అపోలో మైక్రో సిస్టమ్స్ జూమ్: క్యూ4 ఫలితాల జోరుతో ఆల్టైమ్ హైకి డిఫెన్స్ స్టాక్
డిఫెన్స్ రంగంలో మల్టీబ్యాగర్ రిటర్న్స్ ఇస్తున్న 'అపోలో మైక్రో సిస్టమ్స్' (Apollo Micro Systems) షేరు బుధవారం సరికొత్త రికార్డును సృష్టించింది. 2026 ఆర్థిక సంవత్సరం నాలుగో త్రైమాసికంలో (Q4) కంపెనీ నికర లాభం ఏకంగా 168% పెరగడంతో, ఇన్వెస్టర్లు ఈ షేరుపై విపరీతంగా ఆసక్తి చూపిస్తున్నారు.
హైదరాబాద్ కేంద్రంగా పనిచేసే డిఫెన్స్ ఎలక్ట్రానిక్స్ కంపెనీ 'అపోలో మైక్రో సిస్టమ్స్' తన అద్భుతమైన ఆర్థిక ఫలితాలతో స్టాక్ మార్కెట్లో ప్రకంపనలు సృష్టిస్తోంది. బుధవారం (మే 20) ట్రేడింగ్లో ఈ షేరు ధర 9.45% పెరిగి రూ. 365 వద్ద సరికొత్త జీవితకాల గరిష్ట స్థాయిని (All-time High) తాకింది.
క్యూ4 ఫలితాల హైలైట్స్:
మార్చి 31, 2026తో ముగిసిన త్రైమాసికంలో కంపెనీ అన్ని విభాగాల్లోనూ అద్భుతమైన వృద్ధిని కనబరిచింది:
నికర లాభం: గత ఏడాది ఇదే కాలంలో రూ. 14 కోట్లుగా ఉన్న లాభం, ఈ ఏడాది 168.64% పెరిగి రూ. 37.61 కోట్లకు చేరింది.
రెవెన్యూ: కంపెనీ ఆదాయం 81.28% పెరిగి రూ. 293.25 కోట్లుగా నమోదైంది.
EBITDA: నిర్వహణ లాభం (EBITDA) 88% పెరిగి రూ. 67.64 కోట్లకు చేరగా, మార్జిన్లు 23%కి మెరుగుపడ్డాయి.
ఆర్డర్ బుక్: మార్చి 31 నాటికి కంపెనీ వద్ద రూ. 1,432 కోట్ల విలువైన ఆర్డర్లు ఉన్నాయి.
నిపుణుల విశ్లేషణ - మేనేజ్మెంట్ మాట
కంపెనీ మేనేజింగ్ డైరెక్టర్ బద్దం కరుణాకర్ రెడ్డి మాట్లాడుతూ, 2025-26 ఆర్థిక సంవత్సరం కంపెనీ చరిత్రలోనే ఒక మైలురాయి అని పేర్కొన్నారు. "అత్యధిక వార్షిక ఆదాయం, ఐడీఎల్ ఎక్స్ప్లోజివ్స్ (IDL Explosives) కొనుగోలు, డ్రోన్ల తయారీకి లైసెన్స్ రావడం, మొదటి ఎగుమతి ఆర్డర్ అందుకోవడం మా విజయానికి నిదర్శనం. భవిష్యత్తులో మరిన్ని కంపెనీలను కొనుగోలు చేయడం ద్వారా వ్యాపారాన్ని మరింత విస్తరిస్తాం" అని ఆయన ధీమా వ్యక్తం చేశారు.
ఇన్వెస్టర్లకు కాసుల వర్షం:
ఈ డిఫెన్స్ స్టాక్ ఇన్వెస్టర్లకు కళ్లు చెదిరే లాభాలను పంచింది:
3 రోజుల్లో: 24% లాభం.
గత ఏడాదిలో: 164% వృద్ధి (మల్టీబ్యాగర్ రిటర్న్స్).
5 ఏళ్లలో: దాదాపు 3000% మేర పెరిగి ఇన్వెస్టర్ల సంపదను అమాంతం పెంచేసింది.
గతేడాది మే నెలలో రూ. 133.65 వద్ద ఉన్న ఈ షేరు, ఇప్పుడు రూ. 365 స్థాయికి చేరడం గమనార్హం.
తరచుగా అడిగే ప్రశ్నలు (FAQs)
1. అపోలో మైక్రో సిస్టమ్స్ లాభం ఎంత పెరిగింది?
2026 ఆర్థిక సంవత్సరం నాలుగో త్రైమాసికంలో కంపెనీ నికర లాభం 168.64% పెరిగి రూ. 37.61 కోట్లకు చేరింది.
2. కంపెనీ ఆర్డర్ బుక్ విలువ ఎంత?
మార్చి 31, 2026 నాటికి కంపెనీ వద్ద రూ. 1,432 కోట్ల విలువైన భారీ ఆర్డర్ బుక్ ఉంది. ఇది భవిష్యత్తులో కంపెనీ ఆదాయం స్థిరంగా ఉంటుందని సూచిస్తోంది.
3. ఈ కంపెనీ ఏ రంగంలో పనిచేస్తుంది?
ఇది ప్రధానంగా రక్షణ (Defence), అంతరిక్ష (Space), హోమ్ ల్యాండ్ సెక్యూరిటీ రంగాలకు కావాల్సిన ఎలక్ట్రానిక్ సొల్యూషన్స్, డ్రోన్ల తయారీ వంటి పనులను చేస్తుంది.
4. ఈ షేరు మల్టీబ్యాగర్ అని ఎందుకు అంటున్నారు?
గడిచిన ఐదేళ్లలో ఈ షేరు సుమారు 3000% లాభాలను ఇచ్చింది. అంటే ఐదేళ్ల క్రితం ఇందులో ఒక లక్ష రూపాయలు పెట్టిన ఇన్వెస్టర్ల సంపద ఇప్పుడు దాదాపు 30 లక్షల రూపాయలకు చేరింది.
(గమనిక: ఈ సమాచారం కేవలం అవగాహన కోసం మాత్రమే. స్టాక్ మార్కెట్ పెట్టుబడులు రిస్క్తో కూడుకున్నవి. పెట్టుబడి పెట్టే ముందు మీ ఆర్థిక సలహాదారుని సంప్రదించండి.)
