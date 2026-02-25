ఐదేళ్లలో 4,650% లాభాలు.. దలాల్ స్ట్రీట్లో మళ్లీ దూసుకెళ్లిన మెర్క్యురీ ఈవీ-టెక్ షేరు
దలాల్ స్ట్రీట్ ర్యాలీ దన్నుతో మెర్క్యురీ ఈవీ-టెక్ షేరు బుధవారం 8.5% ఎగబాకి రూ.35.55 వద్ద నిలిచింది. ఐదేళ్లలో ఏకంగా 4,650% మల్టీబ్యాగర్ రాబడినిచ్చిన ఈ కంపెనీలో.. విదేశీ పెట్టుబడిదారులు (FII) తమ వాటాను 2.68 శాతానికి పెంచుకోవడం మార్కెట్లో ఆసక్తి రేపుతోంది.
దేశీయ స్టాక్ మార్కెట్లలో బుధవారం (ఫిబ్రవరి 25) కనిపించిన సానుకూల పవనాల మధ్య మెర్క్యురీ ఈవీ-టెక్ (Mercury Ev-Tech) షేరు దుమ్మురేపింది. ఇంట్రాడే ట్రేడింగ్లో ఏకంగా 8.5 శాతానికి పైగా జంప్ చేసి రూ.35.55 కు చేరుకుంది. గత ఐదేళ్ల కాలంలో పెట్టుబడిదారులకు 4,650% భారీ మల్టీబ్యాగర్ రాబడిని అందించిన ఈ స్మాల్-క్యాప్ స్టాక్.. ప్రస్తుతం రూ.50 లోపే ట్రేడ్ అవుతుండటం గమనార్హం.
అయితే, తాజా ర్యాలీ చూసినప్పటికీ.. ఈ స్టాక్ ఇంకా తన 52 వారాల గరిష్ఠ స్థాయి దరిదాపుల్లోకి రాలేదు. ఏప్రిల్ 2025లో ఈ షేరు రూ.76.93 వద్ద ఆల్-టైమ్ గరిష్ఠాన్ని తాకింది. ఆ ధరతో పోలిస్తే ప్రస్తుతం ఇది 54% తక్కువలోనే ఉంది. గత నెలలో ఈ స్టాక్ ఏకంగా రూ.29.95 కనిష్ఠానికి పడిపోవడం మదుపరులను కలవరపెట్టింది.
స్వల్పకాలంలో నిరాశే..
దీర్ఘకాలిక పెట్టుబడిదారులకు కాసుల వర్షం కురిపించిన ఈ స్టాక్, స్వల్పకాలిక ట్రేడర్లకు మాత్రం ఒడిదుడుకులే మిగిల్చింది. గత ఏడాది కాలంలో ఈ షేరు విలువ 49% పతనమైంది. ఆరు నెలల వ్యవధిలో 35%, మూడు నెలల్లో 14%, గత నెల రోజుల్లోనే 6 శాతానికి పైగా నష్టాలను మూటగట్టుకుంది.
ఆర్థిక ఫలితాలు: నికర లాభం రూ.0.89 కోట్లు
ఆర్థిక సంవత్సరం 2026 (FY26) మూడో త్రైమాసికంలో కంపెనీ రూ.25.29 కోట్ల నికర విక్రయాలు నమోదు చేసింది. అలాగే రూ.0.89 కోట్ల నికర లాభాన్ని ఆర్జించింది. ఇక FY26 మొదటి తొమ్మిది నెలల కాలానికి గాను నికర విక్రయాలు రూ.81.86 కోట్లకు చేరుకోగా, నికర లాభం రూ.4.22 కోట్లుగా రికార్డయింది.
పెరిగిన విదేశీ పెట్టుబడులు (FII) — ఇన్వెస్టర్లలో కొత్త జోష్
డిసెంబర్ త్రైమాసికంలో విదేశీ సంస్థాగత పెట్టుబడిదారులు (FII) ఈ కంపెనీపై ఆసక్తి పెంచుకున్నారు. కొత్తగా 14,71,638 షేర్లను కొనుగోలు చేశారు. దీంతో సెప్టెంబర్ 2025 నాటికి 1.90 శాతంగా ఉన్న ఎఫ్ఐఐల వాటా.. డిసెంబర్ నాటికి 2.68 శాతానికి పెరిగింది. విదేశీ పెట్టుబడిదారులు వాటాలు పెంచుకోవడం మార్కెట్ వర్గాల్లో సానుకూల సంకేతంగా భావిస్తున్నారు.
మెర్క్యురీ ఈవీ-టెక్ వ్యాపార నేపథ్యం
1986లో ఏర్పాటైన మెర్క్యురీ ఈవీ-టెక్.. ప్రధానంగా ఎలక్ట్రిక్ మొబిలిటీ, పునరుత్పాదక ఇంధన రంగాల్లో సేవలు అందిస్తోంది. ఎలక్ట్రిక్ స్కూటర్లు, కార్లు, బస్సులతో పాటు ప్రత్యేకంగా వింటేజ్ ఎలక్ట్రిక్ వాహనాలు, గోల్ఫ్ కార్ట్ ల తయారీ, విక్రయాల్లో ఈ కంపెనీకి మంచి అనుభవం ఉంది. హాస్పిటాలిటీ, పారిశ్రామిక రంగాల అవసరాలకు తగ్గట్లుగా కస్టమైజ్డ్ ఈవీ సొల్యూషన్స్ కూడా అందిస్తోంది.
తరచుగా అడిగే ప్రశ్నలు (FAQ):
ప్రశ్న: మెర్క్యురీ ఈవీ-టెక్ షేరు ఐదేళ్లలో ఎంత రాబడి ఇచ్చింది?
గత ఐదేళ్ల కాలంలో ఈ స్టాక్ పెట్టుబడిదారులకు దాదాపు 4,650% మల్టీబ్యాగర్ లాభాలను అందించింది.
ప్రశ్న: మెర్క్యురీ ఈవీ-టెక్ ప్రస్తుత షేరు ధర ఎంత?
ఫిబ్రవరి 25 నాటి మార్కెట్ ముగింపు సమయానికి ఈ షేరు సుమారు రూ.35.55 వద్ద ట్రేడ్ అయింది.
ప్రశ్న: కంపెనీలో FII వాటా ఎంత మేర పెరిగింది?
సెప్టెంబర్ 2025లో 1.90% ఉన్న విదేశీ పెట్టుబడిదారుల వాటా, డిసెంబర్ 2025 నాటికి 2.68%కి పెరిగింది.
ప్రశ్న: మెర్క్యురీ ఈవీ-టెక్ ఏయే ఉత్పత్తులను తయారు చేస్తుంది?
ఎలక్ట్రిక్ స్కూటర్లు, కార్లు, బస్సులతో పాటు హాస్పిటాలిటీ రంగానికి అవసరమైన గోల్ఫ్ కార్ట్లు, వింటేజ్ ఈవీ వాహనాలను ఈ సంస్థ తయారు చేస్తోంది.
(గమనిక: ఈ కథనం కేవలం సమాచార అవగాహన కోసం మాత్రమే. షేర్ మార్కెట్ పెట్టుబడులు రిస్క్తో కూడుకున్నవి. ఏవైనా పెట్టుబడి నిర్ణయాలు తీసుకునే ముందు మీ వ్యక్తిగత ఆర్థిక సలహాదారుని సంప్రదించడం ఉత్తమం.)