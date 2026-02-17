Edit Profile
    చీకట్లో క్యూబా.. తినడానికి తిండి, తిరగడానికి ఇంధనం లేదు.. అమెరికా ఆంక్షల ఫలితం

    అమెరికా విధిస్తున్న ఆర్థిక ఆంక్షలు, ఇంధన దిగ్బంధం వల్ల క్యూబా తీవ్ర సంక్షోభంలో కూరుకుపోయింది. విద్యుత్ కోతలు, పేరుకుపోతున్న చెత్త, ఆహార కొరతతో ద్వీప దేశం విలవిలలాడుతోంది. కమ్యూనిస్ట్ ప్రభుత్వాన్ని కూల్చడమే లక్ష్యంగా అమెరికా ప్రెసిడెంట్ డోనాల్డ్ ట్రంప్ ఈ ఒత్తిడిని పెంచుతున్నారు.

    Published on: Feb 17, 2026 3:18 PM IST
    By Praveen Kumar Lenkala
    లాటిన్ అమెరికా దేశమైన క్యూబా ప్రస్తుతం తన చరిత్రలోనే అత్యంత కఠినమైన రోజులను ఎదుర్కొంటోంది. అమెరికా విధిస్తున్న ఆంక్షలు కేవలం ఆర్థిక రంగానికే పరిమితం కాకుండా.. ఇప్పుడు ఇంధనం, ఆహారం, ప్రజారోగ్య సంక్షోభంగా రూపాంతరం చెందాయి. గత 60 ఏళ్లుగా ఉన్న ఆంక్షలను డోనాల్డ్ ట్రంప్ ప్రభుత్వం 2026లో మరింత కఠినతరం చేయడంతో క్యూబా జనజీవనం పూర్తిగా స్తంభించిపోయింది.

    చీకట్లో క్యూబా.. తినడానికి తిండి, తిరగడానికి ఇంధనం లేదు.. అమెరికా ఆంక్షల ఫలితం (AFP)
    చీకట్లో క్యూబా.. తినడానికి తిండి, తిరగడానికి ఇంధనం లేదు.. అమెరికా ఆంక్షల ఫలితం (AFP)

    అమెరికా ముప్పేట దాడి

    జనవరి 2026లో ట్రంప్ సంతకం చేసిన ఒక ఎగ్జిక్యూటివ్ ఆర్డర్ క్యూబాకు శాపంగా మారింది. క్యూబాతో వ్యాపారం చేసే లేదా చమురు సరఫరా చేసే దేశాలపై భారీ టారిఫ్ (సుంకాలు) విధిస్తామని అమెరికా హెచ్చరించింది.

    • వెనిజులా నుంచి సరఫరా నిలిపివేత: వెనిజులాలో అమెరికా సైనిక చర్య తర్వాత అక్కడి నుంచి క్యూబాకు వచ్చే చమురు నిలిచిపోయింది.
    • మెక్సికో వెనకడుగు: మెక్సికో చమురు పంపడానికి ప్రయత్నించినా, అమెరికా సుంకాల హెచ్చరికలతో ఆ సరఫరాను కూడా నిలిపివేసింది.

    దీంతో క్యూబాకు రావాల్సిన ఇంధనం 'సున్నా' స్థాయికి పడిపోయింది.

    వీధుల్లో చెత్త.. ఆసుపత్రుల్లో అవస్థలు

    ఇంధన కొరత వల్ల క్యూబా రాజధాని హవానాలో దారుణమైన పరిస్థితులు నెలకొన్నాయి.

    • చెత్త సేకరణ నిలిపివేత: హవానాలో ఉన్న 106 గార్బేజ్ ట్రక్కుల్లో కేవలం 44 మాత్రమే నడుస్తున్నాయి. దీంతో వీధుల్లో చెత్త కుప్పలు పేరుకుపోయి అంటువ్యాధులు ప్రబలే ప్రమాదం పొంచి ఉంది.
    • విద్యుత్ కోతలు: చమురు లేక పవర్ ప్లాంట్లు మూతపడటంతో రోజుకు 12 నుంచి 20 గంటల పాటు బ్లాకౌట్స్ (విద్యుత్ కోతలు) ఉంటున్నాయి.
    • ఆహార భద్రత: ఐక్యరాజ్యసమితికి చెందిన 'వరల్డ్ ఫుడ్ ప్రోగ్రామ్' (WFP) కార్యకలాపాలు కూడా ఇంధనం లేక ఆగిపోయాయి. నగరాలకు తాజా కూరగాయలు, నిత్యావసరాలు చేరడం లేదు.

    ట్రంప్ హెచ్చరిక: సయోధ్య కుదుర్చుకోండి.. లేదంటే పతనం తప్పదు

    క్యూబాను 'ఫెయిల్డ్ నేషన్' (వైఫల్యం చెందిన దేశం) అని అభివర్ణించిన ట్రంప్.. కమ్యూనిస్ట్ ప్రభుత్వం దిగిరావాలని, అమెరికాతో ఒప్పందం కుదుర్చుకోవాలని డిమాండ్ చేస్తున్నారు. "క్యూబా త్వరలోనే పడిపోతుంది.. మీరు సంప్రదింపులకు వస్తారని ఆశిస్తున్నాను" అని ఆయన వ్యాఖ్యానించారు.

    అయితే, క్యూబా ప్రభుత్వం దీనిని 'ఆర్థిక ఉగ్రవాదం'గా పేర్కొంటోంది. ఏ దేశం నుంచి చమురు దిగుమతి చేసుకోకుండా అడ్డుకోవడం అంతర్జాతీయ చట్టాలకు విరుద్ధమని, ఇది క్యూబా ప్రజలపై చేస్తున్న సామూహిక శిక్ష అని క్యూబా విదేశాంగ శాఖ మండిపడింది.

    అంతర్జాతీయ స్పందన

    ఐక్యరాజ్యసమితి మానవ హక్కుల నిపుణులు అమెరికా చర్యలను ఖండించారు. ఇంధనం, ఆహారం, ఔషధాల సరఫరాను అడ్డుకోవడం వల్ల సామాన్య ప్రజలు, ముఖ్యంగా పిల్లలు, వృద్ధులు తీవ్రంగా నష్టపోతున్నారని వారు ఆవేదన వ్యక్తం చేశారు.

    తరచుగా అడిగే ప్రశ్నలు (FAQ)

    1. క్యూబాలో ఇంతటి ఇంధన కొరత ఎందుకు వచ్చింది?

    అమెరికా విధించిన చమురు దిగ్బంధం వల్ల వెనిజులా, మెక్సికో వంటి దేశాల నుంచి క్యూబాకు చమురు రాకుండా ఆగిపోయింది. చమురు పంపే దేశాలపై అమెరికా భారీ టారిఫ్ విధించడమే దీనికి ప్రధాన కారణం.

    2. క్యూబా ప్రభుత్వం దీనిపై ఎలా స్పందిస్తోంది?

    క్యూబా ప్రభుత్వం దీన్ని ఒక నేరంగా అభివర్ణిస్తోంది. దేశంలో ఇంధనాన్ని రేషన్ పద్ధతిలో సరఫరా చేస్తోంది. ప్రజలకు అత్యవసర సేవలు అందించడానికి మొబైల్ యాప్‌ల వంటి సాంకేతికతను ఉపయోగిస్తోంది.

    3. సామాన్య ప్రజలపై దీని ప్రభావం ఎలా ఉంది?

    ఆహార ధరలు ఆకాశాన్నంటాయి, రవాణా వ్యవస్థ స్తంభించింది, ఆసుపత్రుల్లో అత్యవసర ఆపరేషన్లు నిలిచిపోయాయి. రాజధాని హవానాలో పారిశుద్ధ్య సమస్యలు తీవ్రమయ్యాయి.

    © 2026 HindustanTimes