స్టాక్ మార్కెట్ పతనం అంటే భయమా? కానీ.. పీటర్ లించ్ చెబుతున్న సక్సెస్ మంత్రం ఇదే
స్టాక్ మార్కెట్ ఒడిదుడుకులను చూసి ఆందోళన చెందుతున్నారా? మార్కెట్ పతనం అనేది భయం కాదు, అదొక గొప్ప అవకాశం అని చెబుతున్నారు దిగ్గజ ఇన్వెస్టర్ పీటర్ లించ్. ఆయన పెట్టుబడి సూత్రాలు, మార్కెట్ చరిత్రపై ఆయనకున్న లోతైన విశ్లేషణ ఇప్పుడు సోషల్ మీడియాలో వైరల్ అవుతోంది. ఆ వివరాలు మీకోసం..
ప్రస్తుతం ప్రపంచవ్యాప్తంగా స్టాక్ మార్కెట్లు తీవ్రమైన ఒడిదుడుకులను ఎదుర్కొంటున్నాయి. ఇలాంటి సమయంలో ఇన్వెస్టర్లు బెంబేలెత్తిపోవడం సహజం. అయితే, ఫిడిలిటీ మెగెల్లాన్ ఫండ్ను విజయవంతంగా నడిపిన లెజెండరీ ఇన్వెస్టర్ పీటర్ లించ్ గతంలో చెప్పిన కొన్ని మాటలు ఇప్పుడు మళ్ళీ చర్చనీయాంశమయ్యాయి. మార్కెట్ కరెక్షన్లు లేదా పతనాలు జరిగినప్పుడు ఇన్వెస్టర్లు ఎలా స్పందించాలో ఆయన అప్పట్లోనే చాలా స్పష్టంగా వివరించారు.
మార్కెట్ చరిత్రను అర్థం చేసుకోండి
మార్కెట్ పతనాలు అనేవి అరుదైన సంఘటనలు కావని, అవి అనివార్యమని పీటర్ లించ్ గుర్తు చేస్తున్నారు. గత 93 ఏళ్ల మార్కెట్ చరిత్రను విశ్లేషిస్తే కొన్ని ఆసక్తికరమైన వాస్తవాలు బయటపడతాయి.
- 93 ఏళ్లలో మార్కెట్ 10% లేదా అంతకంటే ఎక్కువ పతనాన్ని సుమారు 50 సార్లు చూసింది. అంటే సగటున ప్రతి రెండేళ్లకు ఒకసారి మార్కెట్ కరెక్షన్ కు గురవుతుంది.
- ఇక 25% అంతకంటే ఎక్కువ పతనాన్ని (బేర్ మార్కెట్) చూస్తే, అది ఇప్పటివరకు 15 సార్లు సంభవించింది. అంటే సగటున ప్రతి ఆరేళ్లకు ఒకసారి భారీ పతనం వస్తుంది.
"ఇన్వెస్టర్లు తెలుసుకోవాల్సింది ఇదే. ఇలాంటి పతనాలను తట్టుకునే మానసిక ధైర్యం లేని వారు ఈక్విటీ మార్కెట్లకు దూరంగా ఉండటమే మంచిది" అని లించ్ కుండబద్దలు కొట్టినట్లు చెప్పారు.
పతనం అంటే ఒక 'డిస్కౌంట్ సేల్'
చాలామంది మార్కెట్ పడిపోతుంటే ఆందోళనతో షేర్లను అమ్మేస్తుంటారు. కానీ లించ్ అభిప్రాయం ప్రకారం, మీరు పెట్టుబడి పెట్టిన కంపెనీ మూలాలు (Fundamentals) బలంగా ఉంటే, పతనం అనేది మీకు లభించే ఒక గొప్ప అవకాశం.
"మీకు ఒక షేరు 14 రూపాయల వద్ద నచ్చినప్పుడు, అది 6 రూపాయలకు పడిపోతే అది ఇంకా అద్భుతమైన విషయం. ఒక కంపెనీ బ్యాలెన్స్ షీట్ బాగుండి, వ్యాపారం మెరుగ్గా ఉన్నప్పుడు.. తక్కువ ధరకు షేర్లు దొరకడం అనేది ఇన్వెస్టర్లకు లాభదాయకమైన విషయం" అని ఆయన వివరించారు. 14 రూపాయల షేరు 22కు చేరడం కంటే, 6 రూపాయలకు పడిపోయిన షేరు 22కు చేరితే వచ్చే లాభం చాలా ఎక్కువగా ఉంటుందని ఆయన విశ్లేషించారు.
మార్కెట్ టైమింగ్ వద్దు.. కంపెనీపై దృష్టి పెట్టండి
మార్కెట్ ఎప్పుడు పడిపోతుందో ఎవరూ కచ్చితంగా ఊహించలేరని లించ్ హెచ్చరించారు. పతనాన్ని ముందే ఊహించామని చెప్పే వారు, పదుల సార్లు తప్పుగా అంచనా వేసి ఏదో ఒకసారి అనుకోకుండా నిజం కావొచ్చని ఆయన ఎద్దేవా చేశారు. అందుకే మార్కెట్ ఎటు వెళ్తుందో చూడటం కంటే, మీరు ఏ కంపెనీలో పెట్టుబడి పెట్టారు, ఎందుకు పెట్టారు అనే దానిపైనే దృష్టి పెట్టాలని ఆయన సూచించారు.
సహనం చాలా ముఖ్యం
పెట్టుబడుల విషయంలో ఓపిక అనేది ఆస్తి కంటే విలువైనదని లించ్ అభిప్రాయపడ్డారు. దీనికి ఆయన 'వాల్మార్ట్' (Walmart) కంపెనీని ఉదాహరణగా చెప్పారు. వాల్మార్ట్ పబ్లిక్ ఇష్యూ (IPO) వచ్చిన పదేళ్ల తర్వాత ఆ కంపెనీ వృద్ధిని చూసి అప్పుడు షేర్లు కొన్న ఇన్వెస్టర్లు కూడా తమ పెట్టుబడిపై 30 రెట్లకు పైగా లాభం పొందారు. అంటే, మంచి కంపెనీలను ఎంచుకుంటే సంపద సృష్టించడానికి తగినంత సమయం ఎప్పుడూ ఉంటుందని ఆయన గుర్తు చేశారు.
స్టాక్ మార్కెట్ పతనాలు అనేవి భయపడాల్సిన సంకేతాలు కావు, అవి మార్కెట్ గమనంలో సహజమైన భాగాలు. నాణ్యమైన కంపెనీలను గుర్తించి, సహనంతో వేచి ఉండే ఇన్వెస్టర్లకు ఈ ఒడిదుడుకులే భవిష్యత్తులో అద్భుతమైన లాభాలను అందిస్తాయి.
(గమనిక: పైన పేర్కొన్న అంశాలు నిపుణుల విశ్లేషణలు, గత గణాంకాల ఆధారంగా ఇచ్చినవి మాత్రమే. మార్కెట్లో పెట్టుబడులు రిస్క్తో కూడుకున్నవి. పెట్టుబడి పెట్టే ముందు సర్టిఫైడ్ ఆర్థిక సలహాదారులను సంప్రదించడం ఉత్తమం.)