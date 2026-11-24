ప్రవీణ్ కుమార్ లెంకల ప్రస్తుతం హిందుస్తాన్ టైమ్స్ తెలుగు ఎడిటర్గా బాధ్యతలు నిర్వహిస్తున్నారు. జర్నలిజంలో 25 ఏళ్ల సుదీర్ఘ అనుభవం కలిగిన వీరు, గతంలో సాక్షి దినపత్రికలో ఢిల్లీ నేషనల్ బ్యూరో చీఫ్గా (2014-2021) సుమారు ఎనిమిదేళ్ల పాటు పనిచేశారు. ఆ సమయంలో జాతీయ రాజకీయాలు, ప్రభుత్వ విధానాలు, కేంద్ర బడ్జెట్, సార్వత్రిక ఎన్నికలు, రాష్ట్రాల శాసన సభలకు ఎన్నికలు తదితర అనేక అంశాలపై కథనాలు, విశ్లేషణలు, పరిశీలనాత్మక వార్తలు అందించారు. పార్లమెంటు ప్రొసీడింగ్స్ నుంచి.. సుప్రీంకోర్టు విచారణల వరకు కవరేజీలో విశేష అనుభవం ఉంది. ఢిల్లీలో ఆంధ్రప్రదేశ్, తెలంగాణ రాష్ట్రాల రాజకీయ పరిణామాలు, అభివృద్ధి సంబంధిత పెండింగ్ సమస్యలు లోతుగా అందించారు. అంతకుముందు హైదరాబాద్లో సాక్షి టాస్క్ఫోర్స్ బ్యూరోలో (2008-2013) పనిచేస్తూ భూకుంభకోణాలు, ఫైనాన్స్ సంస్థల మోసాలు, వైట్ కాలర్ స్కామ్స్ను వెలికితీశారు. ముఖ్యంగా పోలీసు వ్యవస్థలోని 'ఆర్డర్లీ వ్యవస్థ'పై వీరు చేసిన పరిశోధనాత్మక కథనాలు ప్రభుత్వం ఆ వ్యవస్థను రద్దు చేయడానికి కారణమయ్యాయి. ఈనాడు దినపత్రికలో (2003-2007) నల్గొండ, ఖమ్మం జిల్లాల్లో రిపోర్టర్గా, సబ్ ఎడిటర్గా పనిచేసి గిరిజన తండాల్లో ఆడపిల్లల అమ్మకాలు, గ్రామీణ ప్రాంతాల వెనుకబాటుతనం, ప్రభుత్వ పథకాల్లో అవినీతిపై సంచలనాత్మక కథనాలు రాశారు. ప్రస్తుతం జాతీయ, అంతర్జాతీయ పరిణామాలు, బిజినెస్, స్టాక్ మార్కెట్, టెక్నాలజీ, ఆటోమొబైల్ రంగాలపై నిశితమైన విశ్లేషణలు అందిస్తున్నారు. హిందుస్తాన్ టైమ్స్ నుంచి రెండుసార్లు Digi Journo పురస్కారం పొందారు. కమ్యూనికేషన్ అండ్ జర్నలిజంలో పీజీ (MCJ) పట్టా పొందిన వీరు, కామర్స్ (B.Com) నేపథ్యం కలిగి ఉండటం వల్ల ఆర్థిక అంశాలను సరళంగా వివరించడంలో సిద్ధహస్తులు. ప్రజా సమస్యలపై పోరాటం, విధానపరమైన మార్పులకు కారణమైన వీరి రిపోర్టింగ్ శైలి తెలుగు జర్నలిజంలో వీరికి ఒక ప్రత్యేక గుర్తింపును తెచ్చిపెట్టింది. 2001లో సీ ఛానెల్ అనే కేబుల్ టీవీలో చేరి కెరీర్ ప్రారంభించి హైదరాబాద్ నగర ఆర్థిక, సామాజిక రంగాలపై కథనాలతో పాటు సినిమా వార్తలను కూడా అందించారు.
డిఫెన్స్ షేర్లపై ఛాయిస్ ఈక్విటీస్ బెట్.. ఏడు కంపెనీలకు బై రేటింగ్
భారత రక్షణ రంగం కొత్త వృద్ధి దశలోకి అడుగుపెడుతోందని ఛాయిస్ ఇన్స్టిట్యూషనల్ ఈక్విటీస్ నివేదించింది. బీఈఎల్, అపోలో మైక్రో, జీఆర్ఎస్ఈ సహా ఏడు డిఫెన్స్ షేర్లకు 'బై' రేటింగ్ ఇచ్చింది.
భారత రక్షణ రంగం మరో కీలక వృద్ధి దశ వైపు దూసుకెళ్తోంది. రక్షణ శాఖ ఆర్డర్ల భారీ జాబితా, దేశీయ తయారీ సామర్థ్యాల పెరుగుదల, స్వదేశీ రక్షణ ఎలక్ట్రానిక్స్, క్షిపణి వ్యవస్థలు, రాడార్లు, డ్రోన్లు, నౌకాదళ వేదికలకు పెరుగుతున్న డిమాండ్ ఈ రంగానికి కొత్త ఊపునిస్తున్నాయి. రక్షణ రంగంలో స్వదేశీకరణకు ప్రభుత్వం ఇస్తున్న ప్రోత్సాహం, సాయుధ దళాల అవసరాలు పెరగడం వల్ల లిస్టెడ్ డిఫెన్స్ కంపెనీలకు మంచి అవకాశాలు లభిస్తున్నాయి.
ఈ నేపథ్యంలో రక్షణ, ఏరోస్పేస్ రంగాలపై ఛాయిస్ ఇన్స్టిట్యూషనల్ ఈక్విటీస్ తాజా పరిశోధన నివేదికలో సానుకూల దృక్పథాన్ని ప్రకటించింది. బలమైన ఆర్డర్ బుక్కులు, కొత్త కాంట్రాక్టు అవకాశాలు, విస్తరిస్తున్న తయారీ సామర్థ్యాలు ఉన్న పలు కంపెనీలను గుర్తించింది.
భారత్ ఎలక్ట్రానిక్స్ (బీఈఎల్), అపోలో మైక్రో సిస్టమ్స్, డేటా ప్యాటర్న్స్, గార్డెన్ రీచ్ షిప్బిల్డర్స్ అండ్ ఇంజనీర్స్ (జీఆర్ఎస్ఈ), జెన్ టెక్నాలజీస్ వంటి ఏడు షేర్లకు 'బై' (BUY) రేటింగ్ ఇచ్చింది. క్షిపణి ఎలక్ట్రానిక్స్, నిఘా వ్యవస్థల నుంచి యుద్ధనౌకల నిర్మాణం, ఎలక్ట్రానిక్ వార్ఫేర్, యాంటీ-డ్రోన్ టెక్నాలజీల వరకు విభిన్న రక్షణ విభాగాల్లో ఈ కంపెనీలు పనిచేస్తున్నాయి.
రక్షణ రంగం భవిష్యత్తు ఎలా ఉంది?
సైనిక కొనుగోళ్ల అవసరం పెరగడం, సైనిక పరికరాల్లో దేశీయ వాటా విస్తరించడం, సరికొత్త సాంకేతికతల్లో వస్తున్న అవకాశాలు రక్షణ రంగానికి అండగా నిలుస్తున్నాయి. క్విక్ రియాక్షన్ సర్ఫేస్-టు-ఎయిర్ మిసైల్ (క్యూఆర్ఎస్ఏఎం), నెక్స్ట్ జనరేషన్ కావెట్ (ఎన్జీసీ), పినాక రాకెట్లు, అత్యాధునిక రాడార్ వ్యవస్థల వంటి భారీ ప్రాజెక్టులు దేశీయ తయారీదారులకు పెద్ద ఎత్తున అవకాశాలను కల్పిస్తున్నాయి.
ఛాయిస్ ఇన్స్టిట్యూషనల్ ఈక్విటీస్ 'బై' రేటింగ్ ఇచ్చిన ఏడు డిఫెన్స్ షేర్ల వివరాలు, వాటికి గల కారణాలు ఇలా ఉన్నాయి.
1. అపోలో మైక్రో సిస్టమ్స్ (బై)
క్షిపణి, రాకెట్ వ్యవస్థల్లో తన ఉనికిని విస్తరించుకుంటున్న అపోలో మైక్రో సిస్టమ్స్ వచ్చే రెండు నుంచి మూడేళ్లలో 40–45 శాతం ఆదాయ వృద్ధి (సీఏజీఆర్) లక్ష్యంగా పెట్టుకుంది. ప్రీమియర్ సంస్థను కొనుగోలు చేయడం వల్ల ప్రొపెల్లెంట్లు, వార్హెడ్లలో సంస్థ సామర్థ్యాలు బలపడతాయని అంచనా. ఇది ఇప్పటికే ఉన్న వెపన్స్ ఎలక్ట్రానిక్స్ వ్యాపారానికి తోడై, థర్డ్ పార్టీ సరఫరాదారులపై ఆధారపడటాన్ని తగ్గిస్తుంది. సమీకృత క్షిపణి, రాకెట్ వ్యవస్థల తయారీదారుగా అపోలోను నిలబెడుతుంది.
సంస్థ ఏకీకృత ఆర్డర్ బుక్ రూ.1,765 కోట్లుగా ఉంది. 2027 ఆర్థిక సంవత్సరం (ఎఫ్వై27) చివరి నాటికి రూ.2,500–3,000 కోట్ల కాంట్రాక్టు లభిస్తుందని యాజమాన్యం అంచనా వేస్తోంది. నౌకాదళ రూ.3,500 కోట్ల క్రూయిజ్ క్షిపణి ప్రాజెక్టులో సుమారు 70 శాతం వాటాను అంటే దాదాపు రూ.2,450 కోట్ల ఆర్డర్లను దక్కించుకోవచ్చని కంపెనీ భావిస్తోంది.
2. భారత్ ఎలక్ట్రానిక్స్ - బీఈఎల్ (బై)
క్షిపణి వ్యవస్థలు, రాడార్ టెక్నాలజీ, ఎలక్ట్రానిక్ వార్ఫేర్, రక్షణ ఎలక్ట్రానిక్స్ విభాగాల్లో భారీ ఆర్డర్లతో స్వదేశీకరణకు బీఈఎల్ ప్రధాన లబ్ధిదారుగా కొనసాగుతోంది. 2026 అక్టోబర్ 1 నాటికి సంస్థ ఆర్డర్ బుక్ రూ.68,717 కోట్లుగా ఉండగా, ప్రస్తుత ఆర్థిక సంవత్సరంలో ఇప్పటివరకు రూ.7,334 కోట్ల కొత్త ఆర్డర్లు వచ్చాయి. స్వల్పకాలంలో క్యూఆర్ఎస్ఏఎం ప్రాజెక్టు కీలక మలుపు కానుంది. దీని ద్వారా సుమారు రూ.30,000 కోట్ల ఆర్డర్లు వచ్చే అవకాశం ఉంది.
నౌకాదళ నెక్స్ట్ జనరేషన్ కావెట్ ప్రాజెక్టు నుంచి దాదాపు రూ. 20,000 కోట్ల ఎలక్ట్రానిక్స్ ఆర్డర్లను సంస్థ ఆశిస్తోంది. డ్రోన్లు, కౌంటర్-డ్రోన్ వ్యవస్థలు, క్షిపణి సీకర్లు, సైబర్ సెక్యూరిటీ, అడ్వాన్స్డ్ మీడియం కంబాట్ ఎయిర్క్రాఫ్ట్ (ఏఎంసీఏ) ప్రాజెక్టులు దీర్ఘకాల వృద్ధికి బలాన్నిస్తాయి. ఎఫ్వై27లో 15–20 శాతం ఆదాయ వృద్ధి, సుమారు 28 శాతం ఈబీఐటీడీఏ (EBITDA) మార్జిన్ లక్ష్యాన్ని బీఈఎల్ నిలబెట్టుకుంది.
3. సెంటమ్ ఎలక్ట్రానిక్స్ (బై)
బిల్డ్-టు-స్పెసిఫికేషన్ (బీటీఎస్), ఎలక్ట్రానిక్స్ మాన్యుఫ్యాక్చరింగ్ సర్వీసెస్ (ఈఎంఎస్) వ్యాపారాల్లో సెంటమ్ ఎలక్ట్రానిక్స్ వృద్ధి సాధిస్తోంది. రక్షణ ఎలక్ట్రానిక్స్, అత్యాధునిక ఎలక్ట్రానిక్ వార్ఫేర్ వ్యవస్థల్లో అవకాశాలు పెరుగుతున్నాయి. 2026 సెప్టెంబర్ నాటికి సంస్థ ఆర్డర్ బుక్ సుమారు రూ.2,000 కోట్లుగా ఉంది. వార్షిక ప్రాతిపదికన ఇది 38 శాతం వృద్ధి. బీటీఎస్ ఆర్డర్ బుక్ 47 శాతం పెరిగి రూ.959 కోట్లకు చేరగా, ఈఎంఎస్ ఆర్డర్ బుక్ 30 శాతం ఎగబాకింది.
అత్యాధునిక ఎలక్ట్రానిక్ వార్ఫేర్ సబ్సిస్టమ్ల కోసం సుమారు రూ.30 కోట్ల ఎగుమతి ఆర్డర్, టాక్టికల్ ఎయిర్ నావిగేషన్ వ్యవస్థల కోసం దాదాపు రూ.51 కోట్ల పునరావృత ఆర్డర్ను కంపెనీ దక్కించుకుంది. మధ్యకాలంలో 25–30 శాతం ఆదాయ వృద్ధి లక్ష్యాన్ని పునరుద్ఘాటించిన యాజమాన్యం, వచ్చే మూడు నుంచి నాలుగేళ్లలో ఏకీకృత ఈబీఐటీడీఏ మార్జిన్ను 14–15 శాతానికి పెంచాలని లక్ష్యంగా పెట్టుకుంది.
4. డేటా ప్యాటర్న్స్ - ఇండియా (బై)
రాడార్ వ్యవస్థలు, ఎలక్ట్రానిక్ వార్ఫేర్, కమ్యూనికేషన్ పరికరాలు, ఉపగ్రహ సాంకేతికతలో డేటా ప్యాటర్న్స్ తన స్థానాన్ని పటిష్టం చేసుకుంటోంది. 2027 ఆర్థిక సంవత్సరం తొలి అర్ధభాగంలో (హెచ్1ఎఫ్వై27) రూ.1,046 కోట్ల కొత్త ఆర్డర్లను దక్కించుకుంది. ఇందులో రెండో త్రైమాసికం (క్యూ2ఎఫ్వై27) వాటాయే రూ.929 కోట్లు. సంస్థ స్థిర ఆర్డర్ బుక్ రూ.1,742 కోట్లు కాగా, చర్చల దశలో ఉన్న మరో రూ.956 కోట్ల ఆర్డర్లకు అధికారిక పర్చేజ్ ఆర్డర్లు రావాల్సి ఉంది.
వచ్చే ఒకటి నుంచి రెండు నెలల్లో వీటిలో చాలావరకు ఖరారైన ఆర్డర్లుగా మారే అవకాశం ఉందని ఛాయిస్ పేర్కొంది. సైన్యం, నౌకాదళం, వాయుసేన కోసం కౌంటర్-డ్రోన్ వ్యవస్థలు, స్వదేశీ జామర్ పాడ్లు, సాఫ్ట్వేర్-డిఫైన్డ్ రేడియోలను కంపెనీ అభివృద్ధి చేస్తోంది. బ్రహ్మోస్ సీకర్ ప్రోగ్రామ్ మరో వృద్ధి చోదకంగా ఉంది. ప్రస్తుతం దీనికి క్వాలిఫికేషన్ పరీక్షలు జరుగుతున్నాయి. అవి పూర్తయితే ఉత్పత్తి ఆర్డర్లకు మార్గం సుగమమవుతుంది. ఎఫ్వై27లో 20–25 శాతం ఆదాయ వృద్ధి, 35–40 శాతం ఈబీఐటీడీఏ మార్జిన్ అంచనాలను డేటా ప్యాటర్న్స్ నిలబెట్టుకుంది.
5. గార్డెన్ రీచ్ షిప్బిల్డర్స్ అండ్ ఇంజనీర్స్ - జీఆర్ఎస్ఈ (బై)
నౌకాదళ నౌకానిర్మాణ అవసరాల విస్తరణలో జీఆర్ఎస్ఈ కీలక పాత్ర పోషిస్తోంది. నెక్స్ట్ జనరేషన్ కావెట్ కాంట్రాక్టుపై సంతకం చేసిన తర్వాత సంస్థ ఆర్డర్ బుక్ 2026 సెప్టెంబర్లోని రూ.12,978 కోట్ల నుంచి రూ.44,846 కోట్లకు పెరిగింది. ఈ ఎన్జీసీ కాంట్రాక్టు విలువ రూ.32,308 కోట్లు. సుమారు తొమ్మిదేళ్లలో ఐదు కావెట్లను నిర్మించే ఈ ప్రాజెక్టు ద్వారా ఎఫ్వై28 నుంచి ఆదాయం నమోదు మొదలై, ఎఫ్వై29 నుంచి గణనీయంగా పెరిగే అవకాశం ఉంది.
ఈ కాంట్రాక్టుతో పాటు సుమారు రూ.25,000 కోట్ల విలువైన నాలుగు ప్రాజెక్టులకు జీఆర్ఎస్ఈ బిడ్లు దాఖలు చేసింది. ఇంటర్సెప్టర్ బోట్లు, వాటర్జెట్ ఫాస్ట్ అటాక్ క్రాఫ్ట్లు, నెక్స్ట్ జనరేషన్ ఆఫ్షోర్ పెట్రోల్ వెసెల్స్ వీటిలో ఉన్నాయి.
6. యూనిమెక్ ఏరోస్పేస్ అండ్ మాన్యుఫ్యాక్చరింగ్ (బై)
స్వల్పకాల ఏరోస్పేస్ టూలింగ్ ఆర్డర్ల నుంచి దీర్ఘకాల ప్రెసిషన్ కాంపోనెంట్ ప్రోగ్రామ్ల వైపు యూనిమెక్ ఏరోస్పేస్ మళ్లుతోంది. ఇది ఆదాయ స్పష్టతను మెరుగుపరుస్తుంది. ఫ్రెంచ్ టైర్-1 సరఫరాదారుతో సుమారు పదేళ్ల పాటు సాగే 43 మిలియన్ డాలర్ల ప్రాజెక్టు కీలక అవకాశం. ఏరోస్పేస్ ఇంజిన్, కంట్రోల్-సిస్టమ్ విడిభాగాల కోసం హనీవెల్తోనూ పదేళ్ల కాంట్రాక్టును దక్కించుకుంది.
సెమీకండక్టర్ వ్యాపారం మరో వృద్ధి మార్గంగా ఉంది. సెమీకండక్టర్కు సంబంధించిన సుమారు 60 విడిభాగాలకు అర్హత లభించగా, పలు విడిభాగాల ఉత్పత్తి ఇప్పటికే ఆదాయాన్ని ఆర్జిస్తోంది. ఏరోస్పేస్, సెమీకండక్టర్, న్యూక్లియర్ వ్యాపారాల మద్దతుతో రూ.1,000 కోట్ల ఆదాయం సాధించాలన్న లక్ష్యాన్ని యాజమాన్యం పునరుద్ఘాటించింది.
7. జెన్ టెక్నాలజీస్ (బై)
యాంటీ-డ్రోన్ వ్యవస్థలు, మిలిటరీ సిమ్యులేటర్లు, అటానమస్ డిఫెన్స్ టెక్నాలజీలకు పెరుగుతున్న డిమాండ్ నుంచి జెన్ టెక్నాలజీస్ లబ్ధి పొందే స్థితిలో ఉంది. 2026 సెప్టెంబర్ నాటికి సంస్థ ఏకీకృత ఆర్డర్ బుక్ రూ.1,375.7 కోట్లుగా ఉంది; ఇందులో పరికరాల ఆర్డర్లు రూ.994 కోట్లు, ఈఎంఎస్ ఆర్డర్లు రూ.380.7 కోట్లు ఉన్నాయి. కౌంటర్-అన్మ్యాన్డ్ ఏరియల్ సిస్టమ్స్ (సీయూఏఎస్) స్వల్పకాలంలో కీలక అవకాశంగా నిలిచాయి. రాడార్లు, డిటెక్టర్లు, జామర్లు, ఎలక్ట్రో-ఆప్టికల్ కెమెరాలు, కమాండ్-అండ్-కంట్రోల్ వ్యవస్థల్లో సంస్థ సామర్థ్యాలు పెంచుకుంది.
మిలిటరీ సిమ్యులేటర్లు, ఏఐ ఆధారిత కమాండ్-అండ్-కంట్రోల్ పరిష్కారాలు, రోబోటిక్స్లోనూ అవకాశాలను అన్వేషిస్తోంది. హైపర్స్ట్రైక్ ఇంటర్సెప్టర్ ప్రోగ్రామ్కు ఇంకా ఖరారైన ఆర్డర్లు లేకపోయినా, ఎఫ్వై28 నుంచి ఆదాయం రావడం ప్రారంభమవుతుంది. ఎఫ్వై27లో రూ.1,200–1,300 కోట్ల ఆదాయ మార్గదర్శకాల విషయంలో యాజమాన్యం ధీమాతో ఉంది.
ఇతర షేర్లపై ఛాయిస్ అంచనా ఇదీ..
రూ.4,708 కోట్ల ఆర్డర్ బుక్, రూ.1,844 కోట్ల ఉత్తమ్ ఏఈఎస్ఏ (AESA) రాడార్ కాంట్రాక్టుతో వృద్ధి అవకాశాలు ఉన్నప్పటికీ, ఎఫ్వై27లో రూ.1,300–1,350 కోట్ల ఆదాయ మార్గదర్శకాలతో ఉన్న ఆస్ట్రా మైక్రోవేవ్పై ఛాయిస్ 'రెడ్యూస్' రేటింగ్ ఇచ్చింది. మరోవైపు రూ. 6,500 కోట్లకు పైగా ఆర్డర్ బుక్, సామర్థ్య విస్తరణ, పెరుగుతున్న ఏరోస్పేస్ అవకాశాల నేపథ్యంలో ఆజాద్ ఇంజనీరింగ్పై 'యాడ్' రేటింగ్ ఇచ్చింది. ఈ సంస్థలో యాజమాన్యం ఏటా 25 శాతానికి పైగా ఆదాయ వృద్ధి లక్ష్యంగా పెట్టుకుంది.
(నిరాకరణ: పై అభిప్రాయాలు, సిఫార్సులు విశ్లేషకులు లేదా బ్రోకింగ్ సంస్థల వ్యక్తిగతమైనవి. పెట్టుబడి నిర్ణయాలు తీసుకునే ముందు సెబీ సర్టిఫైడ్ ఆర్థిక సలహా నిపుణులను సంప్రదించడం మంచిది.)