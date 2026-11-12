డీఏ బకాయిల చెల్లింపు ఎలా? ఉద్యోగుల ఖాతాల్లోకి డబ్బులు వచ్చే ప్రాసెస్ ఇదీ
కేంద్రం సహా పలు రాష్ట్రాలు ఉద్యోగులకు డీఏ పెంచాయి. అయితే పెరిగిన డీఏ బకాయిల చెల్లింపు ప్రక్రియ ఒక్కో రాష్ట్రంలో ఒక్కోలా ఉంది. ఏ రాష్ట్రంలో నగదు రూపంలో ఇస్తారు? ఎక్కడ పీఎఫ్ ఖాతాల్లో జమ చేస్తారు? పూర్తి వివరాలు ఇక్కడ తెలుసుకోండి.
కేంద్ర ప్రభుత్వ ఉద్యోగులు, పింఛనుదారులకు కరవు భత్యం (డీఏ), కరవు ఉపశమనం (డీఆర్) 3 శాతం పెంచుతూ కేంద్రం ఇటీవల నిర్ణయం తీసుకుంది. జులై 1 నుంచి అమల్లోకి వచ్చిన ఈ పెంపుతో డీఏ 60 శాతం నుంచి 63 శాతానికి చేరింది. దీనివల్ల దేశవ్యాప్తంగా కోటి మందికి పైగా ఉద్యోగులు, పింఛనుదారులు లబ్ధి పొందుతున్నారు. కేంద్రం బాటలోనే పలు రాష్ట్ర ప్రభుత్వాలు కూడా తమ ఉద్యోగులకు డీఏ పెంపును ప్రకటించాయి. అయితే, పెరిగిన డీఏ, పాత బకాయిల (Arrears) చెల్లింపు విధానం ఒక్కో రాష్ట్రంలో ఒక్కో రకంగా ఉంది.
అక్టోబర్ నెలలో కేంద్ర మంత్రివర్గం తీసుకున్న ఈ నిర్ణయంపై ఆర్థిక మంత్రిత్వ శాఖ అక్టోబర్ 28న అధికారిక ప్రకటన జారీ చేసింది. దీనివల్ల సుమారు 50 లక్షల మంది కేంద్ర ప్రభుత్వ ఉద్యోగులు, రక్షణ, రైల్వే రంగాలకు చెందిన 65 లక్షల మంది పింఛనుదారులు ప్రయోజనం పొందుతున్నారు. ఏడో వేతన సంఘం (సీపీసీ) సిఫార్సుల కింద ఈ ఏడాది (2026) డీఏ పెరగడం ఇది రెండోసారి. అంతకుముందు ఏప్రిల్లో 2 శాతం (58 నుంచి 60 శాతానికి) పెంచగా, అది జనవరి 1, 2026 నుంచి అమల్లోకి వచ్చింది.
మరోవైపు దీపావళి, ఛఠ్ పూజ పండుగల వేళ పలు రాష్ట్ర ప్రభుత్వాలు కూడా ఉద్యోగులకు తీపికబురు అందించాయి. ఛత్తీస్గఢ్, కేరళ, మధ్యప్రదేశ్ ప్రభుత్వాలు 2 శాతం చొప్పున; కర్ణాటక ప్రభుత్వం 2.5 శాతం డీఏ పెంచాయి. అరుణాచల్ ప్రదేశ్, బిహార్, గుజరాత్, పంజాబ్, రాజస్థాన్, తమిళనాడు, ఉత్తరాఖండ్ ప్రభుత్వాలు 3 శాతం చొప్పున డీఏను పెంచగా, హిమాచల్ ప్రదేశ్ ప్రభుత్వం ఏకంగా 5 శాతం పెంపును ప్రకటించింది.
బకాయిల (Arrears) చెల్లింపు తప్పనిసరా?
వేతన సవరణ అమల్లోకి వచ్చిన తేదీకి, వాస్తవంగా నగదు చెల్లించే తేదీకి మధ్య ఉన్న కాలానికి చెల్లించాల్సిన మొత్తాన్ని బకాయిలు (Arrears) అంటారు. అయితే ఈ బకాయిల చెల్లింపు అనేది దానంతట అదే జరిగే ప్రక్రియ కాదు. కేంద్ర లేదా రాష్ట్ర ప్రభుత్వాలు దీనిపై ప్రత్యేకంగా ప్రకటన చేయాల్సి ఉంటుంది. సాధారణంగా పే మ్యాట్రిక్స్ స్థాయి ఎక్కువగా ఉన్నవారికి, చెల్లింపుల్లో జాప్యం ఎక్కువగా జరిగిన సందర్భాల్లో ఉద్యోగులు, పింఛనుదారులకు అందే బకాయిల మొత్తం భారీగా ఉంటుంది. వివిధ రాష్ట్రాల్లో డీఏ, బకాయిల చెల్లింపు ప్రక్రియ ఎలా ఉందో ఇప్పుడు చూద్దాం.
పంజాబ్లో డిసెంబర్ వేతనాలతో కలిపి..
పంజాబ్ ముఖ్యమంత్రి భగవంత్ మాన్ ఈ నెల ప్రారంభంలో రాష్ట్ర ప్రభుత్వ ఉద్యోగులు, పింఛనుదారులకు 3 శాతం డీఏ పెంపును ప్రకటించారు. దీనివల్ల సుమారు 8 లక్షల మందికి లబ్ధి చేకూరనుంది. నవంబర్ 1, 2026 నుంచి అమల్లోకి వచ్చిన ఈ పెంపుతో పంజాబ్లో డీఏ రేటు 50 శాతం నుంచి 53 శాతానికి చేరింది. పెరిగిన డీఏను డిసెంబర్ నెల వేతనాలు, పింఛన్లతో కలిపి చెల్లిస్తామని సీఎం వెల్లడించినట్లు పీటీఐ వార్తా సంస్థ పేర్కొంది.
అరుణాచల్ ప్రదేశ్లో నేరుగా ఖాతాల్లోకి నగదు
అరుణాచల్ ప్రదేశ్ ప్రభుత్వం 'దీపావళి కానుక'గా రాష్ట్ర ఉద్యోగులు, పింఛనుదారులకు డీఏ, డీఆర్లను 3 శాతం (60 నుంచి 63 శాతానికి) పెంచింది. జులై 1 నుంచి ఇది అమల్లోకి వచ్చింది. రాష్ట్ర ఉద్యోగులు, పింఛనుదారులతో పాటు రాష్ట్ర పరిధిలో పనిచేస్తున్న అఖిల భారత సర్వీసు (ఏఐఎస్) అధికారులు, డిప్యుటేషన్పై ఉన్న కేంద్ర ఉద్యోగులకు కూడా ఇది వర్తిస్తుందని ముఖ్యమంత్రి పెమా ఖండూ తెలిపారు. నవంబర్ నెల వేతనం, పింఛన్తో కలిపి దీనిని చెల్లిస్తారు. జులై నుంచి అక్టోబర్ వరకు నాలుగు నెలల బకాయిలను నగదు రూపంలో నేరుగా ఉద్యోగుల వేతన ఖాతాలు, పింఛనుదారులు, కుటుంబ పింఛనుదారుల ఖాతాల్లో జమ చేస్తామని సీఎం స్పష్టం చేశారు.
ఉత్తరాఖండ్లో నగదు రూపంలో బకాయిలు
ఉత్తరాఖండ్ ప్రభుత్వం కూడా ఏడో వేతన సంఘం కింద రాష్ట్ర ఉద్యోగులకు 3 శాతం డీఏ పెంపును ఆమోదించింది. జులై 1, 2026 నుంచి అమల్లోకి వచ్చిన ఈ పెంపుతో అక్కడి ఉద్యోగుల డీఏ కేంద్ర ప్రభుత్వ ఉద్యోగులతో సమానంగా 63 శాతానికి చేరింది. జులై 1 నుంచి అక్టోబర్ 31, 2026 మధ్య కాలానికి సంబంధించిన డీఏ బకాయిలను అర్హులైన ఉద్యోగులకు నగదు రూపంలో చెల్లిస్తామని ముఖ్యమంత్రి పుష్కర్ సింగ్ ధామీ కార్యాలయం ఒక ప్రకటనలో తెలిపింది.
ఉత్తరప్రదేశ్లో పీఎఫ్ ఖాతాల్లో జమ
ఉత్తరప్రదేశ్ ప్రభుత్వం గత వారం జారీ చేసిన ఉత్తర్వుల్లో డీఏను 60 శాతం నుంచి 63 శాతానికి (3 శాతం) పెంచింది. జులై 1, 2026 నుంచి ఇది అమల్లోకి వచ్చింది. దీపావళి పండుగ వేళ తీసుకున్న ఈ నిర్ణయంతో రాష్ట్రంలోని లక్షలాది మంది ఉద్యోగులకు ఆర్థిక ఊరట లభించిందని పీటీఐ పేర్కొంది. అక్టోబర్ నెలకు సంబంధించిన పెరిగిన డీఏను నవంబర్ 2026 సాధారణ వేతనంతో కలిపి చెల్లిస్తారు. కాగా, జులై నుంచి సెప్టెంబర్ 2026 మధ్య నాలుగు నెలల కాలానికి సంబంధించిన బకాయిలను ఉద్యోగుల ప్రావిడెంట్ ఫండ్ (పీఎఫ్) ఖాతాల్లో విడిగా జమ చేస్తారని ఏఎన్ఐ వార్తా సంస్థ వెల్లడించింది.
(గమనిక: ఈ సమాచారం కేవలం పాఠకుల అవగాహన కోసం మాత్రమే. డీఏ పెంపు, బకాయిల చెల్లింపులకు సంబంధించి తాజా ఉత్తర్వులు, పూర్తి వివరాల కోసం సంబంధిత అధికారిక ప్రభుత్వ వెబ్సైట్లను సందర్శించగలరు.)
- ABOUT THE AUTHORPraveen Kumar Lenkala
ప్రవీణ్ కుమార్ లెంకల ప్రస్తుతం హిందుస్తాన్ టైమ్స్ తెలుగు ఎడిటర్గా బాధ్యతలు నిర్వహిస్తున్నారు. జర్నలిజంలో 25 ఏళ్ల సుదీర్ఘ అనుభవం కలిగిన వీరు, గతంలో సాక్షి దినపత్రికలో ఢిల్లీ నేషనల్ బ్యూరో చీఫ్గా (2014-2021) సుమారు ఎనిమిదేళ్ల పాటు పనిచేశారు. ఆ సమయంలో జాతీయ రాజకీయాలు, ప్రభుత్వ విధానాలు, కేంద్ర బడ్జెట్, సార్వత్రిక ఎన్నికలు, రాష్ట్రాల శాసన సభలకు ఎన్నికలు తదితర అనేక అంశాలపై కథనాలు, విశ్లేషణలు, పరిశీలనాత్మక వార్తలు అందించారు. పార్లమెంటు ప్రొసీడింగ్స్ నుంచి.. సుప్రీంకోర్టు విచారణల వరకు కవరేజీలో విశేష అనుభవం ఉంది. ఢిల్లీలో ఆంధ్రప్రదేశ్, తెలంగాణ రాష్ట్రాల రాజకీయ పరిణామాలు, అభివృద్ధి సంబంధిత పెండింగ్ సమస్యలు లోతుగా అందించారు. అంతకుముందు హైదరాబాద్లో సాక్షి టాస్క్ఫోర్స్ బ్యూరోలో (2008-2013) పనిచేస్తూ భూకుంభకోణాలు, ఫైనాన్స్ సంస్థల మోసాలు, వైట్ కాలర్ స్కామ్స్ను వెలికితీశారు. ముఖ్యంగా పోలీసు వ్యవస్థలోని 'ఆర్డర్లీ వ్యవస్థ'పై వీరు చేసిన పరిశోధనాత్మక కథనాలు ప్రభుత్వం ఆ వ్యవస్థను రద్దు చేయడానికి కారణమయ్యాయి. ఈనాడు దినపత్రికలో (2003-2007) నల్గొండ, ఖమ్మం జిల్లాల్లో రిపోర్టర్గా, సబ్ ఎడిటర్గా పనిచేసి గిరిజన తండాల్లో ఆడపిల్లల అమ్మకాలు, గ్రామీణ ప్రాంతాల వెనుకబాటుతనం, ప్రభుత్వ పథకాల్లో అవినీతిపై సంచలనాత్మక కథనాలు రాశారు. ప్రస్తుతం జాతీయ, అంతర్జాతీయ పరిణామాలు, బిజినెస్, స్టాక్ మార్కెట్, టెక్నాలజీ, ఆటోమొబైల్ రంగాలపై నిశితమైన విశ్లేషణలు అందిస్తున్నారు. హిందుస్తాన్ టైమ్స్ నుంచి రెండుసార్లు Digi Journo పురస్కారం పొందారు. కమ్యూనికేషన్ అండ్ జర్నలిజంలో పీజీ (MCJ) పట్టా పొందిన వీరు, కామర్స్ (B.Com) నేపథ్యం కలిగి ఉండటం వల్ల ఆర్థిక అంశాలను సరళంగా వివరించడంలో సిద్ధహస్తులు. ప్రజా సమస్యలపై పోరాటం, విధానపరమైన మార్పులకు కారణమైన వీరి రిపోర్టింగ్ శైలి తెలుగు జర్నలిజంలో వీరికి ఒక ప్రత్యేక గుర్తింపును తెచ్చిపెట్టింది. 2001లో సీ ఛానెల్ అనే కేబుల్ టీవీలో చేరి కెరీర్ ప్రారంభించి హైదరాబాద్ నగర ఆర్థిక, సామాజిక రంగాలపై కథనాలతో పాటు సినిమా వార్తలను కూడా అందించారు.Read More