    మల్టీబ్యాగర్ స్టాక్స్‌ను పట్టేయడం ఎలా? ఇన్వెస్టింగ్ దిగ్గజం పీటర్ లించ్ చెప్పిన '6 గోల్డెన్ రూల్స్' ఇవే!

    వార్షికంగా 29% పైగా లాభాలను అందించిన ఇన్వెస్టింగ్ మేధావి పీటర్ లించ్.. మల్టీబ్యాగర్లను గుర్తించడానికి ఆరు కీలక సూత్రాలను రూపొందించారు. పీఈ రేషియో, అప్పుల శాతం, వృద్ధి రేటు వంటి అంశాలను భారత్ వంటి అభివృద్ధి చెందుతున్న మార్కెట్లలో ఎలా అన్వయించుకోవాలో ఈ కథనం వివరిస్తుంది.

    Published on: Feb 26, 2026 2:15 PM IST
    By Praveen Kumar Lenkala
    స్టాక్ మార్కెట్‌లో 'మల్టీబ్యాగర్' అనే పదాన్ని వినే ఉంటారు. పెట్టిన పెట్టుబడికి కొన్ని రెట్లు లాభాలను అందించే షేర్లనే అలా పిలుస్తారు. అసలు ఈ పదాన్ని ప్రాచుర్యంలోకి తెచ్చింది ఎవరో తెలుసా? ఆయనే ప్రపంచ ప్రఖ్యాత ఇన్వెస్టర్ పీటర్ లించ్. అమెరికాలోని 'ఫిడిలిటీ మెగెల్లాన్ ఫండ్' మేనేజర్‌గా ఆయన సాధించిన రికార్డులు అసాధారణమైనవి. 1977 నుంచి 1990 మధ్య కాలంలో ఆయన ఏకంగా 29.2% వార్షిక లాభాలను (CAGR) ఇన్వెస్టర్లకు అందించారు.

    పీటర్ లించ్
    పీటర్ లించ్

    ఆయన రాసిన 'వన్ అప్ ఆన్ వాల్ స్ట్రీట్' (One Up on Wall Street) పుస్తకం నేటికీ మదుపర్లకు ఒక బైబిల్ లాంటిది. భారతీయ స్టాక్ మార్కెట్‌లోనూ కోటీశ్వరులు కావాలనుకునే సామాన్య ఇన్వెస్టర్ల కోసం పీటర్ లించ్ చెప్పిన 6 సూత్రాలను ఇక్కడ విశ్లేషిద్దాం.

    మల్టీబ్యాగర్లను వేటాడే 6 సూత్రాలు

    1. పీఈ రేషియో (Trailing PE) 25 కంటే తక్కువ ఉండాలి

    పీటర్ లించ్ ఒక 'గ్రోత్ ఇన్వెస్టర్' అయినప్పటికీ, కంపెనీ వృద్ధి పేరుతో భారీ ధరలు చెల్లించడానికి ఎప్పుడూ ఇష్టపడలేదు. ఒక షేరు పీఈ (PE) 40 దాటితే ఆయన దాని వైపు కన్నెత్తి కూడా చూసేవారు కాదు. సాధారణంగా ఆయన 25 కంటే తక్కువ పీఈ ఉన్న కంపెనీలకే ప్రాధాన్యత ఇచ్చారు.

    భారతీయ ఇన్వెస్టర్లకు పాఠం: దలాల్ స్ట్రీట్‌లో ఎన్నో కంపెనీలు భారీ లాభాల కథలు వినిపిస్తుంటాయి. కానీ, ఆ వృద్ధి కోసం మీరు ఎంత ధర (PE) చెల్లిస్తున్నారో ఎప్పుడూ గమనించండి.

    2. ఫార్వర్డ్ పీఈ (Forward PE) 15 లోపు ఉండాలి

    మనం స్టాక్ మార్కెట్‌లో డబ్బు సంపాదించేది కంపెనీ భవిష్యత్తు పనితీరు మీద. అందుకే 'ఫార్వర్డ్ పీఈ' కీలకం. రాబోయే 12 నెలల్లో కంపెనీ సాధించబోయే అంచనా లాభాల ఆధారంగా దీన్ని లెక్కిస్తారు. భవిష్యత్తు వృద్ధిని దృష్టిలో ఉంచుకుని పీటర్ లించ్ 15 కంటే తక్కువ ఫార్వర్డ్ పీఈ ఉన్న షేర్లను ఎంచుకునేవారు.

    3. అప్పుల భారం తక్కువగా ఉండాలి (Debt to Equity < 0.35)

    అప్పులు ఏ గ్రోత్ స్టోరీనైనా చిదిమేయగలవు. కంపెనీ సంపాదించే ప్రతి రూపాయి అప్పులు కట్టడానికే పోతే, ఇన్వెస్టర్లకు మిగిలేది ఏమీ ఉండదని లించ్ హెచ్చరించారు. డెట్-టు-ఈక్విటీ రేషియో 0.35 కంటే తక్కువ ఉండటం శ్రేయస్కరం.

    కంపెనీ ఎందుకు అప్పు తీసుకుంది? ఆ అప్పుతో ఏర్పాటు చేసిన ఆస్తులు ఆదాయాన్ని ఇస్తున్నాయా? యాజమాన్యం దగ్గర అప్పు తీర్చే ప్రణాళిక ఉందా? పెట్టుబడి పెట్టే ముందు ఈ ప్రశ్నలు వేసుకోవడం ముఖ్యం.

    4. ఈపీఎస్ వృద్ధి (EPS Growth) 15% కంటే ఎక్కువ ఉండాలి

    స్టాక్ ధర ఎప్పుడూ కంపెనీ లాభాల బాటకు తగినట్టుగానే నడుస్తుంది. అందుకే ప్రతి షేరుపై వచ్చే లాభం (Earnings Per Share) ఏటా కనీసం 15% పెరుగుతూ ఉండాలి. స్వల్పకాలంలో కంపెనీలు 40% వృద్ధిని చూపించవచ్చు కానీ, దీర్ఘకాలంలో 15% స్థిరమైన వృద్ధిని కొనసాగించడం గొప్ప విషయం.

    5. పీఈజీ (PEG) రేషియో 1.2 లోపు ఉండాలి

    కేవలం పీఈ రేషియో లేదా కేవలం వృద్ధిని మాత్రమే చూడకుండా, ఈ రెండింటినీ కలిపి చూసేదే పీఈజీ రేషియో. పీఈ రేషియోను కంపెనీ వృద్ధి రేటుతో భాగించాలి. పీఈజీ 1 కంటే తక్కువ ఉంటే ఆ షేరు ధర చాలా ఆకర్షణీయంగా ఉన్నట్లు లెక్క. లించ్ దృష్టిలో 1.2 లోపు ఉన్నా పర్వాలేదు.

    6. మార్కెట్ క్యాప్ - స్థిరమైన కంపెనీలను ఎంచుకోండి

    పీటర్ లించ్ అమెరికా నేపథ్యంలో కనీసం 5 బిలియన్ డాలర్ల మార్కెట్ క్యాప్ ఉండాలని సూచించారు. భారతీయ మార్కెట్లలో దీనిని మనం మన వీలుని బట్టి మార్చుకోవచ్చు. అంటే మరీ పెన్నీ స్టాక్స్ లేదా మైక్రో-క్యాప్ కంపెనీల జోలికి వెళ్లకుండా, వ్యాపారం స్థిరపడిన మిడ్-క్యాప్ లేదా స్మాల్-క్యాప్ కంపెనీలను ఎంచుకోవాలని దీని అర్థం.

    'మీకు తెలిసిన వ్యాపారంలోనే ఇన్వెస్ట్ చేయండి'

    పీటర్ లించ్ వ్యూహంలో అతిపెద్ద సూత్రం ఒకటే.. "మీకు అర్థమయ్యే బిజినెస్‌లో మాత్రమే డబ్బు పెట్టండి." ఒక సామాన్య ఇన్వెస్టర్‌గా మీరు వాడుతున్న వస్తువులు, మీకు నచ్చిన సర్వీసులు అందించే కంపెనీలనే ముందుగా గమనించండి. ఆ కంపెనీల మూలాలు, ఉత్పత్తులు, వృద్ధి అవకాశాలను క్షుణ్ణంగా పరిశీలించిన తర్వాతే పెట్టుబడి నిర్ణయం తీసుకోండి.

    తరచుగా అడిగే ప్రశ్నలు (FAQs)

    1. పీటర్ లించ్ చెప్పిన 'మల్టీబ్యాగర్' అంటే ఏమిటి?

    పెట్టుబడి పెట్టిన ధర కంటే కొన్ని రెట్లు (ఉదాహరణకు 5 రెట్లు లేదా 10 రెట్లు) లాభాలను ఇచ్చే స్టాక్స్‌ను మల్టీబ్యాగర్లు అంటారు.

    2. గార్ప్ (GARP) స్ట్రాటజీ అంటే ఏమిటి?

    GARP అంటే 'Growth at a Reasonable Price'. అంటే కంపెనీ వృద్ధి బాగుండాలి, అదే సమయంలో దాని షేరు ధర కూడా మరీ ఎక్కువగా ఉండకూడదు.

    3. డెట్-టు-ఈక్విటీ రేషియో ఎందుకు ముఖ్యం?

    కంపెనీ తన సొంత డబ్బుతో వ్యాపారం చేస్తోందా లేక అప్పులతో నడుపుతోందా అనేది ఇది తెలుపుతుంది. అప్పులు తక్కువగా ఉన్న కంపెనీలకు ఆర్థిక సంక్షోభాలను తట్టుకునే శక్తి ఎక్కువగా ఉంటుంది.

