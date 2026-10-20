జంతర్ మంతర్ కేసు: సీజేపీ నేతల రిమాండ్ పొడిగింపు.. కోర్టు కీలక వ్యాఖ్యలు
నిషేధిత ప్రాంతమైన జంతర్ మంతర్ వద్ద నిరసన తెలిపిన కేసులో సీజేపీ నేతలు సౌరభ్ దాస్, అశుతోష్ రాంకాల జ్యుడీషియల్ రిమాండ్ను కోర్టు మరో రెండు రోజులు పొడిగించింది. తీర్పు అనంతరం పోలీసు వ్యాన్లో తీసుకెళ్తుండగా 'దేశంలో న్యాయం లేదు' అని సౌరభ్ దాస్ ఆరోపించారు.
ధర్నాలకు అనుమతి లేని జంతర్ మంతర్ వద్దకు అక్రమంగా ప్రవేశించి నిరసన తెలిపిన కేసులో సీజేపీ ప్రతినిధులు సౌరభ్ దాస్, అశుతోష్ రాంకాల జ్యుడీషియల్ రిమాండ్ను న్యాయస్థానం మరో రెండు రోజులు పొడిగించింది. ఈ మేరకు మందిర్ మార్గ్ పోలీస్ స్టేషన్లోని స్పెషల్ ఎగ్జిక్యూటివ్ మేజిస్ట్రేట్ (ఎస్ఈఎమ్) ఉత్తర్వులు జారీ చేశారు. విచారణ ముగిసిన అనంతరం పోలీసు వ్యాన్లో తీసుకెళ్తున్న సమయంలో సీజేపీ అధికార ప్రతినిధి సౌరభ్ దాస్ తీవ్ర ఆవేదన వ్యక్తం చేశారు.
"దేశంలో ప్రస్తుతం అత్యవసర పరిస్థితి నడుస్తోంది. ఇక్కడ ఏమాత్రం న్యాయం లభించడం లేదు. ఇది పోలీసుల కోర్టులా వ్యవహరిస్తోంది. వారు ఎలాంటి ఆధారాలతో బెయిల్ నిరాకరిస్తున్నారో గమనించండి" అని సౌరభ్ దాస్ బిగ్గరగా అరిచారు. 'స్మితా శర్మ జర్నలిస్ట్' అనే యూట్యూబ్ ఛానెల్ ఈ దృశ్యాలను రికార్డు చేసింది.
కోర్టు తీవ్ర వ్యాఖ్యలు.. రాతపూర్వక వివరణకు గడువు
సీజేపీ నేతల తీరుపై స్పెషల్ ఎగ్జిక్యూటివ్ మేజిస్ట్రేట్ తీవ్ర అభ్యంతరం వ్యక్తం చేశారు. అక్టోబర్ 11న ప్రశాంతత పాటిస్తామని ఇచ్చిన పూచీకత్తు (బాండ్) నిబంధనలను వారు ఉద్దేశపూర్వకంగా ఉల్లంఘించారని కోర్టు పేర్కొంది.
"చట్టం పట్ల నిందితులకు ఎలాంటి గౌరవం లేదు. అనుమతి లేని ప్రాంతాల్లో పదేపదే నిరసనలకు పిలుపునివ్వడం వారికి అలవాటుగా మారింది" అని మేజిస్ట్రేట్ తమ ఉత్తర్వుల్లో స్పష్టం చేశారు.
ప్రస్తుత పరిస్థితులు, నిందితుల గత ప్రవర్తన, ఇరుపక్షాల వాదనలను పరిగణనలోకి తీసుకున్న కోర్టు, తమ వాదనలను రాతపూర్వకంగా సమర్పించడానికి నిందితులకు రెండు రోజుల సమయం ఇచ్చింది. దీనికి సంబంధించిన ప్రతిని దర్యాప్తు అధికారికి (ఐఓ) అందజేయాలని ఆదేశించింది.
సోషల్ మీడియా ద్వారా నిరసనలకు పిలుపు
నిషేధిత ప్రాంతాలైన జంతర్ మంతర్, కన్నాట్ ప్లేస్ వంటి ప్రదేశాల్లో నిరసనలు తెలపాలని సీజేపీ నేతలు సోషల్ మీడియా వేదికగా వరుస పిలుపులు ఇచ్చారని పోలీసులు కోర్టుకు తెలిపారు. శాంతిభద్రతలకు విఘాతం కలిగించేలా ఉన్న ఈ వ్యవహారాన్ని తేలిగ్గా తీసుకోలేమని, దీనిపై సమగ్ర పరిశీలన అవసరమని ఇన్వెస్టిగేటింగ్ ఆఫీసర్ సమర్పించిన ఆధారాలను పరిశీలించిన అనంతరం కోర్టు అభిప్రాయపడింది.
అక్టోబర్ 13న గేట్లు దూకి హల్చల్
అక్టోబర్ 13న ధర్నాలకు అనుమతి లేని జంతర్ మంతర్ ప్రాంగణంలోకి అక్రమంగా ప్రవేశించినందుకు అశుతోష్ రాంకా, సౌరభ్ దాస్ సహా వారి సహచరుడు అజింక్యా షిండేలను పోలీసులు అదుపులోకి తీసుకున్నారు. తాళం వేసి ఉన్న గేట్లను దూకి లోపలికి వెళ్లిన దృశ్యాలను సీజేపీ సామాజిక మాధ్యమాల్లో పంచుకుంది.
అజింక్యా షిండేను రూ.5,000 పూచీకత్తుపై పోలీసులు విడుదల చేయగా, అక్టోబర్ 11న ఇచ్చిన శాంతి భద్రతల బాండ్ను ఉల్లంఘించినందుకు దాస్, రాంకాలను ఐదు రోజుల జ్యుడీషియల్ కస్టడీకి పంపారు. తాజాగా ఆ గడువు ముగియడంతో కస్టడీని మరో రెండు రోజులు పొడిగించారు.
షరతులతో కూడిన బెయిల్పై అభిజీత్ దిప్కే విడుదల
ఈ ఘటనలు జరుగుతుండగానే, అక్టోబర్ 16న కన్నాట్ ప్లేస్ సెంట్రల్ పార్క్లో సీజేపీ తలపెట్టిన 'లెహరా దో తిరంగా' ప్రదర్శనకు వెళ్తున్న అభిజీత్ దిప్కే అనే మరో సీజేపీ నేతను పోలీసులు అరెస్టు చేశారు. మరుసటి రోజు ఆయనను స్పెషల్ ఎగ్జిక్యూటివ్ మేజిస్ట్రేట్ ఎదుట ప్రవేశపెట్టగా షరతులతో కూడిన బెయిల్ లభించింది. ఏడాది పాటు ఎలాంటి శాంతిభద్రతల సమస్యలు సృష్టించకూడదనే ముఖ్యమైన షరతుపై ఆయనను విడుదల చేశారు.
- ABOUT THE AUTHORPraveen Kumar Lenkala
ప్రవీణ్ కుమార్ లెంకల ప్రస్తుతం హిందుస్తాన్ టైమ్స్ తెలుగు ఎడిటర్గా బాధ్యతలు నిర్వహిస్తున్నారు. జర్నలిజంలో 25 ఏళ్ల సుదీర్ఘ అనుభవం కలిగిన వీరు, గతంలో సాక్షి దినపత్రికలో ఢిల్లీ నేషనల్ బ్యూరో చీఫ్గా (2014-2021) సుమారు ఎనిమిదేళ్ల పాటు పనిచేశారు. ఆ సమయంలో జాతీయ రాజకీయాలు, ప్రభుత్వ విధానాలు, కేంద్ర బడ్జెట్, సార్వత్రిక ఎన్నికలు, రాష్ట్రాల శాసన సభలకు ఎన్నికలు తదితర అనేక అంశాలపై కథనాలు, విశ్లేషణలు, పరిశీలనాత్మక వార్తలు అందించారు. పార్లమెంటు ప్రొసీడింగ్స్ నుంచి.. సుప్రీంకోర్టు విచారణల వరకు కవరేజీలో విశేష అనుభవం ఉంది. ఢిల్లీలో ఆంధ్రప్రదేశ్, తెలంగాణ రాష్ట్రాల రాజకీయ పరిణామాలు, అభివృద్ధి సంబంధిత పెండింగ్ సమస్యలు లోతుగా అందించారు. అంతకుముందు హైదరాబాద్లో సాక్షి టాస్క్ఫోర్స్ బ్యూరోలో (2008-2013) పనిచేస్తూ భూకుంభకోణాలు, ఫైనాన్స్ సంస్థల మోసాలు, వైట్ కాలర్ స్కామ్స్ను వెలికితీశారు. ముఖ్యంగా పోలీసు వ్యవస్థలోని 'ఆర్డర్లీ వ్యవస్థ'పై వీరు చేసిన పరిశోధనాత్మక కథనాలు ప్రభుత్వం ఆ వ్యవస్థను రద్దు చేయడానికి కారణమయ్యాయి. ఈనాడు దినపత్రికలో (2003-2007) నల్గొండ, ఖమ్మం జిల్లాల్లో రిపోర్టర్గా, సబ్ ఎడిటర్గా పనిచేసి గిరిజన తండాల్లో ఆడపిల్లల అమ్మకాలు, గ్రామీణ ప్రాంతాల వెనుకబాటుతనం, ప్రభుత్వ పథకాల్లో అవినీతిపై సంచలనాత్మక కథనాలు రాశారు. ప్రస్తుతం జాతీయ, అంతర్జాతీయ పరిణామాలు, బిజినెస్, స్టాక్ మార్కెట్, టెక్నాలజీ, ఆటోమొబైల్ రంగాలపై నిశితమైన విశ్లేషణలు అందిస్తున్నారు. హిందుస్తాన్ టైమ్స్ నుంచి రెండుసార్లు Digi Journo పురస్కారం పొందారు. కమ్యూనికేషన్ అండ్ జర్నలిజంలో పీజీ (MCJ) పట్టా పొందిన వీరు, కామర్స్ (B.Com) నేపథ్యం కలిగి ఉండటం వల్ల ఆర్థిక అంశాలను సరళంగా వివరించడంలో సిద్ధహస్తులు. ప్రజా సమస్యలపై పోరాటం, విధానపరమైన మార్పులకు కారణమైన వీరి రిపోర్టింగ్ శైలి తెలుగు జర్నలిజంలో వీరికి ఒక ప్రత్యేక గుర్తింపును తెచ్చిపెట్టింది. 2001లో సీ ఛానెల్ అనే కేబుల్ టీవీలో చేరి కెరీర్ ప్రారంభించి హైదరాబాద్ నగర ఆర్థిక, సామాజిక రంగాలపై కథనాలతో పాటు సినిమా వార్తలను కూడా అందించారు.Read More