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IMD rain alert : అలర్ట్.. అలర్ట్.. తెలుగు రాష్ట్రాలతో పాటు 19 రాష్ట్రాలకు ఈరోజు తీవ్ర వర్ష గండం!

బంగాళాఖాతంలో ఏర్పడిన తీవ్ర వాయుగుండం కళింగపట్నం వద్ద తీరం దాటడంతో తెలుగు రాష్ట్రాల్లో వాతావరణం మారిపోయింది. ఏపీ, తెలంగాణ సహా 19 రాష్ట్రాలకు భారత వాతావరణ శాఖ (ఐఎండీ) భారీ వర్షాలు, ఆకస్మిక వరదల హెచ్చరికలు జారీ చేసింది. ఆ వివరాలు..

Published on: Sep 24, 2026, 06:45:52 IST
By Chitturi Eswara Karthikeya Sharath
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బంగాళాఖాతంలో రూపుదిద్దుకున్న తీవ్ర వాయుగుండం ఉగ్రరూపం దాల్చింది. పశ్చిమ మధ్య బంగాళాఖాతం, దానికి ఆనుకుని ఉన్న వాయవ్య బంగాళాఖాతంలో కేంద్రీకృతమైన ఈ వాయుగుండం విశాఖపట్నం - గోపాల్‌పూర్ మధ్య, కళింగపట్నానికి సమీపంలో తీరం దాటింది. దీని ప్రభావంతో రాబోయే 24 నుంచి 48 గంటల్లో దేశంలోని 19 రాష్ట్రాల్లో భారీ నుంచి అత్యంత భారీ వర్షాలు కురిసే అవకాశం ఉందని భారత వాతావరణ శాఖ (ఐఎండీ) హెచ్చరించింది.

ఐఎండీ వర్ష సూచన..
ఐఎండీ వర్ష సూచన..

తెలుగు రాష్ట్రాల్లో భారీ వర్షాలు.. ఆ జిల్లాలకు ఫ్లాష్ ఫ్లడ్ అలర్ట్!

తీవ్ర వాయుగుండం భయానక ప్రభావంతో ఆంధ్రప్రదేశ్, తెలంగాణ రాష్ట్రాల్లో ఈదురుగాలులతో కూడిన కుండపోత వర్షాలు పడుతున్నాయి. ముఖ్యంగా ఉత్తరాంధ్ర జిల్లాల్లో వాగులు, వంకలు పొంగిపొర్లుతూ జనావాసాలను ముంచెత్తుతున్నాయి. శ్రీకాకుళం, విజయనగరం, పార్వతీపురం మన్యం, అల్లూరి సీతారామరాజు, విశాఖపట్నం, అనకాపల్లి, కాకినాడ, తూర్పు-పశ్చిమ గోదావరి, ఏలూరు, ఎన్టీఆర్, కృష్ణా, గుంటూరు, బాపట్ల జిల్లాల్లో విపరీతమైన వర్షపాతం నమోదవుతోంది.

తీరప్రాంత జిల్లాలైన శ్రీకాకుళం, విశాఖపట్నం, గుంటూరు, కాకినాడలతో పాటు తెలంగాణలోని ఖమ్మం, భద్రాద్రి కొత్తగూడెం, ములుగు జిల్లాలకు ఐఎండీ ‘ఆకస్మిక వరదల’ ప్రమాద హెచ్చరికలు జారీ చేసింది. తీరం వెంట గంటకు 50 నుంచి 70 కిలోమీటర్ల వేగంతో బలమైన ఈదురుగాలులు వీస్తుండటంతో చెట్లు, విద్యుత్ స్తంభాలు నేలమట్టమయ్యే ప్రమాదం ఉందని అధికారులు ఆందోళన వ్యక్తం చేస్తున్నారు.

అధికారులు అప్రమత్తం.. ప్రజలకు కఠిన మార్గదర్శకాలు

పరిస్థితి తీవ్రత దృష్ట్యా ఏపీ, తెలంగాణ రాష్ట్ర ప్రభుత్వాలు విపత్తు నిర్వహణ బృందాలను రంగంలోకి దించాయి.

"ప్రజలు అత్యవసరమైతే తప్ప ఇళ్ల నుంచి బయటకు రాకూడదు. పాతబడిన భవనాలు, పెద్ద చెట్లు, విద్యుత్ స్తంభాలు, సైన్ బోర్డుల కింద నిలబడకూడదు," అని ఏపీ రాష్ట్ర విపత్తు నిర్వహణ సంస్థ స్పష్టం చేసింది.

సముద్రం తీవ్ర అల్లకల్లోలంగా ఉన్నందున మత్స్యకారులు వేటకు వెళ్లవద్దని యంత్రాంగం కఠిన ఆదేశాలు జారీ చేసింది. ముఖ్యంగా శ్రీకాకుళం, విశాఖ తీరాల్లో 3.5 మీటర్ల ఎత్తు వరకు భయానకమైన అలలు ఎగసిపడే ప్రమాదం ఉందని, తీర ప్రాంతాల్లో పర్యాటక, వినోద కార్యకలాపాలను తక్షణమే నిలిపివేయాలని హెచ్చరించింది.

మధ్య, తూర్పు భారత్‌లో విరుచుకుపడుతున్న జలప్రళయం!

ఈ వాయుగుండం ప్రభావం ఒడిశా, ఛత్తీస్‌గఢ్, బీహార్, ఝార్ఖండ్, తూర్పు మధ్యప్రదేశ్ రాష్ట్రాలపై తీవ్రంగా ఉంది. ఒడిశాలోని పూరీ, జగత్‌సింగ్‌పూర్, కటక్, ఖుర్దా, గంజాం జిల్లాల్లోనూ, ఛత్తీస్‌గఢ్‌లోని దంతెవాడ, నారాయణ్‌పూర్ ప్రాంతాల్లోనూ వరద ఉధృతి ప్రమాదకర స్థాయిలో ఉంది. ఈ ప్రాంతాల్లో గంటకు 50 నుంచి 60 కిలోమీటర్ల వేగంతో వీచే ఈదురుగాలులు, పిడుగుపాటులతో కూడిన వర్షాలు పడుతున్నాయి. గంగా నది తీర పశ్చిమ బెంగాల్ ప్రాంతాల్లో పిడుగులు పడే అవకాశం ఉందని వాతావరణ శాఖ అప్రమత్తం చేసింది.

ఈశాన్య ప్రాంతాల్లోనూ ఉధృతి.. వాయవ్యంలో పొడి వాతావరణం!

అటు ఈశాన్య భారతంలో అసోం, మేఘాలయ రాష్ట్రాల్లో అత్యంత భారీ వర్షాలు కురుస్తున్నాయి. నాగాలాండ్, మణిపూర్, మిజోరాం, త్రిపుర, అరుణాచల్ ప్రదేశ్, సిక్కిం, ఉప-హిమాలయ పశ్చిమ బెంగాల్ పరిధిలోనూ ఉరుములు, మెరుపులతో కూడిన వర్షాలు విస్తారంగా పడుతున్నాయి. మరోవైపు పశ్చిమ, ఉత్తర భారతదేశంలో కొంకణ్, గోవా, మహారాష్ట్రల్లోని కొన్ని ప్రాంతాలకే వర్షాలు పరిమితమయ్యాయి.

  • Chitturi Eswara Karthikeya Sharath
    ABOUT THE AUTHOR
    Chitturi Eswara Karthikeya Sharath

    శరత్​ చిట్టూరి హిందుస్థాన్ టైమ్స్ తెలుగులో డిప్యూటీ చీఫ్​ కంటెంట్ ప్రొడ్యూసర్‌గా ఉన్నారు. 7ఏళ్ల జర్నలిజం ఎక్స్​పీరియెన్స్​తో ఇక్కడ బిజినెస్​, ఆటో, టెక్​, పర్సనల్​ ఫైనాన్స్​, నేషనల్​- ఇంటర్నేషనల్, స్పోర్ట్స్​ వార్తలు రాస్తున్నారు. 2022 జనవరిలో హిందుస్థాన్ టైమ్ తెలుగులో చేరారు. పలుమార్లు హెచ్​టీ ఇన్​స్టా అవార్డులు అదుకున్నారు. గతంలో ఈటీవీ భారత్​లో కంటెంట్ రైటర్‌గా పని చేశారు. అక్కడ జాతీయం, అంతర్జాతీయం, బిజినెస్​ వార్తలు రాసేవారు. ఏ అంశమైనా సరళంగా, చదివేందుకు సులభంగా ఉండే విధంగా తీర్చిదిద్దేందుకు ఇష్టపడతారు.IGNOU నుంచి జర్నలిజంలో పీజీ డిగ్రీ ఉంది. అంతకుముందు బీటెక్​ పూర్తి చేశారు. కథలు చెప్పడం, రాయడంపై ఇష్టంతో ఈ రంగాన్ని ఎంచుకున్నారు. తన ఆర్టికల్స్​తో ఇప్పుడు ప్రజలకు చేరువవుతున్నారు.Read More

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Home/News/IMD Rain Alert : అలర్ట్.. అలర్ట్.. తెలుగు రాష్ట్రాలతో పాటు 19 రాష్ట్రాలకు ఈరోజు తీవ్ర వర్ష గండం!
Home/News/IMD Rain Alert : అలర్ట్.. అలర్ట్.. తెలుగు రాష్ట్రాలతో పాటు 19 రాష్ట్రాలకు ఈరోజు తీవ్ర వర్ష గండం!
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