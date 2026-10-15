కన్నాట్ ప్లేస్లో తిరంగా మార్చ్పై ఢిల్లీ హైకోర్టు కీలక ఆదేశాలు
ఢిల్లీలోని కన్నాట్ ప్లేస్ సెంట్రల్ పార్క్లో అక్టోబర్ 16న కాక్రోచ్ జనతా పార్టీ (CJP) నిర్వహించ తలపెట్టిన 'లెహరా దో తిరంగా' ప్రదర్శనను అడ్డుకునేందుకు ఢిల్లీ హైకోర్టు నిరాకరించింది. భద్రతను పర్యవేక్షిస్తామని ఢిల్లీ పోలీసులు హామీ ఇవ్వడంతో విచారణను నవంబర్ 3కి వాయిదా వేసింది.
న్యూఢిల్లీలోని కన్నాట్ ప్లేస్ (CP) సెంట్రల్ పార్క్ వద్ద అక్టోబర్ 16న 'తిరంగా మార్చ్' నిర్వహించేందుకు కాక్రోచ్ జనతా పార్టీ (CJP) వ్యవస్థాపకుడు అభిజీత్ దీప్కేకు మార్గం సుగమమైంది. ప్రదర్శనను అడ్డుకోవాలని కోరుతూ దాఖలైన పిటిషన్పై మధ్యంతర ఉత్తర్వులు ఇచ్చేందుకు ఢిల్లీ హైకోర్టు గురువారం నిరాకరించింది. శాంతిభద్రతల పరిరక్షణకు, ఎలాంటి అవాంఛనీయ సంఘటనలు జరగకుండా చూసేందుకు అన్ని చర్యలు తీసుకుంటామని ఢిల్లీ పోలీసులు ఇచ్చిన హామీని కోర్టు రికార్డు చేసింది.
పాలికా బజార్కు చెందిన లైసెన్స్డ్ వీధి వ్యాపారి అనిల్ కుమార్ గుప్తా దాఖలు చేసిన పిటిషన్పై హైకోర్టు విచారణ జరిపింది. పండుగల వేళ కన్నాట్ ప్లేస్ వంటి రద్దీ ప్రాంతంలో ప్రదర్శనలు నిర్వహిస్తే వ్యాపారాలు దెబ్బతింటాయని, తీవ్ర ట్రాఫిక్ ఇబ్బందులు తలెత్తుతాయని పిటిషనర్ కోర్టు దృష్టికి తీసుకెళ్లారు. ఢిల్లీ పోలీసుల నుంచి సమాధానం కోరిన న్యాయస్థానం, ఈ కేసు తదుపరి విచారణను నవంబర్ 3కి వాయిదా వేసింది.
'లెహరా దో తిరంగా' పిలుపు ఎందుకు?
కాక్రోచ్ జనతా పార్టీ నేతలు సౌరవ్ దాస్, అశుతోష్ రంకాలను పోలీసులు అరెస్టు చేసి తీహార్ జైలుకు తరలించడాన్ని నిరసిస్తూ అభిజీత్ దీప్కే అక్టోబర్ 16న సాయంత్రం 5 గంటలకు సెంట్రల్ పార్క్ వద్ద 'లెహరా దో తిరంగా' పేరుతో ప్రదర్శనకు పిలుపునిచ్చారు. జాతీయ జెండాను చేతబూని శాంతియుతంగా నిరసన తెలపాలని, మువ్వన్నెల జెండాను ఎగురవేయడం నేరం కాదని వ్యాఖ్యానించారు.
ఇటీవల నిరసన ప్రదేశాల జాబితా నుంచి జంతర్ మంతర్ను ఢిల్లీ పోలీసులు తొలగించారు. అయితే ఆంక్షలను ధిక్కరించి జంతర్ మంతర్ ప్రాంగణంలోకి ప్రవేశించి, సీఈసీ జ్ఞానేష్ కుమార్ రాజీనామా చేయాలంటూ నినాదాలు చేశారన్న ఆరోపణలతో సిజెపి కార్యకర్తలు అజింక్యా షిండేతో పాటు సౌరవ్ దాస్, అశుతోష్లను పోలీసులు అరెస్టు చేశారు. వారిని ఐదు రోజుల జుడీషియల్ కస్టడీకి కోర్టు పంపింది.
ఢిల్లీలో రాజకీయ సెగలు
ఓటర్ల జాబితా ప్రత్యేక సమగ్ర సవరణ (SIR) ప్రక్రియలో అక్రమాలు జరిగాయంటూ ప్రధాన ఎన్నికల కమిషనర్ జ్ఞానేష్ కుమార్కు వ్యతిరేకంగా ఢిల్లీలో గత కొద్దిరోజులుగా నిరసనలు తీవ్రరూపం దాల్చాయి. విపక్ష కూటమి నాయకులతో పాటు ఆల్ ఇండియా స్టూడెంట్స్ అసోసియేషన్ (AISA), రైతు సంఘాలు, సిజెపి నేతలు ఆందోళనల్లో చురుగ్గా పాల్గొంటున్నారు.
ఢిల్లీలో ప్రతిపక్షాల నిరసన ప్రదర్శనలు
ఈ నిరసనల క్రమంలో అక్టోబర్ 10న ఐసా జాతీయ అధ్యక్షురాలు నేహా బోరాను ఐఎన్ఏ మార్కెట్ సమీపంలో పోలీసులు అదుపులోకి తీసుకున్నారు. అంతకుముందు మాజీ ముఖ్యమంత్రులు మమతా బెనర్జీ, అరవింద్ కేజ్రీవాల్, పినరయి విజయన్, సీపీఐ(ఎంఎల్) నేత దీపాంకర్ భట్టాచార్య, ప్రశాంత్ భూషణ్, యోగేంద్ర యాదవ్లతో పాటు ప్రముఖ యూట్యూబర్ ధ్రువ్ రాఠీని కూడా పోలీసులు అదుపులోకి తీసుకున్న సంగతి తెలిసిందే.
మరోవైపు, ప్రదర్శనల కోసం జంతర్ మంతర్ వేదికను రద్దు చేసిన పోలీసులు రామ్లీలా మైదాన్, బురారీ గ్రౌండ్, సీబీడీ గ్రౌండ్లను ప్రత్యామ్నాయ ప్రదేశాలుగా నిర్ణయించారు. అయితే, కన్నాట్ ప్లేస్లో నిరసనలకు పోలీసులు సిద్ధం చేసిన భద్రతా ఏర్పాట్లపై నవంబర్ 3న కోర్టు తుది సమీక్ష జరపనుంది.
- ABOUT THE AUTHORPraveen Kumar Lenkala
ప్రవీణ్ కుమార్ లెంకల ప్రస్తుతం హిందుస్తాన్ టైమ్స్ తెలుగు ఎడిటర్గా బాధ్యతలు నిర్వహిస్తున్నారు. జర్నలిజంలో 25 ఏళ్ల సుదీర్ఘ అనుభవం కలిగిన వీరు, గతంలో సాక్షి దినపత్రికలో ఢిల్లీ నేషనల్ బ్యూరో చీఫ్గా (2014-2021) సుమారు ఎనిమిదేళ్ల పాటు పనిచేశారు. ఆ సమయంలో జాతీయ రాజకీయాలు, ప్రభుత్వ విధానాలు, కేంద్ర బడ్జెట్, సార్వత్రిక ఎన్నికలు, రాష్ట్రాల శాసన సభలకు ఎన్నికలు తదితర అనేక అంశాలపై కథనాలు, విశ్లేషణలు, పరిశీలనాత్మక వార్తలు అందించారు. పార్లమెంటు ప్రొసీడింగ్స్ నుంచి.. సుప్రీంకోర్టు విచారణల వరకు కవరేజీలో విశేష అనుభవం ఉంది. ఢిల్లీలో ఆంధ్రప్రదేశ్, తెలంగాణ రాష్ట్రాల రాజకీయ పరిణామాలు, అభివృద్ధి సంబంధిత పెండింగ్ సమస్యలు లోతుగా అందించారు. అంతకుముందు హైదరాబాద్లో సాక్షి టాస్క్ఫోర్స్ బ్యూరోలో (2008-2013) పనిచేస్తూ భూకుంభకోణాలు, ఫైనాన్స్ సంస్థల మోసాలు, వైట్ కాలర్ స్కామ్స్ను వెలికితీశారు. ముఖ్యంగా పోలీసు వ్యవస్థలోని 'ఆర్డర్లీ వ్యవస్థ'పై వీరు చేసిన పరిశోధనాత్మక కథనాలు ప్రభుత్వం ఆ వ్యవస్థను రద్దు చేయడానికి కారణమయ్యాయి. ఈనాడు దినపత్రికలో (2003-2007) నల్గొండ, ఖమ్మం జిల్లాల్లో రిపోర్టర్గా, సబ్ ఎడిటర్గా పనిచేసి గిరిజన తండాల్లో ఆడపిల్లల అమ్మకాలు, గ్రామీణ ప్రాంతాల వెనుకబాటుతనం, ప్రభుత్వ పథకాల్లో అవినీతిపై సంచలనాత్మక కథనాలు రాశారు. ప్రస్తుతం జాతీయ, అంతర్జాతీయ పరిణామాలు, బిజినెస్, స్టాక్ మార్కెట్, టెక్నాలజీ, ఆటోమొబైల్ రంగాలపై నిశితమైన విశ్లేషణలు అందిస్తున్నారు. హిందుస్తాన్ టైమ్స్ నుంచి రెండుసార్లు Digi Journo పురస్కారం పొందారు. కమ్యూనికేషన్ అండ్ జర్నలిజంలో పీజీ (MCJ) పట్టా పొందిన వీరు, కామర్స్ (B.Com) నేపథ్యం కలిగి ఉండటం వల్ల ఆర్థిక అంశాలను సరళంగా వివరించడంలో సిద్ధహస్తులు. ప్రజా సమస్యలపై పోరాటం, విధానపరమైన మార్పులకు కారణమైన వీరి రిపోర్టింగ్ శైలి తెలుగు జర్నలిజంలో వీరికి ఒక ప్రత్యేక గుర్తింపును తెచ్చిపెట్టింది. 2001లో సీ ఛానెల్ అనే కేబుల్ టీవీలో చేరి కెరీర్ ప్రారంభించి హైదరాబాద్ నగర ఆర్థిక, సామాజిక రంగాలపై కథనాలతో పాటు సినిమా వార్తలను కూడా అందించారు.Read More