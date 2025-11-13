ఢిల్లీ పేలుడు కేసు: ఏటీఎస్ అదుపులో కాన్పూర్ కార్డియాలజీ విద్యార్థి
Delhi blast: యూపీ యాంటీ-టెర్రరిజం స్క్వాడ్ (ATS) కాన్పూర్లోని ప్రభుత్వ వైద్య కళాశాల విద్యార్థి అయిన డాక్టర్ మొహమ్మద్ ఆరిఫ్ను అదుపులోకి తీసుకుంది. ఇదివరకే అరెస్టు అయిన లేడీ డాక్టర్ షాహీన్ సయీద్తో అనుమానాస్పద సంబంధాలు ఉన్నట్లు తేలడంతో, ఆరిఫ్ను విచారణ కోసం ఢిల్లీకి తరలించారు.
ఢిల్లీలో జరిగిన పేలుడు కేసు దర్యాప్తు వేగవంతం కావడంతో, ఉత్తరప్రదేశ్ యాంటీ-టెర్రరిజం స్క్వాడ్ (ATS) కీలక అడుగు వేసింది. కాన్పూర్లోని గణేష్ శంకర్ విద్యార్థి మెమోరియల్ (GSVM) మెడికల్ కాలేజీలో డీఎం (కార్డియాలజీ) మొదటి సంవత్సరం చదువుతున్న డాక్టర్ మొహమ్మద్ ఆరిఫ్ (32)ను గురువారం అదుపులోకి తీసుకున్నారు.
సీనియర్ అధికారి ఒకరు తెలిపిన వివరాల ప్రకారం, జమ్మూ కశ్మీర్లోని అనంత్నాగ్కు చెందిన ఆరిఫ్ను రహస్య ప్రాంతంలో అదుపులోకి తీసుకున్నారు. ఆ తరువాత, ఏటీఎస్ బృందం నాజిరాబాద్లోని అశోక్ నగర్లో ఉన్న అతని అద్దె ఇంటికి వెళ్లింది. అక్కడ ఆరిఫ్ మొబైల్ ఫోన్, ల్యాప్టాప్లను స్వాధీనం చేసుకున్నారు. వాటిని ఫోరెన్సిక్ పరీక్షల కోసం తీసుకెళ్లారు. ఆరిఫ్ను అదుపులోకి తీసుకుని మరింత విచారణ కోసం ఢిల్లీకి తరలించారు.
"ఆరిఫ్ను ఇప్పటికే ఢిల్లీ పేలుడు కేసులో అరెస్టు అయిన నిందితులతో కలిపి ప్రశ్నించే అవకాశం ఉంది" అని అధికారులు తెలిపారు.
మాజీ ప్రొఫెసర్తో అనుమానాస్పద సంబంధాలు
జి.ఎస్.వి.ఎం. మెడికల్ కాలేజీ మాజీ ప్రొఫెసర్ డాక్టర్ షాహీన్ సయీద్ విచారణలో వెల్లడైన సమాచారం ఆధారంగా డాక్టర్ ఆరిఫ్ ఏటీఎస్ దృష్టిలోకి వచ్చారు. అల్ ఫలా యూనివర్సిటీతో సంబంధం ఉన్న షాహీన్ సయీద్, జైష్-ఎ-మొహమ్మద్, అన్సార్ గజ్వత్-ఉల్-హింద్తో లింకులు ఉన్న "వైట్ కాలర్ టెర్రర్ మాడ్యూల్" దర్యాప్తులో భాగంగా అరెస్టు అయ్యారు.
పేలుడు రోజున సంభాషణలు: ఢిల్లీలోని ఎర్రకోట సమీపంలో పేలుడు జరిగిన రోజున, ఆరిఫ్ డాక్టర్ షాహీన్ నెట్వర్క్తో సంబంధం ఉన్న వ్యక్తులతో, ముఖ్యంగా ఆమె సోదరుడు పర్వేజ్తో టెలిఫోన్లో మాట్లాడినట్లు ఏటీఎస్ వర్గాలు తెలిపాయి.
డేటా డిలీట్ ప్రయత్నం: ఏటీఎస్ సిబ్బంది అతని ఇంటికి చేరుకునే సమయానికి, ఆరిఫ్ తన ఫోన్ నుండి డేటాను తొలగించడానికి ప్రయత్నించినట్లు సమాచారం. అయితే, అధికారులు సమయానికి ఫోన్ను స్వాధీనం చేసుకున్నారు.
చాట్స్ ద్వారా అనుమానం: కాల్ రికార్డులు, చాట్స్ యొక్క ప్రాథమిక విశ్లేషణలో, ఆరిఫ్ ప్రధాన సూత్రధారి, ఇతర అనుమానితులతో సంభాషణలు జరిపినట్లు తేలింది.
షేర్డ్ ఈమెయిల్ ఐడీ: ఎలక్ట్రానిక్ నిఘాను నివారించడానికి టెర్రర్ గ్రూప్లు తరచుగా ఉపయోగించే విధంగానే, ఈ గ్రూప్ కూడా డ్రాఫ్ట్ మెసేజ్లను పంచుకోవడానికి షేర్డ్ ఈమెయిల్ ఐడీని ఉపయోగించినట్లు దర్యాప్తు అధికారులు భావిస్తున్నారు.
వైద్య విద్యార్థులలో ఆందోళన
ఆరిఫ్ అదుపులోకి తీసుకోవడం జి.ఎస్.వి.ఎం. మెడికల్ కాలేజీ, ముఖ్యంగా కార్డియాలజీ విభాగంలోని వైద్యులు, విద్యార్థులలో ఆందోళన కలిగించింది.
కార్డియాలజీ చీఫ్ మెడికల్ సూపరింటెండెంట్ డాక్టర్ జ్ఞానేంద్ర మాట్లాడుతూ, "డాక్టర్ ఆరిఫ్ ఆల్ ఇండియా కౌన్సెలింగ్ ద్వారా మూడు నెలల క్రితం ఇక్కడ చేరారు. బుధవారం మధ్యాహ్నం డ్యూటీ ముగించుకుని క్యాంపస్ వెలుపల ఉన్న తన అద్దె ఇంటికి వెళ్లారు" అని తెలిపారు.
"సాయంత్రం 7 గంటల ప్రాంతంలో విచారణ కోసం ఒక బృందం అతన్ని తీసుకెళ్లిందని మాకు సమాచారం అందింది. అతను కశ్మీర్కు చెందినవాడు. నిశ్శబ్దంగా వచ్చి తన పని చూసుకుని వెళ్లిపోయేవాడు" అని డాక్టర్ జ్ఞానేంద్ర పేర్కొన్నారు. ముందుజాగ్రత్త చర్యగా మొదటి, రెండవ, మూడవ సంవత్సరం కార్డియాలజీ విద్యార్థులందరి స్క్రీనింగ్ను ప్రారంభించినట్లు ఆయన చెప్పారు.
కాన్పూర్ పోలీసులు ఆరిఫ్ అదుపులోకి తీసుకున్న విషయాన్ని ధృవీకరించారు. అతన్ని తదుపరి విచారణ కోసం కేంద్ర దర్యాప్తు సంస్థలకు అప్పగించారు. ప్రస్తుతం ఏటీఎస్, జాతీయ దర్యాప్తు సంస్థ (NIA) బృందాలు డాక్టర్ షాహీన్ నెట్వర్క్కు సంబంధించిన అదనపు లింక్లను గుర్తించడానికి కాన్పూర్లో కార్యకలాపాలను కొనసాగిస్తున్నాయి. దర్యాప్తు కొనసాగుతున్న కొద్దీ మరిన్ని పేర్లు వెలుగులోకి వచ్చే అవకాశం ఉందని అధికారులు తెలిపారు.
