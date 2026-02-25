Edit Profile
    స్టాక్ మార్కెట్ అప్‌డేట్: భారీ పతనం తర్వాత కోలుకోనున్న నిఫ్టీ, సెన్సెక్స్? నేటి ట్రేడింగ్‌లో కీలక స్థాయిలు ఇవే

    మంగళవారం భారీ నష్టాల తర్వాత నేడు (ఫిబ్రవరి 25) భారత స్టాక్ మార్కెట్లు లాభాలతో ప్రారంభమయ్యే సూచనలు కనిపిస్తున్నాయి. గిఫ్ట్ నిఫ్టీ 69 పాయింట్ల ప్రీమియంతో ట్రేడవుతోంది. నిఫ్టీకి 25,300, సెన్సెక్స్‌కు 82,000 స్థాయిలు కీలక మద్దతుగా నిలవనున్నాయి.

    Published on: Feb 25, 2026 7:47 AM IST
    By Praveen Kumar Lenkala
    మంగళవారం అతలాకుతలమైన భారత స్టాక్ మార్కెట్లు నేడు (బుధవారం) కోలుకునే సంకేతాలు కనిపిస్తున్నాయి. అంతర్జాతీయ మార్కెట్ల నుంచి అందుతున్న సానుకూల మద్దతుతో సెన్సెక్స్, నిఫ్టీలు లాభాలతో ట్రేడింగ్‌ను ప్రారంభించే అవకాశం ఉంది.

    నిన్న మంగళవారం భారీగా నష్టపోయిన స్టాక్స్ ఛార్ట్ (PTI)
    నిన్న మంగళవారం భారీగా నష్టపోయిన స్టాక్స్ ఛార్ట్ (PTI)

    ప్రస్తుతం గిఫ్ట్ నిఫ్టీ (Gift Nifty) 25,669 స్థాయి వద్ద ట్రేడవుతోంది. ఇది నిన్నటి నిఫ్టీ ఫ్యూచర్స్ ముగింపు ధర కంటే సుమారు 69 పాయింట్లు అధికం. ఈ సానుకూల సంకేతాలు ట్రేడర్లలో ఆశలు చిగురింపజేస్తున్నాయి.

    మంగళవారం ఏం జరిగింది?

    నిన్న దలాల్ స్ట్రీట్‌లో అమ్మకాలు వెల్లువెత్తాయి. దాదాపు అన్ని రంగాల్లో ఇన్వెస్టర్లు ప్రాఫిట్ బుకింగ్‌కు మొగ్గు చూపడంతో సూచీలు కుప్పకూలాయి.

    • సెన్సెక్స్: ఏకంగా 1,068.74 పాయింట్లు (1.28%) పతనమై 82,225.92 వద్ద ముగిసింది.
    • నిఫ్టీ 50: 288.35 పాయింట్లు (1.12%) నష్టపోయి 25,424.65 వద్ద స్థిరపడింది.

    నేటి మార్కెట్‌పై నిపుణుల అంచనాలు:

    సెన్సెక్స్ (Sensex): సెన్సెక్స్ చార్టులో బలమైన 'బేరిష్ క్యాండిల్' ఏర్పడింది, ఇది మార్కెట్‌లో ఇంకా బలహీనత ఉందని సూచిస్తోంది. "ప్రస్తుతానికి మార్కెట్ ట్రెండ్ బలహీనంగా ఉన్నప్పటికీ, సెన్సెక్స్ 82,000 (200-రోజుల SMA) స్థాయిని నిలబెట్టుకుంటే తిరిగి 82,500 - 82,800 వరకు పుంజుకోవచ్చు. ఒకవేళ 82,000 దిగువకు పడిపోతే మాత్రం 81,500 వరకు పతనం కొనసాగే అవకాశం ఉంది" అని కోటక్ సెక్యూరిటీస్ ఈక్విటీ రీసెర్చ్ హెడ్ శ్రీకాంత్ చౌహాన్ వివరించారు.

    నిఫ్టీ 50 (Nifty 50): నిఫ్టీ ప్రస్తుతం తన 21-రోజుల మూవింగ్ యావరేజ్ (25,585) కంటే దిగువకు పడిపోయింది. "టెక్నికల్ పరంగా నిఫ్టీలో 'డిసెండింగ్ ట్రయాంగిల్' వంటి ప్యాటర్న్ కనిపిస్తోంది. ఇది బుల్స్‌కు అంత సానుకూలమైన సంకేతం కాదు. నేటి ట్రేడింగ్‌లో 25,325 వద్ద కీలక మద్దతు (Support) ఉండగా, 25,600 వద్ద బలమైన నిరోధం (Resistance) ఎదురుకావచ్చు" అని హెచ్‌డీఎఫ్‌సీ సెక్యూరిటీస్ సీనియర్ అనలిస్ట్ నాగరాజ్ శెట్టి అభిప్రాయపడ్డారు.

    బ్యాంక్ నిఫ్టీ (Bank Nifty): బ్యాంకింగ్ రంగం నిన్న కొంత మేర తట్టుకున్నప్పటికీ 216 పాయింట్లు నష్టపోయి 61,047 వద్ద ముగిసింది. "61,400 - 61,500 స్థాయిల పైన నిలకడగా రాణిస్తే బ్యాంక్ నిఫ్టీ తిరిగి 62,000 దిశగా సాగవచ్చు. కింది స్థాయిలో 60,800 - 60,700 జోన్ బలమైన మద్దతుగా పనిచేస్తుంది" అని ఎస్‌బీఐ సెక్యూరిటీస్ నిపుణుడు సుదీప్ షా పేర్కొన్నారు.

    ట్రేడర్లు ఏం చేయాలి?

    ప్రస్తుతం మార్కెట్ తీవ్ర ఒడిదుడుకులకు లోనవుతోంది. కాబట్టి గుడ్డిగా ట్రేడింగ్ చేయకుండా, నిపుణులు సూచించిన కీలక స్థాయిలను గమనిస్తూ (Level-based trading) క్రమశిక్షణతో వ్యవహరించాలని విశ్లేషకులు సూచిస్తున్నారు. ముఖ్యంగా నిఫ్టీ 25,300 స్థాయిని నిలబెట్టుకుంటుందో లేదో చూడటం చాలా అవసరం.

    తరచుగా అడిగే ప్రశ్నలు (FAQ)

    1. గిఫ్ట్ నిఫ్టీ అంటే ఏమిటి? అది మన మార్కెట్‌పై ఎలా ప్రభావం చూపుతుంది?

    గిఫ్ట్ నిఫ్టీని గతంలో సింగపూర్ నిఫ్టీగా పిలిచేవారు. ఇది గుజరాత్‌లోని గిఫ్ట్ సిటీలో ట్రేడవుతుంది. మన మార్కెట్ ప్రారంభానికి ముందే ఇది ట్రేడ్ అవుతుంది కాబట్టి, దేశీయ మార్కెట్లు ఏ దిశలో ప్రారంభం కావచ్చనే అంచనాను ఇది అందిస్తుంది.

    2. నిఫ్టీకి నేడు కీలక మద్దతు స్థాయి ఏది?

    సాంకేతిక నిపుణుల ప్రకారం, నిఫ్టీకి 25,300 - 25,325 వద్ద బలమైన మద్దతు ఉంది. ఒకవేళ ఈ స్థాయిని దాటి కిందకు వస్తే అమ్మకాలు మరింత పెరగవచ్చు.

    3. సెన్సెక్స్ 82,000 స్థాయి ఎందుకు ముఖ్యం?

    82,000 స్థాయి సెన్సెక్స్‌కు 200-రోజుల సింపుల్ మూవింగ్ యావరేజ్ (SMA) దగ్గరలో ఉంది. ఇది దీర్ఘకాలిక ట్రెండ్‌ను సూచిస్తుంది. ఈ స్థాయి కంటే పైన ఉన్నంత వరకు మార్కెట్ తిరిగి కోలుకునే అవకాశం ఉంటుంది.

    (గమనిక: ఈ కథనంలో పొందుపరిచిన అభిప్రాయాలు స్టాక్ మార్కెట్ నిపుణులవి మాత్రమే. హిందుస్తాన్ టైమ్స్ అభిప్రాయాలు కాదు. మార్కెట్ పరిస్థితులు వేగంగా మారుతుంటాయి. పెట్టుబడులు పెట్టేముందు సంబంధిత రంగ నిపుణులను సంప్రదించడం శ్రేయస్కరం.)

    News/News/స్టాక్ మార్కెట్ అప్‌డేట్: భారీ పతనం తర్వాత కోలుకోనున్న నిఫ్టీ, సెన్సెక్స్? నేటి ట్రేడింగ్‌లో కీలక స్థాయిలు ఇవే
