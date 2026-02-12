Edit Profile
    ఈ తేదీల్లో విశాఖ ఎయిర్‌పోర్ట్‌లో 16 విమానాల రాకపోకల్లో మార్పులు

    అంతర్జాతీయ ఫ్లీట్ రివ్యూ, మిలాన్ 2026 సముద్ర విన్యాసాల సందర్భంగా విశాఖపట్నానికి వచ్చే, ఇక్కడ నుంచి వెళ్లే విమానాల షెడ్యూల్‌లో మార్పులు ఉన్నాయి. ఈ మేరకు సవరించిన షెడ్యూల్‌ను ప్రకటించారు.

    Published on: Feb 12, 2026 7:17 AM IST
    By Anand Sai, Visakhapatnam
    అంతర్జాతీయ ఫ్లీట్ రివ్యూ, మిలాన్ 2026 సముద్ర విన్యాసాలకు సందర్భంగా విశాఖపట్నం అంతర్జాతీయ విమానాశ్రయానికి ఫిబ్రవరి 15 నుండి ఫిబ్రవరి 19 వరకు సవరించిన విమాన షెడ్యూల్‌ను ఎయిర్‌పోర్ట్స్ అథారిటీ ఆఫ్ ఇండియా (AAI) ప్రకటించింది. ఈ తేదీల్లో భారత నావికాదళం చేసే విన్యాసాలకు వీలుగా విశాఖపట్నం మీదుగా గగనతలం మూడు సమయాల్లో పౌర విమానాల కోసం మూసివేస్తారు.

    ప్రతీకాత్మక చిత్రం
    ప్రతీకాత్మక చిత్రం

    విశాఖపట్నం గగనతలంలో సాధారణ విమానాల రాకపోకలను నిషేధించిన సమయాలు ఉదయం 10.25 నుండి మధ్యాహ్నం 12.30 వరకు, సాయంత్రం 4 నుండి సాయంత్రం 5.30 వరకు, సాయంత్రం 6.30 నుండి 7.30 వరకు ఉన్నాయి. ఈ సమయాల్లో విశాఖ గగనతలంలో సాధారణ విమానాల రాకపోకలకు అవకాశం లేదు.

    దీనివల్ల 16 విమానాలు ప్రభావితమవుతాయి. ఎనిమిది రాకపోకలు, ఎనిమిది నిష్క్రమణల్లో మార్పులు ఉంటాయి. చెన్నై-వైజాగ్-చెన్నై సర్వీసులు 6E581, 6E881 ఐదు రోజులు రద్దు చేశారు. అంతరాయాన్ని తగ్గించడానికి పౌర విమానాల రాకపోకలను సర్దుబాటు చేశారు.

    బెంగళూరుకు చెందిన 6E6336 ఉదయం 11 గంటలకు బదులుగా ఉదయం 9:50 గంటలకు ల్యాండ్ అవుతుంది. రాయ్‌పూర్‌కు చెందిన 6E7295 ఉదయం 11.30 గంటలకు బదులుగా 10.10 గంటలకు సమయానికి కొద్దిగా ముందుకు వచ్చింది. హైదరాబాద్‌ 6E879 మధ్యాహ్నం 12:45 గంటలకు ఆలస్యమైంది. అదే సమయంలో 6E208 మధ్యాహ్నం 2.55 గంటలకు మారకుండానే ఉంది.

    ఇక ఢిల్లీ AI419 మధ్యాహ్నం 3.15 గంటలకు ముందుగా చేరుకుంటుంది. బెంగళూరు 6E969 సాయంత్రం 6.20 గంటలకు వాయిదా వేశారు. హైదరాబాద్ 6E6227 సాయంత్రం 6:25 గంటలకు ల్యాండ్ అవుతుంది. చెన్నై నుండి 6E917 సాయంత్రం 5:15 గంటలకు బయలుదేరే దాని అసలు స్లాట్ నుండి 7:40 గంటలకు తిరిగి షెడ్యూల్ చేశారు.

    బయలుదేరే విమానాల్లో కూడా మార్పులు ఉంటాయి. బెంగళూరు 6E5309 ఇప్పుడు మధ్యాహ్నం 12:10 గంటలకు బదులుగా ఉదయం 10:25 గంటలకు బయలుదేరుతుంది. భువనేశ్వర్ 6E7381 ఉదయం 10:30 గంటలకు మార్చారు. హైదరాబాద్ 6E6645 మధ్యాహ్నం 1:25 గంటలకు బయలుదేరుతుంది. 6E783 కొంచెం ముందుగా మధ్యాహ్నం 3:50 గంటలకు మార్చేశారు.

    News/Andhra Pradesh/ఈ తేదీల్లో విశాఖ ఎయిర్‌పోర్ట్‌లో 16 విమానాల రాకపోకల్లో మార్పులు
