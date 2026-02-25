Edit Profile
    మ్యూచువల్ ఫండ్లకు ప్రత్యామ్నాయంగా REITs? 2026లో మారుతున్న పెట్టుబడి సూత్రాలు

    గతంలో రియల్ ఎస్టేట్ అంటే లక్షలు, కోట్లు కావాల్సి వచ్చేది. కానీ 2026 నాటికి REITల వల్ల కేవలం 300 – 500 లతోనే మీరు పెద్ద పెద్ద ఐటీ పార్కులు, మాల్స్‌లో వాటా పొందవచ్చు. మ్యూచువల్ ఫండ్ల ద్వారా వచ్చే లాభాలతో పాటు, నెలవారీ అద్దె (Rent) కూడా వచ్చే ఈ విధానం ఇన్వెస్టర్లను ఆకట్టుకుంటోంది.

    Published on: Feb 25, 2026 11:33 AM IST
    By Praveen Kumar Lenkala
    భారతీయులకు 'సొంత ఇల్లు/స్థలం' అనేది ఒక ఎమోషన్. కానీ ఆకాశాన్నంటుతున్న ధరల వల్ల అది సామాన్యులకు కలగానే మిగిలిపోతోంది. ఇక్కడే 'రియల్ ఎస్టేట్ ఇన్వెస్ట్‌మెంట్ ట్రస్ట్' (REIT) ఒక విప్లవాత్మక మార్పుగా ప్రవేశించింది. మ్యూచువల్ ఫండ్ల లాగానే సులభంగా, స్థిరమైన ఆదాయాన్ని ఇచ్చే ఈ కొత్త పెట్టుబడి విధానం ఇప్పుడు హాట్ టాపిక్‌గా మారింది.

    మన తాతల కాలంలో భూమి అంటే కంటికి కనిపించే ఆస్తి. 90ల తర్వాత మ్యూచువల్ ఫండ్లు (SIPలు) వచ్చి పేపర్ ఆస్తుల విలువను పరిచయం చేశాయి. ఇప్పుడు 2026లో REITs రూపంలో మనం 'డిజిటల్ ఓనర్లు'గా మారుతున్నాం.

    REIT అంటే ఏమిటి?

    సులభంగా చెప్పాలంటే, వందల కోట్ల విలువైన కమర్షియల్ బిల్డింగులను (ఉదాహరణకు మైండ్‌స్పేస్, ఎంబసీ ఐటీ పార్కులు) చిన్న చిన్న యూనిట్లుగా విడగొడతారు. మీరు ఒక యూనిట్ కొంటే, ఆ బిల్డింగ్ ఇచ్చే అద్దెలో మీకు వాటా వస్తుంది. ఒక వీకెండ్ మూవీ టికెట్ ఖర్చుతో మీరు ఒక సాఫ్ట్‌వేర్ పార్కులో వాటాదారుడు అవ్వొచ్చు అంటే నమ్మశక్యంగా లేదు కదా? కానీ అది ఇప్పుడు నిజం

    మ్యూచువల్ ఫండ్స్ vs. REITs: ప్రధాన వ్యత్యాసాలు

    ఈ ఏడాది REIT రంగంలో రెండు అతిపెద్ద మార్పులు చోటుచేసుకున్నాయి, ఇవి వీటిని మ్యూచువల్ ఫండ్లకు గట్టి పోటీగా నిలబెట్టాయి.

    • టాక్సేషన్ మార్పు (జనవరి 1, 2026): సెబీ (SEBI) వీటిని 'ఈక్విటీ' సంబంధిత ఇన్స్ట్రుమెంట్లుగా వర్గీకరించింది. దీనివల్ల మ్యూచువల్ ఫండ్ మేనేజర్లు వీటిని తమ స్కీమ్స్‌లో చేర్చుకోవడం సులభమైంది, ఫలితంగా ఇన్వెస్టర్లకు లిక్విడిటీ (నగదుగా మార్చుకునే సౌలభ్యం) పెరిగింది.
    • ఇండెక్స్ చేరిక (జూలై 2026): ప్రధాన స్టాక్ మార్కెట్ సూచీల్లో (Indices) REITలను చేర్చబోతున్నారు. దీనివల్ల పెద్ద పెద్ద సంస్థలు వీటిలో పెట్టుబడి పెట్టడం పెరుగుతుంది, తద్వారా సామాన్య ఇన్వెస్టర్లకు భద్రత పెరుగుతుంది.

    ఇది మీకు సరైన పెట్టుబడేనా?

    మీరు స్టాక్ మార్కెట్ లోని రిస్క్ వద్దు అనుకుంటూ, అదే సమయంలో రియల్ ఎస్టేట్ లాంటి భరోసా కావాలని కోరుకుంటే REIT ఒక అద్భుతమైన మార్గం. ఇది కేవలం మీ డబ్బును పెంచడమే కాకుండా, మీకు 'నెలవారీ అద్దె చెక్కు' వచ్చేలా చేస్తుంది.

    తరచుగా అడిగే ప్రశ్నలు (FAQ)

    1. REITలో పెట్టుబడి పెట్టాలంటే ఎంత కావాలి?

    ప్రస్తుతం 300 నుంచి 500 లోపు ఒక యూనిట్ ధర ఉంటుంది. మీరు ప్రతి నెలా ఒక యూనిట్ చొప్పున కూడా కొనుక్కోవచ్చు.

    2. అద్దె ఆదాయం మనకు ఎలా వస్తుంది?

    REITలు తాము వసూలు చేసిన అద్దెలో కనీసం 90% మొత్తాన్ని డివిడెండ్ రూపంలో ఇన్వెస్టర్లకు పంచాలని నిబంధన ఉంది. ఇది నేరుగా మీ బ్యాంక్ ఖాతాలో జమవుతుంది.

    3. ఇందులో రిస్క్ ఏమీ లేదా?

    బిల్డింగుల్లో ఖాళీలు ఏర్పడటం (Vacancy) లేదా రియల్ ఎస్టేట్ మార్కెట్ మందగించడం వల్ల రాబడి కొంత తగ్గవచ్చు. అయితే భౌతిక ఆస్తుల అండ ఉండటం వల్ల ఇది ఈక్విటీ కంటే కొంత సురక్షితం.

