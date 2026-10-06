ఢిల్లీ ఎయిర్పోర్ట్లో డ్రైవర్లెస్ ట్రైన్: రూ.3,500 కోట్లతో భారీ ప్రాజెక్ట్
ఢిల్లీలోని ఇందిరాగాంధీ అంతర్జాతీయ విమానాశ్రయంలో టెర్మినళ్ల మధ్య రాకపోకల కోసం డ్రైవర్ లేని 'ఆటోమేటెడ్ పీపుల్ మూవర్' (APM) వ్యవస్థను అందుబాటులోకి తేనున్నారు. రూ.3,500 కోట్ల వ్యయంతో రూపొందిస్తున్న ఈ ప్రాజెక్టు 2030 నాటికి పూర్తవుతుందని డయల్ (DIAL) ప్రకటించింది.
దేశంలోనే అత్యంత రద్దీగా ఉండే ఢిల్లీ ఇందిరాగాంధీ అంతర్జాతీయ విమానాశ్రయం (IGIA) ప్రయాణికులకు ఊరటనిచ్చేలా కీలక ప్రాజెక్టుకు శ్రీకారం చుట్టింది. ఒక టెర్మినల్ నుంచి మరొక టెర్మినల్కు వెళ్లేందుకు పడుతున్న ఇబ్బందులను తొలగిస్తూ రూ.3,500 కోట్ల వ్యయంతో డ్రైవర్లెస్ రైలు వ్యవస్థను (Automated People Mover - APM) ఏర్పాటు చేయాలని నిర్ణయించింది. 2030 నాటికి అందుబాటులోకి రానున్న ఈ డ్రైవర్లెస్ ట్రాన్సిట్ సిస్టమ్ ద్వారా టెర్మినల్-1 (T1) నుంచి టెర్మినల్-3 (T3)కి ప్రయాణ సమయం కేవలం 13 నిమిషాలకు తగ్గనుంది.
6 స్టేషన్లు.. 7.3 కిలోమీటర్ల మేర విస్తరణ
ప్రస్తుతం T2, T3 టెర్మినళ్లు పక్కపక్కనే ఉన్నప్పటికీ, T1 టెర్మినల్ మాత్రం కొన్ని కిలోమీటర్ల దూరంలో ఉంది. దీంతో విమానాలు మారే ప్రయాణికులు ప్రస్తుతం రోడ్డు మార్గంలో బస్సులు లేదా క్యాబ్ల ద్వారా వెళ్లాల్సి వస్తోంది. ఈ సమస్య పరిష్కారానికి 7.3 కిలోమీటర్ల పొడవునా 6 స్టేషన్లతో ఈ ఏపీఎమ్ (APM) వ్యవస్థను నిర్మిస్తున్నారు.
ఈ మార్గం T1, T2, T3 టెర్మినళ్లతో పాటు ఎయిర్పోర్ట్ కార్గో టెర్మినల్, ఏరోసిటీలను అనుసంధానిస్తుంది. ఒక స్టేషన్ ఢిల్లీ మెట్రో లైన్కు కూడా కనెక్టివిటీ ఇస్తుంది. ప్రారంభమైన తొలి ఏడాదే రోజుకు దాదాపు 55,000 మంది ప్రయాణికులు ఈ సేవలను వినియోగించుకుంటారని అంచనా వేస్తున్నారు.
2036 మాస్టర్ ప్లాన్: పెరగనున్న ప్రయాణికుల సామర్థ్యం
ఢిల్లీ ఇంటర్నేషనల్ ఎయిర్పోర్ట్ లిమిటెడ్ (DIAL) సీఈఓ ప్రదీప్ పనికర్ మాట్లాడుతూ, ఈ ఇంటర్-టెర్మినల్ రవాణా వ్యవస్థ నిర్మాణం 2036 వరకు రూపొందించిన 10 ఏళ్ల మాస్టర్ ప్లాన్లో భాగమని తెలిపారు.
ప్రస్తుతం విమానాశ్రయం ఏటా 10.6 కోట్ల మంది (106 మిలియన్లు) ప్రయాణికులను నిర్వహించే సామర్థ్యాన్ని కలిగి ఉంది. మాస్టర్ ప్లాన్ పూర్తయితే ఈ సామర్థ్యం 12.5 కోట్లకు (125 మిలియన్లు), గరిష్టంగా 12.9 కోట్లకు పెరుగుతుంది. ఇందులో 8.6 కోట్ల మంది దేశీయ ప్రయాణికులు కాగా, 3.9 కోట్ల మంది అంతర్జాతీయ ప్రయాణికులు ఉంటారు.
టీ3 విస్తరణ.. నూతన పియర్ ఇ
ప్రస్తుతం T1 ఏడాదికి 4.2 కోట్లు, T2 1.4 కోట్లు, T3 5 కోట్ల మంది ప్రయాణికుల సామర్థ్యంతో పనిచేస్తున్నాయి. విమానాల రాకపోకలను మరింత సులభతరం చేసేందుకు టెర్మినల్-3 విస్తరణను కూడా చేపట్టారు. టీ3లోని 'పియర్ సి'ని అంతర్జాతీయ కార్యకలాపాల కోసం కేటాయించగా, నూతనంగా నిర్మిస్తున్న 'పియర్ ఇ' (Pier E) 2030 ఏప్రిల్ నాటికి పూర్తవుతుందని అధికారులు వెల్లడించారు. ఈ నూతన ఏపీఎమ్ వ్యవస్థ వల్ల ప్రయాణికులు వేగంగా టెర్మినళ్లు మారడమే కాకుండా రోడ్డు రవాణాపై ఒత్తిడి గణనీయంగా తగ్గుతుంది.
- ABOUT THE AUTHORPraveen Kumar Lenkala
ప్రవీణ్ కుమార్ లెంకల ప్రస్తుతం హిందుస్తాన్ టైమ్స్ తెలుగు ఎడిటర్గా బాధ్యతలు నిర్వహిస్తున్నారు. జర్నలిజంలో 25 ఏళ్ల సుదీర్ఘ అనుభవం కలిగిన వీరు, గతంలో సాక్షి దినపత్రికలో ఢిల్లీ నేషనల్ బ్యూరో చీఫ్గా (2014-2021) సుమారు ఎనిమిదేళ్ల పాటు పనిచేశారు. ఆ సమయంలో జాతీయ రాజకీయాలు, ప్రభుత్వ విధానాలు, కేంద్ర బడ్జెట్, సార్వత్రిక ఎన్నికలు, రాష్ట్రాల శాసన సభలకు ఎన్నికలు తదితర అనేక అంశాలపై కథనాలు, విశ్లేషణలు, పరిశీలనాత్మక వార్తలు అందించారు. పార్లమెంటు ప్రొసీడింగ్స్ నుంచి.. సుప్రీంకోర్టు విచారణల వరకు కవరేజీలో విశేష అనుభవం ఉంది. ఢిల్లీలో ఆంధ్రప్రదేశ్, తెలంగాణ రాష్ట్రాల రాజకీయ పరిణామాలు, అభివృద్ధి సంబంధిత పెండింగ్ సమస్యలు లోతుగా అందించారు. అంతకుముందు హైదరాబాద్లో సాక్షి టాస్క్ఫోర్స్ బ్యూరోలో (2008-2013) పనిచేస్తూ భూకుంభకోణాలు, ఫైనాన్స్ సంస్థల మోసాలు, వైట్ కాలర్ స్కామ్స్ను వెలికితీశారు. ముఖ్యంగా పోలీసు వ్యవస్థలోని 'ఆర్డర్లీ వ్యవస్థ'పై వీరు చేసిన పరిశోధనాత్మక కథనాలు ప్రభుత్వం ఆ వ్యవస్థను రద్దు చేయడానికి కారణమయ్యాయి. ఈనాడు దినపత్రికలో (2003-2007) నల్గొండ, ఖమ్మం జిల్లాల్లో రిపోర్టర్గా, సబ్ ఎడిటర్గా పనిచేసి గిరిజన తండాల్లో ఆడపిల్లల అమ్మకాలు, గ్రామీణ ప్రాంతాల వెనుకబాటుతనం, ప్రభుత్వ పథకాల్లో అవినీతిపై సంచలనాత్మక కథనాలు రాశారు. ప్రస్తుతం జాతీయ, అంతర్జాతీయ పరిణామాలు, బిజినెస్, స్టాక్ మార్కెట్, టెక్నాలజీ, ఆటోమొబైల్ రంగాలపై నిశితమైన విశ్లేషణలు అందిస్తున్నారు. హిందుస్తాన్ టైమ్స్ నుంచి రెండుసార్లు Digi Journo పురస్కారం పొందారు. కమ్యూనికేషన్ అండ్ జర్నలిజంలో పీజీ (MCJ) పట్టా పొందిన వీరు, కామర్స్ (B.Com) నేపథ్యం కలిగి ఉండటం వల్ల ఆర్థిక అంశాలను సరళంగా వివరించడంలో సిద్ధహస్తులు. ప్రజా సమస్యలపై పోరాటం, విధానపరమైన మార్పులకు కారణమైన వీరి రిపోర్టింగ్ శైలి తెలుగు జర్నలిజంలో వీరికి ఒక ప్రత్యేక గుర్తింపును తెచ్చిపెట్టింది. 2001లో సీ ఛానెల్ అనే కేబుల్ టీవీలో చేరి కెరీర్ ప్రారంభించి హైదరాబాద్ నగర ఆర్థిక, సామాజిక రంగాలపై కథనాలతో పాటు సినిమా వార్తలను కూడా అందించారు.Read More