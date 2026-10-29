యాప్లో మద్యం బుకింగ్స్ కోసం యాప్.. 9 లీటర్ల విస్కీ, 18 లీటర్ల బీర్ బుక్ చేసుకోవచ్చు
ఢిల్లీ ప్రభుత్వం 'ఢిల్లీ లిక్కర్ బుకింగ్' యాప్ను అందుబాటులోకి తెచ్చింది. 25 ఏళ్లు పైబడిన వారు ఆన్లైన్లో 9 లీటర్ల విస్కీ, 18 లీటర్ల బీర్ బుక్ చేసుకోవచ్చు. అయితే హోమ్ డెలివరీ సదుపాయం లేదు. బుక్ చేసిన 48 గంటల్లో నిర్దేశిత డీఎస్ఐఐడీసీ దుకాణానికి వెళ్లి మద్యం తీసుకోవాల్సి ఉంటుంది.
దేశ రాజధానిలో మద్యం కొనుగోలు ప్రక్రియను క్రమబద్ధీకరించేందుకు ఢిల్లీ స్టేట్ ఇండస్ట్రియల్ అండ్ ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ డెవలప్మెంట్ కార్పొరేషన్ (డీఎస్ఐఐడీసీ) కీలక నిర్ణయం తీసుకుంది. మద్యం ప్రియుల కోసం ప్రత్యేకంగా 'ఢిల్లీ లిక్కర్ బుకింగ్' (Delhi Liquor Booking) యాప్ను అందుబాటులోకి తెచ్చింది. ఈ యాప్ ద్వారా వినియోగదారులు నేరుగా ఆన్లైన్లోనే తమకు నచ్చిన బ్రాండ్లను ఎంచుకుని ఆర్డర్ చేసుకోవచ్చు. అయితే ఈ సేవల్లో ఒక ముఖ్యమైన నిబంధన ఉంది. ఆన్లైన్ ద్వారా మద్యం బుక్ చేసినప్పటికీ, దానిని నేరుగా ఇంటికి డెలివరీ చేయరు.
ఎంత మద్యం కొనుగోలు చేయవచ్చు?
ఢిల్లీ అబ్కారీ (ఎక్సైజ్) నిబంధనల ప్రకారం, 25 ఏళ్లు ఆపైబడిన పౌరులు మాత్రమే ఈ యాప్ను వినియోగించుకోవడానికి అర్హులు. ఒక వ్యక్తి గరిష్టంగా 9 లీటర్ల విస్కీ, 18 లీటర్ల బీర్ను ఈ యాప్ ద్వారా బుక్ చేసుకోవచ్చు. మద్యం దుకాణాల వద్ద రద్దీని తగ్గించడంతో పాటు విక్రయాల్లో పారదర్శకతను పెంచేందుకు ప్రభుత్వం ఈ సదుపాయాన్ని తెచ్చింది.
సేకరణకు 48 గంటల గడువు
యాప్లో పానీయాలను ఎంచుకుని ఆన్లైన్ విధానంలో చెల్లింపులు పూర్తి చేసిన తర్వాత వినియోగదారులకు ఒక క్యూఆర్ (QR) కోడ్ లభిస్తుంది. ఈ కోడ్ను తీసుకుని సమీపంలోని నిర్దేశిత డీఎస్ఐఐడీసీ వైన్ షాప్కు వెళ్లి మద్యం సేకరించుకోవాల్సి ఉంటుంది. ఆన్లైన్ చెల్లింపు పూర్తయిన 48 గంటల వ్యవధిలోనే దుకాణానికి వెళ్లి ఆర్డర్ తీసుకోవడం తప్పనిసరి.
ప్రస్తుతం ఈ వెసులుబాటు నగరం నలుమూలలా ఉన్న అన్ని వైన్ షాపుల్లో అందుబాటులో లేదు. కేవలం డీఎస్ఐఐడీసీ ఆధ్వర్యంలో నడుస్తున్న 208 రిటైల్ అవుట్లెట్లలో మాత్రమే ఈ సేవలు అందిస్తున్నారు. షాపుల వద్ద క్యూ లైన్లు తగ్గించడం, కస్టమర్లకు నచ్చిన బ్రాండ్లు స్టాక్లో ఉన్నాయో లేదో ముందే తెలుసుకునే వెసులుబాటు కల్పించడమే ఈ యాప్ ముఖ్య ఉద్దేశం.
ఆన్లైన్లో మద్యం ఎలా బుక్ చేసుకోవాలి?
- ఆండ్రాయిడ్ ఫోన్లో 'ఢిల్లీ లిక్కర్ బుకింగ్' యాప్ను డౌన్లోడ్ చేసుకోవాలి.
- యాప్ ఓపెన్ చేసి, నిబంధనలను అంగీకరించిన తర్వాత మొబైల్ నంబర్తో రిజిస్ట్రేషన్ పూర్తి చేయాలి.
- అందుబాటులో ఉన్న విభిన్న బ్రాండ్లలో నచ్చినదానిని ఎంచుకోవాలి.
- సీసా పరిమాణం, సంఖ్యను నిర్దేశిత పరిమితికి లోబడి సెలెక్ట్ చేసుకోవాలి.
- సరుకు తీసుకోవడానికి అనువైన డీఎస్ఐఐడీసీ అవుట్లెట్ను ఎంచుకోవాలి.
- వివరాలు సరిచూసుకుని ఆన్లైన్లో నగదు చెల్లించాలి.
- లావాదేవీ పూర్తయిన తర్వాత వచ్చే క్యూఆర్ కోడ్ను సురక్షితంగా సేవ్ చేసుకోవాలి.
- 48 గంటల వ్యవధిలో సంబంధిత అవుట్లెట్కు వెళ్లి క్యూఆర్ కోడ్ చూపి మద్యం తీసుకోవాలి.
క్యాన్సిలేషన్ నిబంధనలు
మద్యం సేకరించడానికి ముందే ఆర్డర్ను రద్దు చేసుకోవడానికి కస్టమర్లకు అవకాశం ఉంది. అయితే, ఒకసారి షాప్ నుంచి మద్యం తీసుకున్న తర్వాత లేదా విక్రయం పూర్తయిన తర్వాత దానిని తిరిగి ఇచ్చేందుకు (రిటర్న్) ఎలాంటి అవకాశం ఉండదు. అందువల్ల బుకింగ్ చేసే సమయంలోనే బ్రాండ్, అవుట్లెట్ వివరాలను జాగ్రత్తగా సరిచూసుకోవాలని అధికారులు సూచిస్తున్నారు.
- ABOUT THE AUTHORPraveen Kumar Lenkala
ప్రవీణ్ కుమార్ లెంకల ప్రస్తుతం హిందుస్తాన్ టైమ్స్ తెలుగు ఎడిటర్గా బాధ్యతలు నిర్వహిస్తున్నారు. జర్నలిజంలో 25 ఏళ్ల సుదీర్ఘ అనుభవం కలిగిన వీరు, గతంలో సాక్షి దినపత్రికలో ఢిల్లీ నేషనల్ బ్యూరో చీఫ్గా (2014-2021) సుమారు ఎనిమిదేళ్ల పాటు పనిచేశారు. ఆ సమయంలో జాతీయ రాజకీయాలు, ప్రభుత్వ విధానాలు, కేంద్ర బడ్జెట్, సార్వత్రిక ఎన్నికలు, రాష్ట్రాల శాసన సభలకు ఎన్నికలు తదితర అనేక అంశాలపై కథనాలు, విశ్లేషణలు, పరిశీలనాత్మక వార్తలు అందించారు. పార్లమెంటు ప్రొసీడింగ్స్ నుంచి.. సుప్రీంకోర్టు విచారణల వరకు కవరేజీలో విశేష అనుభవం ఉంది. ఢిల్లీలో ఆంధ్రప్రదేశ్, తెలంగాణ రాష్ట్రాల రాజకీయ పరిణామాలు, అభివృద్ధి సంబంధిత పెండింగ్ సమస్యలు లోతుగా అందించారు. అంతకుముందు హైదరాబాద్లో సాక్షి టాస్క్ఫోర్స్ బ్యూరోలో (2008-2013) పనిచేస్తూ భూకుంభకోణాలు, ఫైనాన్స్ సంస్థల మోసాలు, వైట్ కాలర్ స్కామ్స్ను వెలికితీశారు. ముఖ్యంగా పోలీసు వ్యవస్థలోని 'ఆర్డర్లీ వ్యవస్థ'పై వీరు చేసిన పరిశోధనాత్మక కథనాలు ప్రభుత్వం ఆ వ్యవస్థను రద్దు చేయడానికి కారణమయ్యాయి. ఈనాడు దినపత్రికలో (2003-2007) నల్గొండ, ఖమ్మం జిల్లాల్లో రిపోర్టర్గా, సబ్ ఎడిటర్గా పనిచేసి గిరిజన తండాల్లో ఆడపిల్లల అమ్మకాలు, గ్రామీణ ప్రాంతాల వెనుకబాటుతనం, ప్రభుత్వ పథకాల్లో అవినీతిపై సంచలనాత్మక కథనాలు రాశారు. ప్రస్తుతం జాతీయ, అంతర్జాతీయ పరిణామాలు, బిజినెస్, స్టాక్ మార్కెట్, టెక్నాలజీ, ఆటోమొబైల్ రంగాలపై నిశితమైన విశ్లేషణలు అందిస్తున్నారు. హిందుస్తాన్ టైమ్స్ నుంచి రెండుసార్లు Digi Journo పురస్కారం పొందారు. కమ్యూనికేషన్ అండ్ జర్నలిజంలో పీజీ (MCJ) పట్టా పొందిన వీరు, కామర్స్ (B.Com) నేపథ్యం కలిగి ఉండటం వల్ల ఆర్థిక అంశాలను సరళంగా వివరించడంలో సిద్ధహస్తులు. ప్రజా సమస్యలపై పోరాటం, విధానపరమైన మార్పులకు కారణమైన వీరి రిపోర్టింగ్ శైలి తెలుగు జర్నలిజంలో వీరికి ఒక ప్రత్యేక గుర్తింపును తెచ్చిపెట్టింది. 2001లో సీ ఛానెల్ అనే కేబుల్ టీవీలో చేరి కెరీర్ ప్రారంభించి హైదరాబాద్ నగర ఆర్థిక, సామాజిక రంగాలపై కథనాలతో పాటు సినిమా వార్తలను కూడా అందించారు.Read More