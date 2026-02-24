రూ. 3 లక్షల కోట్లు హాంఫట్! 1000 పాయింట్లు కుప్పకూలిన సెన్సెక్స్.. ఐటీ షేర్ల పతనానికి కారణాలివే
మంగళవారం భారత స్టాక్ మార్కెట్లలో అమ్మకాల సునామీ కొనసాగింది. సెన్సెక్స్ 1068 పాయింట్లు క్షీణించగా, నిఫ్టీ 25,500 దిగువకు పడిపోయింది. ఒక్కరోజే ఇన్వెస్టర్ల సంపద రూ. 3 లక్షల కోట్లు ఆవిరైంది. ఐటీ రంగం సంక్షోభం, ట్రంప్ టారిఫ్ నిర్ణయాలు మార్కెట్లను దెబ్బతీశాయి.
భారత స్టాక్ మార్కెట్లు మంగళవారం (ఫిబ్రవరి 24) భారీ పతనాన్ని చవిచూశాయి. అంతర్జాతీయ ప్రతికూల పవనాలు, భౌగోళిక రాజకీయ ఉద్రిక్తతలు, ఐటీ షేర్లలో కొనసాగుతున్న భారీ అమ్మకాలతో దలాల్ స్ట్రీట్ వణికిపోయింది. క్రితం సెషన్లో వచ్చిన లాభాలన్నీ ఒక్కరోజే తుడిచిపెట్టుకుపోయాయి.
ట్రేడింగ్ ముగిసే సమయానికి సెన్సెక్స్ 1,068.74 పాయింట్లు (1.28%) నష్టపోయి 82,225.92 వద్ద స్థిరపడింది. అటు నిఫ్టీ 50 కూడా 276.35 పాయింట్లు (1.07%) క్షీణించి 25,436.65 వద్ద నిలిచింది. ఈ ఒక్కరోజే ఇన్వెస్టర్ల సంపద దాదాపు రూ. 3 లక్షల కోట్లు ఆవిరైపోయింది. బిఎస్ఈ (BSE) లిస్టెడ్ కంపెనీల మొత్తం మార్కెట్ క్యాపిటలైజేషన్ ₹469 లక్షల కోట్ల నుంచి ₹466 లక్షల కోట్లకు పడిపోయింది.
మార్కెట్లను కుదిపేసిన 3 ప్రధాన అంశాలు:
1. ట్రంప్ 'టారిఫ్' హెచ్చరికలు
అమెరికా అధ్యక్షుడు డోనాల్డ్ ట్రంప్ ప్రకటించిన కొత్త ట్రేడ్ పాలసీ మార్కెట్లను ఆందోళనలో పడేసింది. సుప్రీంకోర్టు నిర్ణయానికి వ్యతిరేకంగా ప్రపంచవ్యాప్త దిగుమతులపై 15% పన్ను (Levy) విధిస్తామని ఆయన ప్రకటించారు. గత ఏడాది అమెరికాతో చేసుకున్న వాణిజ్య ఒప్పందాల విషయంలో వెనక్కి తగ్గే దేశాలపై కఠినమైన చట్టాలను ఉపయోగిస్తామని ట్రంప్ హెచ్చరించడం ప్రపంచవ్యాప్త ఇన్వెస్టర్లలో భయాందోళనలు పెంచింది.
2. ఐటీ రంగంలో 'AI' కలకలం
ఐటీ షేర్లలో అమ్మకాల పర్వం ఆగడం లేదు. మంగళవారం నిఫ్టీ ఐటీ ఇండెక్స్ ఏకంగా 5% పతనమైంది. ఫిబ్రవరి నెలలోనే ఈ రంగం దాదాపు 21% నష్టపోయింది. ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్ (AI) వల్ల సంప్రదాయ ఐటీ సర్వీసుల మనుగడ ప్రశ్నార్థకమవుతుందనే భయం, అమెరికాలో వడ్డీ రేట్లు తగ్గకపోవడం ఐటీ కంపెనీల మార్జిన్లపై ఒత్తిడి పెంచుతున్నాయి.
3. ఇరాన్ సంక్షోభం
ఇరాన్లో కొనసాగుతున్న అంతర్గత అశాంతి, ప్రభుత్వం చేస్తున్న దాడులు అంతర్జాతీయ మార్కెట్లను కుదిపేస్తున్నాయి. అమెరికా సైనిక చర్య తీసుకునే అవకాశం ఉందన్న వార్తలు రిస్క్ తీసుకోవడానికి ఇన్వెస్టర్లను వెనుకాడేలా చేస్తున్నాయి. "ఐటీ రంగంలో AI తెస్తున్న మార్పులు, ప్రపంచ వాణిజ్య టారిఫ్ ఆందోళనలు దేశీయ మార్కెట్లను దెబ్బతీశాయి. అమెరికా-ఇరాన్ ఉద్రిక్తతలు ఇన్వెస్టర్లను రక్షణాత్మక ధోరణిలోకి నెట్టాయి" అని జియోజిత్ ఇన్వెస్ట్మెంట్ రీసెర్చ్ హెడ్ వినోద్ నాయర్ విశ్లేషించారు.
నిఫ్టీ: కీలక టెక్నికల్ స్థాయిలు
ప్రస్తుత పతనం తర్వాత నిఫ్టీ తన కీలకమైన స్వల్పకాలిక సగటుల కంటే దిగువకు చేరుకుంది. సెంట్రమ్ ఫిన్వర్స్ నిపుణుడు నిలేష్ జైన్ అభిప్రాయం ప్రకారం:
- మద్దతు స్థాయి (Support): నిఫ్టీకి 25,330 (200-DMA) వద్ద బలమైన మద్దతు ఉంది. ఒకవేళ ఈ స్థాయి కంటే దిగువకు పడిపోతే, తదుపరి లక్ష్యం 25,100 వరకు ఉండవచ్చు.
- నిరోధక స్థాయి (Resistance): మార్కెట్ కోలుకోవాలంటే నిఫ్టీ 25,600 – 25,800 పాయింట్ల పైన స్థిరపడాల్సి ఉంటుంది.
ఇన్వెస్టర్లకు సూచన:
మార్కెట్లో తీవ్ర ఒడిదుడుకులు ఉన్నందున, ఇన్వెస్టర్లు అప్రమత్తంగా ఉండాలి. బలంగా ఉన్న రంగాలను మాత్రమే ఎంచుకోవాలని, భారీ పెట్టుబడుల కంటే జాగ్రత్తగా ముందుకు సాగడం ఉత్తమమని నిపుణులు సూచిస్తున్నారు.
మీ సందేహాలకు సమాధానాలు
1. ఈరోజు మార్కెట్ ఎందుకు పడిపోయింది?
ప్రధానంగా అమెరికా అధ్యక్షుడు ట్రంప్ టారిఫ్ హెచ్చరికలు, ఐటీ రంగంలో వస్తున్న AI మార్పుల ఆందోళనలు, ఇరాన్ యుద్ధ భయాలు మార్కెట్ పతనానికి కారణమయ్యాయి.
2. ఐటీ షేర్లు ఎందుకు అంతగా నష్టపోతున్నాయి?
AI (ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్) టెక్నాలజీ వల్ల సంప్రదాయ ఐటీ కంపెనీల ఆదాయం తగ్గుతుందనే భయం ఇన్వెస్టర్లలో పెరిగింది. అందుకే ఫిబ్రవరిలోనే ఐటీ ఇండెక్స్ 21% నష్టపోయింది.
3. నిఫ్టీ మళ్ళీ ఎప్పుడు కోలుకుంటుంది?
టెక్నికల్ చార్ట్స్ ప్రకారం నిఫ్టీ 25,600 పైన స్థిరపడితేనే కోలుకునే అవకాశం ఉంది. అంతవరకు మార్కెట్ ఒడిదుడుకుల్లోనే ఉంటుంది.
4. ఇన్వెస్టర్లు ఇప్పుడు ఏం చేయాలి?
మార్కెట్ తీవ్ర అనిశ్చితిలో ఉంది. కాబట్టి కొత్త పెట్టుబడులు పెట్టేటప్పుడు నిపుణుల సలహా తీసుకోవడం, తక్కువ రిస్క్ ఉన్న షేర్లపై దృష్టి పెట్టడం మంచిది.