ఉప్పల్ స్టేడియంలో IPL 2026 మ్యాచ్లు.. ట్రాఫిక్ ఆంక్షలు, తీసుకెళ్లకూడని వస్తువులు!
IPL 2026 : హైదరాబాద్ ఉప్పల్ స్టేడియంలో ఐపీఎల్ 2026 మ్యాచ్ల షెడ్యూల్ ఉన్నాయి. దీంతో అధికారులు ఏర్పాట్లు చేస్తున్నారు. ట్రాఫిక్ ఆంక్షలు కూడా ఉంటాయి.
హైదరాబాద్ ఉప్పల్లోని రాజీవ్ గాంధీ అంతర్జాతీయ క్రికెట్ స్టేడియంలో ఏప్రిల్ 5 నుంచి మే 22 వరకు 19వ టాటా ఐపీఎల్ 2026 మ్యాచ్ల జరగనున్నాయి. దీనికోసం అధికారులు విస్తృతమైన భద్రతా, ట్రాఫిక్ ఏర్పాట్లు చేశారు. సుమారు 39,000 మంది కూర్చునే సామర్థ్యం గల ఈ స్టేడియంలో పగలు, రాత్రి మ్యాచ్లు జరుగుతాయి. మ్యాచ్ల సెక్యూరిటీ, సజావుగా నిర్వహణ కోసం సుమారు 2,000 మంది పోలీసు సిబ్బందిని మోహరించినట్లు అధికారులు తెలిపారు.
భద్రతా ఏర్పాట్లలో భాగంగా 750 మంది అధికారులు, 300 మంది ట్రాఫిక్ పోలీసులు, తెలంగాణ రాష్ట్ర ప్రత్యేక పోలీసు/సాయుధ రిజర్వ్కు చెందిన 10 ప్లాటూన్లు, అశ్విక దళ పోలీసు విభాగాలు, బాంబు నిర్వీర్య బృందాలు, నిఘా బృందాలు, అగ్నిమాపక సిబ్బంది ఉన్నారు.
స్టేడియంలో ఇప్పటికే తనిఖీలను ముమ్మరం చేశారు. స్టేడియం, పార్కింగ్ జోన్లు, కనెక్టివిటీ రోడ్ల వెంబడి కొత్తగా ఏర్పాటు చేసిన 100 యూనిట్లతో సహా మొత్తం 430 సీసీటీవీ కెమెరాలను ఏర్పాటు చేశారు. త్వరితగతిన స్పందించేందుకు ఒక కమాండ్ అండ్ కంట్రోల్ రూమ్ లైవ్ను పర్యవేక్షిస్తుంది.
మ్యాచ్ జరిగే రోజులలో తనిఖీలు కొనసాగుతాయి. స్టేడియం, పార్కింగ్ ప్రాంతాలలో బాంబు నిర్వీర్య బృందాలు, డాగ్ స్క్వాడ్ను మోహరిస్తారు. పేలుడు పదార్థాలు, నిషేధిత వస్తువులను గుర్తించడానికి స్కానర్లను కూడా ఏర్పాటు చేశారు. అసాంఘిక శక్తులను పర్యవేక్షించడానికి ప్రత్యేక బృందాలను నియమించగా, ఈవ్-టీజింగ్ నివారణకు షీ టీమ్స్ పర్యవేక్షిస్తాయి. స్టేడియంలో ధరలపై కూడా నియంత్రణ ఉంటుంది.
- గేట్ నెం. 1 ప్రత్యేకంగా ఆటగాళ్ల కోసం కేటాయించారు. టిక్కెట్ల కేటాయింపు ప్రకారం ప్రేక్షకులు నిర్దేశిత గేట్ల ద్వారానే ప్రవేశించాలని అధికారులు తెలిపారు.
- ల్యాప్టాప్లు, వాటర్ బాటిళ్లు, బ్యాగులు, కెమెరాలు, సిగరెట్లు, లైటర్లు, పదునైన వస్తువులు, పెర్ఫ్యూమ్లు, బయటి ఆహారం వంటి వస్తువులను ప్రేక్షకులు తీసుకురావడం నిషిద్ధం. ప్రతి గేట్ వద్ద మొబైల్-తనిఖీ సాంకేతిక నిపుణులను నియమిస్తారు.
మ్యాచ్ సమయానికి మూడు గంటల ముందు గేట్లు తెరుస్తారు. అధికారులు అంబులెన్స్ సేవలను మూడు నుంచి ఐదుకు పెంచారు. అత్యవసర పరిస్థితుల కోసం నాలుగు ఫైర్ ఇంజన్లను మోహరించారు. స్టేడియంలోకి ప్రవేశం కోసం ఏప్రిల్ 13 నుంచి డిజిటల్ టికెటింగ్ అమలు చేస్తారు. అన్ని గ్యాలరీలలో సీటు నంబర్లను కేటాయించి, సీటింగ్ ఏర్పాట్లను సరళీకరించారు.
మ్యాచ్ రోజుల్లో ట్రక్కులు, లారీలు, ప్రైవేట్ బస్సులతో సహా భారీ వాహనాల కోసం దారి మళ్లింపులను ట్రాఫిక్ పోలీసులు ప్రకటించారు. ఉప్పల్ జంక్షన్ చుట్టూ ఉన్న కీలక మార్గాలలో ఆంక్షలు అమలు అవుతాయి. ఏప్రిల్ 5న మధ్యాహ్నం 12.00 గంటల నుండి రాత్రి 23.50 గంటల మధ్య, ఉప్పల్ మీదుగా నాగోల్ నుండి హబ్సిగూడకు, బోడుప్పల్ నుండి అంబర్పేట్కు వెళ్లే మార్గాలలో మోస్తరు రద్దీ ఏర్పడే అవకాశం ఉంది.
నిర్దేశిత ప్రదేశాలలో పార్కింగ్ చేయాలి. అయితే స్టేడియం పార్కింగ్లోకి పాస్ హోల్డర్లకు మాత్రమే ప్రవేశం ఉంటుంది. చెల్లుబాటు అయ్యే పాస్లు లేని వాహనాలను కీలక చెక్పాయింట్లు దాటి అనుమతించరు. రద్దీని నివారించడానికి, సురక్షిత ప్రయాణాన్ని నిర్ధారించుకోవడానికి ప్రేక్షకులు ఆర్టీసీ బస్సులు, మెట్రో రైలు సేవలను ఉపయోగించుకోవాలని అధికారులు సూచించారు.
ఆనంద్ సాయి మాదాసు ప్రస్తుతం హిందుస్తాన్ టైమ్స్ తెలుగులో డిప్యూటీ చీఫ్ కంటెంట్ ప్రొడ్యూసర్గా బాధ్యతలు నిర్వర్తిస్తున్నారు. డిజిటల్ మీడియాలో 9 ఏళ్లకుపైగా అనుభవం ఉంది. హెచ్టీ తెలుగులో చేరడం కంటే ముందు ఏబీపీ దేశంలో డిజిటల్ కంటెంట్ ప్రొడ్యూసర్గా పని చేశారు. మెుదట నవతెలంగాణ అనే దినపత్రికలో సబ్ఎడిటర్గా జర్నలిజం కెరీర్ మెుదలుపెట్టారు. ఆ తర్వాత కరీంనగర్లో ఈనాడు దినపత్రికలో కొంతకాలం సబ్ఎడిటర్గా బాధ్యతలు చూసుకున్నారు. కాకతీయ యూనివర్సిటీలో 2015-2017 పీజీ మాస్ కమ్యూనికేషన్ అండ్ జర్నలిజం చేశారు. ఈ సమయంలో మేడారం సమ్మక్క-సారలమ్మ జాతర కోసం ప్రత్యేకంగా క్యాంపస్ నుంచి పంపించిన టీమ్లో ఉన్నారు. పీజీ చదివే సమయంలోనే క్యాంపస్ రిక్రూట్మెంట్లో భాగంగా ఈటీవీ భారత్కు సెలక్ట్ అయ్యారు. అక్కడ ఆంధ్రప్రదేశ్ డెస్క్లో పని చేశారు. అంతేకాదు కొన్ని ప్రత్యేక స్టోరీలు కూడా ఈటీవీ భారత్ వెబ్సైట్ కోసం రాసేవారు. 2019 ఎన్నికల్లో ఎలక్షన్ డెస్క్ టీమ్లో ఉన్న నలుగురిలో ఆనంద్ సాయి ఒకరు. ఆ తర్వాత అక్కడ నుంచి ఏబీపీ దేశంలోకి వెళ్లి కొంతకాలం పని చేశారు. ఈ సమయంలో కూడా డిజిటల్ మీడియాకు తగినట్టుగా అనేక ప్రత్యేక కథనాలు రాశారు. హిందూస్తాన్ టైమ్స్ తెలుగులో 2022లో చేరారు. ఇక్కడ గతంలో నేషనల్, బిజినెస్, లైఫ్స్టైల్, ఎంటర్టైన్మెంట్, స్పోర్ట్స్ సెక్షన్లకు పనిచేశారు. ప్రస్తుతం ఆంధ్రప్రదేశ్, తెలంగాణ సెక్షన్లకు వార్తలు రాస్తున్నారు. అన్ని సెక్షన్లకు డిజిటల్ కంటెంట్ రైటర్గా పని చేసిన అనుభవం ఆయనకు ఉంది. అంతేకాదు ఈటీవీ భారత్, ఏబీపీ దేశం, హిందుస్తాన్ టైమ్స్ వెబ్సైట్స్ లాంచ్ టీమ్లో ఈయన ఉన్నారు. ప్రస్తుతం ఆంధ్రప్రదేశ్, తెలంగాణ రాజకీయ పరిణామాలు, విశ్లేషణలు, విద్య, ఉద్యోగ సమాచారంతో పాటు ఆసక్తికరమైన కథనాలను అందిస్తారు. ప్రభుత్వ పథకాలు, ఉద్యోగ నోటిఫికేషన్లు, ఇతర సమాచారం ప్రజలకు సులభంగా అర్థమయ్యే రీతిలో, వీలైనంత త్వరగా కథనాలను ఇవ్వటంలో ప్రత్యేక శైలి కలిగి ఉన్నారు. అనేకసార్లు హిందుస్తాన్ టైమ్స్ సంస్థ నుంచి ఇన్స్టా అవార్డులు అందుకున్నారు. డిజిటల్ మీడియాలో ఎక్కువకాలం పని చేసిన అనుభవం ఉంది. యూజర్లకు ఉపయోగపడే వార్తలను అందించడంలో ముందుంటారు.Read More