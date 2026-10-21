మీరు జెన్-జీ కాదు: సీజేపీ నేతలతో ఢిల్లీ హైకోర్టు ఆసక్తికర వ్యాఖ్యలు
ఢిల్లీలోని జంతర్ మంతర్ వద్ద ఆందోళనకు సంబంధించి నమోదైన కేసులో 'కాక్రోచ్ జనతా పార్టీ' (సీజేపీ) నేతలకు హైకోర్టులో ఎదురుదెబ్బ తగిలింది. విచారణ వేళ వారి వయసును ఆరా తీసిన కోర్టు, "మీరు జెన్-జీ కానే కాదు" అని వ్యాఖ్యానించింది. అనంతరం సీజేపీ నేతలు పిటిషన్ను ఉపసంహరించుకోవాల్సి వచ్చింది.
ఢిల్లీలోని జంతర్ మంతర్ ఆందోళనల వేళ 'కాక్రోచ్ జనతా పార్టీ' (సీజేపీ) నాయకులు సౌరవ్ దాస్, అశుతోష్ రాంకాలకు ఢిల్లీ హైకోర్టులో చుక్కెదురైంది. తమ జ్యుడీషియల్ కస్టడీని పొడిగిస్తూ స్పెషల్ ఎగ్జిక్యూటివ్ మేజిస్ట్రేట్ (ఎస్ఈఎం) కోర్టు ఇచ్చిన ఉత్తర్వులను సవాలు చేస్తూ దాఖలు చేసిన పిటిషన్పై బుధవారం విచారణ జరిగింది. జస్టిస్ సుబ్రమణ్యం ప్రసాద్ ధర్మాసనం ఈ విచారణ చేపట్టింది.
"మీరు జెన్-జీ కానే కాదు"
విచారణ సమయంలో పిటిషనర్ల వయసు ఎంత అని వారి తరఫు న్యాయవాది అభిక్ చిమ్నీని న్యాయమూర్తి ప్రశ్నించారు. సౌరవ్ దాస్కు 27 సంవత్సరాలు, అశుతోష్ రాంకాకు 32 సంవత్సరాలని న్యాయవాది కోర్టుకు తెలిపారు.
దీనిపై జస్టిస్ సుబ్రమణ్యం ప్రసాద్ స్పందిస్తూ.. "అలాగైతే మీరు జెన్-జీ (Gen Z) కానే కాదు. అసలు జెన్-జీ అంటే ఏమిటి? 1997 తర్వాత జన్మించిన వారిని జెన్-జీ అంటారని కోర్టుకు తెలుసు. అలాంటప్పుడు మీరు ఆ కోవలోకి రారు" అని సరదాగా వ్యాఖ్యానించారు. ఈ వ్యాఖ్యలపై సీజేపీ వ్యవస్థాపకుడు అభిజిత్ దీప్కే ఎక్స్ (ట్విటర్) వేదికగా స్పందించారు. ప్రధాని నరేంద్ర మోదీ చిత్రాన్ని పంచుకుంటూ, "జెన్-జీగా అర్హత సాధించిన ఏకైక వ్యక్తి ఈయనే" అని వ్యంగ్యంగా వ్యాఖ్య జోడించారు.
బారికేడ్లను దాటడంపై కోర్టు ఆగ్రహం
వయోపరిమితి అంశం పక్కన పెడితే, విచారణ సందర్భంగా పిటిషనర్ల ప్రవర్తనను ధర్మాసనం తీవ్రంగా తప్పుబట్టింది. అనుమతి లేకపోయినా బారికేడ్లను దాటుకుని ఆందోళనలకు నేతృత్వం వహించడాన్ని ప్రశ్నించింది.
"ఒక నిర్దిష్టమైన ప్రయోజనం కోసమే అక్కడ బారికేడ్లు ఏర్పాటు చేస్తారు. మీరు ఆ బారికేడ్ను దాటితే, మీ వెనుకాల మరో 10 నుండి 20 మంది చొరబడే ప్రమాదం ఉంది" అని పిటిషనర్ల న్యాయవాదికి స్పష్టం చేసింది. విదేశాల్లో జరుగుతున్న హింసాత్మక ఘటనలు, అల్లర్లను ఉదహరిస్తూ.. శాంతియుతంగా ప్రారంభమైన ఆందోళనల్లోకి అవాంఛనీయ వ్యక్తులు చొరబడకుండా చూడటానికే పోలీసులు అనుమతులు, భద్రతా ఏర్పాట్లు చేస్తారని గుర్తుచేసింది.
అంతేకాకుండా, పిటిషనర్ల గుర్తింపును ప్రశ్నిస్తూ తీవ్ర వ్యాఖ్యలు చేసింది. "వ్యక్తులు మారడం లేదు, కానీ ఆందోళనల కారణాలు మారుతున్నాయి. అసలు మీరు ఎవరు? మీ సంస్థ ఉద్దేశం ఏమిటి? ప్రశాంతతకు, శాంతిభద్రతలకు విఘాతం ఏర్పడుతుందనే అనుమానం ఉన్నప్పుడు ఈ ప్రశ్నలన్నీ అత్యంత ప్రాధాన్యత సంతరించుకుంటాయి" అని వ్యాఖ్యానించింది.
పిటిషన్ ఉపసంహరణ
పోలీసుల నిబంధనలను ఉల్లంఘించి అక్టోబర్ 13న నిషేధిత ఆందోళన ప్రాంతమైన జంతర్ మంతర్ వద్దకు చేరుకున్నందుకు దాస్, రాంకాలను పోలీసులు అదుపులోకి తీసుకున్నారు. అనంతరం ఎస్ఈఎం కోర్టు వారి కస్టడీని పొడిగించింది. ఈ పొడిగింపును సవాలు చేస్తూ హైకోర్టును ఆశ్రయించగా, పిటిషన్పై విచారణ జరిపేందుకు ధర్మాసనం నిరాకరించడంతో వారు తమ పిటిషన్ను వెనక్కి తీసుకున్నారు.
శాంతిభద్రతలకు విఘాతం కలిగించడమే కాకుండా చట్టం పట్ల గౌరవం లేకుండా ప్రవర్తించారని ఢిల్లీ పోలీసులు సమర్పించిన వాదనలతో దిగువ కోర్టు ఏకీభవించిన విషయాన్ని ఈ సందర్భంగా పరిగణనలోకి తీసుకున్నారు.
- ABOUT THE AUTHORPraveen Kumar Lenkala
ప్రవీణ్ కుమార్ లెంకల ప్రస్తుతం హిందుస్తాన్ టైమ్స్ తెలుగు ఎడిటర్గా బాధ్యతలు నిర్వహిస్తున్నారు. జర్నలిజంలో 25 ఏళ్ల సుదీర్ఘ అనుభవం కలిగిన వీరు, గతంలో సాక్షి దినపత్రికలో ఢిల్లీ నేషనల్ బ్యూరో చీఫ్గా (2014-2021) సుమారు ఎనిమిదేళ్ల పాటు పనిచేశారు. ఆ సమయంలో జాతీయ రాజకీయాలు, ప్రభుత్వ విధానాలు, కేంద్ర బడ్జెట్, సార్వత్రిక ఎన్నికలు, రాష్ట్రాల శాసన సభలకు ఎన్నికలు తదితర అనేక అంశాలపై కథనాలు, విశ్లేషణలు, పరిశీలనాత్మక వార్తలు అందించారు. పార్లమెంటు ప్రొసీడింగ్స్ నుంచి.. సుప్రీంకోర్టు విచారణల వరకు కవరేజీలో విశేష అనుభవం ఉంది. ఢిల్లీలో ఆంధ్రప్రదేశ్, తెలంగాణ రాష్ట్రాల రాజకీయ పరిణామాలు, అభివృద్ధి సంబంధిత పెండింగ్ సమస్యలు లోతుగా అందించారు. అంతకుముందు హైదరాబాద్లో సాక్షి టాస్క్ఫోర్స్ బ్యూరోలో (2008-2013) పనిచేస్తూ భూకుంభకోణాలు, ఫైనాన్స్ సంస్థల మోసాలు, వైట్ కాలర్ స్కామ్స్ను వెలికితీశారు. ముఖ్యంగా పోలీసు వ్యవస్థలోని 'ఆర్డర్లీ వ్యవస్థ'పై వీరు చేసిన పరిశోధనాత్మక కథనాలు ప్రభుత్వం ఆ వ్యవస్థను రద్దు చేయడానికి కారణమయ్యాయి. ఈనాడు దినపత్రికలో (2003-2007) నల్గొండ, ఖమ్మం జిల్లాల్లో రిపోర్టర్గా, సబ్ ఎడిటర్గా పనిచేసి గిరిజన తండాల్లో ఆడపిల్లల అమ్మకాలు, గ్రామీణ ప్రాంతాల వెనుకబాటుతనం, ప్రభుత్వ పథకాల్లో అవినీతిపై సంచలనాత్మక కథనాలు రాశారు. ప్రస్తుతం జాతీయ, అంతర్జాతీయ పరిణామాలు, బిజినెస్, స్టాక్ మార్కెట్, టెక్నాలజీ, ఆటోమొబైల్ రంగాలపై నిశితమైన విశ్లేషణలు అందిస్తున్నారు. హిందుస్తాన్ టైమ్స్ నుంచి రెండుసార్లు Digi Journo పురస్కారం పొందారు. కమ్యూనికేషన్ అండ్ జర్నలిజంలో పీజీ (MCJ) పట్టా పొందిన వీరు, కామర్స్ (B.Com) నేపథ్యం కలిగి ఉండటం వల్ల ఆర్థిక అంశాలను సరళంగా వివరించడంలో సిద్ధహస్తులు. ప్రజా సమస్యలపై పోరాటం, విధానపరమైన మార్పులకు కారణమైన వీరి రిపోర్టింగ్ శైలి తెలుగు జర్నలిజంలో వీరికి ఒక ప్రత్యేక గుర్తింపును తెచ్చిపెట్టింది. 2001లో సీ ఛానెల్ అనే కేబుల్ టీవీలో చేరి కెరీర్ ప్రారంభించి హైదరాబాద్ నగర ఆర్థిక, సామాజిక రంగాలపై కథనాలతో పాటు సినిమా వార్తలను కూడా అందించారు.Read More