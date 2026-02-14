Edit Profile
    KVs Recruitment 2026 : ఉప్పల్ కేంద్రీయ విద్యాలయాల్లో టీచర్ ఉద్యోగాలు - కేవలం ఇంటర్వ్యూతోనే భర్తీ..!

    ఉప్పల్ కేంద్రీయ విద్యాలయం నుంచి ఉద్యోగ ప్రకటన జారీ అయింది. నంబర్ 1, నంబర్ 2 పాఠశాలల్లో 2026-27 విద్యా సంవత్సరానికి గాను పార్ట్-టైమ్ కాంట్రాక్ట్ ప్రాతిపదికన టీచర్ పోస్టులను భర్తీ చేయనున్నారు.  వాక్-ఇన్ ఇంటర్వ్యూలు నిర్వహించనున్నారు.

    Published on: Feb 14, 2026 8:50 PM IST
    By Maheshwaram Mahendra Chary, Hyderabad
    హైదరాబాద్‌లోని ఉప్పల్ లో ఉన్న పీఎం కేంద్రీయ విద్యాలయం నంబర్ 1, నంబర్ 2 నుంచి ఉద్యోగ ప్రకటన జారీ అయింది. పార్ట్ టైమ్ ప్రాతిపదిన టీచింగ్ పోస్టులను భర్తీ చేయనున్నారు. 2026-27 విద్యా సంవత్సరానికి గాను నియమించుకోనున్నట్లు నోటిఫికేషన్ లో పేర్కొన్నారు.

    కేంద్రీయ విద్యాలయం నుంచి ఉద్యోగ ప్రకటన (image source Pixel)
    కేంద్రీయ విద్యాలయం నుంచి ఉద్యోగ ప్రకటన (image source Pixel)

    ఈనెల 19న ఇంటర్వ్వూలు…

    ఈ పోస్టుల భర్తీకి వాక్-ఇన్ ఇంటర్వ్యూలు నిర్వహించనున్నారు. అభ్యర్థి విద్యా అర్హతలతో పాటు పని చేసిన అనుభవాన్ని పరగణనలోకి తీసుకుంటారు. అర్హత కలిగిన అభ్యర్థులు ఫిబ్రవరి 19వ తేదీన నిర్వహించే ఇంటర్వ్యూలకు హాజరుకావాల్సి ఉంటుంది.

    రామాంతపూర్ రోడ్డ వైపు ఉన్న పీఎం శ్రీ కేంద్రీయ విద్యాలయం వేదికగా టీజీటీ పోస్టులకు ఇంటర్వ్యూలు ఉంటాయి. వీటిల్లో ఇంగ్లీష్, హిందీ, సంస్కృతం, మ్యాథ్స్, సైన్స్, సోషల్ సైన్స్) ఉన్నాయి. తెలుగు టీచర్ (రీజినల్ లాంగ్వేజ్), కంప్యూటర్ ఇన్‌స్ట్రక్టర్, డ్యాన్స్ కోచ్, వోకేషనల్ ఇన్‌స్ట్రక్టర్, స్పోర్ట్స్ కోచ్ (అథ్లెటిక్స్/కబడ్డీ/ఖో-ఖో/ తైక్వాండో), యోగా ఇన్‌స్ట్రక్టర్ పోస్టులున్నాయి. ఉదయం 9 నుంచి 10 వరకు రిజిస్ట్రేషన్ ఉంటుంది. 9.30 నుంచి మధ్యాహ్నం 1.30 వరకు ఇంటర్వ్యూలు జరుగుతాయి.

    ఉప్పల్ లో ఉన్న మున్సిపల్ ఆఫీస్ పక్కన ఉంటే కేంద్రీయ విద్యాలయం వేదికగా పీజీటీ పోస్టులకు ఇంటర్వ్యూలు నిర్వహిస్తారు. ఉదయం 9 నుంచి 10 వరకు రిజిస్ట్రేషన్ ఉంటుంది. 9.30 నుంచి మధ్యాహ్నం 1.30 వరకు ఇంటర్వ్యూలు జరుగుతాయి.

    ఈ పోస్టులకు హాజరయ్యే అభ్యర్థులు ఆయా విభాగంలో డిగ్రీ, పీజీ ఉత్తీర్ణులై ఉండాలి. సీటెట్ అర్హత తప్పనిసరి. హిందీ, ఇంగ్లీష్ మీడియాల్లో బోధించగల సామర్థ్యం ఉండాలి. ఇందుకు సంబంధించిన పూర్తి అర్హతలను https://no1uppal.kvs.ac.in/ వెబ్ సైట్ లోకి వెళ్లి తెలుసుకోవచ్చు. అప్లికేషన్ ఫామ్ కూడా ఇదే వెబ్ సైట్ నుంచి డౌన్లోడ్ చేసుకోవాలి. పోస్టును బట్టి జీతం ఉంటుంది.

    ఈ లింక్ పై క్లిక్ చేసి నోటిఫికేషన్ తో పాటు అప్లికేషన్ ఫామ్ పొందొచ్చు

