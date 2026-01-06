ఈ కాండోమ్ స్టాక్ దూకుడు.. 13 శాతం ఎగబాకిన మల్టీబ్యాగర్ షేర్
భారత స్టాక్ మార్కెట్లు భారీ అమ్మకాల ఒత్తిడిలో ఉన్నప్పటికీ, మల్టీబ్యాగర్ స్టాక్ 'క్యూపిడ్' అదరగొట్టింది. రిలయన్స్, హెచ్డీఎఫ్సీ వంటి దిగ్గజ షేర్లు పతనమైన వేళ, క్యూపిడ్ ఏకంగా 13 శాతం లాభపడి ఇన్వెస్టర్లను ఆకర్షించింది.
భారత స్టాక్ మార్కెట్లో మంగళవారం (జనవరి 6) భారీ అమ్మకాల ఒత్తిడి నెలకొన్నప్పటికీ, స్మాల్-క్యాప్ మల్టీబ్యాగర్ స్టాక్ 'క్యూపిడ్' (Cupid) మాత్రం ఇన్వెస్టర్ల నమ్మకాన్ని నిలబెట్టుకుంది. సెన్సెక్స్ 85,000 పాయింట్ల దిగువకు పడిపోయిన తరుణంలో కూడా, క్యూపిడ్ షేర్లు ఇంట్రాడే ట్రేడింగ్లో ఏకంగా 13 శాతం మేర లాభపడ్డాయి. గత రెండు రోజులుగా నష్టాల్లో ఉన్న ఈ షేరు, నేడు తిరిగి పుంజుకోవడం విశేషం.
మార్కెట్ పతనంలోనూ నిలకడ
బిఎస్ఈ (BSE)లో క్యూపిడ్ షేర్లు రూ. 394 స్థాయికి చేరుకొని, సుమారు 10.98 శాతం వృద్ధిని నమోదు చేశాయి. మధ్యాహ్నం 14:10 గంటల సమయానికి ఈ షేరు రూ. 441.35 వద్ద ట్రేడ్ అవుతూ, 13.15 శాతం లాభంతో కొనసాగింది. ఒకవైపు రిలయన్స్, హెచ్డీఎఫ్సీ బ్యాంక్, ట్రెంట్ వంటి బ్లూచిప్ కంపెనీల షేర్లు కుప్పకూలడంతో సెన్సెక్స్ 480 పాయింట్లు (0.56%) పతనమైంది. కానీ, క్యూపిడ్ స్టాక్లో మాత్రం అమ్మకందారుల కంటే కొనుగోలుదారులే రెట్టింపు సంఖ్యలో ఉండటం మార్కెట్ వర్గాలను ఆశ్చర్యపరిచింది.
వరుసగా 13 సెషన్ల పాటు లాభాల్లో ఉన్న ఈ షేరు, గత రెండు రోజుల్లో సుమారు 26 శాతం నష్టపోయింది. అయితే నేటి రికవరీతో తిరిగి ఫామ్లోకి వచ్చింది.
క్యూపిడ్ క్యూ3 అప్డేట్: రికార్డు స్థాయి ఆర్డర్లు
క్యూపిడ్ కంపెనీ ఇటీవల విడుదల చేసిన మూడో త్రైమాసిక (Q3) బిజినెస్ అప్డేట్ ఇన్వెస్టర్లలో ఉత్సాహాన్ని నింపింది. కంపెనీ ఎక్స్ఛేంజ్ ఫైలింగ్లో పేర్కొన్న వివరాల ప్రకారం:
- ఈ త్రైమాసికం కంపెనీ చరిత్రలోనే అత్యుత్తమ ఫలితాలను సాధించబోతోంది.
- కంపెనీ ఆర్డర్ బుక్ ప్రస్తుతం రికార్డు స్థాయిలో ఉంది, ఇది రాబోయే త్రైమాసికాల్లో మంచి లాభాలను సూచిస్తోంది.
- 2026 ఆర్థిక సంవత్సరానికి గానూ రూ. 335 కోట్ల ఆదాయం, రూ. 100 కోట్ల నికర లాభం (PAT) లక్ష్యాన్ని సులభంగా అధిగమిస్తామని మేనేజ్మెంట్ ధీమా వ్యక్తం చేసింది.
ఎఫ్ఎమ్సీజీ రంగంలోకి విస్తరణ
కాండమ్స్ తయారీలో అగ్రగామిగా ఉన్న క్యూపిడ్, ఇప్పుడు ఎఫ్ఎమ్సీజీ (FMCG) రంగంలోనూ తన ముద్ర వేస్తోంది. పెట్రోలియం జెల్లీ, ఫేస్ వాష్, టాల్కమ్ పౌడర్ వంటి కొత్త ఉత్పత్తులకు వినియోగదారుల నుంచి మంచి స్పందన లభిస్తోందని కంపెనీ తెలిపింది. అలాగే, గల్ఫ్ దేశాలకు (GCC) వ్యాపారాన్ని విస్తరిస్తూ, సౌదీ అరేబియాలో కొత్త తయారీ యూనిట్ను ఏర్పాటు చేసేందుకు బోర్డు ఆమోదం తెలిపింది.
ఇన్వెస్టర్ల పాలిట కామధేనువు
క్యూపిడ్ షేరు గత కొన్నేళ్లుగా మల్టీబ్యాగర్ రిటర్న్స్ను అందిస్తోంది. ట్రెండ్లైన్ డేటా ప్రకారం, 2025లో ఈ స్టాక్ ఏకంగా 580 శాతం లాభపడింది. గత నాలుగేళ్లుగా వరుసగా భారీ లాభాలను అందిస్తూ, స్మాల్-క్యాప్ విభాగంలో అత్యుత్తమ ప్రదర్శన కనబరిచిన స్టాక్స్లో ఒకటిగా నిలిచింది.