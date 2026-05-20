    అపోలో మైక్రో సిస్టమ్స్ జూమ్: క్యూ4 ఫలితాల జోరుతో ఆల్‌టైమ్ హైకి డిఫెన్స్ స్టాక్

    డిఫెన్స్ రంగంలో మల్టీబ్యాగర్ రిటర్న్స్ ఇస్తున్న 'అపోలో మైక్రో సిస్టమ్స్' (Apollo Micro Systems) షేరు బుధవారం సరికొత్త రికార్డును సృష్టించింది. 2026 ఆర్థిక సంవత్సరం నాలుగో త్రైమాసికంలో (Q4) కంపెనీ నికర లాభం ఏకంగా 168% పెరగడంతో, ఇన్వెస్టర్లు ఈ షేరుపై విపరీతంగా ఆసక్తి చూపిస్తున్నారు. 

    Published on: May 20, 2026 10:30 AM IST
    By Praveen Kumar Lenkala
    హైదరాబాద్ కేంద్రంగా పనిచేసే డిఫెన్స్ ఎలక్ట్రానిక్స్ కంపెనీ 'అపోలో మైక్రో సిస్టమ్స్' తన అద్భుతమైన ఆర్థిక ఫలితాలతో స్టాక్ మార్కెట్లో ప్రకంపనలు సృష్టిస్తోంది. బుధవారం (మే 20) ట్రేడింగ్‌లో ఈ షేరు ధర 9.45% పెరిగి రూ. 365 వద్ద సరికొత్త జీవితకాల గరిష్ట స్థాయిని (All-time High) తాకింది.

    'అపోలో మైక్రో సిస్టమ్స్' (Apollo Micro Systems) షేరు బుధవారం సరికొత్త రికార్డును సృష్టించింది

    క్యూ4 ఫలితాల హైలైట్స్:

    మార్చి 31, 2026తో ముగిసిన త్రైమాసికంలో కంపెనీ అన్ని విభాగాల్లోనూ అద్భుతమైన వృద్ధిని కనబరిచింది:

    నికర లాభం: గత ఏడాది ఇదే కాలంలో రూ. 14 కోట్లుగా ఉన్న లాభం, ఈ ఏడాది 168.64% పెరిగి రూ. 37.61 కోట్లకు చేరింది.

    రెవెన్యూ: కంపెనీ ఆదాయం 81.28% పెరిగి రూ. 293.25 కోట్లుగా నమోదైంది.

    EBITDA: నిర్వహణ లాభం (EBITDA) 88% పెరిగి రూ. 67.64 కోట్లకు చేరగా, మార్జిన్లు 23%కి మెరుగుపడ్డాయి.

    ఆర్డర్ బుక్: మార్చి 31 నాటికి కంపెనీ వద్ద రూ. 1,432 కోట్ల విలువైన ఆర్డర్లు ఉన్నాయి.

    నిపుణుల విశ్లేషణ - మేనేజ్‌మెంట్ మాట

    కంపెనీ మేనేజింగ్ డైరెక్టర్ బద్దం కరుణాకర్ రెడ్డి మాట్లాడుతూ, 2025-26 ఆర్థిక సంవత్సరం కంపెనీ చరిత్రలోనే ఒక మైలురాయి అని పేర్కొన్నారు. "అత్యధిక వార్షిక ఆదాయం, ఐడీఎల్ ఎక్స్‌ప్లోజివ్స్ (IDL Explosives) కొనుగోలు, డ్రోన్ల తయారీకి లైసెన్స్ రావడం, మొదటి ఎగుమతి ఆర్డర్ అందుకోవడం మా విజయానికి నిదర్శనం. భవిష్యత్తులో మరిన్ని కంపెనీలను కొనుగోలు చేయడం ద్వారా వ్యాపారాన్ని మరింత విస్తరిస్తాం" అని ఆయన ధీమా వ్యక్తం చేశారు.

    ఇన్వెస్టర్లకు కాసుల వర్షం:

    ఈ డిఫెన్స్ స్టాక్ ఇన్వెస్టర్లకు కళ్లు చెదిరే లాభాలను పంచింది:

    3 రోజుల్లో: 24% లాభం.

    గత ఏడాదిలో: 164% వృద్ధి (మల్టీబ్యాగర్ రిటర్న్స్).

    5 ఏళ్లలో: దాదాపు 3000% మేర పెరిగి ఇన్వెస్టర్ల సంపదను అమాంతం పెంచేసింది.

    గతేడాది మే నెలలో రూ. 133.65 వద్ద ఉన్న ఈ షేరు, ఇప్పుడు రూ. 365 స్థాయికి చేరడం గమనార్హం.

    తరచుగా అడిగే ప్రశ్నలు (FAQs)

    1. అపోలో మైక్రో సిస్టమ్స్ లాభం ఎంత పెరిగింది?

    2026 ఆర్థిక సంవత్సరం నాలుగో త్రైమాసికంలో కంపెనీ నికర లాభం 168.64% పెరిగి రూ. 37.61 కోట్లకు చేరింది.

    2. కంపెనీ ఆర్డర్ బుక్ విలువ ఎంత?

    మార్చి 31, 2026 నాటికి కంపెనీ వద్ద రూ. 1,432 కోట్ల విలువైన భారీ ఆర్డర్ బుక్ ఉంది. ఇది భవిష్యత్తులో కంపెనీ ఆదాయం స్థిరంగా ఉంటుందని సూచిస్తోంది.

    3. ఈ కంపెనీ ఏ రంగంలో పనిచేస్తుంది?

    ఇది ప్రధానంగా రక్షణ (Defence), అంతరిక్ష (Space), హోమ్ ల్యాండ్ సెక్యూరిటీ రంగాలకు కావాల్సిన ఎలక్ట్రానిక్ సొల్యూషన్స్, డ్రోన్ల తయారీ వంటి పనులను చేస్తుంది.

    4. ఈ షేరు మల్టీబ్యాగర్ అని ఎందుకు అంటున్నారు?

    గడిచిన ఐదేళ్లలో ఈ షేరు సుమారు 3000% లాభాలను ఇచ్చింది. అంటే ఐదేళ్ల క్రితం ఇందులో ఒక లక్ష రూపాయలు పెట్టిన ఇన్వెస్టర్ల సంపద ఇప్పుడు దాదాపు 30 లక్షల రూపాయలకు చేరింది.

    (గమనిక: ఈ సమాచారం కేవలం అవగాహన కోసం మాత్రమే. స్టాక్ మార్కెట్ పెట్టుబడులు రిస్క్‌తో కూడుకున్నవి. పెట్టుబడి పెట్టే ముందు మీ ఆర్థిక సలహాదారుని సంప్రదించండి.)

      ప్రవీణ్ కుమార్ లెంకల ప్రస్తుతం హిందుస్తాన్ టైమ్స్ తెలుగు ఎడిటర్‌గా బాధ్యతలు నిర్వహిస్తున్నారు. జర్నలిజంలో 25 ఏళ్ల సుదీర్ఘ అనుభవం కలిగిన వీరు, గతంలో సాక్షి దినపత్రికలో ఢిల్లీ నేషనల్ బ్యూరో చీఫ్‌గా (2014-2021) సుమారు ఎనిమిదేళ్ల పాటు పనిచేశారు. ఆ సమయంలో జాతీయ రాజకీయాలు, ప్రభుత్వ విధానాలు, కేంద్ర బడ్జెట్, సార్వత్రిక ఎన్నికలు, రాష్ట్రాల శాసన సభలకు ఎన్నికలు తదితర అనేక అంశాలపై కథనాలు, విశ్లేషణలు, పరిశీలనాత్మక వార్తలు అందించారు. పార్లమెంటు ప్రొసీడింగ్స్ నుంచి.. సుప్రీంకోర్టు విచారణల వరకు కవరేజీలో విశేష అనుభవం ఉంది. ఢిల్లీలో ఆంధ్రప్రదేశ్, తెలంగాణ రాష్ట్రాల రాజకీయ పరిణామాలు, అభివృద్ధి సంబంధిత పెండింగ్ సమస్యలు లోతుగా అందించారు. అంతకుముందు హైదరాబాద్‌లో సాక్షి టాస్క్‌ఫోర్స్ బ్యూరోలో (2008-2013) పనిచేస్తూ భూకుంభకోణాలు, ఫైనాన్స్ సంస్థల మోసాలు, వైట్ కాలర్ స్కామ్స్‌ను వెలికితీశారు. ముఖ్యంగా పోలీసు వ్యవస్థలోని 'ఆర్డర్లీ వ్యవస్థ'పై వీరు చేసిన పరిశోధనాత్మక కథనాలు ప్రభుత్వం ఆ వ్యవస్థను రద్దు చేయడానికి కారణమయ్యాయి. ఈనాడు దినపత్రికలో (2003-2007) నల్గొండ, ఖమ్మం జిల్లాల్లో రిపోర్టర్‌గా, సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేసి గిరిజన తండాల్లో ఆడపిల్లల అమ్మకాలు, గ్రామీణ ప్రాంతాల వెనుకబాటుతనం, ప్రభుత్వ పథకాల్లో అవినీతిపై సంచలనాత్మక కథనాలు రాశారు. ప్రస్తుతం జాతీయ, అంతర్జాతీయ పరిణామాలు, బిజినెస్, స్టాక్ మార్కెట్, టెక్నాలజీ, ఆటోమొబైల్ రంగాలపై నిశితమైన విశ్లేషణలు అందిస్తున్నారు. హిందుస్తాన్ టైమ్స్ నుంచి రెండుసార్లు Digi Journo పురస్కారం పొందారు. కమ్యూనికేషన్ అండ్ జర్నలిజంలో పీజీ (MCJ) పట్టా పొందిన వీరు, కామర్స్ (B.Com) నేపథ్యం కలిగి ఉండటం వల్ల ఆర్థిక అంశాలను సరళంగా వివరించడంలో సిద్ధహస్తులు. ప్రజా సమస్యలపై పోరాటం, విధానపరమైన మార్పులకు కారణమైన వీరి రిపోర్టింగ్ శైలి తెలుగు జర్నలిజంలో వీరికి ఒక ప్రత్యేక గుర్తింపును తెచ్చిపెట్టింది. 2001లో సీ ఛానెల్ అనే కేబుల్ టీవీలో చేరి కెరీర్ ప్రారంభించి హైదరాబాద్ నగర ఆర్థిక, సామాజిక రంగాలపై కథనాలతో పాటు సినిమా వార్తలను కూడా అందించారు.Read More

    Home/News/అపోలో మైక్రో సిస్టమ్స్ జూమ్: క్యూ4 ఫలితాల జోరుతో ఆల్‌టైమ్ హైకి డిఫెన్స్ స్టాక్
