కీ డౌన్‌లోడ్ చేయడం ఎలా?

    స్టెప్​ 1- ముందుగా అధికారిక వెబ్‌సైట్ ctet.nic.in ను సందర్శించండి.

    స్టెప్​ 2- హోమ్‌పేజీలో కనిపించే "Login: CTET Feb 2026 Answer Key" లింక్‌పై క్లిక్ చేయండి.

    స్టెప్​ 3- మీ రిజిస్ట్రేషన్ ఐడీ, పాస్‌వర్డ్ వివరాలను ఎంటర్ చేయండి.

    స్టెప్​ 4- ఇప్పుడు స్క్రీన్‌పై మీ రెస్పాన్స్ షీట్, ఆన్సర్ కీ కనిపిస్తాయి.

    స్టెప్​ 5- భవిష్యత్తు అవసరాల కోసం దానిని డౌన్‌లోడ్ చేసుకొని ప్రింట్ తీసుకోండి.

    సీటెట్​ ఫిబ్రవరి 2026 ఆన్సర్​ కీని డౌన్​లోడ్​ చేసుకునేందుకు కావాల్సిన డైరక్ట్​ లింక్​ కోసం ఇక్కడ క్లిక్​ చేయండి.

    సీటెట్​ 2026 ఆన్సర్​ కీ- అభ్యంతరాల స్వీకరణ..

    ఈ సీటెట్​ 2026 ఆన్సర్​ కీలో ఏవైనా తప్పులు ఉన్నాయని అభ్యర్థులు భావిస్తే, నిర్ణీత రుసుము చెల్లించి అభ్యంతరాలను దాఖలు చేయవచ్చు. అభ్యర్థులు సమర్పించిన సవాళ్లను నిపుణుల కమిటీ సమీక్షించిన అనంతరం 'ఫైనల్ ఆన్సర్ కీ'ని విడుదల చేస్తారు. ఈ తుది ఆన్సర్​ కీ ఆధారంగానే ఫలితాలను సిద్ధం చేస్తారు.

    బీహార్‌లో రెండు కేంద్రాల్లో పరీక్ష రద్దు.. మళ్లీ నిర్వహణ..

    కొన్ని కారణాల వల్ల బీహార్‌లోని రెండు పరీక్షా కేంద్రాల్లో సీటెట్​ పేపర్-2ను సీబీఎస్‌ఈ రద్దు చేసింది. వైశాలి (హాజీపూర్) లోని సెయింట్ జాన్స్ అకాడమీ, బస్మతి నగర్, లక్ష్య ఇంటర్నేషనల్ అకాడమీ కేంద్రాల్లో పరీక్ష రాసిన అభ్యర్థులందరికీ మళ్లీ పరీక్ష నిర్వహించనున్నారు.

    ఈ కేంద్రాలకు సంబంధించిన అభ్యర్థులకు 15 రోజుల్లోపు తిరిగి పరీక్ష నిర్వహిస్తామని బోర్డు స్పష్టం చేసింది. దీనికి సంబంధించిన పరీక్ష తేదీ,ఇతర వివరాలను అభ్యర్థులకు వ్యక్తిగతంగా సమాచారం అందజేయనున్నారు.

