ఈ తేదీల్లో విశాఖ ఎయిర్పోర్ట్లో 16 విమానాల రాకపోకల్లో మార్పులు
అంతర్జాతీయ ఫ్లీట్ రివ్యూ, మిలాన్ 2026 సముద్ర విన్యాసాల సందర్భంగా విశాఖపట్నానికి వచ్చే, ఇక్కడ నుంచి వెళ్లే విమానాల షెడ్యూల్లో మార్పులు ఉన్నాయి. ఈ మేరకు సవరించిన షెడ్యూల్ను ప్రకటించారు.
అంతర్జాతీయ ఫ్లీట్ రివ్యూ, మిలాన్ 2026 సముద్ర విన్యాసాలకు సందర్భంగా విశాఖపట్నం అంతర్జాతీయ విమానాశ్రయానికి ఫిబ్రవరి 15 నుండి ఫిబ్రవరి 19 వరకు సవరించిన విమాన షెడ్యూల్ను ఎయిర్పోర్ట్స్ అథారిటీ ఆఫ్ ఇండియా (AAI) ప్రకటించింది. ఈ తేదీల్లో భారత నావికాదళం చేసే విన్యాసాలకు వీలుగా విశాఖపట్నం మీదుగా గగనతలం మూడు సమయాల్లో పౌర విమానాల కోసం మూసివేస్తారు.
విశాఖపట్నం గగనతలంలో సాధారణ విమానాల రాకపోకలను నిషేధించిన సమయాలు ఉదయం 10.25 నుండి మధ్యాహ్నం 12.30 వరకు, సాయంత్రం 4 నుండి సాయంత్రం 5.30 వరకు, సాయంత్రం 6.30 నుండి 7.30 వరకు ఉన్నాయి. ఈ సమయాల్లో విశాఖ గగనతలంలో సాధారణ విమానాల రాకపోకలకు అవకాశం లేదు.
దీనివల్ల 16 విమానాలు ప్రభావితమవుతాయి. ఎనిమిది రాకపోకలు, ఎనిమిది నిష్క్రమణల్లో మార్పులు ఉంటాయి. చెన్నై-వైజాగ్-చెన్నై సర్వీసులు 6E581, 6E881 ఐదు రోజులు రద్దు చేశారు. అంతరాయాన్ని తగ్గించడానికి పౌర విమానాల రాకపోకలను సర్దుబాటు చేశారు.
బెంగళూరుకు చెందిన 6E6336 ఉదయం 11 గంటలకు బదులుగా ఉదయం 9:50 గంటలకు ల్యాండ్ అవుతుంది. రాయ్పూర్కు చెందిన 6E7295 ఉదయం 11.30 గంటలకు బదులుగా 10.10 గంటలకు సమయానికి కొద్దిగా ముందుకు వచ్చింది. హైదరాబాద్ 6E879 మధ్యాహ్నం 12:45 గంటలకు ఆలస్యమైంది. అదే సమయంలో 6E208 మధ్యాహ్నం 2.55 గంటలకు మారకుండానే ఉంది.
ఇక ఢిల్లీ AI419 మధ్యాహ్నం 3.15 గంటలకు ముందుగా చేరుకుంటుంది. బెంగళూరు 6E969 సాయంత్రం 6.20 గంటలకు వాయిదా వేశారు. హైదరాబాద్ 6E6227 సాయంత్రం 6:25 గంటలకు ల్యాండ్ అవుతుంది. చెన్నై నుండి 6E917 సాయంత్రం 5:15 గంటలకు బయలుదేరే దాని అసలు స్లాట్ నుండి 7:40 గంటలకు తిరిగి షెడ్యూల్ చేశారు.
బయలుదేరే విమానాల్లో కూడా మార్పులు ఉంటాయి. బెంగళూరు 6E5309 ఇప్పుడు మధ్యాహ్నం 12:10 గంటలకు బదులుగా ఉదయం 10:25 గంటలకు బయలుదేరుతుంది. భువనేశ్వర్ 6E7381 ఉదయం 10:30 గంటలకు మార్చారు. హైదరాబాద్ 6E6645 మధ్యాహ్నం 1:25 గంటలకు బయలుదేరుతుంది. 6E783 కొంచెం ముందుగా మధ్యాహ్నం 3:50 గంటలకు మార్చేశారు.